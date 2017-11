Όλη η Αλήθεια Για τα Τελωνεία, Το Κόστος του Ίντερνετ Εκτοξεύεται

(Ψήφοι: 6. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Έχουμε και λέμε, Black Friday αλά Ελληνικά, οι χρεώσεις στο ίντερνετ αλλάζουν προς το χειρότερο, και η αλήθεια για τα τελωνεία στην Ελλάδα αποκαλύπτεται. Δεν τελειώσαμε, η Siri παίζει τρομπόνι, μία εφαρμογή μετατρέπει smartphone σε botnet, και η Νokia γράφει ιστορία. Για το κλείσιμο αφήσαμε οπίσθια με λάμψη, χαιρετίσματα on camera, και γιαπωνέζικες σκάλες.

Black Friday Με Προσφορές Παντού

Σε αυτό το σημείο δεν θα ασχοληθούμε με το τι είναι και τι δεν είναι η Μαύρη Παρασκευή, άλλωστε το θέμα το έχουμε εξαντλήσει στο σχετικό μας άρθρο. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με τα ευτράπελα που διέπουν τη χώρα μας αυτό το τριήμερο - δίμηνο - χρόνο εκπτώσεων.

Ας πούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχει καμία σημασία τι είναι η Black Friday, τι πρεσβεύει, ούτε καν το πόσο διαρκεί. Ας δεχθούμε επίσης ότι κάθε έμπορος έχει δικαίωμα να κάνει προσφορές. Φυσικά για όλα αυτά, υπάρχουν ντοκουμέντα.

Ο κύριος Ζερβουδάκης είχε εκπτώσεις στα καταστήματά του, και εκατοντάδες Έλληνες έτρεξαν να αποκτήσουν τα ZerPhones, σύμφωνα με τον ίδιο και το status του στο twitter.

2 μέρες γεμάτες μόλις τελείωσαν η #BlackFriday στα καταστήματα μας κλείνει με εκατοντάδες ευχαριστημένους πελάτες σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την αγάπη σας!! Φιλιά σε όλους.! Πάμε πάντα μαζί γερά & δυνατά !!! @tzervoudakis #ZER pic.twitter.com/7nal6jmrsM — Ζερβουδάκης Θεοδόσης (@tzervoudakis) November 25, 2017

Στην άλλη όχθη είδαμε φαρμακεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, ακόμα και γραφεία τελετών να έχουν προσφορές.

Ένα από τα πιο τραγελαφικά γεγονότα της Black Friday ήταν δύο νεκροθάφτες και η κόντρα τους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπουνάκης προσέφερε έκπτωση 50% στις τελετές που θα επιλέγαμε να εκτελέσει το γραφείο του.

Ο κύριος Μπούκουρας χτύπησε την κρίση προσφέροντας έκπτωση 80%, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ζωή σε μας, βοήθειά μας.

Βέβαια δεν έλειψαν αυτοί που είδαν την αλήθεια, πίσω από τη διάρκεια της Μαύρης Παρασκευής, γιατί οι Έλληνες είναι οι βασιλιάδες της πατέντας.

#blackfriday και κρατάει 3 μέρες η Παρασκευή εδώ στην Ελλάδα.

Ελληνική πατέντα — Thanos Geo (@ThanosGeo82) November 25, 2017

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μόνο λόγια, αλλά ιδού η απόδειξη.

Πριν κλείσουμε δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους πονεμένους, τους χτυπημένος από τη μοίρα, εκείνους που στάθηκαν σαν άντρες και χόρεψαν το χορό του Ησαΐα

Εγώ ξέρω ότι #BlackFriday είναι η Παρασκευή που έρχεται η πεθερά σου σπίτι για Σ/Κ.

Όλα τα άλλα είναι να'χαμε να λέγαμε — να'χαμε να λέγαμε (@nikos7gio) November 24, 2017

Τέλος, η Black Friday μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα, όπου κι αν βρίσκεται, άσχετα με τη χώρα. Αυτή την ημέρα θα συναντήσεις τον χαλαρό τύπο που ψωνίζει μόνος, μια παρέα φίλων που πήγαν για ψώνια ή τη ζούγκλα.

