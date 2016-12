Πως Φτιάχνω Λογαριασμό Paypal για Αγορές και Πληρωμές

Το Paypal αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέσο ηλεκτρονικών συναλλαγών παγκοσμίως. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στην Ελλάδα είτε δεν το γνωρίζουν, ή δεν το εμπιστεύονται όσον αφορά την ασφάλεια. Στον οδηγό θα δούμε πώς φτιάχνουμε λογαριασμό Paypal και τι να προσέχουμε για ασφαλείς αγορές και πληρωμές.

Τι είναι το PayPal

Tο PayPal είναι μια ιστοσελίδα σχεδιασμένη για οικονομικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ.

Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν τη μεταφορά χρημάτων, τις πληρωμές προς εμάς αν πωλούμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, και τις αγορές από επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το PayPal σαν τρόπο πληρωμής, όπως η Media Markt...

...και το Public.

Μπορούμε επίσης να έχουμε αποθηκευμένα χρήματα στο λογαριασμό μας του PayPal, σε διάφορα νομίσματα.

Σε αντίθεση με τις τράπεζες, όμως, τα χρήματα αυτά δεν τοκίζονται, ούτε έχουμε τη δυνατότητα επενδύσεων στη σελίδα του PayPal.

Πώς ξεκίνησε το PayPal

Το Δεκέμβριο του 1998, οι Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek, και Ken Howery δημιούργησαν την Confinity. Η εταιρεία παρήγαγε λογισμικό ασφαλείας για φορητές συσκευές.

Το PayPal αναπτύχθηκε το 1999, αρχικά σαν υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων εντός της Confinity. Το Μάρτιο του 2000, Η Confinity συγχωνεύτηκε με την X.com, μια εταιρεία online τραπεζικών συναλλαγών την οποία ίδρυσε ο Elon Musk.

O Musk ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος όσον αφορά το μέλλον των συναλλαγών μέσω ίντερνετ με τον τρόπο που είχε αναπτυχθεί εντός της Confinity.

Τον Οκτώβριο του 2000, η X.com έπαυσε τις εργασίες όσον αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές, και εστιάστηκε στην υπηρεσία PayPal. Το 2001 η X.com μετονομάστηκε σε PayPal.

Το 2002 η PayPal εισήχθη στο χρηματιστήριο, και την ίδια χρονιά αγοράστηκε από την eBay έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έγινε η προεπιλεγμένη μέθοδος συναλλαγών στο eBay, και τη χρησιμοποιούσε η πλειοψηφία των χρηστών.

Σήμερα, το PayPal είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών συναλλαγών, με περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους και 188 εκατομμύρια χρήστες το 2016.

Γιατί να φτιάξω λογαριασμό PayPal?

Αρχικά, το PayPal είναι ο πιο εύκολος τρόπος να στείλουμε ή να μας στείλουν χρήματα μέσω ίντερνετ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε και οι δύο από ένα δωρεάν λογαριασμό PayPal.

Επίσης το PayPal είναι ιδιαίτερα φιλικό όσον αφορά τις προμήθειες για προσωπική χρήση. Αν στέλνουμε χρήματα σε συγγενείς ή φίλους από τον τραπεζικό μας λογαριασμό ή το υπόλοιπο στο λογαριασμό PayPal, δεν χρεώνει καμία απολύτως προμήθεια.

Επίσης δεν χρεώνει προμήθεια αν τραβήξουμε χρήματα από το PayPal στην τράπεζά μας. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως οι ελληνικές τράπεζες χρεώνουν μια δική τους προμήθεια €3 ή €4 ανά συναλλαγή όταν τραβάμε χρήματα από το PayPal.

Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, είναι προνόμιο Made in Greece. Η προμήθεια αυτή είναι ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αν έχετε λίγα λεφτά στο λογαριασμό PayPal, καλύτερα είναι να περιμένετε να συγκεντρωθούν περισσότερα για τη μεταφορά.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του PayPal είναι πως μας επιτρέπει να κάνουμε αγορές με την πιστωτική ή τη χρεωστική μας κάρτα, χωρίς να χρειάζεται να εισάγουμε τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, και το CCV.

