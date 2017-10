Ρωσία vs Pokemon GO, το Χάσμα των Γενεών, ο Bill Gates με Android

(Ψήφοι: 1. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ποιος θα φανταζόταν πως παίκτες του Pokemon GO θα ανακάλυπταν κυβερνο-όπλο ή ότι ο Bill Gates εγκατέλειψε το Windows Phone για χάρη του Android; Επίσης, το Twitter αυξάνει τους χαρακτήρες στους 280, ενώ ένα κοριτσάκι προβληματίζεται καθώς προσπαθεί μάταια να παίξει GameBoy πατώντας την οθόνη. Αυτά και άλλα πολλά στα ViralSteps αυτής της εβδομάδας.

Παίκτες του Pokemon GO Εντώπισαν Ρωσικό Κυβερνο-όπλο

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της Niantic είναι η υποκλοπή του GPS από τους χρήστες του Pokemon GO.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να αλλάζουν εικονικά την τοποθεσία τους. Στόχος τους είναι να εντοπίζουν pokemon και γυμναστήρια στα οποία δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία.

Ωστόσο, η όλη διαδικασία φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα και για τη Ρωσική κυβέρνηση.

Παίκτες του Pokemon GO, που δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Μόσχας, είπαν ότι το παιχνίδι άρχισε να αναφέρει ως τοποθεσία τους το αεροδρόμιο Vnukovo (32 χιλιόμετρα μακριά).

Φαίνεται πως οι παίκτες του δημοφιλούς παιχνιδιού έπεσαν θύματα Ρωσικού κυβερνο-όπλου υποκλοπής GPS. Σκοπός του όπλου αυτού είναι να καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό πλοίων και αεροσκαφών από τον εχθρό, ορίζοντάς τους ψευδείς τοποθεσίες.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο που αποδεικνύει ότι όντως η Ρωσία αναπτύσσει έναν τέτοιο μηχανισμό.

Το σίγουρο είναι ότι οι παίκτες του Pokemon GO μάλλον ανακάλυψαν ένα Ρωσικό κυβερνο-όπλο. Αυτό ίσως οδηγήσει την Ρωσική κυβέρνηση στην απαγόρευση του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο κέντρο της χώρας.

Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε χαμός στο διαδίκτυο, εξαιτίας μιας επερχόμενης αλλαγής στο Twitter. Η δημοφιλής ιστοσελίδα έκανε μετρήσεις, κράτησε δεδομένα, και αποφάσισε να μεγαλώσει την έκταση των tweet.

Γι' αυτό ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα δοκιμών της επερχόμενης αλλαγής, δίνοντας τη δυνατότητα σε μία ομάδα χρηστών να γράφει πλέον tweet με 280 χαρακτήρες.

Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Κάποιοι χάρηκαν που επιτέλους χωράει όλο το όνομα της Daenerys σε ένα και μόνο tweet...

Daenerys of the House Targaryen, the First of Her Name, The Unburnt, Queen of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Protector of the Realm, Lady Regnant of the Seven Kingdoms, Breaker of Chains and Mother of Dragons. — fey (@feytastic) September 27, 2017

…ενώ άλλοι θυμήθηκαν το γεγονός πως το Twitter δεν έχει ακόμα δυνατότητα επεξεργασίας, και το εξέφρασαν αναλόγως.

Twitter: "What features do ppl want?"

People: "Idk. Edit tweet button? Shit seems fine, tbh."

Twitter: "Got it. Character limit is now 280." — dbrand (@dbrand) September 27, 2017

Μετάφραση:-Twitter: "Τι χαρακτηριστικά θέλετε;"

Χρήστες: "Δεν ξέρουμε. Ένα κουμπί επεξεργασίας; Αυτό ακούγεται αρκετά καλό, για να είμαστε ειλικρινείς."

Twitter: "Το ‘χω. Το όριο των χαρακτήρων θα γίνει 280.”

Από την άλλη, ένας χρήστης του Twitter δημιούργησε το μεγαλύτερο κενό tweet του κόσμου.

Ο Bill Gates Επιλέγει Android

Τα Windows Phones έχουν γίνει πια παρελθόν, και όσοι τα χρησιμοποιούν είναι γιατί απλά ξέμειναν με αυτά.

Τι; Δεν μας πιστεύετε; Ακόμη και ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, πλέον χρησιμοποιεί Android.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιεί κάποιος Windows Phone, όταν όλες οι εφαρμογές της Microsoft είναι διαθέσιμες σε άλλα λειτουργικά και συσκευές.

Ο Bill Gates παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί συσκευή Android, με αρκετές εφαρμογές της εταιρείας του. Όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιούσε iPhone, είπε πολύ απλά “Όχι, όχι iPhone”.

Ενώ στην ερώτηση για τη συσκευή που χρησιμοποιούσε παλαιότερα, δεν έδωσε κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούσε κινητό Windows, και απλά ντρέπεται να το παραδεχθεί.

Τι είναι αυτό; Ένα GameBoy. ΤΙ;

Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε πόσο άγνωστα είναι τα κουμπιά γι' αυτό το μικρό κορίτσι.

Ενδεχομένως δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί παιχνιδομηχανές με κουμπιά. Έτσι προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει το GameBoy να ανταποκριθεί μέσω της οθόνης, σαν να ήταν κινητό.

Εν τέλη, όταν ο πατέρας της τη ρωτά αν βρήκε τρόπο να χειριστεί το παιχνίδι, αλλά αυτή γυρνά από την άλλη και αποχωρεί.

Το βίντεο ξυπνά αναμνήσεις στους παλαιότερους μα και λύπη. Όχι γιατί πέρασαν τα χρόνια, αλλά γιατί τα παιδιά φαίνεται να μην γνωρίζουν τον χειρισμό συσκευών χωρίς οθόνες αφής.

