Αυτόματος Τερματισμός Υπολογιστή - Όλες οι Μέθοδοι

Ένας υπολογιστής που λειτουργεί χωρίς να χρησιμοποιείται είναι ένας υπολογιστής που σπαταλάει ρεύμα. Σε όλους μπορεί να συμβεί να ξεχάσουμε τον υπολογιστή ανοιχτό, αν πχ βλέπουμε ταινία ή ακούμε μουσική το βράδυ και μας πάρει ο ύπνος. Ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή θα σβήσει το PC όταν δεν το χρειαζόμαστε.

Ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή μέσα από τα Windows

Ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορες δωρεάν εφαρμογές, ορισμένες εκ των οποίων θα δούμε και παρακάτω στον οδηγό.

Εντούτοις, τα ίδια τα Windows μας επιτρέπουν να περιορίσουμε τη σπατάλη ρεύματος όταν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται, μέσα από τις ρυθμίσεις ενέργειας.

Αρκεί να πατήσουμε το κουμπί των Windows + R και στο παράθυρο "Εκτέλεση" να γράψουμε την εντολή

powercfg.cpl

Από εκεί κάνουμε κλικ στην "Επιλογή χρόνου μετάβασης σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας"

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Σε αυτόν τον τομέα των επιλογών παροχής ενέργειας, μπορούμε να ρυθμίσουμε την απενεργοποίηση της οθόνης και το να μεταβεί ο υπολογιστής σε αναστολή λειτουργίας (stand-by).

Στην αναστολή λειτουργίας, ο υπολογιστής πέφτει σε μια κατάσταση "ύπνου", στην οποία καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα, της τάξης των 1-3 Watt. Πατώντας το κουμπί της εκκίνησης, ο υπολογιστής θα ανάψει ξανά σε δευτερόλεπτα.

Στα laptop, μάλιστα, θα βρούμε ξεχωριστές επιλογές αναλόγως αν ο υπολογιστής είναι στο ρεύμα ή στη μπαταρία.

Ο χρόνος που ορίζεται σε αυτές τις επιλογές, πχ τα 10 λεπτά για την αναστολή λειτουργίας, ξεκινούν να μετράνε από τη στιγμή που ο υπολογιστής παύει να χρησιμοποιείται.

Αυτό μπορεί να σημαίνει από τον τελευταίο χειρισμό του χρήστη με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, ή μόλις σταματήσει να εκτελείται κάποιο πρόγραμμα που απασχολούσε ενεργά το σύστημα, όπως η αναπαραγωγή ταινίας ή μουσικής σε κάποιον Media Player.

Πλήρης αυτόματος τερματισμός υπολογιστή με αδρανοποίηση στα Windows

Αν θέλουμε ο υπολογιστής μας να μην καταναλώνει καν τα 1-3 Watt στην αναστολή λειτουργίας, η καλύτερη επιλογή είναι η αυτόματη αδρανοποίηση (Hibernate) μετά από κάποιο διάστημα.

Στη λειτουργία της αδράνειας, όλο το περιεχόμενο της RAM αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο, και στη συνέχεια ο υπολογιστής σβήνει εντελώς. Έτσι, η κατανάλωσή του είναι μηδενική.

Επιπλέον, μόλις τον ξανανοίξουμε, θα είναι ακριβώς στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την αδρανοποίηση, με όλα τα προγράμματα που είχαμε ανοιχτά.

Στους σταθερούς υπολογιστές θα χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε την επιλογή για την αδρανοποίηση. Πρώτα ανοίγουμε τη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή, κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο των Windows και επιλέγοντας "Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).

Στη συνέχεια γράφουμε την εντολή:

powercfg.exe /hibernate on

Η επιτυχής εκτέλεση της εντολής δεν πρόκειται να βγάλει κανένα μήνυμα.

Στη συνέχεια, στην "επιλογή χρόνου μετάβασης" κάνουμε κλικ στην "αλλαγή ρυθμίσεων παροχής ενέργειας για προχωρημένους".

Πηγαίνουμε στην "Αναστολή λειτουργίας" -> "Αδράνεια έπειτα από", κάνουμε κλικ στην προεπιλογή "Ποτέ"...

...και ορίζουμε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται ο υπολογιστής πριν την αδρανοποίηση.

