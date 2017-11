Ο Pikachu Σοκάρει με Αυτά Που Λέει και η EA Χάνει Εκατομμύρια

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Το Star Wars: Battlefront 2 κυκλοφορεί, και η EA προκάλεσε πανικό εξαιτίας της δίψας της για χρήμα, στο τέλος όμως κέρδισαν οι παίκτες. Ο Deadpool ξαναχτύπησε με ακόμη περισσότερο γέλιο, ενώ ο Pikachu επεκτείνει απροσδόκητα το λεξιλόγιό του, προς απογοήτευση του κοινού. Τι άλλο θα δούμε επιτέλους; Δεν μας έφτανε ο γορίλας που διαλέγει σύντροφο από το Tinder και η συναυλία του βαμβακοσυλλέκτη;

Star Wars: Battlefront 2 - Παίκτες VS EA, Σημειώσατε Ένα

Το Star Wars: Battlefront αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους τίτλους παιχνιδιού όλων των εποχών. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να είναι αρκετοί αυτοί που προπλήρωσαν τον διαδόχό του, το Star Wars: Battlefront 2.

Όλα ήταν καλά και οι πάντες ευτυχισμένοι, μέχρι που ο βρυκόλακας του χρήματος μύρισε μαρούλι. Η EA για μία ακόμη φορά έγραψε ιστορία, παίρνοντας μέσα σε λίγες ημέρες σχεδόν εφτακόσιες χιλιάδες downvotes στο reddit, αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της πλατφόρμας.

Ο λόγος όλης αυτής της αναστάτωσης ήταν η απόφαση της εταιρείας να προσθέσει paywalls στο παιχνίδι. Οι χρήστες καλούνταν να πληρώσουν €79.99 για το παιχνίδι, και ταυτόχρονα δεν θα είχαν πρόσβαση σε όλους τους ήρωες.

Η EA κλείδωσε τους ήρωες του παιχνιδιού, και ο χρήστης θα έπρεπε να πληρώσει με credits για να τους αποκτήσει. Σύμφωνα με χρήστη του reddit, και με όσα ήταν γνωστά, απαιτούνταν 40 ώρες καθαρού παιχνιδιού για να αποκτήσει κάποιος τα απαραίτητα credits για έναν ήρωα.

Οι παίκτες απείλησαν με ακύρωση των προπληρωμών, κάποιοι ίσως πραγματοποίησαν τις απειλές, και η εταιρεία προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά ρίχνοντας λάδι.

Εν συντομία, η EA αναφέρει ότι στόχος τους ήταν να δώσουν στους παίκτες την ευχαρίστηση ότι καταφέρνουν κάτι. Διότι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επιτεύγματα, ώστε να αποκτήσουν τους αγαπημένους τους ήρωες.

Δηλαδή, ζητούσε ογδόντα ευρώ, συν να αφιερώσεις 40 ώρες από τη ζωή σου, για να πάρεις κάτι που ήδη έχεις πληρώσει. Δεν της πέρασε τελικά και αναγκάστηκε να αφαιρέσει τα προς πληρωμή στοιχεία του παιχνιδιού.

Εμάς πάντως δεν μας έπεισε, διότι αναφέρει ξεκάθαρα πως στο μέλλον η δυνατότητα αγορών θα ενεργοποιηθεί και πάλι. Αν στόχος τους ήταν να απουσιάσουν τα pay2win στοιχεία από το παιχνίδι, δεν θα έκαναν τέτοιου είδους αναφορές.

The Sims 4: Cats & Dogs - Κατοικίδια-Έργα Τέχνης

Συνεχίζοντας σε κλίμα EA, μεταφερόμαστε σε έναν από τους μεγαλύτερους τίτλους της εταιρείας. Πρόκειται για το The Sims, τον μεγαλύτερο και πιο ανεπτυγμένο προσομοιωτή της πραγματικής ζωής.

Η Maxis, που ήταν η αρχική σχεδιάστρια και δημιουργός ομάδα του παιχνιδιού για πάνω από μία δεκαετία, έχει προσθέσει στο The Sims απίστευτα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η δυνατότητα να έχει ο παίκτης το δικό του κατοικίδιο.

