QuickSteps #9: Σύντομες και Χρήσιμες Συμβουλές

Αυτήν την εβδομάδα θα καρφιτσώσουμε αρχεία στη γραμμή εργασιών και θα κάνουμε προγράμματα να τρέχουν κατά την εκκίνηση των Windows. Θα βάλουμε στο αθόρυβο τις καρτέλες του Chrome και θα σιγουρευτούμε πως πέτυχε το Ctrl+C. Παράλληλα, θα ενεργοποιήσουμε τη νυχτερινή λειτουργία στο Android και τον γονικό έλεγχο στην εφαρμογή του YouTube. Είστε έτοιμοι;

Καρφίτσωμα Αρχείων στην Γραμμή Εργασιών των Windows 10

Τα Windows επιτρέπουν το καρφίτσωμα των φακέλων και των εφαρμογών στη γραμμή εργασιών. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα αρχεία.

Παρ’ όλα αυτά, με ένα μικρό κόλπο μπορούμε να καρφιτσώσουμε οποιοδήποτε αρχείο στη γραμμή εργασιών.

Το πρώτο βήμα είναι να ανοίξουμε την Εξερεύνηση των Windows στο σημείο που βρίσκεται ο φάκελος, και στην καρτέλα “Προβολή” να ενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των επεκτάσεων.

Έπειτα, μετονομάζουμε το αρχείο και αλλάζουμε την επέκταση του σε “.exe”. Με αυτόν τον τρόπο, τα Windows θα αντιλαμβάνονται τον φάκελο ως εκτελέσιμο αρχείο.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα πατάμε “Ναι” και φροντίζουμε να θυμόμαστε την αυθεντική επέκταση του αρχείου.

Μετά σύρουμε το αρχείο στη γραμμή εργασιών για να το καρφιτσώσουμε.

Ανοίγουμε τις ιδιότητες της συντόμευσης κάνοντας δεξί κλικ σε αυτή, και έπειτα δεξί κλικ στη συντόμευση στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί.

Στις ιδιότητες αλλάζουμε την επέκταση του προορισμού στην αρχική που είχε το αρχείο.

Πριν πατήσουμε το “ΟΚ”, θα πρέπει να αλλάξουμε και την επέκταση του αρχείου. Διαφορετικά τα Windows θα μας αναφέρουν πως το αρχείο δεν υπάρχει.

Πλέον έχουμε καρφιτσωμένη τη συντόμευση κάποιου αρχείου στη γραμμή εργασιών.

Σε περίπτωση που μας ενοχλεί το εικονίδιο της συντόμευσης, το αλλάζουμε με κάποιο της προτίμησής μας.

Η οργάνωση των αρχείων και των φακέλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι' αυτό διαβάστε το άρθρο μας για την έξυπνη οργάνωση του υπολογιστή μας.

Έλεγχος Αποτυχίας Αντιγραφής (Ctrl+C) με Ένα Μικρό Πρόγραμμα Ειδοποιήσεων

Αρκετές φορές η αντιγραφή περιεχομένου με τη χρήση της συντόμευσης Ctrl+C αποτυγχάνει.

Γενικότερα, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε τη συντόμευση αυτή για να κερδίζουμε χρόνο, και η αποτυχία δεν είναι αποδεκτή.

Μάλλον αυτό σκέφτηκε και ο LenAnderson και δημιούργησε το ClipboardNotifier, ένα δωρεάν εργαλείο που μας ενημερώνει αν πέτυχε η αντιγραφή.

Μπαίνουμε λοιπόν στη σελίδα του ClipboardNotifier, πατάμε στο “latest release”, και στην επόμενη σελίδα κάνουμε κλικ στο “ClipboardNotifier_v1.0.zip” για να κατεβάσουμε το συμπιεσμένο αρχείο της εφαρμογής.

Το αρχείο κατεβαίνει άμεσα, και μόλις το αποσυμπιέσουμε θα δημιουργηθεί ο φάκελος του ClipboardNotifier.

Για να τρέξουμε το πρόγραμμα, κάνουμε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο και άμεσα θα δούμε το εικονίδιό του στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Το ClipboardNotifier τρέχει στο παρασκήνιο, και κάθε φορά που η αντιγραφή είναι επιτυχής, εμφανίζει το εικονίδιό του χαμηλά στην οθόνη μας.

