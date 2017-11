Συμμαχία Intel και AMD, Με την Nvidia να Μένει με το Παράπονο

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Οι εξελίξεις στους τομείς των επεξεργαστών και των γραφικών τρέχουν, με μια απρόσμενη - και ελαφρώς “Φωσκολική” - συμμαχία μεταξύ Intel και AMD, που αφήνει την Nvidia να ιδρώνει αμήχανα στο παρασκήνιο. Παράλληλα, έχουμε νέα σειρά Lord of the Rings, δύο δωρεάν παιχνίδια, και ατελείωτες ώρες VR gaming. Ας μην καθόμαστε, πάμε να ξεκινήσουμε.

Το εβδομαδιαίο WeeklySteps επιχειρεί να συνοψίσει τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας στον χώρο των υπολογιστών και της τεχνολογίας, φιλτράροντας τις ανούσιες ειδήσεις.

Η στήλη μας θα βγαίνει κάθε Σάββατο, και θα περιλαμβάνει τα νέα γνωστών εταιρειών, καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, επερχόμενα events, και διάφορες άλλες ειδήσεις ανά την υφήλιο.

Ο Πόλεμος των Επεξεργαστών

Η Intel και η AMD όπως ξέρουμε βρίσκονται σε “αντίπαλα” στρατόπεδα, όσον αφορά τον “πόλεμο” των επεξεργαστών. Οι “ορκισμένοι εχθροί” όμως φαίνεται ότι ξεκίνησαν εκεχειρία.

Μια νέα ελπίδα

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε ότι θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν έναν νέο επεξεργαστή για τη σειρά Intel Core H για laptop, ο οποίος θα συνδυάζει την τεχνολογία της Intel για τη CPU, αλλά θα διαθέτει Radeon γραφικά της AMD.

Στόχος του συγκεκριμένου επεξεργαστή είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε high-end παιχνίδια, χωρίς να χάνει τη φορητότητά του το laptop που τον κουβαλάει, αφού δεν θα χρειάζεται ξεχωριστή κάρτα γραφικών.

Η δύναμη ξυπνάει

Στο μεταξύ, δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει η ανακοίνωση για την επικείμενη συνεργασία, και λίγες μέρες μετά διέρρευσαν κάποια benchmarks με στοιχεία για δύο νέα τσιπάκια - όχι ένα.

Τα benchmark αφορούν δύο τετραπύρηνους Kaby Lake επεξεργαστές με ενσωματωμένα γραφικά AMD: τον i7-8705G και τον i7-8809G, με ρολόγια στα 3.1Ghz και boost στα 4.1Ghz.

Παρότι αυτή η συνεργασία μπορεί να φαντάζει απροσδόκητη για πολλούς, στην πραγματικότητα η ανταγωνιστικότητα των δύο εταιρειών αφορά το κομμάτι των επεξεργαστών.

Στον τομέα των γραφικών, η Intel δεν προσέφερε ποτέ κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν για να θεωρηθεί άξιος “αντίπαλος” των AMD και Nvidia, που είναι οι κυρίαρχες εταιρείες στο GPU κομμάτι. Ή τουλάχιστον δεν είχε μέχρι σήμερα.

Η εκδίκηση του Raja

Η ανακοίνωση για τον νέο επεξεργαστή όπως είπαμε έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Την επόμενη μέρα, η AMD δήλωσε ότι ο επικεφαλής του τμήματος για την αρχιτεκτονική των Radeon GPU, Raja Koduri, θα εγκαταλείψει την εταιρεία.

Ο Koduri όμως δεν έμεινε για πολύ άνεργος. Την Τετάρτη - ναι, μια μέρα μετά - πέρασε στη “σκοτεινή πλευρά”, αφού η Intel ανακοίνωσε ότι τον προσλαμβάνει για δικό της επικεφαλής αρχιτεκτονικών GPU, με στόχο να επεκταθεί και στις κάρτες γραφικών.

Να σημειώσουμε ότι, ο Raja Koduri είναι βετεράνος στον τομέα των γραφικών, αφού στο παρελθόν έχει δουλέψει και στην Apple, αλλά και στην ATI, την οποία αργότερα αγόρασε η AMD.