Το μειονέκτημα της αδρανοποίησης είναι πως δημιουργεί στο σκληρό δίσκο ένα κρυφό και προστατευμένο αρχείο hiberfil.sys, το οποίο έχει μέγεθος αρκετά gigabyte, ανάλογα με το μέγεθος της RAM στον υπολογιστή.

Αν έχουμε 8 ή 16GB RAM και έναν SSD 120 ή 128GB, το μέγεθος αυτού του αρχείου θα καταναλώσει σημαντικό ποσοστό του δίσκου μας.

Για να απενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα αδρανοποίησης και να διαγραφεί αυτόματα το αρχείο, μπαίνουμε ξανά στη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή και τρέχουμε την εντολή:

powercfg.exe /hibernate off

Προγραμματισμένος αυτόματος τερματισμός υπολογιστή με το χρονοδιάγραμμα εργασιών

Οι παραπάνω λύσεις έχουν το μειονέκτημα πως ο υπολογιστής θα πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητος για κάποιο διάστημα, πριν τελικά προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση, και μπορεί κάποιες εφαρμογές να μπλοκάρουν εντελώς τη διαδικασία.

Αν μας ενδιαφέρει ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή μια συγκεκριμένη ώρα, ό,τι και να γίνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler).

Για γρήγορη πρόσβαση πατάμε το κουμπί των Windows + R και γράφουμε στην εκτέλεση την εντολή:

taskschd.msc

Στο χρονοδιάγραμμα εργασιών κάνουμε κλικ στη "Δημιουργία βασικής εργασίας".

Ορίζουμε ένα όνομα, και προαιρετικά μια περιγραφή.

Αν μας ενδιαφέρει ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή κάθε βράδυ, επιλέγουμε το "Καθημερινά".

Ορίζουμε την ώρα που θέλουμε, στο παράδειγμα 1:00 τη νύχτα.

Επιλέγουμε σαν ενέργεια την "Έναρξη προγράμματος".

Στο πρόγραμμα γράφουμε

C:\Windows\System32\shutdown.exe

και στην προσθήκη ορισμάτων "/s".

Στο τελευταίο βήμα βλέπουμε μια ανασκόπηση της προγραμματισμένης εργασίας, και κάνουμε κλικ στο "Τέλος".

Για να δούμε την εργασία μας και να κάνουμε αλλαγές αρκεί να επιλέξουμε τη "Βιβλιοθήκη Χρονοδιαγράμματος εργασιών".

Αν δεν θέλουμε να ξεκινήσει ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή όσο χρησιμοποιούμε ακόμα το PC, μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ στην εργασία που φτιάξαμε, και να πάμε στην καρτέλα "Συνθήκες".

Από εκεί μπορούμε πχ να ορίσουμε την έναρξη εργασίας μόνο εάν ο υπολογιστής είναι αδρανής πρώτα για κάποιο διάστημα, για να μην σβήσει ο υπολογιστής την ώρα που βλέπουμε ταινία, εφόσον δεν μας έχει πάρει ακόμα ο ύπνος την ώρα που ορίσαμε.

Αντίστοιχα, αν βλέπουμε ταινία σε laptop με τη μπαταρία, μπορούμε να ξε-τσεκάρουμε την "Έναρξη εργασίας μόνο εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με πηγή ρεύματος".

Αν βάλουμε τη συνθήκη για το να είναι ο υπολογιστής αδρανής, καλή ιδέα είναι να πάμε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", και να τσεκάρουμε την "Εκτέλεση το συντομότερο μετά από παράλειψη".

Με αυτές τις ρυθμίσεις, αν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή κατά την προκαθορισμένη ώρα, δεν πρόκειται να σβήσει, και θα σβήσει μόλις ο υπολογιστής μείνει αδρανής για ένα μικρό διάστημα.

Επίσης, αν ο υπολογιστής είναι ήδη σβηστός την προκαθορισμένη ώρα, δεν θεωρείται παράλειψη της εργασίας, όποτε δεν πρόκειται να σβήσει αυτόματα μόλις τον ξανανοίξουμε.

Τέλος, αν θέλουμε να αλλάξουμε την ώρα που θα γίνεται ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή, αρκεί στις ιδιότητες της εργασίας που φτιάξαμε να πάμε στην καρτέλα "Εναύσματα".