Οι οπαδοί του παιχνιδιού, με κάθε του νέα έκδοση ανυπομονούν για την κυκλοφορία του πακέτου των κατοικίδιων. Δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και το Cats & Dogs, όπως ονομάστηκε το πρόσθετο για το The Sims 4.

Κάποτε οι δυνατότητες που είχε ο παίκτης ήταν να επιλέγει ράτσα, χρώμα, και χαρακτήρα. Πλέον η εταιρεία έχει κάνει αρκετά παραμετροποιήσιμη τη δημιουργία ενός κατοικιδίου.

Οι παίκτες δεν επιλέγουν απλά μία ράτσα, αλλά μπορούν να δημιουργούν και ημίαιμα ζώα. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν - με τη βοήθεια βουρτσών - και την παραμικρή λεπτομέρεια στο τρίχωμα του μικρού τους φίλου. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η μεγάλη συλλογή από αξεσουάρ.

Ο ενθουσιασμός των παικτών έφτασε σε άλλο επίπεδο, το ίδιο και η φαντασία τους, που σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά οργίασε. Σας αφήνουμε να απολαύσετε της δημιουργίες τους, που μερικές είναι πραγματικά έργα τέχνης.

Σκυλοπρόβατο

My life is complete. I have made... DOGSHEEP. pic.twitter.com/syBjOTJtOj — Luth (@luthsthings) November 11, 2017

Ένα “Pokemon” του The Sims 4 πήρε σάρκα και οστά μέσω ενός σκύλου.

Τι κι αν ο Pennywise από το ΙΤ ήταν σκύλος;

You may have beaten me to the post for the Cheshire Cat @SimGuruJM, but I've got Puppywise pic.twitter.com/nBPnwR9W90 — The English Simmer ⋄ (@EnglishSimmer) November 9, 2017

Να και ο Cheshire, από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων.

This is more what I was going for with those Cheshire teeth... #practiceMakesPerfect #TS4CatsAndDogs pic.twitter.com/7LEuoCrBeE — JM (@SimGuruJM) October 12, 2017

Και η έκθεση θα κλείσει με την Έναστρη Νύχτα του Βίνσεντ βαν Γκογκ.

Ο Deadpool Πήρε τη Θέση του Bob Ross

Για τη δεύτερη ταινία του Deadpool γνωρίζουμε την ημερομηνία της πρεμιέρας, την 1η Ιουνίου του 2018, και τον πολύ ξεχωριστό τρόπο προώθησής της.

Η 20th Century Fox έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό στην καμπάνια προώθησης των ταινιών του αντιήρωα, και καταφέρνει πάντα να κρατά προσηλωμένο το κοινό.

Είδαμε αφίσες και βίντεο με τον Deadpool να μιλά για τον Άγιο Βαλεντίνο. Απολαύσαμε τον αντιήρωα να κάνει μασάζ σε γνωστό παρουσιαστή. Ενώ πριν λίγους μήνες είδαμε τον τύπο με τα κόκκινα να έχει μπελάδες με τη στολή του, στο πρώτο teaser της δεύτερης ταινίας του.

Αυτή τη φορά η παραγωγός εταιρεία έδωσε τη θέση του Bob Ross στον αντιήρωα και προκάλεσε ατελείωτο γέλιο.

Ο Deadpool ζωγραφίζει πίνακες σαν τον Bob Ross, αλλά με τον δικό του τρόπο. Δίνει δε οδηγίες, όπως έκανε και ο αείμνηστος ζωγράφος:

Γεια σας, καλώς ήρθατε.

Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν, στην οθόνη θα δείτε όλα τα χρώματα που θα χρειαστείτε.

Έχω τον συνηθισμένο μου καμβά εδώ, βρεγμένο, έτοιμο να ξεκινήσουμε.

Τώρα ας πάρουμε την πιστή μας βούρτσα, τινάξτε τη αρκετά καλά, χτυπήστε τη λες και σας χρωστάει λεφτά.

