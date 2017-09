Κβαντικός Firefox, Δωρεάν το Fallout, και η Χαμένη... Ζηλανδία

(Ψήφοι: 3. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ειδήσεις, νέα, εκατοντάδες καινούργια πράγματα ανεβαίνουν καθημερινά online και ζητάνε λίγη από την προσοχή μας. Σαφώς δεν είναι δυνατόν να τα μάθουμε όλα, όλο και κάτι θα μας ξεφύγει, ή όλο και κάτι θα αγνοήσουμε. Αυτή τη φορά θα δούμε τι νέο μας ετοιμάζει η Mozilla, πόσο Fast and Furious μπορεί να γίνει ένα Xbox, καθώς και το ποια είναι η όγδοη ήπειρος της Γης.

Το εβδομαδιαίο WeeklySteps επιχειρεί να συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας στον χώρο των υπολογιστών και της τεχνολογίας, φιλτράροντας τις ανούσιες ειδήσεις.

Η στήλη μας θα βγαίνει κάθε Σάββατο, και θα περιλαμβάνει τα νέα γνωστών εταιρειών, καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, επερχόμενα events, και διάφορα άλλα.

"Κβαντικός" Firefox

O δημοφιλής browser επιστρέφει δριμύτερος με το "Project Quantum", που είχε ανακοινωθεί πριν περίπου έναν χρόνο από τη Mozilla.

Η εταιρεία υπόσχεται να φέρει θεαματικές αλλαγές στην νέα έκδοση του Firefox, η οποία είναι διαθέσιμη για κατέβασμα στη δοκιμαστική έκδοση (beta).

Διπλάσιες ταχύτητες

Μέχρι στιγμής, οι βελτιώσεις στον κώδικα του browser τον έχουν κάνει - σύμφωνα πάντα με τη Mozilla - δύο φορές πιο γρήγορο στο άνοιγμα σελίδων, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Firefox 52).

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, φαίνεται να είναι πιο γρήγορος και από την τελευταία έκδοση του Chrome. Σε πραγματικές μετρήσεις οι δύο browser βρίσκονται πολύ κοντά σε ταχύτητα, αν και ο Firefox ενδέχεται να είναι ακόμα πιο γρήγορος στη stable έκδοση.

Με την επίσημη κυκλοφορία του, θα πρέπει ενδεχομένως να ανανεώσουμε τον οδηγό για τον πιο γρήγορο browser.

Ελάχιστη κατανάλωση μνήμης

Όσον αφορά τη μνήμη, η εταιρεία μας διαβεβαιώνει ότι τα επίπεδα που χρησιμοποιεί ο νέος Firefox θα παραμείνουν χαμηλά, ειδικά σε σύγκριση με τον Chrome.

Νέα εμφάνιση

Τέλος, ο ανανεωμένος Firefox Quantum θα έχει νέο look, και διάφορα άλλα ενσωματωμένα καλούδια στο ενεργητικό του.

Η stable έκδοση θα είναι διαθέσιμη στις 14 Νοεμβρίου. Αν όμως θέλετε να δοκιμάσετε από τώρα τις νέες δυνατότητες του Firefox, κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση από τη σελίδα της Mozilla.

Φθινοπωρινή εκδήλωση Google

Η Google μπορεί να μην έχει να μας παρουσιάσει κάτι νέο στον Chrome, έχει όμως δύο νέες συσκευές στα σκαριά, και πιθανότατα θα τις ανακοινώσει σύντομα.

Το βασικό γεγονός του event αναμένεται να είναι οι συσκευές Pixel 2 και Pixel 2 XL, που θα δεχθούν τα περσινά μοντέλα Pixel και Pixel XL.

Μέχρι στιγμής, οι φήμες για τα χαρακτηριστικά των συσκευών δίνουν και παίρνουν, όμως τίποτα δεν είναι ακόμα βέβαιο.

Πιθανότατα οι συσκευές θα φοράνε τον νεότατο Snapdragon 835 της Qualcomm, ενώ ακούγεται ότι η μία κατασκευάστηκε από την HTC και η άλλη από την LG.

