ViralSteps #4 - Τα Viral Video και Δημοσιεύσεις Της Εβδομάδας

Σεισμοί στο Μεξικό, το τέλος του κόσμου, και σκάλες που δεν υπάρχουν. Καινούργιο τρέιλερ για το Jumanji και λαιμοί από καμηλοπαρδάλεις στην αφίσα της ταινίας του Tomb Raider. Αν πιστέψατε ότι τελειώσαμε, είστε γελασμένοι. Σας έχουμε χαλιά που προκαλούν πονοκέφαλο, πρόταση γάμου με μηχανές, και ένα κοριτσάκι με απίστευτη φωνή.

Καταστροφικοί Σεισμοί στο Μεξικό

Το μένος της φύσης είναι τεράστιο και η δύναμή της εκπληκτική. Οι φυσικές καταστροφές φαίνεται να μην έχουν τέλος τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Μεξικό χτυπήθηκε πριν λίγες εβδομάδες από έναν φονικό σεισμό, που άφησε πίσω του 90 νεκρούς. Πριν καν οι κάτοικοι προλάβουν να μετρήσουν τις πληγές τους, συνέβη το αναπάντεχο: Ένας ακόμη σεισμός 7.1 Ρίχτερ.

Μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 200, και το θετικό είναι πως μέσα στην καταστροφή, πολίτες και κράτος ενώνονται για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε τις καταστροφές που προκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος του Μεξικού, Ενρίκε Πένα Νιέτο, δήλωσε: “Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να διασωθούν όσοι ακόμη είναι παγιδευμένοι και να δοθεί ιατρική φροντίδα στους τραυματίες”.

Περισσότερο τραγικό είναι το γεγονός ότι συνέβη ακριβώς 32 χρόνια μετά τον σεισμό του 1985, που είχε αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς.

Για όσους τολμηρούς αντέχουν, ένα βίντεο μοντάζ με σκηνές από την ώρα του σεισμού.

Νέα Ημέρα Καταστροφής του Κόσμου

Το τέλος του κόσμου όλο και πλησιάζει. Κάθε λίγο και λιγάκι ορίζεται νέα ημερομηνία.

Εμείς πάλι πιστεύουμε πως απλά κάποιοι θέλουν όντως αυτή η ημέρα να έρθει. Έτσι, ο μόνος τρόπος που έχουν για να κάνουν μία σωστή “προφητεία”, είναι να διαλέγουν μία νέα ημέρα καταστροφής.

Σιγά λοιπόν που θα έχαναν και τώρα την ευκαιρία. Εκμεταλλευόμενοι μία αστρική δραστηριότητα, γέμισαν το διαδίκτυο με την 23η Σεπτεμβρίου.

Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, η 23 Σεπτεμβρίου πέρασε και εσείς είστε εδώ, διαβάζοντας το άρθρο μας. Αν όλα πήγαν καλά, η Γη είναι επίσης εδώ, το ίδιο κι εμείς, όπως ακριβώς είχε πει και η NASA.

A word of historical and scientific advice: Don't cancel your plans for the rest of September https://t.co/yD51PSyaI0 — National Geographic (@NatGeo) September 19, 2017

Το National Geographic σε ένα εντυπωσιακό άρθρο ασχολείται με όλες τις προσδοκίες των οπαδών του Doomsday.

Το άρθρο αναφέρει κείμενα της NASA που καταρρίπτουν την ύπαρξη του Nibiru ή Πλανήτη X, που υποτίθεται θα κατέστρεφε τον κόσμο μας αυτή τη φορά.

Ο Michael Greshko, συντάκτης του άρθρου, κλείνει δίνοντας όλες τις ημερομηνίες που σηματοδότησαν ημέρες καταστροφής της γης - που, μεταξύ μας, δεν είναι και λίγες.

Tomb Raider 2018

Το επίσημο trailer της νέας ταινίας Tomb Raider είναι εδώ και έχει γίνει ήδη viral.

Ακόμη πιο viral όμως έγινε το πόστερ της ταινίας, που ενώ έχει καλή βάση, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα ανέκδοτο.

Η εικόνα της αφίσας είναι εμπνευσμένη από το εξώφυλλο του Rise of the Tomb Raider, που κυκλοφόρησε το 2013.

Η Alicia Vikander, που υποδύεται την Lara Croft στην ταινία, κρατά ένα κόκκινο τσεκούρι αναρρίχησης, ακριβώς ίδιο με το όπλο που χειρίζονταν οι παίκτες. Επίσης, η ηθοποιός έχει μία παρόμοια πληγή στο δεξί της χέρι, όπως και η Lara Croft στο παιχνίδι.

Η πληγή στο χέρι της όμως δεν είναι η μόνη. Η ηθοποιός μπήκε στο κρεβάτι του Προκρούστη, ειδάλλως δεν εξηγείται το μέγεθος που έδωσε στον λαιμό της ο γραφίστας.

I didn't think the Tomb Raider movie poster was that bad until I saw one that had a normal neck on Lara. pic.twitter.com/EQxabPLwX0 — Big Papa Nito (@GlabrousNito) September 19, 2017

Ελπίζουμε να απολαύσετε κι εσείς, όσο εμείς και όλοι οι οπαδοί της ηρωίδας, το αποτέλεσμα.

Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα

Επιτέλους ανακοινώθηκε η ημερομηνία προβολής της συνέχειας του Jumanji, και είναι η 20η Δεκεμβρίου.

