Εισβολή Αναρχικών στον Ευαγγελισμό, του Amazon στο Σπίτι

Ο Ρουβίκωνας εισέβαλε στον Ευαγγελισμό ώστε να το παίξει τιμωρός. Η 28η πέρασε και πίκρανε τους πάντες, γιατί απλά ήταν Σάββατο. Το Amazon φιλοδοξεί να μπουκάρει στα σπίτια των πελατών και επιτρέπει στους διανομείς του να ανοίγουν την πόρτα. Νέα τραγούδια του Παντελίδη από το υπερπέραν. H Σιγκαπούρη γκρινιάζει για δέκα αυτοκίνητα, μάλλον γιατί δεν έχουν δει ελληνικό μποτιλιάρισμα.

Η γνωστή αναρχική οργάνωση Ρουβίκωνας δεν χαρίζεται. Όσο ενοχλητική, παράνομη, ή “λάθος” κι αν είναι η δράση της, ίσως κάποιες πράξεις τους να έχουν καλή βάση εκ προθέσεως.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, μέλη της Ρουβίκωνας εισέβαλαν σε γραφείο γιατρού στον Ευαγγελισμό, και το διαδίκτυο κατέρρευσε. Στόχος τους ήταν να τρομοκρατήσουν τον γιατρό, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει φακελάκια για να κάνει τη δουλειά του.

Η δική μας άποψη; Η συγκεκριμένη πράξη ήταν αρκετά απεχθής, δεν είναι ό,τι καλύτερο να απειλεί κανείς τη ζωή κάποιου, για οποιονδήποτε λόγο. Είναι όμως το ίδιο απεχθές να εκμεταλλεύεσαι την ανάγκη κάποιου, ειδικά σε θέματα υγείας.

Η iefimerida δημοσίευσε άρθρο σχετικά με το συμβάν, καθώς και ένα βίντεο που το καταγράφει.

Ο διάλογος είναι ο ακόλουθος, και τα συμπεράσματα δικά σας:

Η 28η Οκτωβρίου πέρασε, αλλά πριν περάσει και χαθεί ήταν το νούμερο ένα θέμα στα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα.

Μπορεί μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων να μην έχει ιδέα τι γιορτάζουμε ή να μπερδεύει την 28η Οκτωβρίου του 1821 με την 25η Μαρτίου του 1940 κτλ, αλλά θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, σύμφωνα με τον παρακάτω χρήστη του Twitter.

Βέβαια, τεράστια σημασία έχουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας της τροχαίας, καθώς και η μετάθεση της Football League για την 28η του Οκτώβρη.

Πάνω από όλα όμως, τον Έλληνα τον ενδιαφέρει το καθισιό και να μην χάνει τις αργίες που δικαιούται.

Ευτυχώς όμως που επιβιώσαμε ως λαός, για μία ακόμη εβδομάδα με όπλο το χιούμορ μας.

Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα, δεν είναι κάποιο αστείο, αλλά ένα τραγικό γεγονός. Η Amazon τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πραγματοποιήσει πολλές αλλαγές στο σύστημα παράδοσης των δεμάτων της.

Ξεκίνησε με την υπηρεσία Prime, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους την έχουν να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους ακόμη και σε διάστημα λίγων ωρών.

Στη συνέχεια, έφτιαξε ειδικά ντουλάπια σε τοπικά καταστήματα, στα οποία οι διανομείς άφηναν τα δέματα και οι πελάτες τα παραλάμβαναν.

Εντέλει, δημιούργησε τα δικά της καταστήματα, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα κλασικά σημεία παράδοσης, όπως αυτά του e-Shop.

Όλα αυτά ήταν μια χαρά, μέχρι που την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία παρουσίασε το Amazon Key. Μία υπηρεσία που λειτουργεί με τη βοήθεια μιας IP κάμερας και μίας έξυπνης κλειδαριάς.

Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός. Αρχικά εγκαθίστανται οι δύο συσκευές στην είσοδο του σπιτιού. Έπειτα, η κάμερα συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του WiFi του σπιτιού, και επικοινωνεί με την κλειδαριά μέσω του πρωτοκόλλου Zigbee.

Ο διανομέας φτάνει σπίτι και σκανάρει το barcode τις συσκευασίας. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνει αίτημα στο Amazon για να λάβει άδεια πρόσβασης. Μόλις γίνει ο έλεγχος, το Amazon στέλνει σήμα στην κάμερα, η οποία αρχίζει να καταγράφει όσα συμβαίνουν στην πόρτα μας.