Πέρα από τα smartphone, κάτι έχει πάρει το αυτί μας και για ένα νέο laptop με περιστρεφόμενο οθόνη 360 μοιρών, που θα μετατρέπεται σε tablet, ή ό,τι άλλο θέλουμε.

Η ονομασία που του αποδίδεται μέχρι στιγμής είναι το "Pixelbook", και πιθανότατα θα τροφοδοτείται από κάποιον νέο επεξεργαστή U όγδοης γενιάς της Intel.

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 7μ.μ. ώρα Ελλάδας, και μπορεί ο καθένας να την παρακολουθήσει ζωντανά μέσω streaming στο YouTube από αυτόν τον σύνδεσμο.

Το Mark Zuckerberg φαίνεται ότι ζήλεψε από τα καμώματα της Apple με το Face ID, και αποφάσισε να βάλει το ίδιο χαρακτηριστικό και στο Facebook.

Φαίνεται ότι η δημοφιλής υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης θα ενσωματώσει την αναγνώριση προσώπου ως εναλλακτική για να μπούμε στον λογαριασμό μας, σε περίπτωση που "κλειδωθούμε" απ' έξω.

Με άλλα λόγια, θα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά μας με μία απλή σάρωση του προσώπου μας.

Το χαρακτηριστικό δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, καθώς βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο.

Το μέλλον στην αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών

Και μιας που πιάσαμε τη σάρωση προσώπου, ας δούμε και τη σάρωση ενός άλλου μέρους του ανθρώπινου σώματος.

Τι θα λέγατε λοιπόν για αυτόματη αναγνώριση με τη σάρωση της... καρδιάς; Με τη χρήση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Buffalo ανέπτυξαν ένα λογισμικό ανίχνευσης καρδιάς.

Με τη χρήση του λογισμικού, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καρδιά μας για να ξεκλειδώνουμε κινητές συσκευές, κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς, και ό,τι άλλο φανταστούμε.

Ξαφνικά η φράση "κρατάς το κλειδί της καρδιάς μου" αποκτά ιδιαίτερο νόημα.

Το λογισμικό χρησιμοποιεί τεχνολογία ραντάρ για να ανιχνεύσει τη συχνότητα των παλμών, το σχήμα της καρδιάς, καθώς και την κίνηση του οργάνου καθώς χτυπάει.

Μετά τη σάρωση - που παίρνει γύρω στα οκτώ δευτερόλεπτα, το λογισμικό θα αναλύει τα δεδομένα με τις πληροφορίες του χρήστη που είναι αποθηκευμένες στην εκάστοτε συσκευή, και αν συμπίπτουν, θα ξεκλειδώνει για παράδειγμα το κινητό μας.

Όπως ισχυρίζεται ο πρωτεργάτης της έρευνας, Wenyao Xu, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να ξεγελάσει την αναγνώριση προσώπου. Όχι όμως και την αναγνώριση της καρδιάς.

Ωστόσο, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να δούμε την τεχνολογία να ενσωματώνεται σε αεροδρόμια ή στις προσωπικές μας συσκευές.

Το πιο "Fast and Furious" Xbox One S του κόσμου

Όλοι ανεξαιρέτως γνωρίζουμε τη σειρά ταινιών The Fast and the Furious, ακόμα κι αν δεν έχει τύχει να παρακολουθήσουμε καμία από τις οκτώ ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει από το 2001 μέχρι σήμερα. Μπορεί και να είναι περισσότερες, κάπου στην πορεία η αλήθεια είναι ότι χάσαμε το μέτρημα.

Paul Walker

Το γεγονός που συγκλόνισε όλους τους φανς του Fast and Furious σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, στις 30 Νοεμβρίου του 2013, ήταν ο θάνατος του Paul Walker, βασικού πρωταγωνιστή των ταινιών.

Η ειρωνεία της τύχης / μοίρας / συμπληρώστε ελεύθερα, τον ήθελε να σκοτωθεί σε αυτοκινητικό δυστύχημα, όπου το αμάξι στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Την ίδια περίοδο, η έβδομη ταινία Furious 7 ήταν στα μισά των γυρισμάτων. Με τον Paul Walker πλέον απών, η παραγωγή αποφάσισε να βάλει στη θέση του γραφικά CGI, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ταινία.