Τα Σχέδια Γάμου του George R.R. Martin

Δύο από τους πρωταγωνιστές του Game Of Thrones αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Όχι στο φανταστικό κόσμο του Westeros, αλλά στην πραγματική ζωή.

Ο Kit Harington (Jon Snow) και η Rose Leslie (Ygritte) αρραβωνιάστηκαν πριν λίγες ημέρες. Αν και η είδηση έγινε viral, ακόμη πιο viral έγινε το ενδιαφέρον tweet του George R.R. Martin.

Another wedding to plan! 😏 https://t.co/UVFYRrokZk — George RR Martin (@GRRM) September 27, 2017

Ο συγγραφέας της σειράς σχολίασε με υπονοούμενο: “Ένας ακόμη γάμος για να σχεδιάσω!”, και το διαδίκτυο πάγωσε.

Αν και το είπε με χιούμορ βρετανικής φύσεως, κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Κόκκινο Γάμο.

Αστείρευτη Πηγή Δακρύων

Το 9GAG έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο-απόδειξη πως αν θέλει κάτι ένα παιδί, θα κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει.

Το κοριτσάκι του βίντεο φαίνεται να μην πτοείται από τις προσπάθειες της μητέρας να σταματήσει το κλάμα της.

Ακόμη κι όταν τα δάκρυά της έχουν στερέψει, παρόλο που η μαμά σκουπίζει με τρυφερότητα το πρόσωπό της, αυτή προσθέτει κι άλλα δάκρυα.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό, και όπως λέει και το 9GAG: “Τι κάνεις εκεί; Τα δάκρυα είναι δικά μου. *Τα βάζει πίσω στη θέση τους*”.

Excuse me? That's my tear *puts it back* pic.twitter.com/8agYz34rzK — 9GAG (@9GAG) September 25, 2017

Η Δασκάλα στη Στέγη

Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και εφευρετικός, είτε για να σου προσφέρει περισσότερη γνώση, είτε για να σε κατασκοπεύσει.

Η δασκάλα της φωτογραφίας εγκατέλειψε την τάξη κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος. Οι μαθητές σκεπτόμενοι πως όλα είναι μια χαρά, άρχισαν να αντιγράφουν ο ένας από τον άλλον.

Πόσο λάθος έκαναν. Ένας από αυτούς κοίταξε προς την οροφή και είδε τη δασκάλα να τους παρακολουθεί.

Στη συνέχεια, την έβγαλε φωτογραφία και μοιράστηκε τον πόνο του και το παράξενο γεγονός, με όλον τον κόσμο του Twitter.

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv — Me (@josephxmorales) September 26, 2017

Όπως ήταν φυσικό, το tweet αυτό έγινε viral, ενώ συγκέντρωσε χιλιάδες like και αναδημοσιεύσεις.

Οι Τάσεις του YouTube στην Ελλάδα

Γενικότερα ανά τον κόσμο αυτά που γίνονται δημοφιλή είναι σημαντικές ειδήσεις όπως, οι τυφώνες Harvey, Irma, Jose, Katia, και Maria, οι οποίοι έχουν χτυπήσει σε διάστημα ενός μήνα την Αμερική, και πλησιάζουν την Ευρώπη.

Επίσης, θα δούμε στις τάσεις του YouTube βίντεο όπως ένα κοριτσάκι να κλέβει τα ποπ κορν και την καρδιά του Πρίγκιπα Χάρι της Αγγλίας, ή πληροφορίες για το πώς μπορείς να μαθαίνεις πιο γρήγορα.

Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Μας ενδιαφέρουν δέκα πράγματα για τον Μπομπ Σφουγγαράκη που ίσως δεν γνωρίζαμε. Ο Μπομπ φιγουράρει στη 15η θέση στις τάσεις των Ελλήνων στο YouTube. Διόλου άσχημα, Μπομπ.

Επίσης μας ενδιαφέρει ότι κάποιοι φαντασιόπληκτοι “δημοσιογράφοι” αναφέρουν πως ο υιός Μητσοτάκης χαιρετά μία κούκλα βιτρίνας. Το βίντεο αυτό είναι έβδομο στις τάσεις (υπήρξε και νούμερο ένα).

Ακόμη χειρότερα, παρακολουθούμε ψεύτικους τίτλους με στόχο τις προβολές, που αναφέρουν ότι μία δημοσιογράφος γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Μιλάμε για το νούμερο τέσσερα στις τάσεις των Ελλήνων.

Τουλάχιστον βγάζουν γέλιο τα σχόλια κάτω από όλα αυτά τα βίντεο. Για τα υπόλοιπα, πιστεύουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Να σημειώσουμε κάπου εδώ, ότι η κατάταξη στις τάσεις που αναφέρουμε είναι αυτή που είχαν τα βίντεο την ημέρα της δημιουργίας του άρθρου.

Πώς σας φάνηκαν τα VirarSteps της εβδομάδας;

Κυβερνο-όπλα και συνωμοσίες. Το δεδομένο είναι ότι αυτά τα ατυχή περιστατικά προδίδουν καταστάσεις και γεγονότα.

Από την άλλη, θα σκεφτεί κανείς ότι η ζωή είναι τόσο απλή, που ακόμα και ο Bill Gates χρησιμοποιεί Android, έστω και με εφαρμογές της Microsoft.

Δεν βαριέσαι, έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει ο Μπομπ Σφουγγαράκης και τα δέκα πράγματα που δεν ξέραμε γι' αυτόν.

Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους, και περιμένουμε τα σχόλιά σας για τα ViralSteps της εβδομάδας που μας πέρασε.