Η εφαρμογή κλείνει με δεξί κλικ στο εικονίδιό της και “Exit”, ενώ αν θέλουμε μπορούμε να την κάνουμε να τρέχει μαζί με τα Windows, όπως περιγράφουμε στο αμέσως επόμενο QuickStep.

Μάθετε πώς να βελτιώσετε την αντιγραφή - επικόλληση χρησιμοποιώντας το Ditto:

Προσθήκη Προγράμματος στην Εκκίνηση των Windows

Κάποια προγράμματα διαθέτουν σχετική ρύθμιση, ώστε να τρέχουν με την εκκίνηση των Windows.

Για όσα προγράμματα δεν προσφέρουν σχετική δυνατότητα, μία λύση για αυτόματο άνοιγμα είναι η προσθήκη συντόμευσης στον φάκελο της εκκίνησης των Windows.

Για να κάνουμε κάτι τέτοιο, πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Windows+R, και στο παράθυρο της εκτέλεσης πληκτρολογούμε...

shell:Common Startup

...αν θέλουμε να προσθέσουμε συντόμευση για όλους τους χρήστες.

Αν θέλουμε να εκκινεί μόνο σε εμάς, πληκτρολογούμε:

shell:startup

Στον φάκελο που άνοιξε βρίσκονται συντομεύσεις για όλα τα προγράμματα που εκκινούν αυτόματα με το λειτουργικό μας. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε όποιες συντομεύσεις επιθυμούμε, με απλή αντιγραφή και επικόληση.

Έτσι, πηγαίνουμε στον φάκελο που έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα της αρεσκείας μας, και κάνουμε αντιγραφή το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής. Ας πάρουμε για παράδειγμα το “notepad.exe”.

Έπειτα, πηγαίνουμε στον φάκελο της εκκίνησης που ανοίξαμε παραπάνω και επιλέγουμε “Επικόλληση συντόμευσης”.

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το WinPatrol για να προσθέσουμε την εφαρμογή στην εκκίνηση των Windows.

Νυχτερινή Λειτουργία στο Android 7.0 Nougat

Στην πρώτη παρουσίαση του Android Nougat από την Google υπήρχε ένα χαρακτηριστικό που μας χαροποίησε ιδιαίτερα.

Αυτό το χαρακτηριστικό ήταν η Νυχτερινή Λειτουργία, την οποία δυστυχώς η Google αποφάσισε να μην τη συμπεριλάβει στην τελική έκδοση.

Παρόλο που η λειτουργία δεν έχει προστεθεί επισήμως, ο κώδικάς της βρίσκεται στον πυρήνα του λειτουργικού, και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τη νυχτερινή λειτουργία του Android 7.0, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουμε το κρυφό μενού “System UI Tuner”.

Στη συνέχεια, κατεβάζουμε από το Play Store την εφαρμογή Night Mode Enabler, η οποία θα μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε το μενού της νυχτερινής λειτουργίας.

Την τρέχουμε και πατάμε το κουμπί “ENABLE NIGHT MODE” για να ενεργοποιήσουμε το μενού της νυχτερινής λειτουργίας.

Τη νυχτερινή λειτουργία τη χειριζόμαστε από την εφαρμογή, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο αν προσθέσουμε έναν διακόπτη στο μενού συντομεύσεων.

Για να το κάνουμε αυτό, σύρουμε δύο φορές προς τα κάτω την μπάρα ειδοποιήσεων και πατάμε την “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ”.

Θα δούμε ένα εικονίδιο με σταγονόμετρο με την ετικέτα “Night Mode”, το οποίο και σύρουμε στις προεπιλεγμένες συντομεύσεις.

Από εδώ και στο εξής, ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε τη νυχτερινή λειτουργία από τον διακόπτη της εύκολα και γρήγορα.

Διαβάστε κι άλλα κόλπα για το Android κινητό σας στον σχετικό οδηγό μας και στα υπόλοιπα QuickSteps.