Αυτόματος τερματισμός υπολογιστή με τρίτες εφαρμογές

Ενώ το χρονοδιάγραμμα εργασιών είναι ήδη διαθέσιμο με τα Windows και μας δίνει όλη την ευελιξία που χρειαζόμαστε, δεν παύει να είναι κάπως περίπλοκο για τον απλό χρήστη.

Για το λόγο αυτό κυκλοφορεί μια πληθώρα δωρεάν προγραμμάτων με τα οποία είναι δυνατός ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή, με λίγα απλά κλικ.

Slawdog Smart Automation

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε σαν Smart Shutdown, και αρχικά ο μόνος του ρόλος ήταν ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή. Στην πορεία, όμως, εξελίχθηκε σε "Smart Automation", περιλαμβάνοντας επιπλέον επιλογές αυτοματισμού για το σύστημά μας.

Κάνοντας κλικ στο "Add" επιλέγουμε κάθε πότε θέλουμε να εκτελείται μια συγκεκριμένη εργασία...

...και στη συνέχεια επιλέγουμε ποια είναι η δράση που θέλουμε να ενεργοποιηθεί. Ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή είναι το "Turn off".

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να τρέχει στον υπολογιστή για να εκτελεστεί η δράση. Δεν είναι σχεδιασμένο να παραμένει στη γραμμή εργασιών, ούτε να ξεκινάει αυτόματα μαζί με τα Windows.

Με άλλα λόγια, αφού ορίσουμε το χρόνο, για να λειτουργήσει ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή θα πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε ελαχιστοποίηση στο πρόγραμμα, και όχι να το κλείσουμε.

Κατεβάστε το Smart Automation

den4b Shutter

Άλλο ένα εύχρηστο και ευέλικτο πρόγραμμα, το Shutter είναι δωρεάν για προσωπική χρήση. Απλά, κάθε μερικές φορές που θα το ξεκινάμε, θα μας γκρινιάζει για να το αγοράσουμε.

Οι επιλογές του είναι σαφώς πιο πλούσιες από του Smart Automation, ή ακόμα και από του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αρκεί να κάνουμε κλικ στο + Add και μπορούμε να επιλέξουμε πολλές διαφορετικές συνθήκες με βάση τις οποίες να κλείσει αυτόματα ο υπολογιστής.

Με το Countdown, ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή γίνεται με αντίστροφη μέτρηση.

Με το on time, γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα.

Μπορούμε όμως να επιλέξουμε και πιο εξωτικές παραμέτρους, όπως το ποσοστό χρήσης του επεξεργαστή, την κίνηση του τοπικού δικτύου ή τη χρήση του σκληρού δίσκου.

Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να προσαρμόσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αναλάβει δράση και για πιο εξειδικευμένες εργασίες, όπως μια μεγάλη μεταφορά αρχείων ή ένα πολύωρο rendering.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το ότι μπορούμε να επιλέξουμε το αν οι προδιαγραφές που ορίσαμε θα ελέγχονται αυτόνομα (ALL), αν θα πρέπει να ικανοποιηθούν όλες ταυτόχρονα (AND), αν θα πρέπει να ικανοποιηθεί η μία ή η άλλη (OR) ή αν θα πρέπει να ικανοποιηθούν με τη σειρά (1BY1).

Με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί μια ενέργεια, με πολλαπλές προδιαγραφές και παραμέτρους.

Όσον αφορά τις ενέργειες, έχουμε μια πληθώρα επιλογών, από το απλό κλείσιμο του υπολογιστή μέχρι επανεκκίνηση, logoff, lock, ρύθμιση ήχου και άλλες πολλές εφαρμογές.

Για παράδειγμα, αν συνηθίζει να μας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ και θέλουμε να ξυπνήσουμε για να πάμε στο κρεβάτι, μπορούμε να βάζουμε να παίξει ένα Alarm, ή και ένας συγκεκριμένος ήχος της επιλογής μας.

Από το μενού Options -> Settings, το Shutter μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινάει αυτόματα με τα Windows, για έναν συγκεκριμένο χρήστη ή για όλους τους χρήστες...