Με μια πολυετή εμπειρία στον χώρο, ο Koduri είναι ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος για να ηγηθεί του τομέα γραφικών της Intel. Μάλιστα, η εταιρεία δήλωσε ότι θα δημιουργήσει νέες κάρτες γραφικών, με στρατηγική να καλύψει όλες τις κατηγορίες - από την κορυφή ως τον πάτο. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο.

Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται

Στον “πάτο” σκοπεύει να επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα κατηγορία των iGPU της. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η κορυφή. Εκεί η Intel φιλοδοξεί να επανέλθει στο παιχνίδι των dedicated καρτών, όπου AMD και Nvidia έχουν το πάνω χέρι.

Και λέμε να επανέλθει, γιατί έχει προσπαθήσει με μεγάλη αποτυχία πριν πολύ καιρό, σε μια εποχή πολύ, πολύ μακρινή, να πάρει μερίδιο στην αγορά των GPU, και μάλιστα εις διπλούν. Μία με την i740 στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, και ξανά στα τέλη της δεκαετίας του ‘00, με την αρχιτεκτονική “Larrabee”.

Δεν μας εκπλήσσει που απέτυχε μια κάρτα γραφικών με τέτοιο όνομα, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις στον χώρο των γραφικών.

Θα κάνει τη δυνατή επιστροφή η Intel; Θα καταφέρουν η AMD και η Nvidia να αντιμετωπίσουν αυτήν την αόρατη απειλή; Εμείς υπομονετικά τις κινήσεις των τριών κολοσσών θα περιμένουμε, και το μέλλον τι επιφυλάσσει θα δούμε. Εσείς;

Η Επιστροφή του Βασιλιά;

Η Amazon έψαχνε εδώ και καιρό έναν τρόπο για να επαναλάβει την επιτυχία του Game of Thrones, δημιουργώντας μία νέα τηλεοπτική σειρά περιπέτειας και φαντασίας. Ο χειμώνας σχεδόν έφτασε, και οι φήμες θέλουν την εταιρεία να βρήκε αυτό που έψαχνε στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Η δημοφιλής σελίδα Variety αναφέρει ότι η Amazon Studios βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Warner Bros, με στόχο τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς που να βασίζεται στα βιβλία του J.R.R. Tolkien “The Lord of the Rings”.

Οι εταιρείες βρίσκονται ακόμα σε διαπραγματεύσεις και δεν έχουν κλείσει καμία συμφωνία, όμως σίγουρα μια σειρά με θέμα τη Μέση Γη και τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, έχει σοβαρές πιθανότητες να κονταροχτυπηθεί στα ίσα με την πλέον πιο δημοφιλή σειρά όλων των εποχών, που δεν είναι άλλη από το Game of Thrones.

Πάντως αν τα σχέδια της Amazon γίνουν πραγματικότητα, θα είναι δύσκολο να αποφασίσουμε ποιος από τους δύο τίτλους θα κέρδιζε το παιχνίδι του στέμματος της καλύτερης σειράς.

Όταν ο Χάρι συνάντησε… τον Pikachu

Παρότι δεν είμαστε ο Ημερήσιος Προφήτης, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αυτήν την είδηση να περάσει ασχολίαστη.

Πέρασε κάτι παραπάνω από ένας χρόνος, αλλά σίγουρα όλοι θυμόμαστε τη φρενίτιδα που είχε προκαλέσει η κυκλοφορία του Pokemon Go το καλοκαίρι του 2016.

Στην αρχή της κυκλοφορίας του είχε σπάσει ρεκόρ στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αφού οι χρήστες από όλον τον κόσμο έπαιρναν τους δρόμους και κυνηγούσαν ψηφιακά πλασματάκια, ως υποψήφιοι εκπαιδευτές Pokemon.

Μετά τον αρχικό πάταγο που σημείωσε το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, σιγά-σιγά άρχισε να ξεφουσκώνει ο μεγάλος ενθουσιασμός, και πλέον είναι άλλο ένα συνηθισμένο παιχνίδι.

Η Niantic, η εταιρεία πίσω από το Pokemon Go, ανακοίνωσε τον επόμενο τίτλο επαυξημένης πραγματικότητας που σκοπεύει να θέσει σε κυκλοφορία μάλλον μέσα στο 2018.

