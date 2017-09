Τα Android Easter Eggs σε Όλες τις Εκδόσεις

(Ψήφοι: 2. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Τα Easter Eggs είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, που θα το συναντήσουμε σε αμέτρητα προγράμματα, παιχνίδια, αλλά και λειτουργικά συστήματα. Πρόκειται για μικρά, ενδιαφέροντα μυστικά, κρυμμένα καλά, σε απίθανα σημεία. Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε τι είναι ένα easter egg, και θα δούμε ένα προς ένα τα Android Easter Eggs σε κάθε έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google.

Τι είναι τα Easter Eggs

Ένα Easter Egg μπορεί να είναι ένα κρυφό μήνυμα ή ένα μυστικό χαρακτηριστικό. Ίσως πάλι είναι ένα αστείο μεταξύ φίλων που μόνο οι ίδιοι κατανοούν.

Γενικότερα στον χώρο του ίντερνετ και της τεχνολογίας, Easter Egg ονομάζουμε οποιοδήποτε απρόσμενο χαρακτηριστικό έχουν κρύψει οι δημιουργοί σε κάθε είδους λογισμικό, είτε ως έξτρα, είτε ως αστείο.

Το όνομα το πήρε από μία χριστιανική παράδοση των Καθολικών, το Κυνήγι του Πασχαλινού Αυγού. Σύμφωνα με το έθιμο, οι γονείς κρύβουν στολισμένα πασχαλινά αυγά. Έπειτα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τα αυγά και κερδίζουν δώρα.

Τα κρυμμένα αυγά τα ονομάζουν Easter Eggs ή Πασχαλινά Αυγά, εφόσον η γιορτή λαμβάνει χώρα την περίοδο του Πάσχα.

Αντίστοιχα και στον ψηφιακό κόσμο, πολλές φορές με λίγο ή πολύ ψάξιμο βρίσκουμε ενδιαφέροντα Easter Eggs μέσα σε διάφορα προγράμματα.

Για παράδειγμα, στην παλιά έκδοση του Google Maps, αν ζητούσες οδηγίες από το "The Shire" προς το "Mordor" του Lord Of The Rings με τα πόδια, το site σου επέστρεφε μία προειδοποίηση προερχόμενη από την ιστορία του.

Φυσικά, δεν θα αποτελούσε εξαίρεση το Android, στο οποίο από την έκδοση 2.3 και έπειτα η Google έχει κρύψει αρκετά και ενδιαφέροντα Easter Eggs.

Τα Αndroid Easter Eggs μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μία απλή εικόνα, έως ολόκληρα παιχνίδια. Εμείς θα δούμε παρακάτω ποια είναι αυτά τα μυστικά και πώς ενεργοποιούνται.

Πώς ενεργοποιούμε τα Android Easter Eggs

Η ενεργοποίηση των Android Easter Eggs γίνεται από τις ρυθμίσεις του κινητού.

Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις και εντοπίζουμε την καταγραφή “Σχετικά με τη συσκευή” ή “Σχετικά με το τηλέφωνο/tablet”. Εξαρτάται από την έκδοση Android και τη συσκευή που διαθέτουμε.

Μέσα στις πληροφορίες της συσκευής θα βρούμε την “Έκδοση Android”, η οποία σε ορισμένες συσκευές βρίσκεται στις “Πληροφορίες λογισμικού”.

Στην καταχώρηση της έκδοσης Android πραγματοποιούμε γρήγορα 4-5 διαδοχικά χτυπήματα. Αυτό είναι αρκετό για να εμφανιστούν τα Android Easter Eggs.

Τo Android Easter Egg κάθε έκδοσης

Κάθε έκδοση Android έχει το δικό της μυστικό. Άλλωστε, αν όλα τα Android Easter Eggs ήταν ίδια, θα ήταν βαρετό και καθόλου διασκεδαστικό.

Android 2.3 Gingerbread

Η πρώτη έκδοση Android στην οποία είδαμε ένα Easter Egg, ήταν η Gingerbread.

