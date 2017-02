e-Banking με Ασφάλεια: Linux Mint Live USB με Persistence

Το e-banking επιτρέπει να ελέγξουμε το υπόλοιπο και τις κινήσεις λογαριασμού, αλλά και να κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές από την άνεση του σπιτιού μας. Αν όμως ανησυχούμε για τυχών υποκλοπές στα στοιχεία του e-banking μας, στον οδηγό θα δούμε την ασφαλέστερη δυνατή μέθοδο, χρησιμοποιώντας ένα Linux Mint Live USB με persistence.

Οι κίνδυνοι του e-banking και των αγορών στο Internet

Δεν είναι σκοπός μας να τρομάξουμε κανέναν. Οι χρήστες που τρέχουν Windows και ακολουθούν τις αρχές της ηλεκτρονικής ασφάλειας, είναι κατά 99,99% ασφαλείς όσον αφορά το e-banking αλλά και τις online αγορές με πιστωτική / χρεωστική κάρτα.

Υπάρχει όμως και αυτό το 0,01%. Η πιθανότητα κάποιο keylogger - ένα κακόβουλο πρόγραμμα που καταγράφει ό,τι γράφουμε στο πληκτρολόγιο - να έχει καταφέρει να περάσει απαρατήρητο από το Antivirus, και να παρακολουθεί το κάθε μας πλήκτρο.

Ειδικά για όσους χρησιμοποιούν σπασμένα προγράμματα ή μπαίνουν αδιακρίτως σε ύποπτες σελίδες, η πιθανότητα μόλυνσης αυξάνεται σημαντικά. Αντίστοιχα ριψοκίνδυνη γίνεται η χρήση e-banking και πιστωτικής κάρτας για αγορές στο Internet.

Ευτυχώς, υπάρχει μια εξαιρετικά απλή λύση για να έχουμε απόλυτη ασφάλεια στις online συναλλαγές του e-banking, καθώς και στις online αγορές.

Χρησιμοποιώντας το Linux Mint χωρίς εγκατάσταση

Όσο εύχρηστο κι αν είναι το Linux Mint, ή οποιαδήποτε άλλη διανομή Linux, η αλήθεια είναι πως δεν είναι για όλους.

Χρήστες που ασχολούνται με το Gaming ή χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για Windows, είναι λογικό να προτιμούν τη σαφώς μεγαλύτερη συμβατότητα της πλατφόρμας της Microsoft.

Το γεγονός όμως είναι πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ασύγκριτα υψηλότερη ασφάλεια που έχει το Linux έναντι των Windows, που το καθιστούν την ιδανική λύση για "ευαίσθητες" εργασίες, όπως οι online αγορές και το e-banking.

Όμως το να εγκαταστήσουμε μια διανομή μόνο και μόνο για μερικές online συναλλαγές μια φορά στο τόσο, είναι παράλογο, και ουσιαστικά σπαταλάμε χώρο στο σκληρό δίσκο.

Ευτυχώς, υπάρχει η δυνατότητα να τρέξουμε το Linux Mint - και άλλες, όπως το Ubuntu - χωρίς εγκατάσταση από ένα φλασάκι USB, και μάλιστα με τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που θα κάνουμε να αποθηκεύονται αυτόματα, για επόμενες χρήσεις.

Unetbootin: Το persistence κάνει τη διαφορά

Το να φτιάξουμε ένα απλό bootable USB για το Linux Mint με ένα πρόγραμμα όπως το Rufus, είναι ιδανικό για την εγκατάσταση της διανομής. Όμως, το live περιβάλλον είναι ακατάλληλο για εκτεταμένη χρήση.

Όποιες αλλαγές κι αν κάνουμε στο live περιβάλλον, μικρές ή μεγάλες, στην επανεκκίνηση θα χαθούν εντελώς, και το live περιβάλλον θα είναι σαν να το ξεκινήσαμε για πρώτη φορά.

Αυτό είναι το πρόβλημα που λύνει η δυνατότητα persistence, την οποία υποστηρίζει η επίσης δημοφιλής εφαρμογή για τη δημιουργία Boot USB Unetbootin.

Αρκεί να κατεβάσουμε την εφαρμογή και να την τρέξουμε - δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Αν δεν έχουμε κατεβάσει το ISO του Linux Mint, μπορούμε να επιλέξουμε τη συγκεκριμένη διανομή και την έκδοση της επιλογής μας, ώστε να την κατεβάσει το Unetbootin για εμάς.

Αν έχουμε ήδη κατεβασμένο το ISO, επιλέγουμε το "Δίσκοςεικόνα" και διαλέγουμε το ISO του Linux Mint.