Παρότι η ανακοίνωση της εταιρείες δεν αναφέρει πολλές λεπτομέρειες, ο τίτλος του παιχνιδιού από μόνος του είναι αρκετά σημαντική είδηση για τους απανταχού φανς. Και το όνομα αυτού: Harry Potter - Wizards Unite.

Το παιχνίδι θα ακολουθεί τις ίδιες αρχές με το Pokemon Go, όπου δηλαδή θα “κρύβονται” διάφορα ψηφιακά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο.

Το πιθανότερο είναι να έχει και τα ίδια ακριβώς σημεία αναφοράς στον χάρτη με το Pokemon Go, όπως είχε συμβεί και με το Portal, το πρώτο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας της εταιρείες. Το μόνο που θα αλλάξει δηλαδή θα είναι ότι αντί για Pokemon, μάλλον θα κυνηγάμε κακούς μάγους, μπόγκαρτ, και φιλοσοφικές λίθους.

Αν έχετε μοιραστεί ευαίσθητο προσωπικό υλικό με πρώην συντρόφους, οι οποίοι σας απειλούν ότι θα ανεβάσουν τις προσωπικές σας στιγμές σε τρίτες πηγές, μην πτοείστε. Το Facebook είναι εδώ για να σας προστατέψει.

Η δημοφιλής υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσει έναν τρόπο για να αποτρέψει την “εκδικητική πορνογραφία”, όπως ονομάζεται.

Μέσω αλγορίθμων, το Facebook θα σημειώνει τις φωτογραφίες με το ευαίσθητο περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπλοκάρεται αυτόματα κάθε προσπάθεια οποιουδήποτε να ανεβάσει την ίδια φωτογραφία στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία ξεκίνησε σε πειραματικό στάδιο, όπου ζητήθηκε από τους χρήστες που συμμετέχουν να στείλουν τις εν λόγω φωτογραφίες τους στο Messenger, έτσι ώστε να ελεγχθούν και να δημιουργηθεί η ψηφιακή υπογραφή.

Με άλλα λόγια, αν δεν θέλετε ο ή η πρώην σας να ανεβάσει τις γυμνές σας φωτογραφίες στο ίντερνετ, στείλτε τις από μόνοι σας στο Facebook. Ακούγεται λιγάκι οξύμωρο, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί και να λειτουργήσει.

Δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια

Σε παλιότερο οδηγό έχουμε δει πώς μπορούμε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια δωρεάν στα Windows δοκιμαστικά, έτσι ώστε να ξέρουμε αν μας κάνουν πριν την αγορά.

Αρκετές φορές όμως οι εταιρείες παιχνιδιών βγάζουν προσφορές με δωρεάν δημοφιλείς τίτλους, τους οποίους μπορούμε να κατεβάσουμε επίσημα από τις εκάστοτε σελίδες τους, και να παίξουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Ή μέχρι να τα τερματίσουμε - ό,τι από τα δύο συμβεί πρώτο.

Αυτήν την εβδομάδα το WeeklySteps έχει δύο προτάσεις για δωρεάν παιχνίδια.

Watch Dogs

Πρώτο στη λίστα μας είναι το Watch Dogs της Ubisoft. Η εταιρεία προσφέρει το παιχνίδι εντελώς δωρεάν, για όσους προλάβουν να το διεκδικήσουν από τις 7 έως τις 13 Νοεμβρίου.

Τα γεγονότα του παιχνιδιού εξελίσσονται σε μια εναλλακτική εκδοχή του Σικάγο, όπου το κεντρικό δίκτυο υπολογιστών συνδέει τους πάντες και τα πάντα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι δράσης και περιπέτειας, όπου ο παίκτης παίζει τον ρόλο ενός χάκερ που προσπαθεί να εκδικηθεί τον θάνατο της ανιψιάς του.

Για να το αποκτήσετε, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο.

Πατώντας στο κουμπί “Register for PC”, κάνουμε σύνδεση ή εγγραφή και άμεσα το παιχνίδι προστίθεται στη συλλογή μας.

Για να το παίξουμε, θα χρειαστεί φυσικά να κατεβάσουμε την πλατφόρμα Uplay της Ubisoft.

Starcraft II

Το δεύτερο δωρεάν παιχνίδι της εβδομάδας είναι το Starcraft II, της Blizzard αυτή τη φορά.

