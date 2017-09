ViralSteps #2 - Τα Viral Video Και Δημοσιεύσεις Της Εβδομάδας

Η Disney μας αποκαλύπτει τους πρωταγωνιστές του Αλαντίν, ένας μπαμπάς χρησιμοποιεί το μωρό του σαν κούκλα εγγαστρίμυθου, και δύο ήρωες πιάνουν μια νυχτερίδα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα αμάξι κόλλησε σε ένα στενό, μια γυναίκα σε ένα παράθυρο, η έκλειψη έκαψε την κάμερα Αμερικανών, και γυμνές φωτογραφίες πολλαπλών Ελληνίδων κυκλοφόρησαν επώνυμα στο Twitter παρά τη θέλησή τους.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Michal Kosinski και Yilun Wang, δημοσίευσαν μία μελέτη που αφορά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Συγκεκριμένα, ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο ο οποίος εντοπίζει τη σεξουαλικότητα ενός ατόμου, από μία και μόνο φωτογραφία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, ο αλγόριθμος είχε ποσοστό επιτυχίας 91% στους άνδρες και 83% στις γυναίκες.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που κλήθηκαν να μαντέψουν τη σεξουαλική ταυτότητα των συμμετεχόντων, άγγιξαν ποσοστά μόλις 61% στους άνδρες και 54% στις γυναίκες.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως η μελέτη τους και τα αποτελέσματα που έχουν μέχρι τώρα, ισχυροποιούν τη θεωρία πως κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται ομοφυλόφιλοι. Υπάρχουν όμως φόβοι πως η χρήση τέτοιου λογισμικού θα δημιουργήσει κρούσματα διακρίσεων.

Το sexting υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, και δεν είναι κάτι άλλο παρά η ανταλλαγή μηνυμάτων με στόχο την σεξουαλική διέγερση.

Στις μέρες μας η όλη διαδικασία έχει επεκταθεί, και ενδέχεται τα μηνύματα να περιέχουν εικόνες ή βίντεο.

Καθένας έχει δικαίωμα να προκαλεί τον σεξουαλικό πόθο, ενός ατόμου που τον ενδιαφέρει, με όποιο μέσω αυτός επιλέγει. Κανείς όμως δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, με σκοπό την προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο του έτερου εμπλεκόμενου.

Πριν λίγες ημέρες κάποιος Έλληνας αποφάσισε να διαρρεύσει ένα αρχείο με εικόνες από sexting. Δημοσίευσε έναν σύνδεσμο του dropbox στο twitter, έτσι ώστε ο καθένας να αποκτήσει φωτογραφίες, που ο ίδιος είχε στην κατοχή του από συνομιλίες με διάφορες κοπέλες. Μάλιστα, κάθε φάκελος διέθετε και το πλήρες όνομα της κοπέλας.

Αν και ο σύνδεσμος αφαιρέθηκε σχετικά άμεσα, η κίνηση του αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σχολίων που δεν έχουν σταματήσει ακόμη.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Λίνα Ρόκου υπερασπίζεται το δικαίωμα να εκφραζόμαστε σεξουαλικά όπως επιθυμούμε σε ένα εξαιρετικό κείμενο.

Εφόσον κι εμείς πιστεύουμε πως δεν ανήκουν σε καμία εποχή εκφράσεις του στυλ: “μα κι αυτές δεν πρόσεχαν λίγο;” ή “μα καλά, κι αυτές τι έστελναν σε έναν άγνωστο γυμνές τους φωτογραφίες;” και “αυτή γιατί ντύθηκε έτσι; Και μετά λέτε ότι φταίει ο βιαστής”, μοιραζόμαστε μαζί σας την είδηση, και σας προτείνουμε να διαβάσετε το άρθρο της Λίνας Ρόκου.