Επιπλέον, κάνοντας μια αγορά με PayPal, ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστική μας κάρτας δεν αποκαλύπτεται ποτέ και με κανένα τρόπο στο κατάστημα ή την ιστοσελίδα από την οποία κάνουμε την αγορά.

Έτσι, αν κάποιος παραβιάσει τη βάση δεδομένων μίας επιχείρησης από την οποία αγοράσαμε, όπως έγινε πχ στο αμερικανικό Target το 2013, οι hacker δεν θα μπορούν να υποκλέψουν τον αριθμό της κάρτας μας.

Πρακτικά, είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με το λογαριασμό PayPal στο ίντερνετ, παρά απευθείας με μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Επιπλέον, στην αγορά φυσικών προϊόντων - ρούχα, ηλεκτρονικά, είδη σπιτιού κλπ - υπάρχει αυτόματα το PayPal Buyer Protection.

Αν το προϊόν που αγοράσαμε δεν μας παραδοθεί ποτέ ή είναι διαφορετικό από την περιγραφή του, υπάρχει δυνατότητα να μας επιστραφεί το σύνολο των χρημάτων που δώσαμε για την αγορά. Αρκεί να κάνουμε καταγγελία στο PayPal εντός 180 ημερών.

Τέλος, το PayPal είναι μεγάλη ευκολία αν θέλουμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε κάτι στο eBay ή και σε οποιεσδήποτε μικρές αγγελίες.

Η ίδια η PayPal, σαν εταιρεία, είναι αρκετά αυστηρή όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους χρήστες με τις οποίες συνεργάζεται. Στην πρώτη υποψία πως υπάρχει κάποια παρανομία, θα παγώσει το σύνολο των αμοιβών, μέχρι να διερευνηθεί το ζήτημα.

Πώς δημιουργώ λογαριασμό PayPal

Να σημειωθεί πως για να φτιάξουμε λογαριασμό PayPal οφείλουμε να είμαστε άνω των 18 ετών, με βάση τους όρους της ιστοσελίδας.

Αρχικά πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα του Paypal. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην ένδειξη "Sign Up" που βρίσκεται επάνω δεξιά της σελίδας.

Κατόπιν, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Ατομικό ή Εταιρικό λογαριασμό PayPal.

Ο Εταιρικός λογαριασμός χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες και εκδίδουν τιμολόγια.

Aν χρειαζόμαστε το λογαριασμό Paypal για να πληρώνουμε τις ηλεκτρονικές μας αγορές, τότε επιλέγουμε "Personal Account" και πατάμε "Continue".

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή επιλογή της χώρας, στο εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δεξιά. Αν για κάποιο λόγο ανοίξουμε λογαριασμό PayPal σε λάθος χώρα, ίσως έχουμε πρόβλημα στο να συνδέσουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Εφόσον τα έχουμε κάνει όλα σωστά, εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα στην οποία εκχωρούμε το email μας, ώστε να συνδεθεί με το λογαριασμό Paypal, και βάζουμε ένα ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Επειδή με αυτή τη διαδικασία συνδέουμε το λογαριασμό Paypal με τις χρεωστικές ή πιστωτικές μας κάρτες, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό ο κωδικός πρόσβασης να είναι όσο πιο ισχυρός γίνεται.

Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε τα γενέθλιά μας, το όνομα του σκύλου μας, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μαντέψει οποιοσδήποτε ρίξει μια ματιά στο προφίλ μας στο Facebook.

Για να δούμε ποια passwords πρέπει να αποφεύγουμε, αλλά και τον τρόπο ώστε να φτιάξουμε ένα ισχυρό κωδικό πρόσβασης, χωρίς να τον ξεχνάμε, ας δούμε τον σχετικό οδηγό μας.

Προσοχή στα Προσωπικά Στοιχεία

Τώρα ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα πεδία "Legal first name" και "Legal last name". Γιατί στη περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό Paypal, θα πρέπει να αποδείξουμε πως είμαστε εμείς.

