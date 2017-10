Οι Τελευταίοι Jedi, Adblock “Μαϊμού”, και Δωρεάν το Men Of War

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Αυτήν την εβδομάδα οι απάτες και τα malware έχουν την τιμητική τους, καθώς το AdBlock μολύνει τον υπολογιστή μας με διαφημίσεις, ενώ παρουσιάζονται και αυξημένα περιστατικά χρέωσης σε κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα. Παράλληλα, βλέπουμε τη νέα έκδοση των Windows 10 που έρχεται σε λίγες μέρες, το νέο trailer του Star Wars, και διάφορες άλλες ειδήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας.

Το εβδομαδιαίο WeeklySteps επιχειρεί να συνοψίσει τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας στον χώρο των υπολογιστών και της τεχνολογίας, φιλτράροντας τις ανούσιες ειδήσεις.

Η στήλη μας θα βγαίνει κάθε Σάββατο, και θα περιλαμβάνει τα νέα γνωστών εταιρειών, καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, επερχόμενα events, και διάφορα άλλα.

Μόλις τρεις ημέρες μείνανε για την επίσημη κυκλοφορία του Fall Creators Update των Windows, το οποίο στις 17 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμο για κατέβασμα.

Η αναβάθμιση δεν θα φτάσει ταυτόχρονα σε όλους τους χρήστες, και θα πρέπει να περιμένουμε τη σειρά μας, αν θέλουμε να γίνει αυτόματα η ενημέρωση. Ωστόσο, όπως γίνεται σε κάθε αναβάθμιση, θα υπάρχει κάποιος τρόπος για να κατεβάσουμε χειροκίνητα το update.

Για όσους δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τότε, μπορούν να βρουν την αναβάθμιση στο πρόγραμμα Windows Insider της Microsoft. Η τελική ενημέρωση με κωδικό 16299.15 που είναι διαθέσιμη μέσω του προγράμματος, είναι η ίδια που θα λάβουν όλοι οι χρήστες στις 17 Οκτωβρίου.

Στο Fall Creators Update η Microsoft έχει εστιάσει στη δημιουργικότητα - όπως προδίδει για άλλη μια φορά η ονομασία. Η ενημέρωση θα διαθέτει νέα εφαρμογή για φωτογραφίες, ενώ τα χαρακτηριστικά του Edge θα βελτιωθούν περαιτέρω.

Επιπλέον, οι δημιουργοί προγραμμάτων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο Fluent Design, που θα δώσει στο περιβάλλον των εφαρμογών δυναμικό χαρακτήρα.

Το Fall Creators Update δεν σταματάει εδώ, καθώς θα ενσωματώνει πολλά ακόμη χαρακτηριστικά, αλλά και μικρές διορθώσεις και bug fixes. Μετά την επίσημη κυκλοφορία, θα δούμε αναλυτικά όλα τα νέα χαρακτηριστικά σε μελλοντικό οδηγό.

Star Wars: The Last Jedi

Η δεύτερη ταινία της νέας τριλογίας Star Wars που αποτελεί συνολικά το όγδοο επεισόδιο της σειράς (Episode VIII), έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τότε όμως, μπορούμε να απολαύσουμε το τρέιλερ της ταινίας που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες ημέρες.

Ο τίτλος της ταινίες είναι Star Wars: The Last Jedi και αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, δηλαδή “Οι Τελευταίοι Jedi”.

Το πολυαναμενόμενο sequel πραγματεύεται για άλλη μια φορά τις περιπέτειες της Ray, η οποία συνεχίζει το ταξίδι της, συναντώντας τον Luke Skywalker των πρώτων ταινιών.

Εδώ να αναφέρουμε ότι η Carrie Fisher, γνωστή σε όλους τους φανς ως “Princess Leia”, απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2016 στην ηλικία των 60 ετών. Ωστόσο, στο τρέιλερ βλέπουμε πλάνα της ηθοποιού από την ταινία, αφού τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν κάποιους μήνες πριν το μοιραίο γεγονός.

Adblock ή AdBlock;

Είναι γνωστό ότι οι διαφημίσεις “κινούν” το διαδίκτυο, και ότι οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούν κάποια επέκταση για να τις μπλοκάρουν.

Μία από τις πιο δημοφιλείς επεκτάσεις του είδους είναι το Adblock Plus. Προσοχή, Adblock Plus και όχι AdBlock Plus. Η διαφορά βρίσκεται στο κεφαλαίο “B”, και είναι πολύ πιο σημαντική απ’ όσο φαίνεται.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο κατάστημα επεκτάσεων του Chrome ένα ψεύτικο αντίγραφο του Adblock, το οποίο κατάφερε να ξεγελάσει σχεδόν 40.000 χρήστες που το εγκατέστησαν.

