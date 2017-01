Επεξεργασία PDF αρχείων Δωρεάν: 3 Απλές Μέθοδοι

Η μετατροπή αρχείων άλλων τύπων σε PDF είναι απλή και δωρεάν. Όμως η επεξεργασία PDF αρχείων συχνά απαιτεί μια πληρωμένη εφαρμογή, όπως το Adobe Acrobat Pro (το πλήρες, όχι τον Adobe Reader) ή το Foxit PDF Creator. Στον οδηγό αυτό θα δούμε τρεις μεθόδους για πλήρη επεξεργασία PDF εντελώς δωρεάν.

Προσοχή! Η επεξεργασία PDF είναι δυνατή μόνο σε αρχεία που είναι ξεκλείδωτα.

Επεξεργασία PDF με το LibreOffice Draw

Η σουίτα LibreOffice είναι μία από τις καλύτερες δωρεάν σουίτες office για τον υπολογιστή μας.

Όλοι όσοι έχουμε χρησιμοποιήσει το LibreOffice αναγνωρίζουμε πως το Writer είναι το αντίστοιχο του Microsoft Word, το Calc έχει τη λειτουργικότητα του Excel, το Impress χειρίζεται αρχεία PowerPoint και το Base είναι μια δωρεάν έκδοση του Access.

Πολλοί όμως αγνοούμε πως το LibreOffice Draw είναι μια εκπληκτική εφαρμογή για την επεξεργασία PDF.

Αρκεί να ξεκινήσουμε το Draw και από το Αρχείο -> Άνοιγμα να επιλέξουμε το αρχείο PDF που θέλουμε.

Η μπάρα φόρτωσης στο κάτω μέρος του προγράμματος ίσως χρειαστεί να γεμίσει μερικές φορές μέχρι να ανοίξει το αρχείο, ανάλογα με το μέγεθός του.

Αφού το αρχείο ανοίξει, δεν έχουμε παρά να επεξεργαστούμε το κείμενο και τις φωτογραφίες με την ίδια ευκολία όπως θα επεξεργαζόμασταν ένα αρχείο του Word.

Το μόνο που χρειάζεται να προσέξουμε είναι πως για να αποθηκεύσουμε το αρχείο ξανά σε μορφή PDF, θα πρέπει να πάμε στην επιλογή "Αρχείο" - > "Εξαγωγή ως PDF"

Αν κάνουμε σκέτη "αποθήκευση" ή "αποθήκευση ως...", το Draw θα επιχειρήσει να αποθηκεύσει το αρχείο με τη δική του μορφή, με κατάληξη .odg, .otg ή .fodg.

Επίσης, μετά την εξαγωγή ως PDF, όταν πάμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, θα μας εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα, στο οποίο επιλέγουμε "Κλείσιμο χωρίς αποθήκευση"

Κατεβάστε τη σουίτα LibreOffice

Επεξεργασία PDF με το PDF Eraser

Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στην επεξεργασία PDF με το LibreOffice που είδαμε παραπάνω, και την επεξεργασία PDF με το PDF Eraser.

Η διαφορά είναι πως το PDF Eraser δεν ξεχωρίζει ανάμεσα σε κείμενο και φωτογραφίες, αλλά αντιμετωπίζει κάθε σελίδα του PDF σαν να είναι μια μεγάλη εικόνα.

Ανοίγοντας ένα αρχείο PDF...

...μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρία έτοιμα μεγέθη "γόμας"...

...ή να ορίσουμε το δικό μας μέγεθος ή και χρώμα...

... και στη συνέχεια απλά σβήνουμε οτιδήποτε δεν μας αρέσει.

Φυσικά το πρόγραμμα αυτό δεν προορίζεται αποκλειστικά για καταστροφή του υπάρχοντος περιεχομένου, καθώς μπορούμε να προσθέσουμε δικές μας εικόνες, ή επιπλέον κείμενο, με τις αντίστοιχες επιλογές.

Ομολογουμένως η μέθοδος φαίνεται πιο "μπελάς" σε σχέση με τις πλούσιες δυνατότητες του LibreOffice Draw.

Εντούτοις, αν το PDF που θέλουμε να επεξεργαστούμε έχει κατασκευαστεί με το κείμενο να είναι σε μορφή εικόνας - όπως συμβαίνει σε κάποια αρχεία - το LibreOffice Draw δεν θα μπορέσει να κάνει σχεδόν τίποτα, ενώ το PDF Eraser θα βρίσκεται στο στοιχείο του.

Κατεβάστε το PDF Eraser

Επεξεργασία PDF Online

Αν η επεξεργασία PDF δεν είναι καθημερινή μας εργασία, δεν υπάρχει λόγος να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα για την τροποποίηση ενός ή δύο αρχείων PDF.

Σε αυτή την περίπτωση, μια υπηρεσία όπως το http://www.pdfescape.com/ θα μας λύσει τα χέρια, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουμε λογαριασμό.

Αρκεί να κάνουμε κλικ στο Edit Your PDF Now και να επιλέξουμε το "Continue To PDFescape".

Στη συνέχει κάνουμε κλικ στο "Upload PDF"...

...κάνουμε upload το αρχείο (ο περιορισμός είναι μέχρι 10MB μέγεθος ή μέχρι 100 σελίδες)...

...και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, το αρχείο μας έχει ανέβει.

Το PDFescape έχει την ίδια ακριβώς λογική με το PDF Eraser στην επεξεργασία PDF. Δεν ξεχωρίζει το κείμενο από τις φωτογραφίες, αλλά αντιμετωπίζει την κάθε σελίδα σαν εικόνα.

Με την επιλογή Whiteout στο μενού των εργαλείων (αυτό που στα Ελληνικά θα λέγαμε "διορθωτικό" ή "blanco")...

...μπορούμε να ορίσουμε οποιαδήποτε περιοχή στη σελίδα...

...και ένα λευκό παραλληλόγραμμο θα την καλύψει, στο οποίο μάλιστα είναι εύκολο να αλλάξουμε μέγεθος εκ των υστέρων.

Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε το δικό μας κείμενο μέσα από την υπηρεσία, ή να προσθέσουμε τις δικές μας φωτογραφίες.

Μόλις ολοκληρώσουμε όλες τις αλλαγές μας, κάνουμε "Save Document" στο μενού αριστερά, για να κατεβάσουμε το τροποποιημένο PDF ξανά στον υπολογιστή μας.

Γενικά, όπως και στο PDF Eraser, η μέθοδος αυτή για την επεξεργασία PDF δεν είναι τόσο βολική όσο το πλήρες edit του Draw, αλλά είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση.

Εσείς ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία PDF αρχείων?

Αν χρησιμοποιείτε ένα από τα παραπάνω προγράμματα και σας βόλεψε ή έχετε κάποιο τρίτο πρόγραμμα που προτιμάτε για την επεξεργασία PDF, γράψτε μας στα σχόλια για να βοηθήσετε και τους άλλους αναγνώστες με την επιλογή τους.

