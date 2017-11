Τέλος τα Δωρεάν Windows 10, Bitcoin στα Ύψη, RIP MPC-HC

Άλλη μια εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, με νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας που μας ενθουσίασαν, μας έκαναν εντύπωση, αλλά και μας προβλημάτισαν. Δείτε το ρεκόρ που σπάει φέτος το Bitcoin, τη νέα γενιά PCI-e 4.0, το πρώτο ανδροειδές του κόσμου με επίσημη υπηκοότητα, καθώς και ενδεχομένως δυσάρεστα νέα για όσους δεν είχαμε ακόμα αναβαθμίσει δωρεάν στα Windows 10, αλλά είχαμε κατά νου να το κάνουμε στο μέλλον.

Ξεκινάμε τις ειδήσεις μας με το Bitcoin, το οποίο έχει την τιμητική του φέτος. Το δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα σημείωσε ρεκόρ για φέτος, φτάνοντας σχεδόν στα 7.200$ - τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε την αξία του σε δολάρια ανά μήνα για το 2017, σύμφωνα με το Coindesk.

Παρότι ξεκίνησε χαμηλά - κοντά στα 1000$ στις αρχές του 2017, από το καλοκαίρι και μετά σημειώνει σταθερή αύξηση. Το χαμηλά βέβαια είναι τρόπος του λέγειν, αφού το ρεκόρ του μέχρι τότε ήταν στα 1.216$, τιμή που είχε εμφανιστεί κάπου στο 2013.

Η σταθερή άνοδος το οδήγησε σταδιακά στις δύο και τρεις χιλιάδες δολάρια μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Το αποκορύφωμα ήταν τον Οκτώβριο, όπου από 4.000$ (τέλος Αυγούστου), έφτασε στα 6.000$.

Μόλις πριν λίγες μέρες όμως, έκανε άλλο ένα άλμα στις 7.000$, και φαίνεται ότι εξακολουθεί να ανεβαίνει.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Bitcoin, δείτε τον αναλυτικό οδηγό μας.

Έχουμε δει πολλάκις σε διάφορες σειρές και ταινίες τα ρομπότ να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κάποτε αυτό το σενάριο έμοιαζε με επιστημονική φαντασία.

Ωστόσο, με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, ίσως τα ανδροειδή ρομπότ να γίνουν πιο συνηθισμένα απ’ όσο μπορούσαμε να φανταστούμε.

Πρόσφατα, ένα ρομπότ έγινε το πρώτο ανδροειδές του κόσμου που έλαβε επίσημα υπηκοότητα χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Σοφία - όπως καλείται το ρομπότ που δημιούργησε η εταιρεία Hanson Robotics - έλαβε την υπηκοότητα της Σαουδικής Αραβίας σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στη χώρα.

Το ρομπότ απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και μπορείτε να δείτε εδώ την “τελετή”.

Τώρα το τι θα την κάνει την υπηκοότητα, δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν έχουμε ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ή τι δικαιώματα απέκτησε το ρομπότ.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μέχρι στιγμής έκανε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές, όπως το The Tonight Show που παρουσιάζει ο Jimmy Fallon.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, το ρομπότ αναφέρθηκε “χαριτολογώντας” στα σχέδιά του (ή της?) να κατακτήσει τον κόσμο. Φυσικά είπε ότι δεν σκοπεύει να μας πειράξει, αν του φερθούμε καλά.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Σε παλιότερο οδηγό έχουμε δει όλους τους τρόπους που ισχύουν μέχρι σήμερα, για τη δωρεάν αναβάθμιση σε Windows 10.

Ένας από τους τρόπους αφορούσε τις τεχνολογίες υποβοήθησης, από όπου η Microsoft μας επέτρεπε κανονικά και με τον νόμο να αναβαθμίσουμε από Windows 7 ή 8 σε Windows 10, εντελώς δωρεάν.

Η παραπάνω σελίδα όμως άλλαξε πρόσφατα, και πλέον μας παρακαλάει να αναβαθμίσουμε σύντομα, γιατί στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 θα λήξει η προσφορά.

Μέχρι στιγμής όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να αναβαθμίσουμε δωρεάν. Μπορούμε πολύ εύκολα να κατεβάσουμε τα Windows 10 και να τα εγκαταστήσουμε, χρησιμοποιώντας κάποιο κλειδί των Windows 7 ή 8.

Αυτόν τον τρόπο η Microsoft κάνει πως δεν τον γνωρίζει μέχρι και σήμερα, αφού δεν έχει αναφερθεί ποτέ σχετικά, ούτε φαίνεται να σκοπεύει να τον σταματήσει.

Μένει να δούμε αν όντως θα διακόψει την αναβάθμιση από αρχές του νέου έτους, ή απλά είναι άλλη μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στα Windows 10. Για καλό και για κακό όμως, όσοι έχετε σκοπό να αναβαθμίσετε, αρχίστε σιγά-σιγά να ξεσκονίζετε τα φλασάκια σας.

Κι αν σας προκύψουν προβλήματα με τα Windows 10, μην σκάτε. Μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων που αναρτήσαμε πρόσφατα.

Η τεχνολογία PCI-e έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς πέρασε από πολλές γενιές, όπου η κάθε μία διπλασίαζε την απόδοση της προηγούμενης.

Έτσι και τώρα λοιπόν, το νέο PCI Express 4.0 θα επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων έως 64GBps σε θύρα x16, μαζί με διάφορες άλλες βελτιώσεις.

