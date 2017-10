Σύγκριση: Xiaomi Mi A1 vs Xperia XA1 Ultra/Plus Ποιο είναι καλύτερο?

Η αγορά κινητού είναι σίγουρα από τις πιο ευχάριστες διαδικασίες, παρότι ενδέχεται να βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Στον οδηγό θα βλέπουμε κάθε Πέμπτη την λεπτομερέστατη σύγκριση δύο κινητών, και έτσι θα ξέρουμε τα πάντα για τις νέες συσκευές που μας αρέσουν, για να είμαστε σίγουροι ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Δείτε τη σύγκριση των δυο upper mid-range κινητών Xiaomi Mi A1 και Sony Xperia XA1 Ultra, αλλά και του άρτι αφιχθέντος Xperia XA1 Plus.

Xiaomi Mi A1 vs Sony Xperia XA1 Ultra

Το κινέζικο Mi A1 βγήκε στην αγορά πολύ πρόσφατα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, και το ιαπωνικό Xperia XA1 Ultra κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα, τον Μάιο του 2017.

Οι δύο εταιρείες έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στις δυο συσκευές τους, με βασικότερη αλλαγή όλων να είναι βέβαια το Android One της Google για πρώτη φορά σε κινητό της Xiaomi.

Θα ξεκινήσουμε με την αναλυτική σύγκριση του Xiaomi Mi A1 και Xperia XA1 Ultra, και στο τέλος θα δείξουμε και την επιμέρους σύγκριση με το Xperia XA1 Plus, που μόλις κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες.

Οι δύο συσκευές δεν έχουν το ίδιο μέγεθος οθόνης και υπάρχουν διαφορές στις διαστάσεις, όπου το Xiaomi Mi A1 είναι πολύ πιο άνετο στο χέρι, καθότι διαθέτει αρκετά μικρότερη διαγώνιο οθόνης.

Πιο συγκεκριμένα το Mi A1 έχει μικρότερο ύψος κατά 9,6 χιλιοστά, και το πάχος του είναι ανεπαίσθητα πιο μικρό κατά 0,8 χιλιοστά. Επιπλέον, είναι και κατά 3,2 χιλιοστά στενότερο.

Όπως βλέπουμε και στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η αισθητή διαφορά στο ύψος, αλλά διακρίνεται και η μικρή διαφορά του πλάτους. Δεν είναι ευδιάκριτη η διαφορά στο πάχος, και ενδέχεται να γίνεται αντιληπτή μόνο στο κράτημα.

Το Mi A1 όπως είναι φυσικό κερδίζει και στο ζύγι. Είναι κατά 23 γραμμάρια ελαφρύτερο.

Οι δύο συσκευές έχουν σχεδόν ίδια ποιότητα κατασκευής. Η πλάτη και το πλαίσιο του Mi A1 είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Το Xperia XA1 Ultra έχει unibody σώμα από αλουμίνιο, με μικρές στρογγυλεμένες γωνίες και επίσης μεταλλικό πλαίσιο.

Τα δύο κινητά έχουν το μαύρο, χρυσό, και ροζ χρώμα. Το Xperia XA1 Ultra διαθέτει και το λευκό.

Το Xiaomi Mi A1 έχει μέγεθος οθόνης στις 5.5 ίντσες με Corning Gorilla Glass 3. Το Xperia XA1 Ultra έχει μεγαλύτερη οθόνη στις 6.0 ίντσες.

Η γιαπωνέζικη συσκευή αφενός υπερτερεί στην ανθεκτικότητα της οθόνης και στις γρατσουνιές με το "Scratch-resistant" γυαλί που διαθέτει, και αφετέρου έχει πολύ μικρότερα περιθώρια στα πλαϊνά της οθόνης.

Το Xperia XA1 Ultra έχει καλύτερα αποτελέσματα και στο Screen-to-body ratio.

Η αναλογία οθόνης-σώματος συσκευής στο κινητό της SONY ανέρχεται στο 76.10%, σε αντίθεση με το Mi A1 που έχει αρκετά χαμηλότερη στo 70.87%.

Στον τομέα της ευκρίνειας, η πλάστιγγα γέρνει προς το Mi A1. Υπερισχύει στην πυκνότητα των εικονοστοιχείων με 401ppi, έναντι των 367ppi του Xperia XA1 Ultra.

Το Xiaomi Mi A1 διαθέτει οθόνη LTPS IPS LCD. Το Xperia XA1 Ultra έχει οθόνη IPS LCD. Και τα δυο πάνελ διακρίνονται για τα φυσικά τους χρώματα. Ωστόσο, οι LTPS LCD οθόνες έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και πιο ελεγχόμενες θερμοκρασίες από τις IPS LCD.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο αυτές τεχνολογίες οθόνης, δείτε τον αναλυτικό μας οδηγό:

H σύγκριση στον τομέα της ισχύος αναδεικνύει ελαφρά υπεροχή στον επεξεργαστή του Xperia, τον Helio P20 της Mediatek, έναντι της CPU της Qualcomm.

Παραθέτουμε την αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Snapdragon 625 8953 που έχει το Xiaomi Mi A1, και του Helio P20 MT6757 που φοράει το Xperia XA1 Ultra.

Η σύγκριση στον τομέα της μνήμης αναδεικνύει ισόπαλο αποτέλεσμα με 4 GB μνήμης και στα δυο κινητά.

Στον τομέα της αποθηκευτικής μνήμης, το Xiaomi Mi A1 υπερτερεί με 64GB, έναντι των 32GB. Ωστόσο η SONY διαθέτει το μοντέλο G3226 με 64GB, το οποίο υπάρχει στην ελληνική αγορά σε υψηλότερη τιμή βέβαια.

Και οι δύο συσκευές διαθέτουν υποδοχή για microSD, και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω ο αποθηκευτικός. Αμφότερα τα κινητά είναι Dual SIΜ - Dual Standby. Η SONY διαθέτει και μοντέλο με μια SIM.

Οι δύο συσκευές αναμφίβολα μπορούν να τραβήξουν αξιοπρεπείς φωτογραφίες στο Android.

Το Xperia XA1 Ultra υπερτερεί στους αισθητήρες, καθότι είναι εξοπλισμένο με φακό 23.0MP στην πλάτη του. Ωστόσο, το Mi A1 έχει πίσω δυο φακούς στα 12.0MP έκαστος και διπλό φλας.

Το κινητό της SONY έχει και ευρύτερο διάφραγμα F2.0 έναντι των F2.2 - F2.6 του Mi A1. Επίσης, το Xperia XA1 Ultra υπερτερεί κατά πολύ στη selfie με 16.0MP, έναντι των 5.0MP του κινητού της Xiaomi.

Στην εγγραφή βίντεο έχουμε ισόπαλο αποτέλεσμα. Και οι δυο συσκευές έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες.

Μπορούν να τραβήξουν βίντεο έως και 4k (3840x2160) σε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, 1080p Full HD στα 60 και 30fps, και 720p HD στα 30/120fps.

Το Mi Α1 διαθέτει 14.07% περισσότερη ισχύ μπαταρίας στα 3080 mAh, έναντι των 2700 mAh του Xperia XA1 Ultra. Αμφότερα τα κινητά δεν έχουν αποσπώμενη μπαταρία, ούτε δυνατότητες για ασύρματη φόρτιση.

Η ανάλυση της οθόνης και των δύο συσκευών δεν είναι ό,τι καλύτερο για να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις των VR, και το πιξέλιασμα αναμφίβολα θα είναι μεγάλο.

Ωστόσο, η Xiaomi διαθέτει διάφορα μοντέλα από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, που έστω και υποτυπωδώς, μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα με τα κινητά της, σε αντίθεση με τη SONY που έχει ρίξει το βάρος της στο PlayStation VR.

Παρότι αμφότερες οι συσκευές διαθέτουν το Android Nougat, το Mi A1 υπερισχύει στον τομέα των αναβαθμίσεων, καθότι είναι Android One κινητό. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η Google διαχειρίζεται την ανάπτυξη και την υποστήριξη των συσκευών που τρέχουν το Android One.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο phablet της Xiaomi θα αναβαθμιστεί σε Oreo άμεσα, και για τα επόμενα δυο χρόνια τουλάχιστον, θα είναι από τα πρώτα που θα παίρνει τις νέες αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος στην τελευταία έκδοση του Android.

Το κινητό της SONY είναι σίγουρα πιο όμορφο, ωστόσο, φαίνεται να είναι λιγότερο άνετο στο χέρι, καθότι όπως είδαμε έχει πολύ μεγάλη οθόνη 6.0 ιντσών. Αντίθετα, το Mi A1 σίγουρα θα προσφέρει καλύτερη αίσθηση σε αυτόν τον τομέα.

Το Mi A1 ως κινέζικο smartphone, είναι λογικό να έχει κόστος πολύ πιο μικρό στην απευθείας αγορά από το GearBest, που είναι και ο μεγαλύτερος επίσημος μεταπωλητής των προϊόντων της Xiaomi.

Την ώρα που γράφαμε τον οδηγό, το μαύρο χρώμα του κινέζικου κινητού βρισκόταν σε προσφορά στο διεθνές κατάστημα.

Η τιμή του SONY Xperia XA1 Ultra την ώρα που γράφουμε τη σύγκριση βρίσκεται στα 349 ευρώ στο E-shop...

...και στην ίδια ακριβώς τιμή στο MediaMarkt.

Δεδομένου ότι το Mi Α1 είναι νέο smartphone μερικών ημερών, τα μεγάλα και έγκυρα ξένα site τεχνολογίας δεν έχουν ακόμη αποφανθεί για το ποιος είναι ο καλύτερος στις επιδόσεις.

Ωστόσο, ενδεικτικά παραθέτουμε τα επτά μεγαλύτερα benchmark του Phone Arena για το Xperia XA1 Ultra, έναντι των άλλων συσκευών της SONY. Εμείς προσθέσαμε και μερικά από τα καλύτερα κινητά της Xiaomi, έτσι ώστε να πάρουμε μια συνολικότερη εικόνα των επιδόσεων.

Η αύξουσα αρίθμηση στο μοβ χρώμα αφορά τη σειρά των benchmark.

Ζούμε σε μία χώρα όπου η ηλιοφάνεια ως γνωστόν είναι έντονη, με αποτέλεσμα η Ελλάδα και η Κύπρος να είναι πρωταθλητές πανευρωπαϊκά.

Για την ιστορία, η Ισπανία κατατάσσεται στη 2η θέση, με 3η τη Νότια Γαλλία, και 4η την Ιταλία.

Σύμφωνα με τα πλέον αξιόπιστα τεστ του γνωστού και πολύ έγκυρου GSM Arena, στον τομέα της ευκρίνειας και αναγνωσιμότητας στην οθόνη της συσκευής κάτω από έντονη ηλοφάνεια, το Xperia XA1 Ultra φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το Mi A1.

Οι δύο συσκευές ανήκουν στη μεσαία κατηγορία και είναι φυσικό να έχουν κάποιες ελλείψεις σε σχέση με τα High-End κινητά. Έτσι, υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα.

Xperia XA1 Plus vs XA1 Ultra vs Mi A1