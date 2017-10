Εξωγήινες Αγελάδες, Κωδικοί Πυρηνικών, Αεροπλάνα στο Γήπεδο

Το Netflix βγάζει δωρεάν Mobile game για το Stranger Things. Η ανησυχία για δύο δήθεν έξτρα τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο να δημοσιευτούν οι κωδικοί εκτόξευσης των πυρηνικών στο Twitter. Πόδια καμουφλάζ και ξύδι για τα νεύρα, αγελάδες στο διάστημα και ιπτάμενοι μαστοί, rematch του λαγού και της χελώνας, σαΐτες που μπαίνουν γκολ, ατελείωτο γέλιο με ξεχωριστή χροιά, και η επιβεβαίωση του "σαν το σκύλο με τη γάτα" στο ViralSteps αυτής της εβδομάδας.

Η σειρά Stranger Things του Netflix απασχόλησε ιδιαίτερα το κοινό τη χρονιά που μας πέρασε, και όχι άδικα.

Πρόκειται για μία από τις καλύτερες σειρές τρόμου, με αρκετά καλή παραγωγή, την οποία οι θεατές έχουν βαθμολογήσει με 8.9 στο IMDB.

Στις 27 Οκτωβρίου το Netflix θα κυκλοφορήσει τη δεύτερη σεζόν της σειράς, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε και ένα παιχνίδι σχετικό με το Stranger Things, δημιουργός του οποίου είναι η BonusXP.

Το Stranger Things διαδραματίζεται στη δεκαετία του ‘80, επομένως ήταν αναμενόμενο τα γραφικά του παιχνιδιού να έχουν τον αέρα της εποχής.

Το παιχνίδι είναι μία ενδιαφέρουσα περιπέτεια, ενώ μπορούμε να το κατεβάσουμε σε Android και iOS συσκευές.

Εμείς παίξαμε το Stranger Things: The Game και επιβεβαιώνουμε ότι αξίζει και τα πέντε αστέρια της βαθμολογίας. Σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε άμεσα.

Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει και να λέει ό,τι επιθυμεί. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι που τον ακολουθούν πιστά, είναι δικό τους θέμα.

Ένας διάσημος YouTuber, ο jacksfilms, πριν αρκετούς μήνες δημιούργησε εικόνες ψεύτικων ειδήσεων με φόντο γνωστές ιστοσελίδες.

Το θέμα είχε ξεχαστεί και πέρασε απαρατήρητο, μέχρι που πριν λίγες ημέρες γέμισε το διαδίκτυο με αναδημοσιεύσεις μίας εκ των ειδήσεων

Αρκετοί χρήστες πίστεψαν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα προσθέσει δύο ακόμη έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η παραπάνω ανάρτηση είναι μία από τις αμέτρητες που έγιναν, και συγκέντρωσε εκατοντάδες like.

Τα σχόλια είναι ακόμη πιο αστεία, με χρήστες του Instagram να ανησυχούν διότι έχουν αρκετά χρόνια διάβασμα ακόμη, ή να σχολιάζουν ότι δεν είναι καθόλου αστείο όλο αυτό.

Αν και σύντομα το θέμα ξεκαθάρισε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν αρκετό για να γίνουν viral οι δημιουργίες του jacksfilms.

Έτσι, ο ίδιος δημοσίευσε καινούριο βίντεο με περισσότερα ψεύτικα νέα, το οποίο έχει σχεδόν εφτακόσιες χιλιάδες προβολές.

Εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η είδηση που θα λάβει σάρκα και οστά αυτή τη φορά.

Πιστεύουμε πάντως ότι θα είναι η περίπτωση του Προέδρου της Αμερικής να tweetαρει τους κωδικούς των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

Μια κοπέλα προσθέτει ένα story στο Snapchat, με σκοπό να δηλώσει πως η μέρα που γυμνάζει τα πόδια της είναι η καλύτερη.

Εν συνεχεία, μία άλλη κοπέλα θέλοντας να κάνει ένα αστείο σχετικά με το κολάν της προαναφερθείσας, που ήταν παραλλαγή / καμουφλάζ, ρώτησε: “Ποια πόδια;”

Αποδείχθηκε τελικά πως η αθλήτρια δεν είχε και τόσο χιούμορ, είτε δεν κατάλαβε το αστείο, ή απλά είναι ιδιαίτερα κολλημένη με αυτό που κάνει, καθώς άρχισε να τη στολίζει:

“Αλήθεια; Αστείο είναι αυτό; Γιατί κέρδισα δύο χρόνια στη σειρά αγώνες άρσης βαρών, είμαι η πρώτη 24χρονη που κάνει πάνω από 500 άρσεις. Άρα δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για το τι εννοείς. Τα πόδια μου έχουν περίμετρο 45 εκατοστά. Μάλλον είσαι τυφλή, ηλίθια.”

Οι Ιάπωνες έχουν ιδιαίτερη αίσθηση της κοινωνικής μέριμνας, και το αποδεικνύουν συνεχώς μέσω των σποτ κοινωνικού χαρακτήρα που δημιουργούν.

Αυτή τη φορά, δεν έκαναν τον κόσμο να κλαίει από τη συγκίνησή, αλλά από τα γέλια.

Τώρα που σας αφήσαμε και απολαύσατε το βίντεο, να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για επίσημη διαφήμιση Ιαπωνικής εταιρείας γαλακτοκομικών.

Επίσης, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχετε ψυχικές διαταραχές, ούτε κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία. Όντως είδατε έναν μαστό αγελάδας να ρίχνει γάλα από έναν ιπτάμενο δίσκο.

Δεν ξέρουμε αν οι πωλήσεις αυξήθηκαν, πάντως το βίντεο έκανε τις προβολές του και τον γύρο του κόσμου.

Παραμένοντας στην Ασία, παρακολουθούμε έναν μύθο του Αισώπου να γίνεται πραγματικότητα.

Δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο έγινε ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και είμαστε βέβαιοι ότι οι διοργανωτές ήθελαν να δουν κατά πόσο είχε δίκιο ο Αίσωπος.

Στο βίντεο είναι ξεκάθαρο πως ο λόγος της ήττας του λαγού είναι η έλλειψη συγκέντρωσης.

Ο λαγός σταμάτησε κάπου στη διαδρομή για να χαζέψει κάτι, ενώ η χελώνα συνέχισε απερίσπαστη με στόχο τον τερματισμό, και φυσικά κέρδισε.

Σας θυμίζει κάτι;

Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, κάποιος από τους θεατές σκέφθηκε να πετάξει ένα χάρτινο αεροπλανάκι, κι αν όλα έμεναν εκεί η είδηση αυτή δεν θα είχε καμία αξία.

Η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο οπαδός στόχευσε με ακρίβεια το τέρμα και έβαλε γκολ.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι ζητωκραύγαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, ενώ στο τέλος πανηγύρισαν ως είθισται.