Feeding time at the zoo earlier today...

Absolutely unbelievable that people can behave like this.#BlackFriday pic.twitter.com/G6BBnjhuQr — bigred (@ohannah69) November 24, 2017

Ένα δωράκι που κολλάει στο κλίμα της χώρας μας, το πραγματικό κλίμα της χώρας μας. Η φράση είναι “IN THIS ECONOMY=ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”, και είναι μία απάντηση που ταιριάζει παντού, κυριολεκτικά.

“In this economy?!?!??!” is such a good response for everything. “hey how r u”

IN THIS ECONOMY?? “wanna go out for lunch”

IN THIS ECONOMY?? “can u pass me the salt please”

IN THIS ECONOMY?? “i love u”

IN THIS ECONOMY?? — ♥♥♥ (@AryanaSuhaimi) November 18, 2017

"Πώς είσαι;"

Με αυτήν την οικονομία;

Με αυτήν την οικονομία; "Θες να βγούμε για φαγητό;"

Με αυτήν την οικονομία;

Με αυτήν την οικονομία; "Μπορείς να μου δώσεις το αλάτι σε παρακαλώ;"

Με αυτήν την οικονομία;

Με αυτήν την οικονομία; "Σε αγαπάω."

Με αυτήν την οικονομία;

Ελλάδα Ελλαδίτσα μου και Τελωνεία

Τον τελευταίο καιρό έχει προκληθεί ένα χάος με τις αγορές από το εξωτερικό, αφού όλοι απολαμβάνουμε χαμηλές τιμές σε πανάκριβα - για τη χώρα μας - προϊόντα.

Ξαφνικά άρχισαν όλα τα προβλήματα με τους εκτελωνισμούς, επιπλέον χρεώσεις, τελωνεία, δασμοί, και τα λοιπά.

Δυστυχώς η αιτία των καθυστερήσεων δεν είναι μόνο τα Αγγλικά ταχυδρομεία, και γενικότερα οι ενδιάμεσοι σταθμοί. Δεν είναι ούτε καν οι τυχόν αργίες. Το πρόβλημα είναι οι ελληνικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα ParaKritika.gr, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τόσο το τελωνείο του αεροδρομίου της Αθήνας, όσο και τα κέντρα διανομής των ΕΛΤΑ, δεν έχουν αρκετό κόσμο.

Πηγή: ParaKritika.gr Πηγή: ParaKritika.gr

Έτσι, τα δέματα μένουν στοιβαγμένα σε ανοιχτούς και αφύλακτους χώρους για πολύ καιρό. Ακόμη κι όταν τελικά μπουν σε διαδικασία ελέγχου, εκτελωνισμού, και ούτω καθεξής, ο χρόνος που απαιτείται είναι πολύ μεγάλος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις, και αρκετές φορές τα προϊόντα να φτάνουν φθαρμένα στα χέρια μας.

Τουλάχιστον, με την Priority Line παρακάμπτουμε την όλη διαδικασία των τελωνείων, και τις αντίστοιχες καθυστερήσεις.

Κλέφτης με την Ευλογία του Θεού

Είδες που λέμε “Μα δεν έχεις το Θεό σου”; Ε, σε αυτήν την περίπτωση σίγουρα δεν τον είχαν οι δημιουργοί αυτής της εφαρμογής.

Η McAfee και η Palo Alto Networks, ανακάλυψαν έναν ιό σε μία Κορεατική εφαρμογή ανάγνωσης της Βίβλου για Android. Σύμφωνα και με τους δύο, ο ιός αναπτύχθηκε από τη γνωστή ομάδα κυβερνοεγκηματιών Lazarus.

Αναφέρουν ότι μόλις ο ιός ενεργοποιηθεί, μετατρέπει το τηλέφωνο του χρήστη σε bot. Από εκεί και έπειτα, η μολυσμένη συσκευή δρα ως bot όποτε ο ιός το θελήσει.