Γονικός Έλεγχος στο YouTube Μέσω Android

Σε παλαιότερο QuickSteps είδαμε τι είναι ο γονικός έλεγχος στο YouTube, και πώς τον ενεργοποιούμε μέσω των ρυθμίσεων της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον γονικό έλεγχο του YouTube μέσω της εφαρμογής που διαθέτει στο Android.

Αρχικά, θα πρέπει να επιλέξουμε τον λογαριασμό του παιδιού μας, και μετά να πατήσουμε στην εικόνα προφίλ πάνω δεξιά.

Μετά μπαίνουμε στις ρυθμίσεις, και από το “Γενικά” βρίσκουμε τη “Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης”, την οποία και ενεργοποιούμε.

Πλέον έχει ενεργοποιηθεί ο γονικός έλεγχος για αυτόν τον λογαριασμό και το περιεχόμενο του YouTube θα φιλτράρεται.

Αν θέλετε να προστατεύσετε το παιδί σας από τους κινδύνους του διαδικτύου, διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας:

Easter Egg στην Εφαρμογή Παιχνίδια Google Play

Η Google κρύβει διάφορα easter eggs στο Android και σε οτιδήποτε δημιουργεί.

Ένα από αυτά τα easter eggs κρύβεται στο Παιχνίδια Google Play, μία εφαρμογή που σχεδιάστηκε να πηγαίνει την gaming εμπειρία στο Android ένα βήμα παραπέρα.

Αν ανοίξουμε την εφαρμογή και κάνουμε swipe δύο φορές προς τα επάνω, έπειτα δύο προς τα κάτω, μία αριστερά, δεξιά, αριστερά, και τέλος πάλι δεξιά, εμφανίζεται ένα μικρό πλαίσιο με τρία κουμπιά.

Στη συνέχεια πατάμε πρώτα το “Β”, μετά το “Α”, και στο τέλος το πράσινο βέλος. Για να ολοκληρωθεί το τελετουργικό, μπορούμε να χορέψουμε και ημίγυμνοι σε νύχτα με πανσέληνο μασώντας φύλλα δάφνης, αλλά αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.

Εφόσον ακολουθήσαμε σωστά τα βήματα, θα δούμε ότι ολοκληρώσαμε το επίτευγμα “All Your Game Are Belong to Us”, που προέρχεται από μια πασίγνωστη κακή μετάφραση, που έχει γίνει meme.

Κάθε έκδοση του Android κρύβει και ένα easter egg. Διαβάστε το άρθρο μας για να τα μάθετε όλα.

Αυτόματη Σίγαση Νέων Καρτελών στον Chrome

Σε όλους μας έχει τύχει να ανοίγουμε μία σελίδα, η οποία περιέχει ένα βίντεο ή μία διαφήμιση, που αρχίζει να παίζει αυτόματα και στις περισσότερες περιπτώσεις μας παίρνει τα αυτά.

Ευτυχώς υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, και το όνομα αυτού είναι AutoMute.

Το AutoMute είναι ένα πρόσθετο για τον Chrome, που απενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο σε κάθε νέα καρτέλα που ανοίγουμε.

Εγκαθίσταται όπως κάθε άλλο πρόσθετο, απλώς μπαίνοντας στη σελίδα του και πατώντας “ΠΡΟΣΘΗΚΗ”. Μόλις εγκατασταθεί, θα δούμε το εικονίδιό του πάνω δεξιά.

Αδιαμφισβήτητα λειτουργεί, καθώς με την εγκατάστασή του κλείνει τον ήχο σε όλες τις ανοιχτές καρτέλες.

Με αριστερό κλικ ανοίγουμε το μενού του AutoMute, από το οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον ήχο στην ενεργή καρτέλα, να απενεργοποιήσουμε τον ήχο σε όλες τις καρτέλες, ή σε όλες τις άλλες εκτός από την ενεργή καρτέλα.

Τέλος, από το μενού του μπορούμε να προσθέσουμε συγκεκριμένες σελίδες ή ολόκληρες ιστοσελίδες σε μία λίστα, ώστε να μην απενεργοποιεί τον ήχο σε αυτές.

Βέβαια αν μας ενοχλούν οι διαφημίσεις, πάντα υπάρχει η επιλογή ενός AdBlocker και η προσθήκη εξαιρέσεων για τα αγαπημένα μας site:

