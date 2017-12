Η ΕΕ Λέει Τέρμα στο Σουβλάκι, Ενώ Η Κυβέρνηση Κάνει Τζακ Ποτ

Η κυβέρνηση άρχισε τις κληρώσεις, και μάλιστα τζακ ποτ, όχι αστεία. Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. απειλεί να μας κόψει τον γύρο, και να μας κάνει να τρέχουμε στα εστιατόρια του Κολωνακίου. Άντε μετά να μην βάζεις φυλακή ζώα στο Animal Crossing και να μην οδηγείς σαν πιωμένος. Το άλλο πού το πας; Να είσαι στην πείνα και η Coca Cola να μοιράζει τζάμπα αναψυκτικά.

Ποιος ενδιαφέρεται για το ΤΖΟΚΕΡ; Τι να σου κάνει το ΛΟΤΤΟ; Ξεπερασμένα πράγματα. Η ελληνική κυβέρνηση φέρνει τα πάνω - κάτω, και φροντίζει να ισχύει το “Μαζί τα φάγαμε”, που κάποτε μας είπε ο Πάγκαλος.

Η λογική πίσω από το όλο εγχείρημα της λοταρίας, είναι η επιβράβευση των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ανάλογα το ποσό των χρημάτων που δαπανά κάποιος αγοράζοντας αγαθά με τη χρήση κάρτας, κερδίζει και λαχνούς. Μία φορά τον μήνα θα πραγματοποιείται κλήρωση, από την οποία 1000 φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 1000 ευρώ, αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Αν και η είδηση κατέκλυσε το διαδίκτυο, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών διοργάνωσε ήδη την πρώτη λοταρία αποδείξεων. Να τονίσουμε πως δεν το έπραξε απλά, αλλά είχε και τη μορφή σόου.

Το όλο θέμα δεν τελειώνει εδώ, καθώς υπάρχουν επίσημοι πίνακες. Επίσης, στη σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί κανείς να βρει αναλυτικές πληροφορίες, και να ελέγξει πόσους λαχνούς έχει συγκεντρώσει.

Δεν ξέρουμε αν η όλη κατάσταση είναι για γέλια ή κλάματα. Δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε πώς μια χώρα στα όρια της φτώχειας, ξαφνικά έχει τόσα λεφτά για μοίρασμα. Απλά ευχόμαστε καλή τύχη σε όλους, και ελπίζουμε όλα αυτά να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Κάποτε είχαμε την εκπληκτική ταινία του Ιωάννη Δαλιανίδη, “Λαός και Κολωνάκι”. Τώρα πλέον το διαδίκτυο έχει γεμίσει με την ατάκα “κόκα και Κολωνάκι”.

Κατάφεραν λέει να εξαρθρώσουν σπείρα ναρκωτικών, που πουλούσε κοκαΐνη στους κλασάτους κατοίκους του Κολωνακίου.

Τελικά το πρόβλημα είναι ο διακινητής, ή ο παραλήπτης; Ίσως και τα δύο. Απλά θα ήταν καλύτερα να γίνεται σάλος και για τα παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα.

Θα ήταν καλύτερο η εκάστοτε κυβέρνηση και οι δυνάμεις της δίωξης να φροντίζουν να ξεσκεπάζονται κυκλώματα που σκοτώνουν μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού.

Όχι, δεν λέμε ότι έχει διαφορά αν θα είναι κάποιος μεγάλος ή μικρός, πλούσιος ή φτωχός. Απλά λέμε ότι ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι τροφοδοτεί αισθητά μικρότερο πληθυσμό από το βαποράκι σε κάποια απόμερη γωνιά.

Βέβαια, λένε πως το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δυστυχώς, σε περιπτώσεις διακυβέρνησης η κατάσταση είναι αλληλένδετη, το κεφάλι βρωμάει όσο και το κορμί. Αρκεί απλά να διαβάσουμε τα σχόλια των Ελλήνων χρηστών του Twitter, και θα καταλάβουμε πως για ακόμα μια φορά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, και σελίδες που αναδημοσίευσαν την είδηση, η Ε.Ε. εξέταζε το γεγονός να απαγορεύσει τον γύρο και το donner.

Οι Πράσινοι της Ευρωβουλής πραγματοποίησαν ελέγχους, που δεν είχαν και πολύ καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους ίδιους, αρκετές φορές τα κρέατα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των συγκεκριμένων εδεσμάτων, περιέχουν φωσφορικό άλας.

