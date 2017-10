Παρουσίαση: Ρομποτική Σκούπα Xiaomi Mi Για Αυτόματο Καθάρισμα

(Ψήφοι: 2. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Ας το παραδεχτούμε, σε κανέναν λογικό άνθρωπο δεν αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού. Και ποιος δεν θα 'θελε να είχε ένα έξυπνο σπίτι, που μπορεί να καθαριστεί από μόνο του, χωρίς να μας βάζει σε μπελάδες; Μέχρι να εφευρεθεί τέτοια τεχνολογία, μπορούμε να αρκεστούμε σε μια αυτόματη ρομποτική σκούπα. Σε αυτήν την παρουσίαση θα δούμε ένα τέτοιο ρομπότ, τη σκούπα Xiaomi Mi, και θα εξετάσουμε κατά πόσο αξίζει η αγορά της.

Λίγα λόγια για τις αυτόματες ηλεκτρικές σκούπες

Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι σκούπες - ρομπότ δεν είναι νέα εφεύρεση. Κυκλοφορούν στην αγορά από το 1990, όπου ο Isaac M. Dizon (απλή συνωνυμία με τη μουστάρδα, που επίσης γράφεται Dijon) εφηύρε το πρώτο μοντέλο.

Στη συνέχεια, μια σουηδική κατασκευαστική εταιρεία οικιακών συσκευών με την επωνυμία Electrolux, αγόρασε την πατέντα του Dizon και ξεκίνησε την παραγωγή του το 1996. Το ρομπότ κυκλοφόρησε στην αγορά με την ονομασία Electrolux Trilobite.

Το όνομα προήλθε από το απολίθωμα τριλοβιτών, προϊστορικών αρθροπόδων που έχουν εκλείψει εδώ και 250 εκατομμύρια χρόνια. Η ομοιότητα είναι εμφανής.

Αυτό το πρώτο μοντέλο δεν απέχει και πολύ εμφανισιακά από τις σημερινές σκούπες ρομπότ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε.

Ωστόσο, από το 1996 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στον τρόπο λειτουργίας αυτών των συσκευών. Αρκετοί κατασκευαστές ασχολήθηκαν με το αντικείμενο, δημιουργώντας διάφορες παραλλαγές ή αναβαθμίσεις. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν αυτόματες σκούπες που κάνουν και σφουγγάρισμα.

Τελευταία, οι περισσότερες ρομποτικές σκούπες χρησιμοποιούν λέιζερ για την ανίχνευση του χώρου, σε αντίθεση με τους υπερήχους που διέθεταν τα παλιά μοντέλα.

Με την πάροδο των χρόνων, οι ικανότητες των ρομπότ αυξήθηκαν, οι χρόνοι σκουπίσματος μειώθηκαν, και σήμερα πλέον, έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς.

Οι περισσότερες επώνυμες ρομποτικές σκούπες κάνουν αρκετά καλή δουλειά στο καθάρισμα και μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια το "χειροκίνητο" σκούπισμα. Ωστόσο, η τιμή τους είναι αρκετά τσιμπημένη.

Τα φθηνότερα μοντέλα συνήθως δεν αποδίδουν όπως πρέπει. Άλλες φορές δεν καθαρίζουν επαρκώς, άλλες δεν σκανάρουν σωστά τον χώρο, και γενικότερα είναι πεταμένα λεφτά.

Η Xiaomi Mi είναι μία κινέζικη συσκευή που υπόσχεται να αλλάξει αυτά τα δεδομένα, και σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να κάνει εξίσου καλή δουλειά με τα ακριβά μοντέλα, με τη διαφορά ότι έρχεται στη μισή τιμή. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Χαρακτηριστικά

Η σκούπα Xiaomi Mi διαθέτει 12 διαφορετικούς αισθητήρες. Ο βασικός αισθητήρας χρησιμοποιεί λέιζερ (LDS sensor) για να σκανάρει την περιοχή σε γωνία 360 μοιρών, και απόσταση 6 μέτρων.

Έπειτα, δημιουργεί έναν χάρτη του εσωτερικού χώρου, τον οποίο αποθηκεύει στη μνήμη της σκούπας. Ο χάρτη είναι προσβάσιμος από την εφαρμογή της εταιρείας, την οποία θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

Οι υπόλοιποι αισθητήρες βοηθούν στην αναγνώριση των αντικειμένων του χώρου, επιτρέπουν στη σκούπα να μην πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα (πχ σκάλες), και απομνημονεύουν το δωμάτιο που καθαρίζεται.