Το πρόσθετο-μαϊμού χρησιμοποιούσε το ίδιο ακριβώς όνομα με το πραγματικό, με τη διαφορά του κεφαλαίου “B”, την οποία δύσκολα προσέχει κανείς. Μάλιστα, στην περιγραφή του είχε και το όνομα του πραγματικού δημιουργού της επέκτασης.

Φυσικά, μόλις η Google αντιλήφθηκε ότι πρόκειται περί απατεώνα, αφαίρεσε άμεσα την επέκταση.

Ωστόσο, κάποιοι από τους 40.000 που πρόλαβαν και το κατέβασαν, κάνουν αναφορά για pop-up διαφημίσεων σε πολλαπλές καρτέλες, και γενικότερα για τέτοιου είδους προβλήματα.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν οι επιπλέον διαφημίσεις ήταν η μόνη παγίδα που έκρυβε η ψεύτικη επέκταση, αλλά το πιθανότερο είναι να μην είχε άλλους κινδύνους.

Πώς ξέρω αν έχω το αληθινό Adblock Plus;

Ο ίδιος ο δημιουργός του Adblock Plus έδωσε στη δημοσιότητα κάποιες συμβουλές για να επιβεβαιώσουμε ότι διαθέτουμε τη σωστή επέκταση.

Για αρχή, θα πρέπει να πάμε στο μενού του Chrome, και να επιλέξουμε “Περισσότερα εργαλεία > Επεκτάσεις”.

Από εκεί, βρίσκουμε το Adblock Plus και επιλέγουμε “Λεπτομέρειες > Προβολή στο Web Store ”.

Θα μεταφερθούμε στο κατάστημα του Chrome, απ’ το οποίο θα πρέπει να ελέγξουμε τα εξής:

Στο όνομα του δημιουργού θα πρέπει να εμφανίζεται το “adblockplus.org”.

Το πραγματικό Adblock Plus εμφανίζεται ως επέκταση στο κατάστημα, σε αντίθεση με το ψεύτικο, που εμφανιζόταν ως εφαρμογή. Με ένα απλό κλικ στο “Reviews”, θα δούμε αν αναφέρεται ως “extension” ή “app”.

Φυσικά, αν εγκαταστήσαμε πρόσφατα το Adblock Plus και θέλουμε μια επιπλέον δόση ασφάλειας, μπορούμε να το απεγκαταστήσουμε, και να το εγκαταστήσουμε ξανά από το επίσημο link.

Εδώ να σημειώσουμε ότι σε οποιαδήποτε δωρεάν ιστοσελίδα, η προβολή διαφημίσεων είναι πολύ σημαντική για να καλύπτονται τα έξοδα φιλοξενίας.

Στον παρακάτω οδηγό θα δείτε πώς να μπλοκάρετε όλες τις ενοχλητικές διαφημίσεις, αλλά και πώς να εξαιρέσετε σελίδες που διαθέτουν δωρεάν το περιεχόμενό τους, όπως το PCsteps.

Τηλεφωνικές απάτες

Στις 11 Οκτωβρίου η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανακοίνωσε ότι τελευταία παρατηρείται αύξηση στις τηλεφωνικές απάτες με αναπάντητες κλήσεις και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι τηλεφωνικοί αριθμοί υψηλής χρέωσης του εξωτερικού πραγματοποιούν αναπάντητες κλήσεις ή στέλνουν μηνύματα - συνήθως μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι ανυποψίαστοι χρήστες καλούν με τη σειρά τους στους αριθμούς από περιέργεια, ή απαντάνε στα SMS, με αποτέλεσμα να χρεώνονται μεγάλα ποσά.

Σύμφωνα με τις αρχές και βάσει καταγγελιών, οι κλήσεις προέρχονται από Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαλβίδες, με τους κωδικούς 00387 και 00960 αντίστοιχα.

Καλό είναι, λοιπόν, να μην απαντάμε σε κλήσεις και μηνύματα που προέρχονται από άγνωστους αριθμούς, αν δεν θέλουμε να δούμε κανέναν φουσκωμένο λογαριασμό στο κινητό μας. Και φυσικά εννοείται ότι δεν καλούμε ποτέ σε άγνωστα νούμερα.

Δωρεάν το Men of War: Assault Squad

Για αυτήν την εβδομάδα και για μερικές ακόμα μέρες μπορούμε να βρούμε το Men of War: Assault Squad δωρεάν.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι RTS του 2011, τα γεγονότα του οποίου διαδραματίζονται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ομολογουμένως δεν είναι ένα παιχνίδι που θα αρέσει σε όλους, αλλά για τους λάτρεις του είδους είναι ιδανικό.

Για να το κατεβάσουμε, αρκεί να επισκεφτούμε αυτόν τον σύνδεσμο και να εισάγουμε την ηλικία μας.

