ViralSteps #3 - Τα Viral Video Και Δημοσιεύσεις Της Εβδομάδας

Ένας τυφώνας καταστρέφει πόλεις, οι τρομοκράτες ξαναχτυπούν, και η Apple μας κοροϊδεύει. Ευτυχώς πάλι που υπάρχουν “ήρωες” που σώζουν πτηνά και η Alexa που μας μαθαίνει αριθμητική. Αλλιώς πώς να αντέξεις την αναμονή για την όγδοη σεζόν του Game Of Thrones; Αυτά και άλλα πολλά στα ViralSteps αυτής της εβδομάδας.

Ένας τυφώνας που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου και κράτησε δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες. Διέσχισε δύο ηπείρους και σκότωσε δεκάδες ανθρώπους.

Ο Τυφώνας Irma ξεκίνησε από τα Νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου και σταμάτησε την πορεία του στη Νέα Αγγλία. Οι καταστροφές που προκάλεσε ήταν τεράστιες, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα δέθηκε η Καραϊβική.

Εδώ μπορούμε να δούμε μία παραλία στις Μπαχάμες, η οποία στέγνωσε εξ ολοκλήρου. Σίγουρα δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα της καταστροφής δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες της NASA.

The destruction of Hurricane #Irma can be seen from space after the storm turns several Caribbean islands brown: https://t.co/oTZjRgmdmN pic.twitter.com/Li4MUNNqcR

— NASA (@NASA) September 11, 2017