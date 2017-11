Η Samsung τρολάρει την Apple, Ιπτάμενα Ταξί, Drone VS Kωλόχαρτο

(Ψήφοι: 2. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ιπτάμενα ταξί, κονσερβοκούτια χιλίων δολαρίων, Power Rangers που μοιράζουν ναρκωτικά. Τι άλλο θα δούμε πια σ' αυτή τη ζωή; Η τρέλα σε όλο της το μεγαλείο, με τη Samsung να τρολάρει την Apple, και τον κόσμο να κάνει Animoji καραόκε. Ακόμα και οι καρότσες έχουν αρχίσει να παίρνουν τους δρόμους... μόνες τους. Ένας μαθητής μαθαίνει φυσική με το δύσκολο τρόπο, και ένα ακριβό drone κατατροπώνεται από χαρτί τουαλέτας.

Η Samsung Τρολάρει την Apple

Η πρώτη είδηση που μας εντυπωσίασε την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν το επικό τρέιλερ της Samsung.

Ο κολοσσός της τεχνολογίας δημοσίευσε ένα σποτ, μέσω του οποίου λέει εμμέσως πλην σαφώς στην Apple να ενηλικιωθεί.

Στην αρχή βλέπουμε έναν νεαρό να αγοράζει το πρώτο iPhone, εν έτει 2007. Σύντομα απογοητεύεται, διότι η συσκευή του δεν έχει αρκετό αποθηκευτικό χώρο το 2010. Αν και αναγνωρίζουμε ότι άντεξε τρία χρόνια. Πάλι καλά, έβγαλε τα λεφτά του.

Το 2013 ο νεαρός αποφασίζει να αγοράσει το νέο iPhone 5s. Δεν αργεί να καταλάβει πως αυτός πασχίζει να αποθηκεύσει μία επαφή, ενώ η νέα του γνωριμία κρατά χειρόγραφες σημειώσεις στο Galaxy Note 3.

Ο επόμενος σταθμός είναι το 2015, όπου τον βλέπουμε σε μία συγκέντρωση. Ο σκηνοθέτης όμως δεν στοχεύει σε αυτό, έχει ως όπλο του τη βροχή. Όλοι γύρω του έχουν ακριβά αδιάβροχα, ενώ αυτός φορά μία σακούλα από τα Jumbo, γιατί απλά μόλις αγόρασε το iPhone 6.

Το οποίο iPhone 6 το κηδεύει λίγο αργότερα, το 2016, μετά από μία βουτιά στη λίμνη. Παράλληλα η φίλη του έχει αποκτήσει το Samsung Galaxy S7 Edge, το οποίο ήταν αδιάβροχο. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι λέει: “Πρέπει να μου στείλεις αυτή τη φωτογραφία”.

Επιτέλους απέκτησε το iPhone 7, και μαζί με αυτόν τον καταπληκτικό αντάπτορα για τα ακουστικά. Παρατηρούμε όλοι τον ενθουσιασμό του, ειδικά όταν παρατηρεί πως η γυναίκα του πλέον φορτίζει το Samsung Galaxy S8 ασύρματα.

Τελικά το πήρε απόφαση, μετά από εφτά χρόνια αποτυχίας ενηλικιώθηκε. Απέκτησε το πρώτο του Samsung τηλέφωνο, το Samsung Galaxy Note 8.

Το βίντεο τελειώνει με αυτόν να αδιαφορεί για όσους αναμένουν με αγωνία το νέο iPhone X. Περνά άνετος και αναβαθμισμένος πλέον σε Samsung.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο του βίντεο είναι ο τύπος στο τέλος, που έχει κόψει τα μαλλιά του αλλά iPhone X. Έλα μην γελάτε βρε παιδιά, δεν φταίει αυτός.

Η Τρέλα των Animoji

Η Apple ίσως μένει λίγο πίσω μερικές φορές, αλλά στο να σχεδιάζει emoji είναι πάντα πρώτη. Με το iPhone X παρουσίασε τα Animoji, emoji τα οποία αναγνωρίζουν τις κινήσεις του προσώπου μας, και κινούνται αναλόγως.

Οι χρήστες του iPhone X ανά τον κόσμο βρήκαν τον μοναδικό σωστό τρόπο χρήσης τους, σύμφωνα με τους ίδιους. Λίγο τραγούδι, λίγος συγχρονισμός, κάτι λίγο από μοντάζ, και οι δημιουργίες τους είναι εκπληκτικές.

Απολαύστε μερικά γνωστά τραγούδια, δια στόματος Animoji. Έτσι για να δικαιολογήσουμε λίγο τα λεφτά που πληρώσανε.