Θα πάρουμε λίγο κίτρινο χιόνι, και θα το ανακατέψουμε με λίγη άσπρη Μπέτι. Τώρα, ας χορέψουμε σε έναν χαρούμενο ουρανό.

Τώρα θυμηθείτε, αυτός είναι ο δικός σας κόσμος και μπορείτε να φτιάξετε ή να σπάσετε τους κανόνες εδώ.

Ο Χριστός και η Παναγία, εύχομαι να μπορούσα να πηδήξω εκεί μέσα, και να κυλιστώ σε αυτή τη λευκή σκόνη. Να μαστουρώσω με τη μεγαλοπρέπεια της ζωής. Ω Θεέ μου, λατρεύω την κοκαΐνη. Ω γαμώτο, είμαι τόσο ανεβασμένος τώρα, όσο ένας αετός.

Ωραία, ας ζωγραφίσουμε μερικά μικρά χαρούμενα δέντρα εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να κάνεις φίλους σου τα δέντρα.

Τώρα, αυτό που δε θες να κάνεις, είναι να φας αυτές τις μπογιές. Εμπιστευτείτε με σε αυτό.

Ωραία, θα τον τινάξω πάλι. Ω, ναι, αυτό είναι καλό.

Μόλις ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προβλήματα, και είδαμε το τρέιλερ, συνεχίζει λέγωντας:

Για δες αυτό, φαίνεται λες και τελειώσαμε τον πίνακα. Οπότε από την οικογένειά μας προς τη δική σου: "Κράτηστε τα παντελόνια σας στεγνά, τα όνειρα σας υγρά, και να θυμάστε, αγκαλιές και όχι ναρκωτικά".

Για τους φιλότεχνους η λίστα με τα χρώματα:

Clockword Orange, ήτοι Κουρδιστό Πορτοκάλι

Girls of Indigo, σαν Κορίτσι από Λουλακί

Soylent Green, όπως Πράσινη Σόγια

Mennen Black, δηλαδή Μαύρο του Μολύβδου ή Οι άντρες με τα Μαύρα

Box Office Gold, το Χρυσό Εκδοτήριο

Doc Brown, σαν να λέμε Καφέ Ντοκ ή ο γνωστός ράπερ

Pretty 'N Pink, ας μείνουμε στην μετάφραση, Όμορφο και Ροζ

Silverlicious, ήτοι ασημένια ή κάτι σαν ξόρκι.

Yellow Snow, το Κίτρινο Χιόνι, και όχι δεν εννοεί επειδή έχει μπογιά επάνω.

Red Dit, Αυτό το Κόκκινο ή το reddit.

και η Betty White, ή Λευκή Μπέτι, από τα Χρυσά Κορίτσια.

O Pikachu Επεκτείνει Απροσδόκητα το Λεξιλόγιό του

Δεν είναι αστείο, και δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει αυτό. Απορούμε ποιος το σκέφτηκε. Είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχουμε δει στον κόσμο των κινούμενων σχεδίων τα τελευταία χρόνια.

Οι δημιουργοί των ταινιών Pokemon αποφάσισαν ότι είναι καλή ιδέα, ο Pikachu μετά από 20 χρόνια με ΠΙΚΑ ΠΙΚΑ να αρχίσει να μιλά Αγγλικά.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε απόσπασμα από τη νέα ταινία, στο οποίο οι θεατές ακούν τον κίτρινο φίλο του Ash να μιλά Αγγλικά, και απλά αναφωνούν “ΤΙ;”

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y — Ryan Broderick (@broderick) November 13, 2017

Αν και δεν ακούγεται καθαρά, ο Pikachu λέει στον Ash: “Είναι γιατί πάντα ήθελα να είμαι μαζί σου”.

Όχι, όχι και ΌΧΙ. Όλα θα μπορούσαμε να τα δεχθούμε, ακόμη και Pokemon μαλλί της γριάς, αλλά όχι και τον Pikachu να μιλάει.