Το συστατικό αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Έτσι, η Ε.Ε. βρέθηκε σε αναμμένα κάρβουνα, και σκέπτονταν να βάλει φρένο στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων.

Ευτυχώς για τους απανταχού λάτρης του γύρου και του donner, η Κομισιόν με ανακοίνωσή της διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να απαγορεύει την κατανάλωσή τους. Παράλληλα, ανέφεραν ότι η όλη κατάσταση ήταν ευθύνη διαφόρων γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Εντέλει, η ίδια η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση προς το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, και συγκεκριμένα στη διαρκή επιτροπή για την ασφάλεια τροφίμων, εγκρίνοντας τη χρήση των λεγόμενων φωσφορικών αλάτων στην παρασκευή κρέατος.

Το πρόβλημα δεν θα ήταν η απαγόρευση, αλλά το μετά. Αν όντως όλο αυτό οδηγούσε στην απαγόρευση του γύρου και του donner, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής τους. Άμεσα θα γινόντουσαν παράνομα, και ο κόσμος θα τα ήθελε ακόμα πιο πολύ.

Ξεχάστε την κόκα στο Κολωνάκι, θα μας έπιαναν στη γωνία να έχουμε στο χέρι το σουβλάκι.

Αν πάλι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι άπιστοι, στους οποίους το παραπάνω σενάριο φαντάζει παρατραβηγμένο, ας διαβάσουν τα tweet των Ελλήνων με το #free_gyros. Προκλήθηκε χάος, φυσικά με την απαραίτητη δόση χιούμορ, μόνο και μόνο στην ιδέα του πράγματος.

Ειδικά από εμάς για εσάς που βαριέστε να τα διαβάσετε όλα, δωράκι το άρθρο του LIFO που συγκέντρωσε και δημοσίευσε τα καλύτερα.

Η ταινία Avengers: Infinity War έρχεται τον Μάιο του 2018, και επιτέλους κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ.

Μόλις ένα 24ώρο μετά την εμφάνισή του στο YouTube, το βίντεο είχε σημειώσει εξήντα εκατομμύρια προβολές.

Το σενάριο πραγματεύεται την προσπάθεια των ηρώων να νικήσουν τον πανίσχυρο Thanos (άραγε βγαίνει από το Thanassis;), πριν αυτός ολοκληρώσει τα σχέδιά του για την καταστροφή του σύμπαντος.

Το τρέιλερ είναι επικό, ελπίζουμε να μην μάζεψαν τις καλύτερες σκηνές της ταινίας απλά για να τραβήξουν την προσοχή, και τελικά να μας σερβίρουν κουταβάκια που τρέχουν στο χιόνι.

Οι καμπάνιες των αστυνομικών δυνάμεων είναι ανύπαρκτες στη χώρα μας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο παντού.

Οι αστυνομικές αρχές ανά τον κόσμο, κατά καιρούς δημιουργούν καμπάνιες για να προσελκύσουν νέους. Νέους που θα επανδρώσουν το αστυνομικό σώμα, και θα βοηθήσουν στην πάταξη του εγκλήματος.

Κάποιες φορές ίσως το παρακάνουν, όπως στην περίπτωση της αστυνομίας στη Νέα Ζηλανδία.

Μάζεψαν εβδομήντα αστυνομικούς, κάθε βαθμίδας και ειδικότητας, και δημιούργησαν το παραπάνω σποτ.

Εύκολα κάποιος παρατηρεί πως το βίντεό τους δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως από μία ταινία του Hollywood. Έχει δράση, χιούμορ, ειδικά εφέ, ερμηνείες, μουσική επένδυση, κυριολεκτικά τα πάντα.

Η απορία είναι, όσοι τελικά καταταγούν, θα το κάνουν γιατί θέλουν να πατάξουν το έγκλημα, ή γιατί πάντα ήθελαν μία καριέρα στο Hollywood;

Το Animal Crossing είναι ένα παιχνίδι με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, και αρκετού τίτλους. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και την έκδοσή του για smartphone, το Animal Crossing: Pocket Camp.

Όλα καλά μέχρι εδώ, και μέχρι τη στιγμή που μερικοί χρήστες έβγαλαν στην επιφάνεια τα πιο σαδιστικά τους ένστικτα.

Κάποιοι έχουν φτιάξει φυλακές, κάτι για το οποίο δεν ξέρουμε πώς να αισθανθούμε.

All according to keikaku. (Translator's note: keikaku means plan) pic.twitter.com/xOwp8EEMt2

— :yadi loves hayner 💕🐭 (@saintlucios) November 25, 2017