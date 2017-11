Ποια Sites Καταγράφουν ό,τι Γράφουμε, Γυναικείος... Οργασμός

Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, και όχι μόνο. Ωστόσο, όλο και κάτι ενδιαφέρον ενίοτε θα μας ξεφύγει. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ, για να σας ενημερώσουμε για το ειδικό λογισμικό καταγραφής που έχουν γνωστές εταιρείες και καταγράφουν τι ακριβώς πληκτρολογούμε, αλλά και το πρότζεκτ με σκοπό την κατάρριψη των ταμπού γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

Σε πολλούς από εμάς έχει συμβεί να ψάχνουμε κάτι στο διαδίκτυο και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να βλέπουμε σχετικές διαφημίσεις αυτού που αναζητούσαμε, σχεδόν σε όλα τα sites και κοινωνικά μέσα που επισκεπτόμαστε.

Είναι σύνηθες οι περισσότερες από τις ιστοσελίδες να καταγράφουν τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες των χρηστών, και δεν είναι κάτι καινούργιο το λεγόμενο Web-tracking.

Ωστόσο, μια πρόσφατη πανεπιστημιακή έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017, αποκαλύπτει κάτι αρκετά πιο ανησυχητικό.

Εκατοντάδες ιστότοποι καταγράφουν με σπουδή κάθε κίνησή μας online, συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων και των πληκτρολογήσεων που κάνουμε σε πραγματικό χρόνο.

Η μελέτη, που διεξήχθη από το τμήμα πληροφορικής στο πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ, ανέλυσε τους 50.000 κορυφαίους ιστότοπους στο Alexa. Διαπιστώθηκε ότι 482 ιστότοποι, πολλοί από τους οποίους είναι υψηλού προφίλ, χρησιμοποιούν κατά κόρον την τεχνική παρακολούθησης του πληκτρολογίου.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, καταγράφουν όποια εντολή δίνουμε με το ποντίκι στις σελίδες που επισκεπτόμαστε, ακόμη και την κύλιση που κάνουμε μέσα στο site, αλλά και την κάθε λέξη που πληκτρολογούμε εκείνη τη στιγμή.

Αν επισκεπτόμαστε ένα από αυτά τα site και χρειαστεί να συμπληρώσουμε μια φόρμα, αλλά στη συνέχεια το μετανιώσουμε και φύγουμε από την ιστοσελίδα, κάθε γράμμα που καταχωρίσαμε έχει ήδη καταγραφεί.

Ακόμη και αν κάναμε κατά λάθος μια επικόλληση κάποιου κειμένου ή λέξεων, έχουν αυτόματα καταγραφεί και αποθηκευτεί, σε άγνωστο βέβαια προορισμό.

Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι όταν διαβάσαμε όλη την έρευνα των πανεπιστημιακών, διαπιστώσαμε ότι καταγράφονται ακόμα και οι τελείες.

Κάτι παρόμοιο το 2013 είχε προκαλέσει την οργή χρηστών του Facebook, όταν αποκαλύφθηκε ότι το κοινωνικό δίκτυο κατέγραφε οτιδήποτε μήνυμα ή σχόλιο πληκτρολογούσαν οι χρήστες, ακόμα κι αν ποτέ δεν το έστειλαν ή δεν το δημοσίευσαν.

To ειδικό λογισμικό καταγραφής είναι scripts και κομμάτια κώδικα, τα οποία ονομάζονται “Session Replay”. Το προσφέρουν διάφορες σχετικές εταιρείες, όπως η γνωστή Yandex, αλλά και λιγότερο γνωστές όπως οι FullStory, SessionCam, Clicktale, Smartlook, UserReplay, Hotjar, κ.α.

Συνήθως αυτά τα scripts χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για να αποκτήσουν εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα site τους. Στη συνέχεια, αποστέλλονται σε τρίτους για ανάλυση.

Μερικοί από τους δημοφιλείς δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική του Session Replay, είναι η Microsoft, Samsung, Spotify, Skype, Adobe, Facebook, Yandex, Rotten Tomatoes, WordPress, και άλλοι.

Η ομάδα του Princeton έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο με όλα τα sites των δημοφιλών εταιρειών και μη, τα οποία βρέθηκαν να περιέχουν Session Replay scripts που χρησιμοποιούνται για τη λεπτομερή καταγραφή του πληκτρολογίου μας.

O κατάλογος βασίζεται σε ανιχνεύσεις που έγιναν από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Επομένως, εάν συνδεόμαστε συχνά σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι ότι καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο οτιδήποτε πληκτρολογούμε και κάνουμε εκεί μέσα.

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες υποτίθεται ότι αποκλείουν από την καταγραφή τα πεδία εισαγωγής των κωδικών και ευαίσθητων πληροφοριών.

Ωστόσο, οι ερευνητές του αμερικάνικου πανεπιστημίου έχουν αντίθετη άποψη. Αναφέρεται ότι τα Session Replay scripts τοποθετούνται και στις σελίδες όπου οι χρήστες εισάγουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικοί πρόσβασης, αριθμοί πιστωτικών καρτών, κλπ.

Διαπιστώθηκε ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες χρήστη μπορούν να καταγράφονται από τα scripts, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας λογαριασμού, κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς, κ.ο.κ.

Ο επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών του πανεπιστημίου, υποψήφιος διδάκτορας στο Princeton, έχει δημοσιεύσει την μελέτη μαζί με βίντεο, το οποίο δείχνει με πόση λεπτομέρεια την ώρα που πλοηγούμαστε σε ένα site, τα Session Replay καταγράφουν και αποθηκεύουν οτιδήποτε πληκτρολογούμε εκείνη τη στιγμή.

Πολλοί θεωρούν ότι όλες οι δημοφιλείς επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα Session Replay το κάνουν με τις καλύτερες των προθέσεων, για καθαρά στατιστικούς λόγους, αλλά και για να κερδίσουν και το κάτι τις.

Όμως, δεδομένου ότι η απόρρητη online συμπεριφορά μας και τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται χωρίς τη γνώση μας, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι, αν μη τι άλλο, υποβαθμίζουν προκλητικά τη νοημοσύνη των χρηστών.

Πολλοί ειδικοί δεν είναι τόσο επιεικείς, και θεωρούν ότι αυτές οι εταιρείες ακροβατούν με την παράνομη δραστηριότητα, καθότι έκτος των άλλων, αφήνουν τους χρήστες ευάλωτους σε παραβιάσεις δεδομένων και σε διαρροές, και θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπιστούν οι keyloggers και τα Session Replay scripts, ιδίως σε ό,τι αφορά την πληκτρολόγηση των ευαίσθητων δεδομένων μας, είναι οι password manager.

Αφενός κάνουν αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων χωρίς να πληκτρολογούμε απολύτως τίποτα, και αφετέρου οι καλύτεροι, όπως το LastPass, προσφέρουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο το δικό τους πλήρες εικονικό πληκτρολόγιο.

Μπορούμε να δούμε αναλυτικά τους καλύτερους password manager σε παλαιότερο οδηγό.