Στην έκδοση αυτή η Google είχε κρύψει μια ζωγραφιά, που δείχνει ένα μπισκότο ζόμπι (gingerbread zombie).

Με την πρώτη ματιά η εικόνα θα μας τρομάξει - ή ίσως χαλάσει την αισθητική μας, αλλά όταν ξεπεράσουμε το πρώτο σοκ, θα δούμε πως τα ζόμπι της ζωγραφιάς κρατούν τηλέφωνα Android.

Android 3.0 Honeycomb

Η έκδοση Honeycomb του Android είχε γενικότερα έναν αέρα από Tron. Έτσι, είναι φυσιολογικό η μέλισσα που εμφανίζεται ως Easter Egg να έχει αντίστοιχο στυλ.

Κάτω από τη μέλισσα παρατηρούμε το μήνυμα "REZZZZZZΖZ...", που δεν σηματοδοτεί απλώς το ζουζούνισμα της μέλισσας. Είναι εμπνευσμένο από το “Rezzing”, που στον κόσμο του Tron είναι ο όρος της δημιουργίας.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

H Google από την έκδοση Ice Cream Sandwich και μετά πρόσθεσε κίνηση στα Android Easter Eggs.

Για παράδειγμα, στην έκδοση 4.0 του Android βλέπουμε τον Nyandroid, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από την Nyan Cat.

Στην περίπτωση που πατήσουμε παρατεταμένα πάνω στον χαρακτήρα, αυτός μεγαλώνει, και στην οθόνη εμφανίζονται πολλά αντίγραφά του να πετούν. Ακριβώς όπως και η Nyan Cat.

Android 4.1-4.3 Jelly Bean

Το Jelly Bean ήταν η στιγμή που η Google έδωσε στον χρήστη πραγματική διάδραση στα Android Εaster Εggs.

Αρχικά βλέπουμε μία κόκκινη καραμέλα, αν όμως πατήσουμε μερικές φορές διαδοχικά, και έπειτα μία παρατεταμένα, θα εμφανιστούν ιπτάμενα γλυκά στην οθόνη μας.

Βέβαια το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να τα πετάμε εδώ και εκεί.

Android 4.4 KitKat

Στο Android KitKat δεν άλλαξαν πολλά. Η πρώτη εικόνα είναι ένα “Κ”, που αν το περιστρέψουμε θα δούμε τη λέξη “Android” γραμμένη αλά KitKat.

Αμέσως μετά εμφανίζεται μία οθόνη γεμάτη πλακίδια διαφόρων μεγεθών. Ανάλογα τη διάθεση και την όρεξή μας, έχουμε τη δυνατότητα να τα διώχνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις

Android 5.0 Lollipop

Με το Lollipop ήρθε και το πρώτο πραγματικό παιχνίδι στα Android Easter Eggs. Το παιχνίδι αυτό μοιάζει με το πολύ γνωστό Flappy Bird.

Στην πέμπτη έκδοση πρέπει να πατήσουμε τον μικρό κύκλο. Αυτός θα μετατραπεί σε ένα γλειφιτζούρι που αλλάζει χρώματα κάθε φορά που το χτυπάς.

Αν όμως πατήσουμε συνεχόμενα δέκα φορές, και μετά μία ακόμη παρατεταμένα, στην οθόνη θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Με το πρώτο πάτημα αρχίζουμε να παίζουμε. Τη θέση του πουλιού την έχει πάρει το Android και τα εμπόδια είναι γλειφιτζούρια.

Αν ρωτάτε, ναι είναι το ίδιο εκνευριστικό όσο και το αυθεντικό παιχνίδι.

Android 6.0 Marshmallow

Με το Marshmallow δεν άλλαξε κάτι στα Android Easter Eggs. Το παιχνίδι παρέμεινε ίδιο με αυτό του Lollipop, και απλώς άλλαξε γραφικά.

Η διαφορά που παρουσιάζουν πέραν των γραφικών, είναι πως η πρώτη εικόνα είναι ένας κύκλος με το σήμα της έκδοσης.