Μόλις πριν λίγους μήνες, τον Απρίλιο του 2017, η εταιρεία μετέτρεψε και επίσημα το StartCraft σε παιχνίδι free to play, και τώρα θα προχωρήσει στην ίδια κίνηση με το sequel του, StarCraft II.

Το StarCraft II είναι ένα παιχνίδι RTS επιστημονικής φαντασίας, τα γεγονότα του οποίου εκτυλίσσονται γύρω από τρεις φυλές: τους Terrans, τους Zerg, και τους Protoss.

Ξεκινώντας από τις 14 Νοεμβρίου, το StarCraft II: Wings of Liberty θα διατίθεται δωρεάν για όλους, με μια μικρή “παγίδα”, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Το βλέπουμε άλλωστε και στον αστερίσκο που έχει προσθέσει η Blizzard στην ανακοίνωση.

Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία μέρη, και το καθένα επικεντρώνεται σε μία από τις τρεις διαθέσιμες φυλές χαρακτήρων (Terrans, Zerg, και Protoss). Ωστόσο, μόνο το πρώτο μέρος θα είναι δωρεάν (Terrans), ενώ τα expansion για τις άλλες φυλές θα πρέπει να τα αγοράσει όποιος θέλει να τα παίξει.

Για όσους έχουν ήδη στην κατοχή τους το Wings of Liberty, μπορούν να πάρουν δωρεάν το δεύτερο μέρος της τριλογίας, Heart of the Swarm, που επικεντρώνεται στους Zerg.

Η άχρηστη είδηση της εβδομάδας

Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο VR headset, είμαστε βέβαια ότι δεν παίξατε πάνω από 2 ή 3 ώρες συνεχόμενα.

Άντε στο τσακίρ κέφι να φτάσατε και τις 5. Ή 6, 8, 10, συμπληρώστε ελεύθερα το ρεκόρ σας.

Σίγουρα δεν καταφέρατε να ξεπεράσετε τον Αυστραλό youtuber Jack McNee, ο οποίος αποχαιρέτησε για 36 ολόκληρες ώρες τον πραγματικό κόσμο, και βυθίστηκε γι’ αυτό το χρονικό διάστημα στην εικονική πραγματικότητα παίζοντας ένα παιχνίδι.

Σκοπός του ήταν να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες των 25 ωρών του Georgie Barrat, το οποίο και κατάφερε. Μία από τις απαιτήσεις για να μετρήσει ως ρεκόρ, ήταν να παραμείνει ο χρήστης σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο McNee διάλεξε το παιχνίδι Tilt Brush, το οποίο σου επιτρέπει να ζωγραφίσεις οτιδήποτε θέλεις μέσα στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.

Φυσικά, είχε γύρω του θεατές και άτομα με τα οποία μπορούσε να συνομιλεί καθ’ όλη τη διάρκεια. Αφήστε που κάποιος έπρεπε να τον ταΐζει.

Χωρίς κοινό, το πιθανότερο είναι να είχε βαρεθεί πολύ πριν τις 36 ώρες, αν και ακόμα κι έτσι απορούμε με την υπομονή του.

Σας άρεσαν τα νέα της εβδομάδας;

Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, με περισσότερες ειδήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας.

Εσείς τι άποψη έχετε για τον επικείμενο επεξεργαστή Intel ft. AMD, καθώς και την απόφαση της πρώτης να ξαναμπεί στο παιχνίδι με νέες κάρτες γραφικών;

Θα παίζατε ένα παιχνίδι AR με βασικό θέμα τον κόσμο του Χάρι Πότερ ή προτιμάτε τα Pokemon; Ή μήπως τίποτα από τα δύο; Θα στέλνατε τις γυμνές φωτογραφίες σας στο Facebook, από φόβο μην τις δημοσιεύσει κάποιος/α πρώην σας;

Έχετε μήπως σκοπό να σπάσετε το παγκόσμιο ρεκόρ που έθεσε ο McNee, και να φτάσετε τις 50 ή και 100 ώρες VR gaming; Αν το επιχειρήσετε πάντως, σας συμβουλεύουμε να διαλέξετε ένα πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Πώς να περάσουν 50 ώρες ζωγραφίζοντας;

Αν γνωρίζετε κάποια άλλη σημαντική είδηση, μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας στα σχόλια.