Γράφουμε το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι ακριβώς όπως αναγράφεται στη ταυτότητα ή στο διαβατήριο…

…και συνεχίζουμε κανονικά με τα υπόλοιπα στοιχεία. Πριν πατήσουμε "Agree and Create Account", δεν ξεχνάμε να κάνουμε κλικ στο κουτί και να αποδεχτούμε τους Όρους του Paypal.

Σύνδεση κάρτας με λογαριασμό Paypal

Σε αυτό το στάδιο είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε τη τραπεζική μας κάρτα με τον λογαριασμό Paypal που μόλις δημιουργήσαμε.

Μπορούμε να καταχωρήσουμε τα στοιχεία μίας ή περισσότερων πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών ή προπληρωμένων καρτών Internet, τύπου Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, ή Discovery.

Στις κάρτες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες του ATM για τις περισσότερες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές με απευθείας χρέωση του τραπεζικού μας λογαριασμού.

Προσοχή, όμως, το PayPal στην Ελλάδα δεν δέχεται κάρτες Maestro, όπως αυτές που έδινε παλαιότερα η Εθνική τράπεζα.

Οι νεότερες κάρτες MasterCard της Εθνικής δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Αν λοιπόν έχετε μόνο κάρτα Maestro, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να δείτε αν μπορείτε να την αλλάξετε σε Visa, Visa Electron, ή MasterCard.

Ένα άλλο σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι στο αν στην κάρτα μας έχει καταγραφεί σωστά το επώνυμό μας, ακριβώς όπως είναι στην ταυτότητά μας.

Καμιά φορά, οι τράπεζες κατά την έκδοση της κάρτας γράφουν τα στοιχεία άλλα αντί άλλων. Αυτό έπαθε και ο αρχισυντάκτης του PCsteps, Angelos Kyritsis, που μια κάρτα του έγραφε AGGELOS KIRITSIS, και ήταν αδύνατον να τη χρησιμοποιήσει στο PayPal.

Έτσι λοιπόν, αν διαπιστώσετε κάποια λάθος αναγραφή του ονόματος, πρέπει να απαιτήσετε από την τράπεζα να σας εκδώσει κάρτα με το σωστό ονοματεπώνυμο.

Μιας και αναφερθήκαμε στο ονοματεπώνυμο, υπάρχουν κάποιες προπληρωμένες κάρτες για χρήση στο Internet που δεν γράφουν όνομα.

Σε κάθε είδους κάρτα, όμως, ακόμη και σε αυτές τις προπληρωμένες, έχει δηλωθεί ένα όνομα στα αρχεία της τράπεζας, το οποίο είναι απαραίτητο για τις αγορές.

Αν λοιπόν έχετε τέτοια κάρτα, επικοινωνήστε με την τράπεζα για να βεβαιωθείτε για την ακριβή ορθογραφία του ονόματός σας.

Αν όλα είναι εντάξει, μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της κάρτας. Δεν χρειάζεται να αφήνουμε κενά, διότι η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη.

Ακόμη, συμπληρώνουμε και τον τριψήφιο αριθμό CSC που είναι γραμμένος στο πίσω μέρος της κάρτας.

Επιβεβαίωση email

Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το λογαριασμό Paypal και το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιώσουμε το email που καταχωρήσαμε αρχικά. Γενικά, η εταιρεία είναι πολύ προσεχτική με το email που καταχωρούμε.

Μεταβαίνουμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ενεργοποιούμε τον λογαριασμό Paypal.

Πως συνδέουμε το λογαριασμό Paypal με τον τραπεζικό λογαριασμό

Είμαστε πλέον στο στάδιο που έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία του Paypal λογαριασμού και βρισκόμαστε στη κεντρική οθόνη…

…όπου πατάμε "Link a bank account", προκειμένου να συνδέσουμε το λογαριασμό Paypal με τον τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτουμε.

Πολύ εύκολα, αλλά με τη δέουσα προσοχή, συμπληρώνουμε το IBAN του λογαριασμού, χωρίς να αφήνουμε κενά, και μετά "Continue".