WHO LET THE DOGS OUT? 🐶 pic.twitter.com/QTlJeEd0ad — Animoji Karaoke (@AnimojiVids) November 5, 2017

Κονσερβοκούτι Αξίας 1000 Δολαρίων

Το iPhone X έχει κατηγορηθεί για το κόστος του και τις αχρείαστες πολυτέλειες που προσφέρει για να δικαιολογήσει την τιμή του.

Για κάποιους δεν έχει σημασία το κόστος, κι αυτοί οι κάποιοι είναι εκείνοι που αγοράζουν οτιδήποτε χωρίς κανέναν λόγο. Ή μάλλον ξέρουμε τον λόγο, είναι άπληστοι και ζουν στον κόσμο το δικό τους, όπως η Κοκκίνου κάποτε.

Η βλακεία του κόσμου όμως δεν σταματά πουθενά, και πάντα οι εταιρείες θα κερδίζουν από αυτό. Έτσι σκέφτηκε και η Tiffany & Co. και δημιούργησε το επίχρυσο - ασημένιο κονσερβοκούτι.

Δεν κάνουμε πλάκα, η εταιρεία αναπαρήγαγε το σχήμα της κονσέρβας, το κατασκεύασε από ασήμι καλυμμένο με χρυσό, και το πουλάει έναντι 1000 δολαρίων. Άδειο, φυσικά, και όχι με φασόλια γίγαντες.

Εμείς είχαμε ενδοιασμούς στην αρχή, αλλά μόλις διαβάσαμε καλύτερα την περιγραφή, όλα άλλαξαν. Ο αγοραστής επιλέγει ΤΡΙΑ γράμματα που θα χαραχθούν επάνω στο κουτί. Τώρα μάλιστα, να πληρώσω βρε αδερφέ.

Αν το βλέπαμε σε κάποιο άλλο site, θα λέγαμε πως κάνουν κάποια δήλωση για το decadance του πράγματος. Αλλά δια χειρός Tiffany's, ειλικρινά δεν γνωρίζουμε.

Η Uber Κατακτά τον Αέρα

Η Uber ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με τη NASA για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού. Το λογισμικό αυτό η Uber στοχεύει να το εκμεταλλευτεί, ώστε να παρέχει υπηρεσίες αεροταξί στους πελάτες της.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του έργου Jeff Holden, η δοκιμή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει με σκάφη τεσσάρων ατόμων, που θα αγγίζουν την ταχύτητα των 322 χιλιομέτρων την ώρα.

Uber developing "flying taxis" with NASA. They plan on beginning testing in Los Angeles in... 2020. What. https://t.co/mVD9TgNiFg pic.twitter.com/REWFC88QUz — Drew Garrison (@DrewGarrisonSBN) November 8, 2017

Η ίδια η NASA επιβεβαίωσε την υπογραφή της συνεργασίας. Τόνισε δε, πως η Uber υποχρεούται να συμμετέχει στην 4η φάση του έργου, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2019.

Το έργο έχει συνολικά τέσσερις φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη ολοκληρώθηκε το 2015. Αφορούσε μάλιστα δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Η δεύτερη φάση που έλαβε χώρα το 2016, στόχευε στον έλεγχο μεγαλύτερων αποστάσεων, σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Η τρίτη φάση που θα πραγματοποιηθεί το 2018, θα ασχοληθεί με τον έλεγχο των υπηρεσιών σε μέτριας πληθυσμιακής πυκνότητας περιοχές.

Η ολοκλήρωση του έργου θα επέλθει με την τέταρτη φάση, που θα περιλαμβάνει δοκιμές σε αστικές περιοχές. Η τελευταία πράξη του όλου εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί το 2019.

Πώς οι Power Rangers σε Κάνουν Πρεζάκι

Πρόσφατα ξεθάφτηκε από το χρονοντούλαπο του σκονισμένου μυαλού του λαού μας, μία είδηση για τους Power Rangers που προκαλούσαν τους νέους να πάρουν ναρκωτικά.

Το 1995 είχαν κυκλοφορήσει ρολόγια που έμοιαζαν με αυτά που φορούσαν οι Power Rangers. Τα ρολόγια αυτά βοηθούσαν τους ήρωες να μεταμορφώνονται και να αποκτούν τις δυνάμεις τους.

Οι σχεδιαστές πρόσθεσαν στα ρολόγια - παιχνίδια την ετικέτα “IT’S MORPHIN TIME”, που σε ελεύθερη μετάφραση θα πει “Ώρα για μεταμόρφωση”. Χαρακτήριζε μάλιστα τη στιγμή της μεταμόρφωσης των Power Rangers.