Έπειτα, πατάμε στο πράσινο κουμπί “Download Free Game”.

Για να το ενεργοποιήσουμε δωρεάν και να το κρατήσουμε για πάντα, θα πρέπει να κατεβάσουμε την πλήρη έκδοση από το παραπάνω link, και να παίξουμε το παιχνίδι για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το πρώτο smartphone της Razer

Η Razer είναι από τις γνωστότερες εταιρείες στον χώρο των κατασκευαστών gaming hardware, και μας έχει συνηθίσει σε πληκτρολόγια, ποντίκια, και διάφορα άλλα περιφερειακά.

Ωστόσο, η εταιρεία αποφάσισε να κάνει τη διαφορά, κυκλοφορώντας για πρώτη φορά ένα smartphone.

Η ανακοίνωση της συσκευής θα γίνει επίσημα στις 1 Νοεμβρίου, όπου θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε ζωντανά σε stream το event.

Παρότι ακόμα τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, οι διαρροές για τα χαρακτηριστικά του κινητού στο GFXbench μιλάνε για οθόνη 5.7’’, οκταπύρηνο επεξεργαστή της Qualcomm στα 2.4Ghz, και Android 7.1.1 “Razer Edition”.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και για 7.5GB RAM, ενώ γενικότερα φαίνεται ότι η συσκευή θα ανήκει στην κατηγορία των ναυαρχίδων.

Διαγωνισμός: Huawei Honor 9

Ο διαγωνισμός που εντοπίσαμε γι’ αυτήν την εβδομάδα δίνει ως έπαθλο το Honor 9, μια συσκευή της Huawei που κυκλοφόρησε πρόσφατα τον Ιούνιο του 2017.

Το εν λόγω smartphone διαθέτει οθόνη 5.15’’, έχει δύο κάμερες στο πίσω μέρος, ενώ από άποψη επιδόσεων έχει χαρακτηριστικά ναυαρχίδας.

Τον διαγωνισμό οργανώνει το γνωστό XDA-Developers, ένα φόρουμ που ασχολείται με τη δημιουργία custom ROM και εφαρμογών για φορητές συσκευές, και όχι μόνο.

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, ακολουθείστε αυτόν τον σύνδεσμο και δηλώστε συμμετοχή με έναν ή περισσότερους από τους οκτώ διαθέσιμους τρόπους.

Η άχρηστη είδηση της εβδομάδας: RIP Windows Phone

Επανερχόμαστε στο στρατόπεδο της Microsoft για να αποχαιρετήσουμε μια και καλή τα Windows phones.

Όπως ανακοίνωσε στο twitter ο επικεφαλής του υπεύθυνου τμήματος της εταιρείας, η συνεχής προσπάθεια προώθησης και βελτίωσης των Windows phone δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Να πούμε ότι πέφτουμε απ’ τα σύννεφα; Ψέματα θα είναι.

Το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποιεί κινητά Windows είναι ελάχιστο, με αποτέλεσμα οι εταιρείες και οι developers να μην επενδύουν στο προϊόν, κάτι απολύτως λογικό.

Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να μην ασχοληθεί άλλο - τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον - με την κατασκευή κινητών Windows.

Αντ’ αυτού, στρέφει την προσοχή της στη δημιουργία Android και iOS εφαρμογών. Για παράδειγμα, ο Microsoft Edge θα υποστηρίζεται σύντομα και στα δύο λειτουργικά.

Αναρωτιέστε γιατί μια τέτοια είδηση είναι άχρηστη; Μα φυσικά επειδή οι χρήστες κινητών Windows είναι ελάχιστοι. Προσωπικά, αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την ύπαρξή τους.

Ωστόσο, αν έχετε στην κατοχή σας κάποιο Windows phone και μας διαβάζετε αυτή τη στιγμή, κατ’ αρχάς αφήστε μας ένα σχόλιο για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχετε. Κατά δεύτερον, μην ανησυχείτε, γιατί η Microsoft δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις ενημερώσεις ασφαλείας για τις συσκευές σας.

Απλώς δεν θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων συσκευών και λογισμικού.

Σας άρεσαν τα νέα της εβδομάδας;

Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, με περισσότερες ειδήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας.

Εσείς έχετε μήπως κάποιο Windows phone στην κατοχή σας; Αν ναι, τι στο καλό σκεφτόσασταν όταν το αγοράσατε;

Έχετε σκοπό να δείτε τη νέα ταινία Star Wars, ή προτιμάτε τις παλιές τριλογίες; Μήπως πέσατε θύμα του ψεύτικου Adblock; Επίσης, σας άρεσε το δωρεάν παιχνίδι που προτείνουμε; Γράψτε μας τις εντυπώσεις σας.

Αν γνωρίζετε κάποια άλλη σημαντική είδηση, μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας στα σχόλια.