Το πρώτο πλεονέκτημα αυτής της σύνδεσης είναι ότι πλέον μπορούμε να πληρώνουμε απευθείας από τον τραπεζικό μας λογαριασμό, ακόμη και αν δεν έχουμε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Δεύτερο πλεονέκτημα αποτελεί η γρήγορη και εύκολη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Σε αυτή τη περίπτωση το Paypal δεν χρεώνει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, ενώ αντιθέτως οι ελληνικές τράπεζες χρεώνουν ένα ποσό για το έμβασμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο λογαριασμό Paypal

Πλέον, ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά. Η εικόνα που παρουσιάζει η κεντρική σελίδα είναι η παρακάτω.

Έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τουλάχιστον κάποια στοιχεία από το λογαριασμό Paypal, κάνοντας κλικ πάνω στο γραναζάκι. Έτσι ανοίγει το παράθυρο με όλα τα προσωπικά μας στοιχεία.

Ρυθμίσεις προσωπικών στοιχείων

Ξεκινάμε με τις επιλογές "Edit", που μας δίνουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία που καταχωρήσαμε.

Με τη πρώτη επιλογή επεξεργασίας αλλάζουμε ή διορθώνουμε το ονοματεπώνυμο μας.

Εδώ διακρίνουμε τρεις υποπεριπτώσεις:

Λανθασμένη πληκτρολόγηση σε ένα ή το πολύ δυο χαρακτήρες, για παράδειγμα αν αντί να γράψουμε Papadopoulos πληκτρολογήσαμε Paparopoulos. Πλήρης αλλαγή του ονόματος ή λανθασμένη πληκτρολόγηση σε πάνω από δυο χαρακτήρες. Εδώ, απαιτείται η αποστολή φωτοτυπίας της ταυτότητας ή άλλων νόμιμων εγγράφων που αποδεικνύουν το σωστά γραμμένο όνομα. Πλήρης τροποποίηση του ονόματος που συμβαίνει μετά από γάμο ή διαζύγιο. Και σε αυτή τη περίπτωση απαιτούνται τα απαραίτητα έγγραφα.

Στη δεύτερη επιλογή μπορούμε να αλλάξουμε τη διεύθυνση που έχουμε δηλώσει.

Στη τρίτη επιλογή δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι αποτελεί πρωτεύουσα καταχώρηση. Αν είχαμε όμως προσθέσει επιπλέον διευθύνσεις e-mail, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε αυτές.

Τέλος, στη τέταρτη επιλογή αλλάζουμε ή διορθώνουμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Αν πάλι επιθυμούμε να κλείσουμε το λογαριασμό Paypal, πατάμε "Close Your Account". Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη και δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να επαναφέρουμε το λογαριασμό.

Ρυθμίσεις τραπεζών

Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει πως συνδέουμε μια κάρτα και ένα τραπεζικό λογαριασμό. Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που διαθέτουμε και ακόμη μια κάρτα ή ακόμη ένα λογαριασμό?

Πολύ απλά, με την επιλογή "Wallet" μπορούμε να συνδέσουμε το λογαριασμό Paypal και με άλλα τραπεζικά στοιχεία που έχουμε.

Εδώ θα βρούμε τον υπάρχοντα λογαριασμό και κάρτα. Από τις επιλογές Link a bank account και Link a card προσθέτουμε όσες επιπλέον κάρτες και λογαριασμούς θέλουμε.

Επιβεβαίωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

Σε αυτό το στάδιο καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε οι κάτοχοι της τραπεζικής κάρτας που έχουμε καταχωρήσει. Παρατηρούμε ότι στην Paypal δεν δέχονται έτσι απλά την όποια καταχώρηση κάρτας αλλά πραγματοποιούν και επιπλέον έλεγχο.

Οπότε, για να είναι και αυτοί απολύτως σίγουροι ότι δεν χρησιμοποιούμε κάποια κλεμμένη κάρτα, μας βάζουν σε «μια ακόμη δοκιμασία». Αρκετοί χρήστες μπερδεύονται ή αγχώνονται σε αυτό το σημείο, οπότε θα το εξηγήσουμε όσο αναλυτικότερα γίνεται.