Η συσκευή φοράει τρεις διαφορετικούς επεξεργαστές, που υπολογίζουν κάθε φορά τη βέλτιστη διαδρομή του μικρού ρομπότ. Μαζί με τον αλγόριθμο SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), ο χάρτης που αναφέραμε είναι απόλυτα ακριβής.

Τέτοιου είδους λογισμικό χρησιμοποιείται από τις καλύτερες ρομποτικές σκούπες της αγοράς, καθώς και από το αυτό-οδηγούμενο αυτοκίνητο της Google.

Στο εσωτερικό του Xiaomi Mi βρίσκεται μια μπαταρία χωρητικότητας 5200mAh, που υποτίθεται ότι μπορεί να τροφοδοτεί τη συσκευή για 2.5 ώρες ατελείωτου καθαρίσματος.

Δυστυχώς, η συσκευή δεν διαθέτει τηλεκοντρόλ, αλλά η εφαρμογή Mi Home της Xiaomi αναλαμβάνει να συγχρονίσει το smartphone μας με τη σκούπα. Από εκεί μπορούμε να επιβλέπουμε τη διαδικασία.

Unboxing

Η συσκευασία της σκούπας είναι αρκετά απλή και έχει ζωγραφισμένο το Xiaomi Mi στο εξωτερικό.

Στην αρχή τρομάξαμε λίγο με τη ζωγραφιά, γιατί θυμίζει τηγάνι με καπάκι. Τελικά διαπιστώσαμε ότι ήταν όντως η σκούπα, και ότι δεν έγινε κανένα λάθος κατά την παραλαβή.

Με το που ανοίξουμε το κουτί, βλέπουμε φάτσα-φόρα τον κλασικό πλέον φάκελο της Xiaomi με τις οδηγίες στα Κινέζικά.

Αμέσως μετά αντικρίσαμε τη σκούπα, που ήταν τυλιγμένη με ζελατίνα.

Παρότι το κουτί είναι αρκετά μεγάλο, το μέγεθος της σκούπας Xiaomi Mi είναι αρκετά συμμαζεμένο.

Στη δεξιά μεριά του πακέτου βρίσκεται η βάση φόρτισης...

...μαζί με το καλώδιο.

Το πίσω μέρος της βάσης διαθέτει ένα αφαιρούμενο καπάκι, στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το καλώδιο.

Έτσι, όταν βάλουμε τη σκούπα στην πρίζα, η βάση θα μπορεί να ακουμπάει στον τοίχο, χωρίς να προεξέχει το καλώδιο.

Το τελευταίο εξάρτημα του πακέτου είναι ένα πλαστικό χτενάκι, που προορίζεται για το καθάρισμα της σκούπας.

Στο πάνω μέρος του ρομπότ θα βρούμε ένα ανοιγόμενο καπάκι, από το οποίο έχουμε πρόσβαση στον κάδο σκουπιδιών.

Πρώτες εντυπώσεις

Όταν κρατήσαμε για πρώτη φορά τη σκούπα Xiaomi Mi, παρατηρήσαμε ότι πρόκειται για αρκετά στιβαρή κατασκευή, με διακριτικό και λιτό σχεδιασμό. Η βάση φόρτισης είναι επίσης πολύ κομψή, έτσι ώστε να δένει όμορφα στον χώρο που τοποθετείται.

Η όλη κατασκευή δεν απέχει ιδιαίτερα από τις υπόλοιπες σκούπες που κυκλοφορούν στην αγορά. Πρόκειται για το κλασικό στρογγυλό μοντέλο με ρόδες. Ο κάδος απορριμάτων αφαιρείται και αδειάζει πανεύκολα, ενώ το καθάρισμα με το πλαστικό χτενάκι γίνεται σε ελάχιστο χρόνο.

Πέρα απ' αυτά, δεν υπήρχε κάποιο άλλο εξάρτημα, όπως επιπλέον βούρτσες καθαρισμού, φίλτρα, και τα σχετικά. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μας απογοήτευσε ιδιαίτερα.

Μόλις βάλαμε τη βάση στο ρεύμα και ανοίξαμε τη σκούπα, ήταν πανέτοιμη να σκανάρει το σπίτι και να ξεκινήσει το καθάρισμα. Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες εντυπώσεις μας ήταν θετικές.