Πηγή: thenextweb.com Πηγή: thenextweb.com

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και μία διαφωνία. Η μεν McAfee υποστηρίζει ότι η μολυσμένη εφαρμογή δεν βρέθηκε ποτέ στο Play Store, η δε Palo Alto Networks επιμένει στο αντίθετο.

Όπως και να έχει, η McAfee σημειώνει ότι η εφαρμογή είχε 1300 λήψεις, ενώ είναι άγνωστο το ποσοστό των χρηστών που ενδέχεται να μολύνθηκαν.

Για μια ακόμη φορά βοήθειά μας, κι αν δείτε το τηλέφωνό σας να κάνει τίποτα περίεργα μετά την ανάγνωση της Βίβλου, μην πιστέψετε ότι είναι θεϊκό σημάδι.

Μας Τελείωσε το Net Neutrality ή Αλλιώς η Δικτυακή Ουδετερότητα

Για όσους δεν γνωρίζουν, η δικτυακή ουδετερότητα είναι η αρχή που διέπει την ενιαία χρέωση των υπηρεσιών από τους παρόχους.

Για παράδειγμα, δεν μπορεί η Cosmote να πουλά πακέτα που αφορούν μία και μόνο υπηρεσία. Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί τη σύνδεσή του όπως και όπου αυτός το επιθυμεί.

Ξαφνικά, το Net Neutrality απειλείται, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ επιδιώκει μέσω ψηφίσματος που θα πραγματοποιηθεί την άρση αυτής της αρχής.

Η Δικτυακή Ουδετερότητα δεν είχε ισχύ στα δίκτυα κινητής, διότι η εκάστοτε εταιρεία χρησιμοποιούσε ως κίνητρο τις διαφορετικές χρεώσεις. Για παράδειγμα, η Vodafone θα σου πει έλα σε εμάς και θα έχεις απεριόριστη πρόσβαση στο Facebook, χωρίς χρέωση.

Αν όμως η άρση της αρχής του Net Neutrality πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, σύντομα θα φτάσει και στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα είναι πραγματικά άσχημα, καθώς χρήστες δημοσιεύσουν εικόνες από αισχροκερδή πακέτα εταιρειών των χωρών τους.

Η παραπάνω εικόνα για παράδειγμα είναι από εταιρεία στην Πορτογαλία. Παρουσιάζει το γεγονός πως πέρα από το γενικό κόστος της σύνδεσής σου, θα πρέπει να πληρώνεις επιπλέον για να έχεις καλές ταχύτητες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Εμείς για την ώρα είμαστε ασφαλής, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, αν κάτι συμβεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αργά ή γρήγορα θα έρθει κι από εδώ. Ωστόσο, η σκέψη και μόνο του τι θα συμβεί αν και εφόσον γίνει αυτό, κάνει τους Έλληνες χρήστες να ιδρώνουν.

Η Siri Παίζει Τρομπόνι

Οι ψηφιακοί βοηθοί αποκτούν όλο και περισσότερες δυνατότητες. Μία εξ αυτών είναι να μπορούν να γράφουν μηνύματα μέσω ομιλίας.

Κάποιες φορές ίσως δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτή τη φορά η Siri άρχισε να στέλνει μουσικά μηνύματα από το τηλέφωνο ενός χρήστη.

Κατά λάθος ενεργοποιήθηκε η λειτουργία γραφής μέσω ομιλίας, και η Siri αποφάσισε να αρχίσει να γράφει στον ρυθμό ενός μουσικού οργάνου. Το αποτέλεσμα ήταν μία ατελείωτη σειρά μηνυμάτων από hoo, woo, και woop. Ό,τι καταφέρνει κανείς καλό είναι.