Όταν πατήσεις στον κύκλο, το σήμα θα μετατραπεί σε ένα κεφάλι Android, με σχήμα ζαχαρωτού (Marshmallow).

Το παιχνίδι ενεργοποιείται με δέκα διαδοχικά πατήματα και ένα παρατεταμένο.

Αν και παραμένει το ίδιο εκνευριστικό, τουλάχιστον μας δίνει περιθώριο 3 δευτερολέπτα να προετοιμαστούμε.

Android 7.0 Nougat

Η διαδικασία αλλάζει κάπως για τα παιχνίδια των Android Easter Eggs στην έκδοση 7.

Η εμφάνιση του Easter Egg γίνεται με τον ίδιο τρόπο, και είναι η εικόνα ενός “Ν”. Μόλις πατήσουμε δέκα φορές και μετά μία συνεχόμενη, εμφανίζεται το εικονίδιο μιας γάτας.

Μόλις πατήσουμε το εικονίδιο, ξεκλειδώνουμε το παιχνίδι Android Neko, στο οποίο ο στόχος μας είναι να δίνουμε λιχουδιές σε μία γάτα.

Η πρόσβαση στο παιχνίδι γίνεται από την περιοχή ειδοποιήσεων.

Τραβάμε την μπάρα προς τα κάτω και επιλέξουμε την “Επεξεργασία”. Από εκεί σύρουμε το εικονίδιο της γάτας στις επιλεγμένες συντομεύσεις.

Πλέον, μπορούμε να ανοίγουμε τις ειδοποιήσεις, να επιλέγουμε το σχετικό εικονίδιο, και από το αναδυόμενο μενού να διαλέγουμε τι θα δώσουμε στη γάτα.

Η γάτα τρώει ό,τι της προσφέρουμε, κι εμείς λαμβάνουμε μία ειδοποίηση που μας ενημερώνει πως κάποια γάτα είναι εδώ.

Ίσως χρειαστούν ώρες για να εμφανιστεί η γάτα και συνήθως παραμένει μόνο για λίγο. Όμως αν πατήσουμε την ειδοποίηση θα τη δούμε, και μπορούμε να τη μοιραστούμε με τους φίλους μας.

Αν θελήσουμε ποτέ να απενεργοποιήσουμε το παιχνίδι, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία.

Η διαφορά είναι πως τη θέση του εικονιδίου της γάτας έχει πάρει το απαγορευτικό σήμα. Μόλις το πατήσουμε, η εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί.

Android 8.0 Oreo

Η τελευταία έκδοση του Android είναι η Oreo, στην οποία η πρώτη εικόνα του Easter Egg είναι απλά ένα σύνολο από κύκλους.

Αν πατήσουμε αρκετές φορές το σχήμα, στην οθόνη μας θα έρθει ένα χταπόδι. Το χταπόδι αυτό δεν κάνει τίποτα απολύτως, απλά βρίσκεται εκεί και μπορούμε να το κουνάμε.

Σίγουρα μετά από τα Android Easter Eggs των προηγούμενων εκδόσεων, περιμέναμε κάτι παραπάνω από ένα χταπόδι που κουνιέται, αλλά θα συμβιβαστούμε για την ώρα. Άλλωστε, το χταπόδι έχει οχτώ πόδια.

Εσείς διασκεδάζετε με τα Android Easter Eggs;

Σε εμάς πάντα άρεσε να λύνουμε μυστήρια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα Android Easter Eggs και να σας τα προσφέρουμε.

Εσείς ψάχνετε κρυμμένα "αυγά" σε παιχνίδια, προγράμματα, ταινίες, και άλλα; Σας αρέσουν τέτοιου είδους κόλπα; Μήπως έχετε αστεία που μόνο εσείς και οι φίλοι σας καταλαβαίνετε;

Εμείς δεν κρατηθήκαμε και κρύψαμε ένα Easter Egg (ή μήπως περισσότερα;) στο παρόν άρθρο. Αν καταφέρατε να το βρείτε, γράψτε μας στα σχόλια.