Μαζί με την ανακοίνωση ήρθε και το δεύτερο επίσημο τρέιλερ, το οποίο απέδειξε αρκετά πράγματα. Πριν όμως τα αναφέρουμε, θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε.

Πρώτον η νέα ταινία δανείζεται αρκετά από την παλιά που όλοι αγαπήσαμε, τουλάχιστον σε θέμα βασικής πλοκή.

Δεύτερον, θα δεχθούμε ότι η προσαρμογή που προσπάθησαν να κάνουν οι δημιουργοί ήταν καλή, αλλά θεωρούμε υπερβολή ότι ακόμη και ένα μαγικό επιτραπέζιο έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Εν συνεχεία, είναι ενδιαφέρον ότι αυτή τη φορά δεν έρχεται η ζούγκλα στους παίκτες, αλλά πάνε αυτοί στη ζούγκλα.

Το βίντεο ανέβηκε τόσο από τη Sony Pictures Entertainment, όσο και από τον Dwayne (The Rock) Johnson, που πρωταγωνιστεί στην ταινία.

Στο YouTube κανάλι του The Rock, το τρέιλερ έχει πλησιάσει το ένα εκατομμύριο προβολές, ενώ στο κανάλι της παραγωγού εταιρείας έχει μόλις ξεπεράσει τις τριακόσιες χιλιάδες.

Το κοινό απέδειξε τον λόγο για τον οποίο θέλει να δει την ταινία, και τι είναι τελικά τα blockbuster. Ελπίζουμε εν τέλη η ταινία να διαψεύσει τις κακές γλώσσες, και να μην έχει την τύχη της ταινίας του Baywatch, που κατάφερε μόλις να διπλασιάσει τα έξοδα παραγωγής της.

Το Χαλί της Ψευδαίσθησης

Το συγκεκριμένο δάπεδο υπάρχει καιρό. Όσο κι αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, πρόκειται για ένα απόλυτα επίπεδο πάτωμα.

Whoever designed this floor is evil. THATS A FLAT CARPET. pic.twitter.com/RGENHZJN81 — Muselk (@MrMuselk) September 21, 2017

Στην εικόνα βλέπουμε το χαλί ενός καταστήματος πώλησης δίσκων, που μόλις έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο, τρέλανε κόσμο.

Angelina Hale vs Zara Larsson

Ένα κορίτσι μόλις δέκα χρόνων κατάφερε να καθηλώσει το Αμερικανικό κοινό και το YouTube.

Η Angelina Hale τραγούδησε στο America's Got Talent το τραγούδι Symphony των Clean Bandit σε συνεργασία με την Zara Larsson.

Η ερμηνεία της προκάλεσε φρενίτιδα στο κοινό και εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Για εμάς ίσως κατάφερνε να κερδίσει και την Zara Larsson σε μία μονομαχία τραγουδιού.

Νέο Σπίτι Εναντίον Σκύλου

Οι σκύλοι τα πηγαίνουν καλά με τον προσανατολισμό, έχουν όμως ένα πρόβλημα με τους νέους χώρους. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει ο σκύλος της ιστορίας μας, ο οποίος μάλλον δεν συνειδητοποίησε ότι άλλαξαν σπίτι.

Έτσι, πηγαίνοντας αμέριμνος τη βόλτα του, διαπίστωσε πως από το πουθενά εμφανίστηκε μια σκάλα. Δυστυχώς για τον ίδιο, η σκάλα δεν συγχωρεί όταν την αγνοείς, και έτσι βρέθηκε να κάνει ελεύθερη πτώση.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

"Moved house, dog has never seen stairs before" This video legit keeps tickling me pic.twitter.com/MxJcfUP4v4 — Tei (@TeiHusky) September 18, 2017

Ελπίζουμε βέβαια ο σκύλος να είναι καλά και να μην έσπασε κανένα πόδι.

Καμικάζι Αγάπη Μου

Στα Χανιά ένας μοτοσικλετιστής συγκέντρωσε αρκετά από τα μέλη της V-Strom Greek Riders, μιας ομάδας μοτοσικλετιστών, με σκοπό να κάνει μία ξεχωριστή πρόταση γάμου.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όλη την ιστορία, αλλά φαίνεται ότι ο γαμπρός πήρε τους φίλους του και τους πήγε βόλτα στο λιμάνι. Εκεί τον περίμενε η νύφη, και μέσα στο θόρυβο των μηχανών της έκανε πρόταση γάμου, την οποία και δέχθηκε.

Το γεγονός ότι τέτοιες πράξεις δεν συνηθίζονται στην Ελλάδα, ήταν η αφορμή για να γίνει το βίντεο viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

Πώς σας φάνηκαν τα VirarSteps της εβδομάδας;

Όλοι ευχόμαστε οι καταστροφές να σταματούσαν εδώ και τώρα. Από την άλλη, πόσο πραγματικά μπορεί να ευθύνεται ο άνθρωπος για όλα αυτά; Σίγουρα φταίει που πιστεύει σε θεωρίες και προφητείες για το τέλος του κόσμου.

Το καλό είναι πως ποτέ δεν σταματά η δημιουργικότητα και οι άνθρωποι με ταλέντα πάντα θα υπάρχουν. Από την άλλη, αν όλοι χρησιμοποιούσαμε την τόσο ζωηρή φαντασία μας καλύτερα, ίσως όλα να άλλαζαν.

Σας ευχόμαστε μία υπέροχη εβδομάδα και περιμένουμε την άποψή σας για όσα διαβάσατε στα σχόλια.