Και στις δύο περιπτώσεις, φροντίζουμε να έχουμε επιλέξει το σωστό φλασάκι στο Drive, και να έχουμε ορίσει το persistence στο πεδίο "Space used to preserve files across reboots".

Εκεί είναι που θα αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις που θα αλλάξουμε στο Live περιβάλλον. Συνήθως 1024MB (1GB) είναι αρκετά, αλλά αν έχουμε μεγάλο φλασάκι, μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα.

Κάνοντας κλικ στο "Εντάξει", ξεκινάει η διαδικασία. Αν επιλέξαμε διανομή, το Unetbootin θα την κατεβάσει από το Ιντερνετ.

Αλλιώς, αν είχαμε ήδη κατεβάσει το ISO, προσπερνάει το πρώτο βήμα της μεταφόρτωσης, και κάνει εξαγωγή και αντιγραφή αρχείων.

Ανάλογα με την ταχύτητα που έχει το φλασάκι και το αν είναι USB 2 αντί για USB 3, η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει αρκετή ώρα.

Στο σύστημα της δοκιμής, στο βήμα 3 το Unetbootin φαινόταν σαν να κόλλησε, βγάζοντας το μήνυμα "Δεν αποκρίνεται".

Όμως το φως στο φλασάκι έδειχνε δραστηριότητα, οπότε οπότε αφήσαμε ήσυχη την εφαρμογή.

Λίγα λεπτά αργότερα, το Unetbootin ξεκόλλησε, και ξεκίνησε να δημιουργεί το persistence.

Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, το πρόγραμμα θα μας προτείνει να κάνουμε επανεκκίνηση.

Δεν είναι απαραίτητο να την κάνουμε αυτή τη στιγμή.

e-banking και online αγορές με απόλυτη ασφάλεια

Πλέον, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με ασφάλεια τις συναλλαγές μας στο e-banking, καθώς και τις online αγορές μας.

Αρκεί να ρυθμίσουμε το BIOS ώστε να κάνει boot από το USB.

Κάνοντας boot, θα μας υποδεχτεί το μενού του Unetbootin. Επιλέγουμε την προεπιλογή "Default".

Όταν μπούμε στο λειτουργικό, συνδεόμαστε κανονικά στο WiFi, αν αυτός είναι ο τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιούμε.

Χάρη στο persistence, τα στοιχεία σύνδεσης στο WiFi θα παραμείνουν αποθηκευμένα και μετά την επανεκκίνηση.

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσουμε τα Ελληνικά σαν γλώσσα γραφής, γιατί είναι πιθανό να μας χρειαστούν στις συναλλαγές μας.

Κάνουμε κλικ στο menu και κάνουμε αναζήτηση για το keyboard.

Πηγαίνουμε στην καρτέλα "Keyboard layouts" και κάνουμε κλικ στο +.

Γράφουμε στην αναζήτηση greek, επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή και κάνουμε κλικ στο Add.

Τέλος, στο ίδιο παράθυρο προσθήκης της γλώσσας κάνουμε κλικ στο "Options..."

...και στην ενότητα Switshing to another layout τσεκάρουμε το Alt+Shift ως τον συνδυασμό πλήκτρων για την αλλαγή γλώσσας.

Έτσι, μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα γραφής από τα Αγγλικά στα Ελληνικά κατά βούληση, ενώ έχει εμφανιστεί αυτόματα η σχετική ένδειξη στη γραμμή εργασιών.

Πλέον, αρκεί απλά να ανοίξουμε το browser και να πλοηγηθούμε στο ebanking μας, ή στο e-shop που θέλουμε να κάνουμε την αγορά.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως, σε αυτή τη λειτουργία, για τον υπολογιστή τα Windows είναι σαν να μην υπάρχουν καν.

Ακόμα κι αν είναι μολυσμένα με όλους τους ιούς του κόσμου, δεν επηρεάζουν στο παραμικρό τη λειτουργία και την ασφάλεια του Linux όσον αφορά το e-banking ή οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Επίσης, λόγω του ότι όλο το σύστημα τρέχει από το USB, είναι σαφώς πιο αργό απ' ότι αν έτρεχε από το σκληρό δίσκο.

Όμως, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως μπορούμε να βάλουμε αυτό το USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή υποστηρίζει Boot, και να έχουμε πάντα μαζί μας το Linux Mint, για το e-banking μας και όχι μόνο, με απόλυτη ασφάλεια.

Θεωρητικά μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα καθώς και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις Linux Mint. Αν όμως σκοπεύουμε απλά να μπαίνουμε μερικές φορές το μήνα, για το ebanking και τις αγορές μας, δεν αξίζει τον κόπο.

