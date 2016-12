Ανάκτηση Δεδομένων: Οι Καλύτερες Δωρεάν Εφαρμογές (+ Video)

Η ανάκτηση δεδομένων είναι η διαδικασία με την οποία επαναφέρουμε αρχεία ακόμα και αφού τα έχουμε διαγράψει οριστικά από τον κάδο ανακύκλωσης. Στον οδηγό θα δούμε την ανάκτηση δεδομένων με τις καλύτερες δωρεάν εφαρμογές για Windows: EaseUS Data Recovery Wizard, Recuva, Restoration, και το συνδυασμό TestDisk + PhotoRec.

Αν προτιμάτε να δείτε γραπτά τη μέθοδο για την ανάκτηση δεδομένων, διαβάστε τη συνέχεια του οδηγού.

Πότε είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων?

Ο οδηγός αυτός αφορά την ανάκτηση δεδομένων αποκλειστικά από σκληρούς δίσκους HDD οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικοί και αναγνωρίζονται από το σύστημα στη διαχείριση δίσκων.

Η ανάκτηση δεδομένων είναι επίσης δυνατή σε δίσκους οι οποίοι μας βγάζουν ένα μήνυμα για διαμόρφωση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε.

Αν ένας εσωτερικός ή εξωτερικός δίσκος δεν ξεκινάει, κάνει έντονο ήχο τακ-τακ-τακ καθώς λειτουργεί, και δεν εμφανίζεται με κανένα τρόπο στη διαχείριση δίσκων, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να προχωρήσει στην ανάκτηση δεδομένων.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποια ειδική εταιρεία για την ανάκτηση δεδομένων, με κόστος που πιθανώς να ξεπεράσει τις μερικές εκατοντάδες ευρώ και χωρίς εγγύηση πως θα ανακτηθούν όλα τα δεδομένα ή συγκεκριμένα αρχεία.

Έσβησα ένα σημαντικό αρχείο ή ένα φάκελο με σημαντικά αρχεία. Τι πρέπει να κάνω?

Αν χρησιμοποιούμε εδώ και μερικά χρόνια τον υπολογιστή, είναι θέμα χρόνου να νιώσουμε τον πανικό στη συνειδητοποίηση πως διαγράψαμε ολοκληρωτικά ένα ή περισσότερα αρχεία ζωτικής σημασίας.

Καλώς ή κακώς, ορισμένα αρχεία είναι αναντικατάστατα, από προσωπικές φωτογραφίες μέχρι το powerpoint της παρουσίασης που πρέπει να κάνουμε αύριο στη δουλειά.

Οι πρώτες μας κινήσεις αμέσως μετά τη διαγραφή είναι δυνατόν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα για την ανάκτηση δεδομένων, αν δεν είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί.

Έχουμε δίσκο HDD ή SSD?

Ο τύπος του δίσκου από τον οποίο διαγράψαμε οριστικά τα αρχεία παίζει εξαιρετικά μεγάλο ρόλο στην ανάκτηση δεδομένων.

Όταν διαγράφουμε οριστικά ένα αρχείο από τον κάδο ανακύκλωσης στον υπολογιστή μας, το αρχείο δεν σβήνεται σε φυσικό επίπεδο στον δίσκο.

Τα δεδομένα παραμένουν εκεί που βρίσκονταν, απλά το σύστημα αρχείων μαρκάρει τους τομείς που καταλαμβάνει το αρχείο ή τα αρχεία ως "διαθέσιμους", και πως μπορούν να γραφτούν νέα δεδομένα επάνω τους. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο η ανάκτηση δεδομένων είναι δυνατή με μια απλή εφαρμογή.

Σε ένα δίσκο HDD, τα παλιά δεδομένα θα παραμείνουν στο δίσκο επ' αόριστον, μέχρι να εγγραφούν νέα στη θέση τους. Γι' αυτό είναι σημαντικό αν πουλήσουμε ή ακόμα και αν πετάξουμε ένα δίσκο, να κάνουμε πρώτα πλήρη και ασφαλή διαγραφή των δεδομένων.

Όμως οι σύγχρονοι δίσκοι SSD διαθέτουν τη λειτουργία TRIM, η οποία διαγράφει σε φυσικό επίπεδο τα δεδομένα, καθώς αυτό είναι σημαντικό για την υψηλή απόδοση του δίσκου.