Από το Wallet πατάμε πάνω στο εικονίδιο της κάρτας που έχουμε εισάγει και μετά κάνουμε κλικ στο "Confirm credit card".

Στη συνέχεια μας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα που μας ενημερώνει ότι το Paypal θα κάνει μια μικρή χρέωση στη κάρτα. Με τη χρέωση θα συσχετίζεται ένας τετραψήφιος αριθμός.

Αυτό τον τετραψήφιο αριθμό θα τον βρούμε στην αναλυτική κατάσταση με τις χρεώσεις της κάρτας που μας παρέχει η εκάστοτε τράπεζα, στην περιγραφή της χρέωσης.

Οπότε, αν έχουμε E-Banking, μπαίνουμε στο λογαριασμό μας στην τράπεζα και θα δούμε τον κωδικό μετά από το πολύ δυο μέρες.

Αν χρησιμοποιούμε mobile banking, ανάλογα με την τράπεζα, είναι πιθανό να μας στείλουν μηνύματα SMS που μας ενημερώνουν για την χρέωση από το PayPal, ένα εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τον κωδικό.

Αυτή, μάλιστα, είναι η ταχύτερη μέθοδος, καθώς στη δοκιμή μας πραγματοποιήθηκε μέσα σε μισή ώρα από την αίτηση επιβεβαίωσης στο PayPal.

Αν δεν έχουμε e-banking ή mobile banking, μπορούμε να επισκεφτούμε ένα υποκατάστημα της τράπεζας ή να περιμένουμε να έρθει η μηνιαία ανάλυση των χρεώσεων με email ή ταχυδρομικά για να μάθουμε τον κωδικό.

Το τονίζουμε, γιατί είναι σημαντικό: δεν θα μας στείλει η PayPal τον κωδικό. Ο κωδικός θα βρίσκεται στην περιγραφή της χρέωσης, που μας στέλνει η τράπεζα.

Από τη στιγμή που επιτέλους θα έχουμε μάθει τον τετραψήφιο αριθμό, πάμε στην επιλογή Wallet του Paypal και κάνουμε κλικ στην ένδειξη «Ready to confirm»…

… κατόπιν «Confirm credit card»…

…και τέλος εισάγουμε τον τετραψήφιο αριθμό και πατάμε Confirm.

Επίσης είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι τα χρήματα που θα χρεώσει το Paypal στη κάρτα, θα μας επιστραφούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού PayPal, εντός 24ων ωρών μετά την επιτυχή επιβεβαίωση της κάρτας.

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να επικυρωθεί πως είμαστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας. Σε περίπτωση απάτης, δεν θα είχαμε πρόσβαση στο e-banking ή τις αναλυτικές χρεώσεις της κάρτας για να κάνουμε την επιβεβαίωση.

Αναίρεση Ορίων στο λογαριασμό Paypal

Το Paypal καθορίζει κάποια ανώτερα όρια στις διακινήσεις χρημάτων. Έτσι με το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού δεν μπορούμε να στέλνουμε, να λαμβάνουμε αλλά και να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό χρημάτων θέλουμε.

Αλλά παρόλο που αυτό εφαρμόζεται για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία μας δίνει το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα να ανεβάσουμε αυτά τα όρια.

Εφόσον είμαστε στην αρχική σελίδα του Paypal λογαριασμού μας, κυλάμε τη μπάρα προς τα κάτω και επιλέγουμε «See how much you can send with Paypal».

Σε αυτή τη σελίδα ενημερωνόμαστε για τα αρχικά όρια του λογαριασμού μας. Τώρα, εμείς θα αυξήσουμε όλα τα ποσά, κάνοντας τικ σε όλα τα κουτάκια και θα πατήσουμε “Lift Limits”.

Αυτό γίνεται στα πλαίσια της παρουσίασης του παρόντος οδηγού. Ο καθένας μπορεί να καθορίζει και να αναιρεί τα όρια του λογαριασμού του , όπως ο ίδιος επιθυμεί.

