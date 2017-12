Ποιο Φοιτητικό Πρόγραμμα Ίντερνετ Να Επιλέξω;

Το ίντερνετ αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία κάθε φοιτητή. Για τον λόγο αυτόν, οι εταιρίες τηλεφωνίας προσφέρουν οικονομικά πακέτα, τόσο για σταθερό, όσο και για mobile ίντερνετ. Δείτε όλες τις διαθέσιμες προσφορές για τα πακέτα όλων των εταιρειών και βρείτε ποιο φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Πριν δούμε αναλυτικά κάθε φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε δικαιούχοι αυτής της προσφοράς.

Γενικά, οι φοιτητικές προσφορές ισχύουν αποκλειστικά για τους φοιτητές που διαθέτουν φοιτητικό πάσο, και άρα δεν έχουν ξεπεράσει την τυπική διάρκεια των σπουδών.

Αν γνωρίζετε κάποια εταιρεία ή πακέτο που δεν διαθέτει αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι δικαιούχοι είναι μόνοι οι φοιτητές/σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Σε περίπτωση που σπουδάζετε σε κάποια άλλη σχολή ή κολέγιο, δεν δικαιούστε τις φοιτητικές προσφορές.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι (πχ Cosmote), δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση δύο φοιτητικών προσφορών.

Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσουμε κάποιο πακέτο καρτοκινητής, δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε παράλληλα κάποιο φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ με συμβόλαιο.

Στον οδηγό θα βρούμε προσφορές όλων των παρόχων που δεν λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι τιμές των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνουν την έκπτωση που δικαιούνται οι περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές από τη δράση "εύρυ-where".

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την αναφερθείσα επιδότηση, επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα της δράσης.

Πρέπει να τονίσουμε, ότι η επιδότηση ισχύει μόνο για ένα έτος. Σε περίπτωση μεγαλύτερων συμβολαίων, το πρόγραμμα θα επανέλθει στο αρχικό κόστος.

Στην παρακάτω ενότητα θα δούμε προγράμματα ίντερνετ σε συνδυασμό με σταθερή τηλεφωνία ή/και τηλεόραση.

Ανάλογα τις προσφερόμενες υπηρεσίες, κάθε φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ τοποθετήθηκε στην κατηγορία ADSL, VDSL, και ίντερνετ + τηλεόραση.

Στην ενότητα ADSL κατατάχθηκε κάθε φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ που προσφέρει ταχύτητες ως 24Mbps.

Ανάλογα την προσφορά, μπορεί να παρέχεται μόνο ίντερνετ ή να συνδυάζεται με κάποια λεπτά ομιλίας.

What's Up Student Double Play 24

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται δωρεάν κλήσεις

Τιμή: 18,80€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά & κινητά Cyta

Τιμή: 18,38€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς όλα τα σταθερά & απεριόριστες προς κινητά Cyta

Τιμή: 19,43€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστα Σταθερά & Κινητά Cyta

Τιμή: 22,58€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται δωρεάν κλήσεις

Τιμή: 15,75€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται δωρεάν κλήσεις

Τιμή: 18,80€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά

Τιμή: 20,90€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά και κινητά

Τιμή: 23,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται δωρεάν κλήσεις

Τιμή: 19,90€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά

Τιμή: 22,96€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες Πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά και 300 λεπτά για κινητά

Τιμή: 23,95€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά

Τιμή: 27,90€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά

Τιμή: 19,00€ / 31,41€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες / 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Στην ενότητα VDSL θα βρούμε όλα τα φοιτητικά προγράμματα ίντερνετ που προσφέρουν ταχύτητες έως 30Mbps ή 50Mbps.

Οι συγκεκριμένες προσφορές μπορεί δεν είναι διαθέσιμες σε περιοχές που δεν διαθέτουν οπτικές ίνες.