Ταυτόχρονα, ο διανομέας λαμβάνει ενημέρωση στο κινητό του πως του επιτράπηκε η πρόσβαση. Έτσι, σύροντας απλά την οθόνη της συσκευής του, ξεκλειδώνει το σπίτι.

Μόλις ο διανομέας αφήσει το πακέτο, υποτίθεται κλείνει την πόρτα και την κλειδώνει με ένα απλό σύρσιμο στην οθόνη του κινητού του.

Εμείς ενημερωνόμαστε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με ένα μήνυμα που περιέχει και ένα σύντομο βίντεο πως όλα έγιναν όπως έπρεπε.

Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, όσον αφορά κάτι τέτοια, ευτυχώς που το Amazon μάλλον δεν θα έρθει ποτέ στη χώρα μας.

Ο καιρός έχει παρέλθει από τότε που ο Παντελής Παντελίδη έφυγε από κοντά μας. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία παραγωγής του - και όχι μόνο - έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη δημοτικότητα του τραγουδιστή.

Στο διάστημα που έχει περάσει είδαμε να κυκλοφορούν τραγούδια του καλλιτέχνη μετά θάνατον. Επίσης, η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως ίσως κυκλοφορήσουν τραγούδια του Παντελίδη με τη βοήθεια ειδικής τεχνολογίας, που θα τους βοηθούσε να αναπαράγουν τη φωνή του.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται ούτε για κάποιο ηχογραφημένο τραγούδι, που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει, ούτε για κάποια ψηφιοποιημένη μορφή κάποιας ζωντανής εκτέλεσης. Πρόκειται για την κυκλοφορία του τραγουδιού “Θα Ζω”, που είχε συνθέσει ο Παντελής Παντελίδης και ερμηνεύει η Αμαρυλλίς.

Το τραγούδι έγινε άμεσα viral, και ήδη από τις πρώτες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και δεκάδες αναδημοσιεύσεις.

Πριν έναν χρόνο προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία “Το Κάλεσμα 2”.

Η παραγωγός εταιρεία αποφάσισε να ελέγξει κατά πόσο η ταινία είχε το τρομακτικό αποτέλεσμα που ήλπιζαν. Έτσι, σκαρφίστηκε μία πλάκα.

Μετά το τέλος της ταινίας, καλούσε τυχαίους θεατές σε μία υπόγεια αποθήκη. Εκεί τους ζητούσαν να περιμένουν, μέχρι να έρθει κάποιος να τους πάρει συνέντευξη.

Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, για διάφορους λόγους, αρκετοί επέλεγαν να τσεκάρουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Το αποτέλεσμα ήταν όντως τρομακτικό, για όλους τους.

Ο λόγος που το βίντεο έγινε viral ένα χρόνο μετά, είναι ένας χρήστης του twitter που στα πλαίσια του εορτασμού του Halloween αναδημοσίευσε ένα απόσπασμα του βίντεο.

HE THREW HIS WATER BOTTLE AT HER ASDFJHJFJKL pic.twitter.com/jL8fswVInO

Το απόσπασμα αυτό είναι το τέλος του βίντεο, στο οποίο βλέπουμε την όχι και τόσο ψύχραιμη αντίδραση ενός εκ των συμμετεχόντων.

Οι ικανότητες που μπορεί να έχουν οι ποδοσφαιριστές είναι εντυπωσιακές. Όλοι μας έχουμε δει να κάνουν απίστευτα κόλπα με τα πόδια τους και μία μπάλα.

Τι γίνεται όμως αν στόχος είναι η σωστή εκτέλεση ενός πέναλτι; Πώς να σώσει την κατάσταση ένας άμπαλος;

Ο πρωταγωνιστής αυτού του βίντεο, που φιγουράρει στα trending του ελληνικού YouTube, είχε την τύχη με το μέρος του.

Ο σκύλος είναι πιστό και έξυπνο ζώο. Αν του δώσουμε λίγη αγάπη και φροντίδα, θα είναι αιώνια δικός μας, δίπλα μας.

Αυτό απέδειξε ο παρακάτω χρήστης του twitter με το συγκεκριμένο βίντεο, που φυσικά έγινε viral.

You gotta see the reaction when this German Shepard realizes his owner isn't behind him... pic.twitter.com/5HDPViAlFh

— No Feelings ! (@itsboyschapter) October 21, 2017