Mi Home

Παρότι μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις λειτουργίες της σκούπας από τα δύο κουμπιά στο πάνω μέρος της, η Xiaomi ανέπτυξε και μία εφαρμογή για όλες τις σχετικές οικιακές συσκευές της.

Η εφαρμογή ονομάζεται Mi Home και μπορούμε να τη βρούμε στο Play Store και στο Apple Store.

Από τις 19 Μαΐου 2017, η εφαρμογή υποστηρίζει πλήρως τα Αγγλικά, οπότε δεν χρειάζεται να μάθουμε Κινέζικα για να συνεννοηθούμε. Παρότι δεν έχει Ελληνικά, οι λειτουργίες είναι πολύ απλές στα Αγγλικά, και δεν θα μας δυσκολέψουν.

Εμείς εγκαταστήσαμε την εφαρμογή στο κινητό μας και κάναμε ένα test drive στη σκούπα Xiaomi Mi. Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά τις ρυθμίσεις που χρειάστηκε να κάνουμε στο app, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του ρομπότ.

Κατέβασμα και εκτέλεση

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή στο κινητό μας από τους συνδέσμους παραπάνω. Εμείς χρησιμοποιήσαμε Android συσκευή, αλλά τα βήματα είναι ίδια.

Το app ζητάει ένα σωρό άδειες, όμως είναι λογικό αν σκεφτούμε πόσες οικιακές συσκευές της Xiaomi μπορεί να συντονίσει. Μετά την εγκατάσταση, θα βρούμε το app στις εφαρμογές μας.

Μόλις το ανοίξουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε server για τη σκούπα. Παρότι μένουμε Ελλάδα, επιλέξαμε τον server United States, και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα.

Σύνδεση με τη σκούπα Xiaomi Mi

Για να γίνει η σύνδεση, θα πρέπει να ανοίξουμε τη σκούπα κρατώντας πατημένο το κουμπί On/Off για μερικά δευτερόλεπτα.

Αμέσως θα ακούσουμε να μας λέει κάτι στα Κινέζικα. Υποθέτουμε ότι μας καλωσορίζει και προχωράμε.

Πατάμε το κουμπί "+" στο παράθυρο της εφαρμογής για να βρούμε τη σκούπα.

Το app θα ξεκινήσει να ψάχνει για συσκευές της Xiaomi, και μόλις βρει τη δικιά μας, θα πρέπει να πατήσουμε "ΟΚ".

Στην επόμενη οθόνη, επιλέξουμε το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού μας και εισάγουμε τον κωδικό.

Έτσι, ξεκινάει ο συγχρονισμός.

Μετά από λίγο θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχημένης σύνδεσης.

Πλέον η σκούπα Xiaomi Mi είναι υπό τις διαταγές μας και εμφανίζεται στο κεντρικό μενού.

Αν πατήσουμε πάνω της, θα δούμε όλες τις επιλογές για καθάρισμα.

Πριν όμως περάσουμε σ' αυτό, ας κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για να γίνει η ζωή μας ακόμα πιο εύκολη.

Φωνητικό πακέτο στα Αγγλικά

Η σκούπα κάθε τόσο μας μιλάει και ανακοινώνει τι έχει σκοπό να κάνει, όμως δεν καταλαβαίνουμε γρι με τα Κινέζικα. Η καλύτερη επιλογή μας, λοιπόν, είναι να κατεβάσουμε το αγγλικό φωνητικό πακέτο.

Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, και επιλέγουμε "Voice pack".

Το αγγλικό πακέτο βρίσκεται προς το τέλος, από όπου το ενεργοποιούμε πατώντας "Use".

Αναβάθμιση firmware

Το Xiaomi Mi δέχεται αναβάθμιση firmware μέσω της εφαρμογής. Η δική μας συσκευή δεν είχε την τελευταία έκδοση με το που έφτασε στα χέρια μας, οπότε πήγαμε στο "Settings > General settings > Check for firmware updates".

Αμέσως ξεκίνησε να κατεβάζει την αναβάθμιση. μετά από λίγο, η σκούπα μας ενημέρωσε λέγοντας ότι "The update started and may take up to 10 minutes to complete". Ελληνιστί, ότι η αναβάθμιση ξεκίνησε και θα πάρει περίπου 10 λεπτά.

Παράλληλα, βλέπαμε τη διαδικασία στην οθόνη του κινητού.