Μάλιστα, τον ρόλο του ανέλαβαν να συνεχίσουν τα αδέρφια του ηθοποιού, Cody και Caleb Walker, πάνω στους οποίους έγινε το ντουμπλάρισμα με τα ειδικά εφέ.

Ομολογουμένως έγινε πολύ καλή δουλειά και το Furious 7 κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη οθόνη το 2015.

Xbox One S

Κάπου εδώ θα αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Xbox One S, και θα έχετε δίκιο. Πριν βιαστείτε να συμπεράνετε ότι βγαίνει κάποιο καινούργιο παιχνίδι Fast & Furious για Xbox, θα σας διακόψουμε. Δεν πρόκειται για παιχνίδι, αλλά για κονσόλα.

Η Microsoft σχεδίασε ένα Xbox One S εμπνευσμένο από τον Paul Walker και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε στην πρώτη ταινία.

Το αποτέλεσμα; Ιδού, στην αγκαλιά του Vin Diesel.

Πριν βιαστείτε όμως να πάτε να το αγοράσετε, θα σας διακόψουμε για άλλη μια φορά. Το συγκεκριμένο Xbox που κρατάει ο Vin Diesel - και σημειώνουμε ότι το έχει υπογράψει, μαζί με άλλους γνωστούς συντελεστές της σειράς - είναι ένα και μοναδικό. Δεν θα υπάρξουν άλλα. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να το κρατήσει, ούτε η Microsoft τρελάθηκε ξαφνικά και άρχισε να φτιάχνει προσωπικά Xbox για τον καθένα.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κονσόλας είναι να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην εκδήλωση Game4Paul που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 1 Οκτωβρίου και θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε ζωντανά.

Το event το οργανώνει η Microsoft σε συνεργασία με τη Reach Out Worldwid (ROWW), μία μη κερδοσκοπική ομάδα ανθρώπων που στόχο έχει την ανακούφιση των πληγέντων από διάφορες καταστροφές.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δημιουργός της εν λόγω ομάδας ήταν ο ίδιος ο Paul Walker, ενώ CEO είναι πλέον ο αδερφός του Cody.

Συμμετοχή στην κλήρωση

Ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το Xbox σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο event. Με άλλα λόγια, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να το διεκδικήσει. Η ελάχιστη δωρεά για την αγορά ενός εισιτηρίου για την κλήρωση είναι τα 20$, ενώ μπορούμε να αγοράσουμε όσα εισιτήρια θέλουμε.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει της Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ (ώρα Ελλάδας). Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό θα βρείτε εδώ.

Το δωρεάν παιχνίδι της εβδομάδας

Σήμερα και αύριο μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν το παιχνίδι Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game της Bethesda από το Steam.

Δεν είναι σε καμία περίπτωση από τους τελευταίους τίτλους, αφού κυκλοφόρησε το 1997. Ωστόσο, για την εποχή του ήταν αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Πρόκειται για ένα RPG που πραγματεύεται μια μετα-αποκαλυπτική εποχή, όπου μπορούμε να επιλέξουμε χαρακτήρα ανάμεσα από διάφορους ρόλους.

Είναι το πρώτο Fallout που κυκλοφόρησε, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετοί ακόμα τίτλοι, με τον πιο πρόσφατο να είναι το Fallout 4 το 2015.

Στην πορεία μας στο παιχνίδι καλούμαστε να πάρουμε δραστικές αποφάσεις, να εξερευνήσουμε τα ερείπια ενός εξελιγμένου πολιτισμού, και να πολεμήσουμε μεταλλαγμένους, εγκληματίες, ή οτιδήποτε άλλο μας σταθεί εμπόδιο.

Δεδομένης της ηλικίας του, αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι δεν έχει καμία σοβαρή απαίτηση από το σύστημά μας. Θα λέγαμε ότι μπορεί να το τρέξει άνετα και η τοστιέρα μας.