Αυτή η βελτίωση θα βοηθήσει κυρίως συστήματα υψηλών επιδόσεων, ειδικά τα setup με πολλαπλές κάρτες γραφικών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα συστήματα μεσαίων και χαμηλών προδιαγραφών δεν θα επωφεληθούν από το νέο πρότυπο.

Όπως γίνεται συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το νέο πρότυπο θα αργήσει να ενσωματωθεί στο καινούργιο hardware. Μπορεί να πάρει μήνες ή ακόμα και χρόνο μέχρι να γίνει το στάνταρ της αγοράς, και σίγουρα θα εμφανιστεί πρώτα σε high-end μητρικές.

Όσον αφορά το μέλλον, η PCI-SI - δηλαδή η εταιρεία πίσω από την εξέλιξη του PCI-e - δουλεύει ήδη πάνω στο PCI Express 5.0. Το PCI-e 4.0 μπορεί να χρειάστηκε 7 ολόκληρα χρόνια για να τελειοποιηθεί, όμως ο διάδοχός του αναμένεται πολύ νωρίτερα - κοντά στα δύο με τρία χρόνια από τώρα.

Αρκετοί χρήστες των Windows χρησιμοποιούσαν τον Windows Media Player για την αναπαραγωγή των αρχείων ήχου, από εποχές Windows XP.

Όταν όμως μιλάμε για αναπαραγωγή βίντεο, οι περισσότεροι από εμάς εγκαθιστούσαμε κάποιον εναλλακτικό player, με περισσότερες δυνατότητες από τον ενσωματωμένο της Microsoft.

Ο Media Player Classic Home Cinema ήταν μία από τις καλύτερες εναλλακτικές, όπως έχουμε δει και σε παλαιότερο οδηγό.

Ωστόσο, η τελευταία έκδοσή του που κυκλοφόρησε πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι του 2017, θα είναι μάλλον και η τελευταία του.

Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξής του, οι ενεργοί developers μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πλέον δεν ασχολείται κανείς με το project, πράγμα που το καθιστά μάλλον νεκρό.

Εκτός, φυσικά, κι αν προκύψει ενδιαφέρον από νέους προγραμματιστές, που είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του γνωστού media player.

Βέβαια η έλλειψη περαιτέρω ανάπτυξης δεν σημαίνει πως ο MPC-HC δεν εξακολουθεί να είναι από τους καλύτερους, πιο απλούς και πιο ελαφρείς media players εκεί έξω.

Σίγουρα γνωρίζετε τη Black Friday, την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη, που καθιερώθηκε ακόμα και στην Ελλάδα ως ημέρα εκπτώσεων σε όλα τα καταστήματα - ηλεκτρονικά και μη.

Εξίσου δημοφιλής έγινε τελευταία και η Cyber Monday, η Δευτέρα μετά τη “Μαύρη Παρασκευή”, με εκπτώσεις για αγορές online.

Πάμε στοίχημα όμως, ότι ελάχιστοι από εσάς έχετε ακούσει για την Green Monday.

Όχι, δεν εννοούμε την Καθαρά Δευτέρα - που στα Αγγλικά είναι γνωστή και ως Green Monday. Ούτε αναφερόμαστε σε κάποια μέρα της άνοιξης. Μπορείτε να βγάλετε αυτού του είδους το πράσινο από το μυαλό σας.

Μιλάμε για την “Πράσινη Δευτέρα” του Δεκέμβρη, που ξεκίνησε να υφίσταται ως ημέρα εκπτώσεων από το 2007.

Μεγάλοι online πωλητές, όπως το ebay και το Shopping.com, παρατήρησαν ότι η δεύτερη Δευτέρα του Δεκέμβρη (σαν γλωσσοδέτης ακούγεται) κάθε χρόνο, είναι η μέρα με τις περισσότερες πωλήσεις. Φαίνεται πως οι καταναλωτές τρέχουν να ψωνίσουν τα απαραίτητα δώρα, λόγω της επικείμενης άφιξης των Χριστουγέννων.

Πέρυσι στην Ελλάδα είδαμε τεράστιο ενδιαφέρον από τα καταστήματα για τη Black Friday και Cyber Monday, οπότε δεν το αποκλείουμε να δούμε και Πράσινη Δευτέρα φέτος πριν τις γιορτές - αν και αργούν ακόμα.

Όσο για το πού κολλάει το πράσινο; Δεν ξέρουμε, ίσως να αναφέρεται στο ότι ρέει άφθονο το δολάριο εκείνη την ημέρα.

Ή μπορεί να μιλάει για την οικολογική συνείδηση του online shopping, αφού αν μείνεις στο σπίτι σου και ψωνίσεις ηλεκτρονικά αντί να πάρεις τους δρόμους, ένα αυτοκίνητο λιγότερο θα μολύνει την ατμόσφαιρα. Λέμε εμείς τώρα.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ένας χρήστης διαπίστωσε ότι το emoji της Google για το cheeseburger είναι εντελώς λάθος.

Η δομή της Apple με το μαρούλι αμέσως μετά το κάτω ψωμάκι είναι ιδανική, καθώς λειτουργεί ως "αδιάβροχο μπουφάν", που δεν αφήνει την υγρασία να το μουσκέψει και να το κάνει χάλια. Αλλά άντε, ας το "καταπιούμε" αυτό.

Το τσένταρ όμως πού το πάτε; Όλοι ξέρουμε ότι το τσένταρ μπαίνει πάνω στο μπιφτέκι, και μάλιστα λίγο πριν τελειώσει το ψήσιμο, έτσι ώστε να λιώσει ομοιόμορφα. Ένα τέτοιο λάθος είναι ασυγχώρητο.

Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις, ο CEO της Google, Sundar Pichai, υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί άμεσα με την ομάδα του για να λύσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017