Μόλις τελείωσε, ακούσαμε ξανά και είδαμε ότι η αναβάθμιση ήταν επιτυχής.

Πλέον είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε πλήρως το σκουπάκι.

Χρήσιμες λειτουργίες

Αυτό ήταν όλο; Κάτι άλλο δεν κάνει η εφαρμογή; Χαιρόμαστε που ρωτάτε, υποθετικοί αναγνώστες, γιατί υπάρχουν πολλές ωραίες ενσωματωμένες λειτουργίες, που προσωπικά τις λατρέψαμε.

Πρώτα απ' όλα, το Mi Home διαθέτει οδηγίες χρήσης της σκούπας στα Αγγλικά. Επιτέλους, μάθαμε όλους τους συνδυασμούς των κουμπιών του Xiaomi Mi, γιατί με το Κινέζικο manual δυσκολευτήκαμε μέχρι και στο άνοιγμα του ρομπότ.

Επιπλέον, υπάρχει λειτουργία χρονοδιακόπτη, όπου μπορούμε να προγραμματίσουμε το αυτόματο σκούπισμα όποια ώρα της ημέρας θέλουμε.

Παράλληλα έχει αθόρυβη λειτουργία (DND), καταγράφει το ιστορικό των σκουπισμάτων - όσο άχρηστο κι αν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, και διαθέτει μενού συντήρησης.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό χρονοδιαγράμματος, πριν το χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να ορίσουμε τη σωστή ζώνη ώρας για την περιοχή μας. Πηγαίνοντας στο "Robot's time zone" από τις ρυθμίσεις, πατάμε στο "Sync time zone" και είμαστε έτοιμοι.

Τέλος, στο μενού είναι κρυμμένη και μία λειτουργία για gaming, κοινώς, η επιλογή "Remote control".

Εννοείται ότι δεν πήραμε αυτόματη σκούπα για να καθόμαστε και να σκουπίζουμε με τον ασύρματο χειρισμό, αλλά σίγουρα μπορούμε να το διασκεδάσουμε παίζοντας λίγο με το ρομπότ.

Η συσκευή υπακούει στον χειρισμό μέσω του smartphone είτε με κουμπιά, είτε με λειτουργία joystick, και είναι ακριβώς όπως τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα. Ίσως και λίγο καλύτερο.

Πέρα από παιχνίδι, αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε περίπτωση που ρίξουμε σκουπίδια σε κάποιο μεμονωμένο σημείο, και θέλουμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα.

Ξεκινάει η φασίνα

Αφού τελειώσαμε με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ξεκινήσαμε τις δοκιμές. Το πρώτο που κάναμε ήταν να ξεκινήσουμε ένα πλήρες σκούπισμα, πατώντας είτε μία φορά το κουμπί home πάνω στο καπάκι του ρομπότ, είτε από το κουμπί "Clean" της εφαρμογής.

Το ρομπότ πήρε αμέσως φόρα και ξεκίνησε να σουλατσάρει στο δωμάτιο, σκανάροντας και σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Παράλληλα, στην εφαρμογή βλέπαμε ένα αναλυτικό σχέδιο του δωματίου.

Το Xiaomi Mi χώρισε το κάθε δωμάτιο σε μικρότερα κομμάτια, και ξεκίνησε να σκουπίζει περιμετρικά το πρώτο. Αφού έκανε το περίγραμμα, συνέχισε με παράλληλες γραμμές στο εσωτερικό του, περνώντας κάθε φορά επιτυχώς τα εμπόδια.

Με τον ίδιο τρόπο βρήκε τον δρόμο του για το υπόλοιπο σπίτι. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή που ακολούθησε στην παρακάτω εικόνα.

Στην περίπτωσή μας, το είχαμε πλήρως φορτισμένο στο 100%, και του πήρε 58 λεπτά για να κάνει ολόκληρο το σπίτι. Η μπαταρία έπεσε μόλις στο 30%, και η εφαρμογή ανέφερε ότι σκούπισε 53 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά το τέλος, η σκούπα πήγε και μόνη της πίσω στη βάση φόρτισης, και έκατσε ήσυχα - ήσυχα εκεί για το υπόλοιπο της ημέρας. Αν θέλουμε να τη στείλουμε χειροκίνητα στη βάση, μπορούμε να πατήσουμε είτε το κουμπί Home της συσκευής, είτε το "Dock" της εφαρμογής.