Δυστυχώς, οι δάσκαλοι της εποχής με τις περίσσειες γνώσεις, είχαν διαφορετική άποψη για το μήνυμα αυτό. Ομοίως και οι ψυχολόγοι, οι πολιτικοί, και γενικότερα οι θεσμοί.

Όλοι ήθελαν το μήνυμα να μεταφράζεται ως “Ώρα για μορφίνη”, και να παροτρύνει τους νέους να πάρουν ναρκωτικά. Δυστυχώς για αυτούς όμως, είμαστε εδώ για να τους μάθουμε λίγα Αγγλικά.

Η μορφίνη γράφεται “morphine”. Οι δύο λέξεις προφέρονται όμοια, αλλά γράφονται διαφορετικά και δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Πάντα θα ελπίζουμε σε καλύτερη παιδεία, και ευτυχώς που γλιτώσαμε από τη μάστιγα του ρολογιού-βαποράκι.

Χαρτί Τουαλέτας vs Drone Σημειώσατε Ένα

Πολύ καλά διαβάσατε. Ένα ρολό χαρτιού έβγαλε νοκ άουτ ένα drone.

Άγνωστο σε ποια χώρα συνέβη και σε ποιον αγώνα, αλλά ένας εκ των θεατών πέταξε ένα ρολό χαρτί. Το ρολό πέτυχε το drone της διαιτησίας, και το έβγαλε κατευθείαν από την μέση.

Δεν γνωρίζουμε αν ο θεατής υποστήριξε πως ήταν τυχαίο ή το είχε βάλει σημάδι. Το πιθανότερο είναι να εξαρτάται από το αν τον έβαλαν να πληρώσει το drone ή όχι.

Συνάντηση Κορυφής

Μία δασκάλα διδάσκει περί ταλαντώσεων με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η χρήση πρακτικής απεικόνισης των θεωριών είναι πολύ καλή τακτική.

Ο μαθητής όμως φαίνεται να είχε περισσότερο το μυαλό του στο ποδόσφαιρο, παρά στις ταλαντώσεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι σηκώθηκε με τέτοια άνεση, και συνέβη το μοιραίο.

Τρακτέρ Αγνοείται

Κι εκεί που ταξιδεύεις αμέριμνος στην εθνική, βλέπεις μία καρότσα φορτωμένη όσο δεν πάει άλλο. Έχεις δύο επιλογές, ή μένεις πίσω με κίνδυνο να σε πλακώσει το φορτίο κάποια στιγμή, η παίρνεις την απόφαση να προσπεράσεις το τρακτέρ.

Ε, λοιπόν κι εμείς την προσπέραση θα διαλέγαμε, αλλά δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι δεν υπάρχει όχημα μπροστά. Πού να φανταστεί κανείς ότι η καρότσα πήγαινε μόνη της; Ε;

Τι αυτόνομα αυτοκίνητα και ανοησίες. Το μέλλον είναι εδώ.

Η Sia Furler και οι Παπαράτσι

Οι παπαράτσι είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των διάσημων. Βρίσκονται παντού και είναι ικανοί να δημοσιεύσουν τα πάντα. Υπάρχουν όμως διάσημοι που έχουν ιδιαίτερους τρόπους να τους αποστομώνουν.

Κάποιοι θέλησαν να εκβιάσουν καταστάσεις, και προσπάθησαν να πουλήσουν γυμνές φωτογραφίες της Sia Furler στους θαυμαστές της.

Η Αυστραλιανή τραγουδίστρια μόλις το πληροφορήθηκε, δημοσίευσε γυμνή της φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, λέγοντας:

“Κάποιος ξεκάθαρα προσπάθησε να πουλήσει γυμνές μου φωτογραφίες στους θαυμαστές μου. Κρατήστε τα λεφτά σας, εδώ είναι η φωτογραφία και μάλιστα δωρεάν. Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα!”

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy — sia (@Sia) November 7, 2017

Πώς σας φάνηκαν τα ViralSteps της εβδομάδας;

Αν είχατε τη Samsung, θα κυκλοφορούσατε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο; Εμείς πάντως ναι. Αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η απάντηση από την Apple.

Με σιγουριά επίσης λέμε ότι δεν θα πληρώναμε ποτέ τόσα λεφτά για ένα κονσερβοκούτι. Δεν γλιτώσαμε από τους Power Rangers, για να πέσουμε στα ναρκωτικά εξαιτίας της Tiffany & Co.

Ελπίζουμε να ζούμε όταν τα αεροταξί έρθουν στην Ελλάδα ή έστω στην Ευρώπη, και να συνεχίσουμε να ζούμε αφού έρθουν. Πάντως σας υποσχόμαστε, θα ζούμε την άλλη εβδομάδα για να μοιραστούμε μαζί σας και πάλι τα ViralSteps.