Από εκεί και πέρα, όμως, δεν εφαρμόζουν όλοι οι SSD τη λειτουργία TRIM με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται σε κάθε μοντέλο και τον SSD controller, κάποιοι δίσκοι αντικαθιστούν άμεσα όλα τα διαγραμμένα δεδομένα με μηδενικά, και άλλοι περιμένουν την εκτέλεση του αλγορίθμου garbage collection για τη διαγραφή.

Επειδή γενικά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τους ακριβείς αλγορίθμους που χρησιμοποιεί ο δικός μας δίσκος, σε γενικές γραμμές η ανάκτηση δεδομένων από SSD έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα επιτυχίας, όχι μόνο με δωρεάν εφαρμογές αλλά ακόμα και αν απευθυνθούμε σε ειδικούς.

Μέχρι και οργανισμοί όπως το FBI μπορεί να έχουν πρόβλημα με την ανάκτηση δεδομένων από SSD με TRIM, ανάλογα με την υλοποίηση.

Τα αρχεία βρίσκονταν στο δίσκο C: ή στους προσωπικούς μας φακέλους?

Ένα από τα πιο δύσκολα σενάρια για την ανάκτηση δεδομένων είναι αν τα δεδομένα που διαγράψαμε βρίσκονται στο δίσκο C: που είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα.

Να σημειωθεί πως από προεπιλογή όλοι οι προσωπικοί μας φάκελοι - Επιφάνεια εργασίας, Έγγραφα, Φωτογραφίες, Μουσική, Βίντεο - βρίσκονται επίσης στο δίσκο C:.

Σε αυτή την περίπτωση, σταματάμε αμέσως να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή.

Αν πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικά αρχεία, δεν κάνουμε καν τερματισμό των Windows. Απλά κλείνουμε τον διακόπτη του τροφοδοτικού, βγάζουμε την πρίζα, ή κρατάμε πατημένο το κουμπί power για μερικά δευτερόλεπτα, αν πρόκειται για laptop, μέχρι ο υπολογιστής να σβήσει εντελώς

Ο λόγος για τόσο ακραία μέτρα είναι ο ίδιος λόγος που μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων εξ' αρχής.

Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μετά τη διαγραφή αρχείων, ακόμα και αν τον έχουμε ανοιχτό χωρίς να κάνουμε τίποτα και καθόμαστε και κοιτάμε την επιφάνεια εργασίας, οι διεργασίες που τρέχουν συνεχώς στο σύστημα εξακολουθούν να γράφουν και να τροποποιούν αρχεία στο δίσκο.

Κάθε εγγραφή είναι θέμα χρόνου να χρησιμοποιήσει τους τομείς που είναι μαρκαρισμένοι ως "διαθέσιμοι" και να καταστρέψει τα δεδομένα από τα διαγραμμένα αρχεία.

Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να σβήσουμε τον υπολογιστή όσο γίνεται πιο σύντομα, και να αποφύγουμε ακόμα και τον κανονικό τερματισμό λειτουργίας των Windows, ο οποίος κάνει αρκετές εγγραφές στο δίσκο πριν ολοκληρώσει τον τερματισμό λειτουργίας.

Πόσο μάλλον αν αποφασίσει εκείνη τη στιγμή το σύστημα να εγκαταστήσει Windows Updates, που ως γνωστόν έχουν προγραμματιστεί για να εγκαθίστανται την πλέον ακατάλληλη στιγμή, κάθε φορά, χωρίς εξαίρεση.

Τα αρχεία βρίσκονταν σε κάποιο διαμέρισμα δίσκου εκτός του C: ή σε άλλο δίσκο?

Αν τα δεδομένα που διαγράψαμε βρίσκονταν σε ένα δεύτερο διαμέρισμα δίσκου, ένα δεύτερο εσωτερικό δίσκο, ένα εξωτερικό δίσκο, ένα φλασάκι USB, ή σε άλλη μονάδα αποθήκευσης, τα πράγματα είναι πιο απλά.

Στους δευτερεύοντες δίσκους συνήθως δεν γράφονται αρχεία από το σύστημα, μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να κάνουμε ελαφριά χρήση του υπολογιστή, αρκεί να μην μεταφέρουμε ή αποθηκεύσουμε αρχεία στο συγκεκριμένο δίσκο.

Θα πρέπει επίσης να μην ζορίσουμε αρκετά τον υπολογιστή ώστε να χρησιμοποιήσει την εικονική μνήμη, που ανάλογα με τις ρυθμίσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιεί και δευτερεύοντες δίσκους του συστήματος.