Το μόνο που θα χρειαστούμε για να το κατεβάσουμε, είναι να πατήσουμε στο κουμπί Install από αυτόν τον σύνδεσμο.

Όσοι ενδιαφέρεστε για το παιχνίδι θα πρέπει να βιαστείτε, καθότι η προσφορά του Steam λήγει στις 10μ.μ. της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

Η "άκυρη" είδηση της εβδομάδας: Βρέθηκε η Χαμένη... Ζηλανδία

Πόσες ηπείρους έχει η Γη; Αν ήσασταν καλοί στο μάθημα της γεωγραφίας, ή αν απλώς δεν ζείτε σε καμιά σπηλιά, τότε θα γνωρίζετε ότι οι ήπειροι είναι επτά.

Μπορεί να μη φωνάζουν δυνατά σαν τα φωνήεντα, αλλά είναι οι εξής: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ωκεανία, και τελευταία και καταϊδρωμένη η Ανταρκτική.

Βέβαια εδώ κάποιοι διαφωνούν, λέγοντας ότι η Βόρεια και Νότια Αμερική είναι μία ήπειρος. Άλλοι πάλι λένε ότι η Ευρώπη και η Ασία είναι επίσης μία ήπειρος - η λεγόμενη Ευρασία, αφού δεν χωρίζονται από θάλασσα.

Τέλος, υπάρχει και η άποψη ότι η Ανταρκτική δεν είναι ήπειρος, επειδή δεν κατοικείται. Θα μας πείτε, κάποιοι πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη, στις ηπείρους θα κολλήσουμε;

Και θα έχετε και δίκιο. Το θέμα μας είναι άλλο και δεν έχει να κάνει με το πόσες ηπείρους έχουμε τώρα, αλλά πόσες υπήρχαν πριν 80 εκατομμύρια χρόνια.

Η βυθισμένη ήπειρος

Τα τελευταία 20 χρόνια, γεωλόγοι και ακαδημαϊκοί επιστήμονες διαφωνούν για την ύπαρξη μιας όγδοης ηπείρου, στην οποία δίνουν την ονομασία Ζηλανδία. Πρόκειται για μία τεράστια έκταση γης, βυθισμένη στα βάθη του Ειρηνικού, από την οποία γνωρίζουμε σήμερα μόνο ένα μικρό κομμάτι της - τη Νέα Ζηλανδία.

Στις αρχές του 2017, μια ομάδα γεωλόγων δημοσίευσε μία έρευνα, κατά την οποία η Ζηλανδία υπάρχει - παρότι βυθισμένη - και θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ήπειρος. Γι' αυτόν τον σκοπό, οι επιστήμονες ξεκίνησαν έρευνες το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Η εκστρατεία τους τελείωσε μόλις πριν λίγες μέρες, και τα ευρήματα ήταν θεαματικά. Μετά από εννέα εβδομάδες στη θάλασσα, η ομάδα των ερευνητών επέστρεψε με δείγματα ιζημάτων και πετρωμάτων από τη Ζηλανδία.

Πράγματι, λοιπόν, η ήπειρος της Ζηλανδίας βρίσκεται βυθισμένη κάτω από τη θάλασσα εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Παρ' όλα αυτά, διαθέτει πληθώρα από ευρήματα υδρόβιας και χερσαίας ζωής.

Μαζί με το βυθισμένο τμήμα της, η Ζηλανδία έχει μέγεθος μεγαλύτερο της Ινδίας, που φτάνει τα 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό, θα αναφέρουμε ότι η Νέα Ζηλανδία που βλέπουμε σήμερα στον χάρτη, αποτελεί μόλις το 5% της ηπείρου.

Μπορεί να μην ανακαλύφθηκαν κανένας προηγμένος τεχνολογικός πολιτισμός στη Ζηλανδία, αλλά τα ευρήματα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον πλανήτη μας, και τις αλλαγές που υπέστη καθ' όλη τη διαδρομή του.

Άντε λοιπόν, να παίρνει σειρά και η Ατλαντίδα σιγά-σιγά.