Γορίλας Βρίσκει Ταίρι με τη Βοήθεια του Tinder

Η Sierra Anderson, μία χρήστης του Twitter, δημοσίευσε ένα βίντεο από κάποιον ζωολογικό κήπο.

Στο βίντεο βλέπουμε έναν επισκέπτη να δείχνει στον γορίλα εικόνες στο Tinder. Ο γορίλας φαίνεται να απορρίπτει τις υποψήφιες, και με το κατάλληλο νεύμα να του ζητά να αλλάξει φωτογραφία.

Dude was showing the gorilla pictures of female gorillas and he for real is like "next one please" pic.twitter.com/o2FPjCJPMb — Sierra Anderson (@Sierra_2015) November 12, 2017

Το βίντεο έγινε τόσο δημοφιλές, που μεγάλες ιστοσελίδες, όπως η Daily Mirror, ζητούσαν από τη Sierra άδεια αναδημοσίευσης.

Οι γορίλες είναι από τα πιο ευφυή όντα, οι δυνατότητές τους είναι εντυπωσιακές, κι αυτό είναι απλά ένα ακόμη δείγμα.

Συναυλία σε Χωράφι

Τον τελευταίο καιρό έχει κυκλοφορήσει εκεί έξω μία πολύ περίεργη εικόνα. Η φωτογραφία απεικονίζει τη συναυλία του βαμβακοσυλέκτη σε ένα χωράφι με βαμβάκι.

The Boys of Fall pic.twitter.com/Gh1WCB7hyM — Brandon Brieger (@brieger34) October 31, 2017

Όχι δεν κάνουμε λάθος, πρόκειται για μία απίστευτη φωτογραφία του Micah Horn. Η γωνία με την οποία έχει τραβηχθεί δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για το κοινό κάποια συναυλίας (βαμβάκι), και τα φώτα της σκηνής (μηχανές).

Την μεγαλύτερη πλάκα την έχουν τα σχόλια όσων την είδαν ή την εντόπισαν

“Ποιο φεστιβάλ είναι αυτό;”

What festival is this? https://t.co/h5idI7BFsx — Raquel Mora (@babypelican123) November 5, 2017

"Γιατί δεν κάνετε ζουμ να δείτε ποιο φεστιβάλ ήταν"

Why did I just zoom in to see what music fest this was https://t.co/njEirJkoE4 — Tre' Dudney (@tre_dudney) November 4, 2017

Φυσικά, όλοι κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, αλλά προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.

Υδροκέφαλος Φωτογράφος

Κάποιος πάει σε έναν γάμο, και εκεί προφανώς υπάρχει και ένας φωτογράφος. Όλα καλά; Ωραία.

Ο φωτογράφος έχει χιούμορ και διάθεση να κάνει πλάκα. Έτσι, τραβά μία φωτογραφία με τον προαναφερόμενο, και ιδού το αποτέλεσμα.

OK SO DID I DO SOMETHING TO OFFEND THE WEDDING PHOTOGRAPHER? pic.twitter.com/Fc041Bofkk — Mike T (@majtague) November 11, 2017

Ο Mike T, ο πρωταγωνιστής μας, αναρωτιέται: “Τι έκανα που προσέβαλε τον φωτογράφο του γάμου;”, ώστε να αξίζει τέτοια φωτογραφία.

Πώς σας φάνηκαν τα ViralSteps της εβδομάδας;

Εσείς τι πιστεύετε; Πρέπει ο Pikachu να μιλάει Αγγλικά ή οποιαδήποτε γλώσσα γενικότερα; Τελικά υπάρχει προϊστορία πίσω από τον υδροκέφαλο φωτογράφο;

Πείτε μας, θα πληρώνατε για να αποκτήσετε χαρακτήρες σε ένα παιχνίδι που ήδη σας έχει κοστίσει τόσα λεφτά; Γιατί εμείς όχι, το ίδιο πιστεύουμε και για τον γορίλα της στήλης μας.

Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα, και ελπίζουμε να διασκεδάσατε κι εσείς όσο κι εμείς με το νέο teaser του Deadpool.