Στο app θα βρούμε επίσης και ένα κουμπί ρύθμισης προγράμματος που γράφει "Balanced". Αλλάζοντάς το, η σκούπα πάει γρηγορότερα ή πιο αργά, και κάνει περισσότερο ή λιγότερο θόρυβο αντίστοιχα. Τα διαθέσιμα επίπεδα είναι τέσσερα: Quiet, Balanced, Turbo, και Full Speed.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πόσο καλά καθάρισε το σπίτι μας, ας πούμε απλά ότι έκανε εκπληκτική δουλειά.

Τιμή

Το Xiaomi Mi κοστίζει κοντά στα 260€ από το διεθνές κατάστημα GearBest, και με το κουπόνι XIAOMIVAC μπορούμε να το αγοράσουμε στα 243€.

Επιπλέον, από το ίδιο κατάστημα μπορούμε να πάρουμε και επιπλέον εξαρτήματα, όπως φίλτρα, ανταλλακτικές βούρτσες, κτλ. Εδώ θα βρούμε σε σετ όλα τα απαραίτητα.

Αξίζει η αγορά;

Από τις δοκιμές μας με το προϊόν, μείναμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το Xiaomi Mi έκανε εξαιρετική δουλειά στο καθάρισμα κάθε ορατού σημείου, και όχι μόνο.

Τρύπωσε οπουδήποτε χωρούσε, ακόμα και κάτω από τα κρεβάτια - ποιος στο καλό σκουπίζει κάτω απ' το κρεβάτι;

Προσωπικά πιστεύουμε ότι ο χρόνος που του πήρε για δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, χολ, διάδρομο, και ένα μεγάλο σαλόνι, ήταν αρκετά γρήγορος. Επίσης, οι διαδρομές που εκτέλεσε ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι βέλτιστες για τον δεδομένο χώρο.

Η συσκευή μπορεί να μη διαθέτει δικό της τηλεχειριστήριο, όμως η εξαιρετική εφαρμογή της Xiaomi δεν μας απογοήτευσε.

Παρότι πριν λίγο καιρό η εφαρμογή δεν είχε και τις καλύτερες κριτικές, βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί, με πρώτο και σημαντικότερο την ενσωμάτωση Αγγλικών. Αυτό δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, η εταιρεία ακούει τους χρήστες της και βελτιώνει άμεσα τα προϊόντα της.

Σίγουρα σε σύγκριση με επώνυμους κατασκευαστές, το μοντέλο της Xiaomi είναι αρκετά οικονομικό, και κάνει εξίσου καλή δουλειά. Του λείπουν ωστόσο τα επιπλέον εξαρτήματα που θα βρούμε σε ακριβότερα μοντέλα, όπως διαφορετικά είδη βούρτσας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αρκετά πιο οικονομικές κινέζικες ρομποτικές σκούπες, που μπορούμε να τις βρούμε στη μισή τιμή από το Xiaomi Mi. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο σκουπίζουν το ίδιο καλά.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε συνοπτικά όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ρομπότ.

Πλεονεκτήματα

Όμορφη λευκή κατασκευή και κομψός σχεδιασμός

Μινιμαλιστική βάση φόρτισης που δένει ωραία σε όποιον χώρο κι αν τοποθετηθεί

Εντυπωσιακό καθάρισμα

Πολύ καλή εφαρμογή με όλα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε κάποιος

Υποστήριξη Αγγλικών και στη συσκευή, και στην εφαρμογή

Φθηνό σε σύγκριση με άλλες επώνυμες σκούπες - ρομπότ

Υποστηρίζει προγραμματισμένο καθάρισμα

Μειονεκτήματα

Δεν έχει επιπλέον εξαρτήματα ή ανταλλακτικά στη συσκευασία

Δεν υποστηρίζει Ελληνικά

Ακριβό σε σύγκριση με φθηνότερα κινέζικα μοντέλα

Ποια είναι η γνώμη σας για τη σκούπα Xiaomi Mi;

Σας ενδιαφέρει η αγορά κάποιας ηλεκτρικής σκούπας που να κάνει αυτόματα τη δουλειά της; Σχεδιάζετε να επενδύσετε τα χρήματά σας στο Xiaomi Mi; Θα θέλατε να δείτε και κάποιες φθηνότερες επιλογές στις παρουσιάσεις μας;

Γράψτε μας τις εντυπώσεις σας στα σχόλια.