Επίσης, τα διαμερίσματα δίσκου χρησιμοποιούν συγκεκριμένο κομμάτι του δίσκου σε φυσικό επίπεδο, οπότε οι εγγραφές που θα γίνονται σε ένα διαμέρισμα δίσκου δεν επηρεάζουν ένα δεύτερο διαμέρισμα δίσκου.

Σε ποιον υπολογιστή θα γίνει η ανάκτηση δεδομένων?

Ποτέ, για κανένα λόγο, και με κανένα τρόπο δεν εγκαθιστούμε το πρόγραμμα για την ανάκτηση δεδομένων στον ίδιο τοπικό δίσκο ή το διαμέρισμα δίσκου από το οποίο θέλουμε να κάνουμε την ανάκτηση, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Θα ήταν τουλάχιστον ειρωνικό η εγκατάσταση του προγράμματος ανάκτησης να καταστρέψει μέρος των αρχείων που θέλουμε να ανακτήσουμε.

Αν τα αρχεία προς ανάκτηση βρίσκονταν στο δίσκο C:, η ανάκτηση δεδομένων θα πρέπει να γίνει είτε μέσα από κάποιο live περιβάλλον εκτός Windows, όπως ένα Linux Live DVD/USB, ή να αφαιρέσουμε εντελώς το δίσκο και να τον συνδέσουμε σε κάποιον τρίτο υπολογιστή.

Σε σταθερό υπολογιστή είναι απλό να συνδέσουμε έναν επιπλέον δίσκο εσωτερικά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε και σκληρό δίσκο από laptop, έχουν ακριβώς την ίδια σύνδεση Serial ATA και το ίδιο βύσμα τροφοδοτικού.

Αν έχουμε δύο laptop και θέλουμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων από το ένα στο άλλο, σε περίπτωση που μας δυσκολεύει να χρησιμοποιήσουμε ένα Linux Live DVD/USB, μπορούμε να αγοράσουμε ένα σύστημα για εξωτερική σύνδεση σκληρού δίσκου μέσω USB.

Οι καλύτερες δωρεάν εφαρμογές για την ανάκτηση δεδομένων

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αυτός ο οδηγός δεν αφορά συγκριτική δοκιμή, ούτε είναι στόχος μας να ανακηρύξουμε τη μία καλύτερη εφαρμογή. Η σειρά παρουσίασης των εφαρμογών είναι σε αλφαβητική σειρά

Η ανάκτηση δεδομένων διαφέρει κατά περίπτωση. Μπορεί σε μία περίπτωση η εφαρμογή Α να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή Β, και σε μια άλλη περίπτωση να συμβαίνει το αντίστροφο.

Από τη στιγμή που οι παρακάτω εφαρμογές είναι δωρεάν, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε πρώτα μία από αυτές, και αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ανάκτηση δεδομένων, να δοκιμάσετε μια δεύτερη, μια τρίτη, κ.ο.κ.

Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα καμία εφαρμογή να μην μπορεί να κάνει την πλήρη ανάκτηση δεδομένων, αλλά ένας συνδυασμός από εφαρμογές να φέρει πιο ολοκληρωμένο συνολικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάγνωση των δεδομένων από αυτές τις εφαρμογές δεν καταστρέφει με κανένα τρόπο τα δεδομένα, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες εφαρμογές μπορούμε να τρέξουμε και πόσους ελέγχους μπορούμε να κάνουμε.

Ανάκτηση δεδομένων με το EaseUS Data Recovery Wizard Free

H EaseUS είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα των εφαρμογών της. Μέχρι στιγμής έχουμε παρουσιάσει στο PCsteps το Partition Master για τη διαχείριση δίσκου, και το Todo Backup για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, που είναι από τις καλύτερες εφαρμογές στην κατηγορία τους.

Το EaseUS Data Recovery Wizard είναι εξαιρετικά απλό στη χρήση. Κατά την εγκατάσταση, θα μας υπενθυμίσει να μην επιλέξουμε το δίσκο από τον οποίο θέλουμε να ανακτήσουμε δεδομένα.

Τρέχοντας την εφαρμογή, αρκεί να επιλέξουμε τον τύπο ή τους τύπους των αρχείων που θέλουμε να ανακτήσουμε...

και το δίσκο από τον οποίο έχουν χαθεί τα αρχεία.

