Saves Παιχνιδιών - Πώς να τα "σώσουμε" πριν από Format

Για τους gamers, τα saves παιχνιδιών έχουν αποθηκευμένες τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα χιλιάδων ωρών παιχνιδιού, που σίγουρα δεν θα ήθελαν να χαθούν. Το πρόβλημα όμως είναι πως διαφορετικά παιχνίδια αποθηκεύουν σε διαφορετικά μέρη τα saves. Μία δωρεάν εφαρμογή βοηθάει να "σώσουμε" όλα τα saves παιχνιδιών πριν από το format.

Εκτός από την περίπτωση του format, η εφαρμογή Gamesave Manager μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τακτικό backup, ώστε να είμαστε ασφαλείς ακόμα και στην περίπτωση κάποιου corruption.

Λήψη και εγκατάσταση Gamesave Manager

Για να κατεβάσουμε το Gamesave Manager αρκεί να μπούμε στη σελίδα του download.

Στη συνέχεια κάνουμε εξαγωγή όλων των αρχείων από το συμπιεσμένο φάκελο .zip.

Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται άλλη εγκατάσταση. Αρκεί να τρέξουμε την εφαρμογή gs_mngr_3 για να ξεκινήσει.

Την πρώτη φορά που θα το τρέξουμε, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows, ίσως μας ζητήσει να έχει δικαιώματα διαχειριστή. Τσεκάρουμε το "Don't show me this again" και επιλέγουμε το "Yes".

Τα Windows θα μας βγάλουν την αντίστοιχη προειδοποίηση, στην οποία επιλέγουμε "Ναι".

Το Gamesave Manager θα κατεβάσει από το Internet τη βάση δεδομένων με τα ανανεωμένα παιχνίδια.

Στη συνέχεια θα σκανάρει το σύστημά μας για τα saves παιχνιδιών που υποστηρίζει.

Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να δημιουργηθεί uninstaller ή όχι, οπότε και το πρόγραμμα θα παραμείνει portable. Αν σας αρέσουν τα portable προγράμματα, επιλέξτε το "No".

Αποθηκεύοντας τα saves παιχνιδιών

Πλέον, για να κρατήσουμε αντίγραφο ασφαλείας των saves παιχνιδιών, αρκεί να κάνουμε κλικ στο "Make a backup".

Το Gamesave Manager θα εμφανίσει όλα τα παιχνίδια που εντόπισε εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας.

Αν έχετε κάποιο παιχνίδι που δεν αναγράφεται σε αυτή τη λίστα, θα δούμε παρακάτω στον οδηγό πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα custom backup.

Επιλέγοντας οποιοδήποτε παιχνίδι βλέπουμε σε ποιο φάκελο βρίσκονται τα save του και τι μέγεθος έχουν.

Αρκεί να τσεκάρουμε το κουτάκι σε όποιο ή όποια saves παιχνιδιών θέλουμε να αποθηκεύσουμε, και να κάνουμε κλικ στο πρώτο από τα κουμπιά πάνω δεξιά.

Προχωρημένες δυνατότητες

Scheduled task

Το Gamesave Manager μας επιτρέπει επίσης να ορίσουμε να γίνεται τακτικό backup κάθε ένα διάστημα της επιλογής μας, πχ κάθε ημέρα ή κάθε μερικές ημέρες.

Sync & Link

Αν έχουμε δωρεάν λογαριασμό στο Dropbox, το Google Drive ή το Onedrive (πρώην Skydrive), μέσω της λειτουργίας Sync & Link μπορούμε να μεταφέρουμε τα πραγματικά saves του παιχνιδιού στο φάκελο συγχρονισμού της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Στον αρχικό φάκελο του παιχνιδιού θα δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος (symbolic link) που θα δείχνει στα πραγματικά saves.

Με αυτή τη μέθοδο, τα saves θα αποθηκεύονται αυτόματα στην υπηρεσία Cloud storage, χωρίς καν να χρειαστεί να ξανατρέξουμε το πρόγραμμα.

Custom Gamesave Entries

Αν κάποιο από τα παιχνίδια μας δεν αναγνωρίζεται από το Gamesave Manager, μπορούμε να φτιάξουμε μια "Custom" λειτουργία για την αποθήκευση των saves.

Πλέον, τα saves παιχνιδιών είναι ασφαλή

Ό,τι κι αν συμβεί στον υπολογιστή μας, η πρόοδος και τα achievement μας σε κάθε παιχνίδι θα είναι πάντοτε ασφαλή και ενημερωμένα.

Όχι κι άσχημα για ένα δωρεάν πρόγραμμα, ε?