What's Up Student Double Play 30 S

Ταχύτητα: 30 Mbps Download / 2,5 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται δωρεάν κλήσεις

Τιμή: 25,10€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

What's Up Student Double Play 50

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Δεν περιλαμβάνονται

Τιμή: 30,35€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά & κινητά Cyta

Τιμή: 27,83€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά

Τιμή: 26,15€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά και κινητά

Τιμή: 28,25€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα, στην ενότητα αυτή θα βρούμε όποιο φοιτητικό πρόγραμμα ίντερνετ συνδυάζεται με πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα προγράμματα της Forthnet μπορούν να συνδυαστούν με διάφορα προγράμματα τηλεόρασης με διαφοροποιήσεις στο κόστος.

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς όλα τα σταθερά

Τιμή: 13,13€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Απαιτείται:

Η υπηρεσία συνδυάζεται υποχρεωτικά με την υπηρεσία Nova τηλεόραση της επιλογής μας: Nova Family pack με επιπλέον 13,64€/μήνα, Nova Cinema pack με επιπλέον 24,64€/μήνα, Nova Sports pack με επιπλέον 30,14€/μήνα, Nova Full pack με επιπλέον 41,14€/μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς όλα τα Σταθερά και όλα τα κινητά

Τιμή: 18,38€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Απαιτείται:

Η υπηρεσία συνδυάζεται υποχρεωτικά με την υπηρεσία Nova τηλεόραση της επιλογής μας: Nova Family pack με επιπλέον 13,64€/μήνα, Nova Cinema pack με επιπλέον 24,64€/μήνα, Nova Sports pack με επιπλέον 30,14€/μήνα, Nova Full pack με επιπλέον 41,14€/μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς όλα τα Σταθερά

Τιμή: 18,38€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Απαιτείται:

Η υπηρεσία συνδυάζεται υποχρεωτικά με την υπηρεσία Nova τηλεόραση της επιλογής μας: Nova Family pack με επιπλέον 13,64€/μήνα, Nova Cinema pack με επιπλέον 24,64€/μήνα, Nova Sports pack με επιπλέον 30,14€/μήνα, Nova Full pack με επιπλέον 41,14€/μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 50 Mbps Download / 5 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά και κινητά

Τιμή: 23,63€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Απαιτείται:

Η υπηρεσία συνδυάζεται υποχρεωτικά με την υπηρεσία Nova τηλεόραση της επιλογής μας: Nova Family pack με επιπλέον 13,64€/μήνα, Nova Cinema pack με επιπλέον 24,64€/μήνα, Nova Sports pack με επιπλέον 30,14€/μήνα, Nova Full pack με επιπλέον 41,14€/μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταχύτητα: 24 Mbps Download / 1 Mbps Upload

Κλήσεις: Απεριόριστες προς σταθερά + 300 λεπτά προς κινητά

Τιμή: 33,75€

Διάρκεια Συμβολαίου: 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Τα φοιτητικά προγράμματα ίντερνετ αυτής της ενότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως από tablet και laptop.

Έρχονται με τη μορφή SIM ή USB stick και δεν συνοδεύονται από λεπτά ομιλίας ή SMS.

What's Up Student Mobile Internet ΕΥΡΥ-WHERE 5GB

Δεδομένα: 5GB

Τύπος Υπηρεσίας: 4G

Τιμή: 6,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

What's Up ΕΥΡΥ-WHERE 5GB

Δεδομένα: 5GB

Τύπος Υπηρεσίας: 4G

Τιμή: 6,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες

What's Up ΕΥΡΥ-WHERE 10GB

Δεδομένα: 10GB

Τύπος Υπηρεσίας: 4G

Τιμή: 10,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 18 ή 24 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

What's Up Student Mobile Internet ΕΥΡΥ-WHERE 20GB

Δεδομένα: 20GB

Τύπος Υπηρεσίας: 4G

Τιμή: 15,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 18 ή 24μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Δεδομένα: 5GB

Τύπος Υπηρεσίας: 4G

Τιμή: 6,00€

Διάρκεια Συμβολαίου: 12 μήνες

Περιλαμβάνει:

Περισσότερες πληροφορίες

Wind SimpleFi On the Go 10GB E/W