Το πρόγραμμα θα κάνει ένα γρήγορο έλεγχο και θα μας δείξει τα διαγραμμένα αρχεία που εντόπισε, με την ένδειξη d.

Στη συνέχεια τσεκάρουμε όσα αρχεία θέλουμε να ανακτήσουμε και κάνουμε κλικ στο Recover.

Τέλος, επιλέγουμε το δίσκο στον οποίο θα γίνει η επαναφορά, φροντίζοντας φυσικά να είναι διαφορετικός από το δίσκο ανάκτησης.

Η ανάκτηση δεδομένων ολοκληρώνεται σχετικά σύντομα, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων που θέλουμε να ανακτήσουμε, και στο φάκελο προορισμού δημιουργείται ένας ξεχωριστός φάκελος με τα ανακτηθέντα αρχεία.

Σε περίπτωση που ο γρήγορος έλεγχος δεν εντοπίσει τα αρχεία που θέλουμε, μπορούμε επίσης να κάνουμε Deep Scan. Η λειτουργία αυτή είναι αρκετά πιο χρονοβόρα και πιο πιθανό να επιστρέψει και αρχεία άσχετα με αυτά που μας ενδιαφέρει να ανακτήσουμε.

Η εφαρμογή διαθέτει επίσης την επιλογή επαναφοράς διαμερισμάτων δίσκου που έχουν διαγραφεί, την οποία θα καλύψουμε σε βάθος σε ξεχωριστό οδηγό.

Ο μόνος περιορισμός του EaseUS Data Recovery Wizard Free είναι πως επιτρέπει την ανάκτηση μέχρι 1GB δεδομένων στη δωρεάν έκδοση.

Αν όμως κάνουμε μια κοινοποίηση στα Social media μέσα από το παράθυρο του προγράμματος, θα έχουμε 1GB επιπλέον.



Κατεβάστε το EaseUS Data Recovery Wizard

Ανάκτηση δεδομένων με το Recuva

Η εφαρμογή Recuva είναι από τις πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές για την ανάκτηση δεδομένων, και έχει δημιουργηθεί από την Piriform, τους δημιουργούς του γνωστού CCleaner, ενώ έχει το πλεονέκτημα πως είναι διαθέσιμη και ως portable έκδοση, η οποία δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Αρκεί να κάνουμε εξαγωγή όλων των αρχείων από το συμπιεσμένο φάκελο .zip...

...και στη συνέχεια να τρέξουμε την εφαρμογή recuva αν έχουμε 32-bit Windows ή τη recuva64 αν έχουμε 64-bit Windows.

To Recuva ξεκινάει με έναν Wizard ο οποίος μας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στις επιλογές για την ανάκτηση δεδομένων. Αρχικά επιλέγουμε τον τύπο.

Στη συνέχεια την τοποθεσία που βρίσκονταν τα αρχεία πριν τη διαγραφή. Στο παράδειγμα επιλέξαμε το δεύτερο δίσκο Ε:\

Τέλος, το Recuva κάνει την αρχική αναζήτηση και εμφανίζει τα αποτελέσματα. Τα αρχεία που είναι σε πολύ καλή κατάσταση είναι με πράσινη κουκκίδα και στο State αναφέρουν Excellent. Αρκεί να επιλέξουμε ένα ή περισσότερα από αυτά και να κάνουμε κλικ στο Recover...

Αν επιλέξουμε τον ίδιο δίσκο από τον οποίο γίνεται η ανάκτηση δεδομένων για την επαναφορά, το πρόγραμμα θα μας βγάλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα πως μειώνονται οι πιθανότητες για επιτυχή ανάκτηση δεδομένων.

Σε περίπτωση που ο πρώτος έλεγχος δεν επιστρέψει τα αρχεία που θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο σε βάθος, τρέχοντας ξανά τον Wizard και τσεκάροντας το Enable Deep Scan.

Η δωρεάν έκδοση του Recuva δεν έχει κανένα περιορισμό όσον αφορά το χρόνο ή το μέγεθος των αρχείων, αλλά δεν υποστηρίζει καμία υποστήριξη από την εταιρεία.