Ο πολύ γνωστός φαρμακοβιομήχανος Martin Shkreli aka "Pharma Bro", ο οποίος συνελήφθη το 2015 από το FBI, δημοπρατεί ένα άλμπουμ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το περίεργο δεν είναι η αξία της συλλογής, καθώς αποτελεί μοναδικό κομμάτι και πολύ καλής ποιότητας.

Το άλμπουμ Once Upon a Time in Shaolin των Wu-Tang Clan. Υπάρχει ένα και μόνο αντίγραφο.

Το περίεργο είναι ότι ο Pharma Bro αναφέρει ξεκάθαρα στην περιγραφή της δημοπρασίας, πως αν θελήσει, θα καταστρέψει το άλμπουμ χωρίς καμία εξήγηση.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από το ποσό του ενός δολαρίου και ήδη αγγίζει τις 200.000.

Καθώς το eBay δεν απαντά σε αιτήματα που γίνονται από χρήστες του για το θέμα, κανείς δεν γνωρίζει τη νομιμότητα της δημοπρασίας, ούτε και αν θα ισχύσει.

Η ιστορία αρχίζει κάπως έτσι: Ένας τυχαίος τύπος κλείνει ένα ραντεβού με τη βοήθεια του Tinder.

Η βραδιά μετά την έξοδο συνεχίζεται στο σπίτι του επίδοξου εραστή, και όχι για ένα ποτήρι κρασί, αλλά για ένα ντοκιμαντέρ Σαηεντολογίας.

Η φιλοξενούμενη θέλησε να πάει στην τουαλέτα, αλλά το καζανάκι δεν λειτουργούσε. Έτσι, αποφάσισε να συγκεντρώσει το προϊόν της αφόδευσής της σε μία σακούλα.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να την πετάξει από το παράθυρο, κάτι που δεν πήγε και τόσο καλά.

Μην έχοντας άλλον τρόπο να περισυλλέξει τη σακούλα, προσπάθησε να περάσει από το παράθυρο και να την πάρει. Το αποτέλεσμα ήταν να κολλήσει εκεί.

Χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική και να αφαιρέσει το παράθυρο, για να την απεγκλωβίσει.

Δεν πρόκειται για κάποιο αστείο, αλλά για πραγματική ιστορία την οποία διηγείται ο Liam Smyth - ο τυχαίος τύπος του ραντεβού - στη σελίδα που δημιούργησε στο GoFundMe.

Στόχος της σελίδας ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για την αλλαγή του παραθύρου. Ο ίδιος ζητούσε £200, όμως συγκεντρώθηκαν πάνω από δυόμιση χιλιάδες.

Ο Liam Smyth αναφέρει ότι τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ας κάνουμε πως το πιστεύουμε.

Η Disney τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στροφή προς την παραγωγή των ταινιών live action. Το τελευταίο αριστούργημα της εταιρείας ήταν η “Πεντάμορφη και το Τέρας” που κυκλοφόρησε φέτος.

Η επόμενη πολύ-αναμενόμενη ταινία της σειράς είναι ο Αλαντίν, για την οποία είχε εξαπολυθεί κυνήγι ηθοποιών.

Η Disney χρειάστηκε μήνες για να εντοπίσει τους κατάλληλους καλλιτέχνες για τους ρόλους τον χαρακτήρων, όμως τα κατάφερε.

Τον Αλαντίν θα υποδυθεί ο Μένα Μασούντ, την Πριγκίπισσα Τζασμίν η Ναόμι Σκοτ, τον Τζαφάρ ο Μαρούαν Κένταρι, και ο Γουίλ Σμιθ θα είναι το Τζίνι.

Ένας μπαμπάς αποφάσισε να εξασκήσει την εγγαστριμυθία του, χρησιμοποιώντας αντί για κούκλα το μωρό του.

Ο μπόμπιρας είχε διαφορετική άποψη για τα πράγματα. Βρέθηκε σε μεγάλη σύγχυση, και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο μπαμπάς της ιστορίας έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Απολαύστε το.

When dad is left alone with the baby. 😂 pic.twitter.com/Z95c163YFL

— People (@people) September 7, 2017