Σε περίπτωση όμως που δεν έχουμε κάνει επιβεβαίωση της τραπεζικής κάρτας, το Paypal μας εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα υπενθύμισης για να επιβεβαιώσουμε την κάρτα.

Γίνεται αντιληπτό ότι το Paypal ακολουθεί κάποιους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και σίγουρα δεν επιτρέπει την αλόγιστη χρήση ενός μη πιστοποιημένου λογαριασμού.

Η αύξηση των χρηματικών ορίων του λογαριασμού, προϋποθέτει μια τουλάχιστον ήδη επιβεβαιωμένη τραπεζική κάρτα.

Δεν φαίνεται σωστά το υπόλοιπό μου στο PayPal

Ορισμένοι αρχάριοι χρήστες έχουν την εντύπωση πως στο PayPal Balance θα αναγράφονται τα χρήματα που έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Όμως το PayPal Balance δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Τα χρήματα που φαίνονται εκεί είναι τα χρήματα που έχουμε στο PayPal, είτε επειδή μας τα έστειλε κάποιος άλλος χρήστης PayPal, είτε επειδή τα μεταφέραμε εμείς από τον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Το PayPal δεν έχει κανένα τρόπο να γνωρίζει το ακριβές ποσόν που έχουμε στην τράπεζα, και δεν πρόκειται ποτέ να δείξει το υπόλοιπο του τραπεζικού μας λογαριασμού.

Πως μεταφέρω χρήματα από την τράπεζα στο λογαριασμό Paypal

Για άλλη μια φορά το Paypal μας επιβεβαιώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Αφού μας δίνει την ευελιξία να μεταφέρουμε χρήματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό στο Paypal.

Όπως θα δούμε παρακάτω, κύριο χαρακτηριστικό και αυτής της διαδικασίας είναι η ισχυροποίηση της ασφάλειας των συναλλαγών.

Εφόσον βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα του Paypal, πατάμε “Top Up”…

…και μας παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.

Το Paypal μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε ένα υποκατάστημα της τράπεζας και να προσθέσουμε το Paypal ως νόμιμο αποδέκτη των χρημάτων μας. Αν βέβαια διαθέτουμε E-banking, μπορούμε να το κάνουμε από εκεί.

Πριν όμως πάμε στη τράπεζα, εκτυπώνουμε ή σημειώνουμε, με μεγάλη προσοχή, τα στοιχεία του Paypal. Και δεν είναι άλλα από το πλήρες όνομα, την εξουσιοδοτημένη τράπεζα και ασφαλώς το IBAN και BIC του Paypal.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στο όνομα. Όπως έχουμε ήδη πει, το όνομα του τραπεζικού λογαριασμού πρέπει ταιριάζει απόλυτα με το όνομα που έχουμε καταχωρήσει στο λογαριασμό Paypal.

Εφόσον γίνουν όλα σωστά, μετά από το πολύ 2 μέρες θα λάβουμε ένα email από το Paypal με ενημερωτικό και επιβεβαιωτικό περιεχόμενο.

Πληρωμές και Αποστολή Χρημάτων

Εννοείται πως δημιουργήσαμε λογαριασμό Paypal για να διευκολυνθούμε στις μελλοντικές ηλεκτρονικές αγορές ή για να μας στείλει χρήματα η οικογένεια, μιας και ξεμείναμε από ρευστό στις διακοπές και δεν ξέρουμε πως να επιστρέψουμε.

Επιλέγουμε "SEND AND REQUEST PAYMENTS" και διακρίνουμε τέσσερις περιπτώσεις. Στα πλαίσια του παρόντος οδηγού δεν θα ασχοληθούμε με την τέταρτη περίπτωση, που αναφέρεται στη δημιουργία τιμολογίου.

Αρχικά, στέλνουμε χρήματα σε φίλους ή στην οικογένεια μας συμπληρώνοντας το email του ατόμου, στο οποίο θέλουμε να κάνουμε τη πληρωμή.

Για να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις, θα επισημάνουμε ότι αυτό το email που καταχωρούμε πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργό λογαριασμό Paypal.