Κατεβάστε το Recuva

Ανάκτηση δεδομένων με το Restoration

Το Restoration είναι ένα ομολογουμένως αρχαίο πρόγραμμα, καθώς η τελευταία του έκδοση βγήκε το 2002. Όμως έκτοτε δεν έχει αλλάξει τίποτα στο NTFS ως σύστημα αρχείων, και μπορούμε να τρέξουμε το Restoration ακόμα και στα Windows 10.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα βρούμε κάποιο Wizard να μας πάει βήμα βήμα. Απλά επιλέγουμε το δίσκο πάνω δεξιά, προαιρετικά γράφουμε την επέκταση των αρχείων που ψάχνουμε, πχ .JPG, και κάνουμε κλικ στο "Search Deleted Files".

Μπορούμε να τσεκάρουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται αρχεία μέρος των οποίων έχει επανεγγραφεί από άλλα αρχεία, με το "Include used clusters by other files", καθώς και αρχεία μηδενικού μεγέθους με το "Include even if the file size is zero".

Τέλος, επιλέγουμε όποιο αρχείο θέλουμε και κάνουμε την ανάκτηση δεδομένων με το Restore by Copying.

Δεν θα βρούμε επιλογή Deep Scan, ούτε μπορούμε να ανακτήσουμε πολλαπλά αρχεία ταυτόχρονα, θα πρέπει να τα επιλέγουμε ένα-ένα και να πατάμε Restore by Copying.

Γενικά είναι μια καλή επιλογή για να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά με κάποιο άλλο πρόγραμμα για την ανάκτηση δεδομένων.

Κατεβάστε το Restoration

Ανάκτηση δεδομένων με τα TestDisk + PhotoRec

Τα TestDisk και PhotoRec είναι δύο προγράμματα που το ένα συμπληρώνει τη λειτουργία του άλλου.

Το TestDisk τρέχει αποκλειστικά σε γραμμή εντολών και εξειδικεύεται στη συνολική ανάκτηση partition που έχουν χαθεί. Δεν ασχολείται με μεμονωμένα αρχεία.

Θα αναλύσουμε τη λειτουργία του σε μελλοντικό οδηγό, μαζί με την αντίστοιχη δυνατότητα του EaseUS Data Recovery Wizard για την ανάκτηση διαμερίσματος δίσκου.

Το PhotoRec μπορεί να περιλαμβάνει το "Photo" στο όνομά του, όμως είναι κατάλληλο για την ανάκτηση δεδομένων κάθε είδους, όχι μόνο για τις φωτογραφίες, και μπορεί να ελέγξει υπάρχοντα partition για διαγραμμένα αρχεία.

Όπως και το TestDisk, πρόκειται για πρόγραμμα γραμμής εντολών, αν όμως τρέξουμε το αρχείο qphotorec_win θα το ανοίξουμε με ένα στοιχειώδες γραφικό περιβάλλον σαν front end.

Ούτε σε αυτό το πρόγραμμα θα βρούμε κάποιο Wizard να μας καθοδηγεί. Επιλέγουμε απλά το δίσκο, είτε σαν φυσικό δίσκο είτε σαν διαμέρισμα δίσκου.

Στη συνέχεια αφήνουμε το προεπιλεγμένο σύστημα αρχείων FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/... και την επιλογή Free που ελέγχει μόνο το κομμάτι του δίσκου το οποίο φαίνεται κενό. Από το Browse επιλέγουμε που θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που θα ανακτήσουμε.

Τέλος, από το File Formats μπορούμε να κάνουμε κλικ στο Reset για να αποεπιλέξουμε όλους τους τύπους αρχείων και να τσεκάρουμε μόνο αυτούς που μας ενδιαφέρουν, στο παράδειγμα το jpg για τις φωτογραφίες. Πατάμε ΟΚ και μετά Search.

Πάντως, στη δοκιμή μας το PhotoRec βρήκε μόνο 58 από τα 84 αρχεία που διαγράψαμε, όποιες ρυθμίσεις και αν αλλάξαμε. Ως εκ τούτου, το συνιστούμε μόνο συμπληρωματικά με κάποιο τρίτο πρόγραμμα, όχι σαν την πρώτη μας επιλογή.

Επίσης το PhotoRec θα ανακτήσει αυτόματα όλα τα αρχεία που θα βρει, χωρίς να μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μερικά από αυτά, σε ένα φάκελο recup_dir στην τοποθεσία που επιλέξαμε. Τέλος, δεν κρατάει το αρχικό όνομα των αρχείων

Εσείς ποια προγράμματα προτιμάτε για την ανάκτηση δεδομένων?

Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, ή προτιμάτε κάποιο που δεν αναφέραμε για την ανάκτηση δεδομένων, γράψτε μας στα σχόλια.