I accidentally texted my wife with voice recognition...while playing the trombone pic.twitter.com/tWCPSXbbrO — Paul The Trombonist (@JazzTrombonist) November 21, 2017

Η Νokia Γράφει Ιστορία

Η Nokia κάποτε ένωνε τους ανθρώπους, όμως ένας χρήστης του reddit απέδειξε ότι ενώνει και την ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία εικόνα από ένα Νokia 5190, το οποίο θάφτηκε κυριολεκτικά σε χαλίκι. Ίσως να έπαιξε τον ρόλο της γυναίκας του πρωτομάστορα σε κάποια κατασκευή. Ποιος ξέρει.

Όπως βλέπουμε ξεκάθαρα στην εικόνα. η συσκευή έχει βγει αλώβητη από το χρόνο. Όταν δε διαβάσαμε τα σχόλια των χρηστών, πέσαμε στο πάτωμα από τα γέλια.

Μερικά απλά δείγματα: “Πιθανότατα ακόμη δουλεύει”, “Θα έχουν μείνει σίγουρα πέντε μπάρες μπαταρίας”, “Μπορείς να δεις ακόμη το φιδάκι να κινείται”, “Το χρησιμοποιούν και για θεμέλια στηλών”.

Οπίσθια Λάμψη

Φανταστείτε να είστε ο υπεύθυνος τίτλων οθόνης ενός καναλιού. Τώρα σκεφτείτε να έχετε έναν τίτλο που εμφανίζεται μετά από μία λάμψη. Βάλτε τώρα στο σκηνικό και έναν σκυμμένο ποδοσφαιριστή, που εντελώς τυχαία η λάμψη θα πετύχει κέντρο.

Τι, δεν μπορείτε; Ε, δείτε την παρακάτω εικόνα.

Δημοσιεύθηκε στο reddit και η ανάρτηση πήρε φωτιά. Από τα σχόλια, όχι από τη “λάμψη”.

Γεια σου Μαμά

...είπε ένας αθλητής ράγκμπι στην κάμερα μόλις έπιασε την μπάλα.

Το δίκτυο ESPN που καλύπτει αθλητικά γεγονότα, συνέλαβε τον εν λόγω αθλητή σε μία απίθανη στιγμή. Ο παίκτης πιάνει την μπάλα, συνειδητοποιεί πως τον παρακολουθεί η κάμερα, και μετά το πρώτο σοκ απλά χαιρετά με χαμόγελο.

Σκάλες που Γλιστρούν

Οι Ιάπωνες δεν έχουν όρια. Γενικότερα οι Ασιάτες έχουν ιδιαίτερους τρόπους να διασκεδάζουν. Κάποτε είχαμε πάρει μία γεύση κι εμείς, με το Κάστρο του Τακέσι στο ΣΚΑΙ.

Εντοπίσαμε στο twitter ένα απόσπασμα από μία πολύ παράξενη δραστηριότητα, που αποτελεί μέρος κάποιας τηλεοπτικής εκπομπής.

can someone explain why japanese game show 'slippery stairs' hasn't made its way to our part of the world yet pic.twitter.com/cd1BHvvoKl — juan (@juanbuis) November 20, 2017

Ο χρήστης που το κοινοποίησε, αναρωτιέται γιατί αυτό το γιαπωνέζικο παιχνίδι με σκάλες που γλιστρούν δεν έχει διαδοθεί ακόμη. Εμείς πάλι, διερωτόμαστε γιατί συνεχίζει να υπάρχει γενικά.

Πώς σας φάνηκαν τα ViralSteps της εβδομάδας;

Πιστεύετε ότι έχουμε παρεξηγήσει εντελώς την έννοια του Black Friday στην Ελλάδα; Θεωρείτε ότι η άρση του Net Neutrality είναι για καλό ή για κακό;

Τελικά ποιος φταίει, τα τελωνεία και γενικά οι υπηρεσίες, ή εμείς που τα φορτώσαμε τα παιδιά με πολύ δουλειά;

Πείτε μας στα σχόλια την άποψή σας για τη στήλη μας και όσα διαβάσατε. Μέχρι την άλλη Δευτέρα, να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα και να θυμάστε να γελάτε.