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και στη περίπτωση που πληρώνουμε για αγορές ή υπηρεσίες αλλά ακόμη και όταν εμείς ζητάμε την αποστολή χρημάτων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η εισαγωγή ενός email.

Άλλη μια δυνατότητα του Paypal είναι η αποστολή χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Κάνουμε κλικ στην επιλογή "Withdraw funds"…

…και εισάγουμε το ποσό που θα μεταφέρουμε στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Θυμίζουμε πως το PayPal δεν πρόκειται να κρατήσει προμήθεια, θα κρατήσουν όμως από την ελληνική τράπεζα €3 ή €4, ανάλογα με την τράπεζα, γιατί... έτσι.

Όπως αναφέρει το PayPal, η διαδικασία μπορεί να πάρει 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Πόσο ασφαλές είναι το Paypal?

Γενικά, θα λέγαμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να διαφυλάσσονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ειδικότερα το Paypal υλοποιεί το κυριότερο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης του Ίντερνετ, το Transport Layer Security (TLS).

Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου είναι το λουκέτο που εμφανίζεται, όταν μπαίνουμε σε σελίδα που ακολουθεί το TLS πρωτόκολλο.

Οπότε, για να κάνουμε login στο λογαριασμό Paypal ακολουθείται μια απαραίτητη σειρά βημάτων ανάμεσα σε εμάς, δηλαδή στον εκάστοτε browser, και στον server της εταιρείας.

Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν από τον καθορισμό του αλγορίθμου κρυπτογράφησης, μέχρι τη διάρκεια της συνεδρίας (session), τον έλεγχο του digital certificate και τέλος τη δημιουργία του symmetric key.

Ουσιαστικά, πραγματοποιείται μια χειραψία για έναρξη ασφαλούς επικοινωνίας ανάμεσα στον browser και τον web server.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη κρυπτογράφηση δεδομένων σε επίπεδο ιστοσελίδας, δείτε τον οδηγό μας:

Η πρώτη μας αγορά και πληρωμή με Paypal

Θεωρούμε ότι ένα πλήρης οδηγός για το λογαριασμό Paypal οφείλει να παρουσιάσει και μια ηλεκτρονική αγορά. Έτσι, θα καλυφθούν πιθανά ερωτηματικά των "πρωτάρηδων" στην αγορά μέσω Paypal.

Για την παρουσίαση θα επιλέξουμε τη σελίδα mediamarkt.gr και θα κάνουμε μια αγορά ενσύρματων ακουστικών. Η επιλογή του συγκεκριμένου site αλλά και του προϊόντος έγινε τυχαία και εξυπηρετεί την ολοκληρωμένη παρουσίαση του οδηγού.

Ωραία, βρήκαμε τα ακουστικά που μας αρέσουν, τα βάζουμε στο καλάθι και επιλέγουμε τρόπο πληρωμής Paypal.

Μετά, πατάμε Ολοκλήρωση παραγγελίας…

…και μεταφερόμαστε στη σελίδα του Paypal ώστε να εισάγουμε το email και τον κωδικό πρόσβασης.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο κωδικός μας στο PayPal, αλλά και η κάρτα ή ο λογαριασμός που έχουμε συνδεδεμένα στο λογαριασμό PayPal, δεν γνωστοποιούνται με κανένα τρόπο στη Media Markt.

Μόλις πατήσουμε login έχουμε πλέον ολοκληρώσει την πληρωμή.

Επίσης, η πληρωμή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή και για το αναγραφόμενο ποσόν στη σελίδα που βάζουμε τον κωδικό μας, στο παράδειγμα 11,55 ευρώ.

Η Media Markt ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση δεν θα μπορέσει με κανένα τρόπο να χρεώσει παραπάνω το λογαριασμό PayPal χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει το Paypal?

Έχετε ήδη λογαριασμό Paypal? Είχατε κάποια δυσκολία το να ανοίξετε λογαριασμό ή να κάνετε συναλλαγές? Μοιραστείτε μαζί μας τη γνώμη σας για το Paypal αλλά και τις εμπειρίες σας από τις υπηρεσίες του.