Επίσης περιλαμβάνει Interface για πρόσβαση μέσω δικτύου, αν θέλουμε να το χειριστούμε εξ' αποστάσεως...

...και τη δυνατότητα προστασίας με κωδικό, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να αλλάξει κανείς τις ρυθμίσεις του.

Είναι εμφανές, λοιπόν, πως ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή είναι ένα μικρό μέρος από τις δυνατότητες του Shutter. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθώρα αυτοματισμών, όπως πχ για να ορίσουμε στα παιδιά μας πόσο χρόνο θα κάθονται στον υπολογιστή.

Συνολικά πρόκειται για μια υπερπλήρη εφαρμογή, με πολλαπλές δυνατότητες για πολλές διαφορετικές εργασίες.

Κατεβάστε το Shutter

Αυτόματο κλείσιμο υπολογιστή μέσω του Media Player

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του άρθρου, ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή συχνά μας αφορά αν βλέπουμε μια ταινία ή ακούμε μουσική, και θέλουμε να σβήσει αυτόματα το PC σε περίπτωση που μας πάρει ο ύπνος.

Αν λοιπόν αυτή είναι η μοναδική περίπτωση που μας ενδιαφέρει αυτή η δυνατότητα, ορισμένοι από τους πιο δημοφιλείς Media Player έχουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα για shutdown στο τέλος της αναπαραγωγής.

BS.player

Ο BS.player δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για έναν από τους πλέον αγαπητούς και "πολυμήχανους" Media Players, για ταινίες και για μουσική, ο οποίος μάλιστα στις τελευταίες εκδόσεις είναι πλήρως εξελληνισμένος.

Ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή μπορεί να οριστεί μέσα από τις ρυθμίσεις, στο Menu->Επιλογές->Προτιμήσεις.

Στην αρχική ενότητα "Γενικά", στις επιλογές "Όταν τελειώσει" απλά επιλέξουμε το "Τερματισμός Η/Υ".

Μόλις τελειώσει η αναπαραγωγή, το πρόγραμμα μας προειδοποιεί πως θα κλείσει τον υπολογιστή, και μας δίνει περιθώριο 30 δευτερόλεπτα για να ακυρώσουμε την ενέργεια, αν αυτό επιθυμούμε - και δεν βρισκόμαστε ήδη στο 3ο όνειρο.

Προσοχή, η ρύθμιση αυτή δεν ξεχωρίζει ώρες τις ημέρας, ούτε και διάρκεια του βίντεο. Μην ξεχαστούμε λοιπόν, παίξουμε κανένα βιντεάκι 2 λεπτών και μετά σβήσει ο υπολογιστής στα καλά καθούμενα.

Κατεβάστε τον BS.player

KMPlayer

O Κορεάτικος KMPlayer μπορεί να μην έχει την ιστορία μεγαθήριων όπως ο VLC και ο BS.player, έχει όμως κερδίσει την προτίμηση εκατομμυρίων χρηστών.

O αυτόματος τερματισμός υπολογιστή ορίζεται με δεξί κλικ στον Player -> Options -> Preferences.

Από εκεί κάνουμε κλικ στο "+" δίπλα στο General, για να δούμε όλες τις υποεπιλογές και πηγαίνουμε στο Repeat/Playlist.

Στην ενότητα αυτή έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε στο When Finished να επιλέξουμε Shutdown Windows (Once).

Όπως αναφέρει και η ρύθμιση, ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή θα συμβεί μόνο μια φορά, και θα πρέπει να τον ορίσουμε ξανά για την επόμενη φορά.

Η δεύτερη επιλογή είναι να τσεκάρουμε συγκεκριμένη ώρα.

Προφανώς με την επιλογή αυτή ο αυτόματος τερματισμός υπολογιστή θα εφαρμοστεί μόνο εφόσον τρέχουμε τον KMPlayer εκείνη την ώρα.

Κατεβάστε τον KMPlayer

Εσείς με ποια μέθοδο σβήνετε αυτόματα τον υπολογιστή?

Χρησιμοποιείτε κάποιος από τις παραπάνω μεθόδους? Γνωρίζετε μια μέθοδο για τον αυτόματο τερματισμό υπολογιστή, την οποία δεν αναφέραμε? Γράψτε μας στα σχόλια.

