ViralSteps #1 - Τα Viral Video και Δημοσιεύσεις Της Εβδομάδας

Δεν γίνεται να γνωρίζεις όλα όσα συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στον κόσμο. Δεν μπορείς να δεις όλα τα βίντεο που δημοσιεύονται κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, τα virals τα γνωρίζεις, γιατί απλά είναι όλη την ώρα μέσα στα πόδια σου και τα βλέπεις παντού. Στο εβδομαδιαίο ViralSteps θα προσπαθήσουμε να δούμε και να σχολιάσουμε κάποια από τα viral video, φωτογραφίες, και δημοσιεύσεις της εβδομάδας, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με το ViralSteps δεν θέλουμε να πετύχουμε τα καλύτερα virals. Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε λίγο χρόνο ευχάριστης ανάγνωσης.

Η στήλη μας θα βγαίνει κάθε Δευτέρα, και θα περιέχει viral βίντεο, εικόνες, δημοσιεύσεις, και ειδήσεις κάθε τύπου.

Η Ελλάδα καίγεται μήνες τώρα, ένα φαινόμενο που δυστυχώς έχει γίνει σύνηθες στη χώρα μας, ειδικά το καλοκαίρι.

Στην αντίπερα όχθη όμως, η Νότια Ασία και το Τέξας έχουν πληγεί άσχημα από καταιγίδες. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δημιούργησαν πλημμύρες και κόστισαν τις ζωές αρκετών ανθρώπων.

Η πολιτεία Assam της Ινδίας παραδόθηκε στο έλεος ενός εκ των μεγαλύτερων μουσώνων που γνώρισε ποτέ η χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν οι 25 από τις 32 περιφέρειες του Assam.

Οι νεκροί είναι εκατοντάδες, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν βρει καταφύγιο στους χώρους φιλοξενίας πληγέντων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, το Τέξας χτυπήθηκε από την τροπική καταιγίδα Harvey. Η καταιγίδα ξεκίνησε από το Χιούστον και, παρόλο που έχει σταματήσει, ο κίνδυνος παραμένει.

Η στάθμη του νερού υποχωρεί με πολύ αργούς ρυθμούς, οι νεκροί είναι δεκάδες, ενώ οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι χιλιάδες.

Το τελευταίο επεισόδιο της επικής σειράς προβλήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Πολλοί είναι εκείνοι που ήδη παρουσιάζουν συμπτώματα στέρησης.

Στόχος μας πρέπει να είναι η ηρεμία και η υπομονή, αλλά πώς να έχεις υπομονή όταν μαθαίνεις πως η 8η σεζόν θα προβληθεί νωρίς το 2019, ΚΑΙ ΑΝ;

Ένας από τους fan της σειράς σκέφτηκε να φέρει τον κόσμο του Westeros στο σήμερα. Έτσι δημιούργησε ένα τρέιλερ, για μία υποτιθέμενη σειρά που θα αφορούσε την ιστορία του Westeros στη σημερινή εποχή.

Λέγεται ότι ο δημιουργός του είναι ο Jan Böhmermann, μιας και ήταν ο πρώτος που το προώθησε μέσω Twitter, πριν καν γίνει viral. Μάλιστα σχολίασε: "Η παρουσία του Ed Sheeran στη σειρά ήταν μόνο η αρχή!".

Αν πάλι θέλουμε κάτι πιο αληθινό, στο παρακάτω βίντεο απολαμβάνουμε το cast του Game Of Thrones να σχολιάζει το τελευταίο επεισόδιο της έβδομης σεζόν.

Επίσης, θα δούμε κάποια εκπληκτικά πλάνα για το πώς γυρίστηκαν μερικές από τις σκηνές του επεισοδίου.

Στις 31 Αυγούστου του 1997 η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα, άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από ένα τρομακτικό τροχαίο.

Με αφορμή αυτή την - όχι και τόσο ευχάριστη - επέτειο των είκοσι χρόνων από τον θάνατό της, το Βρετανικό δίκτυο NBC πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ μήκους μιάμισης ώρας.

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι “Diana, 7 Days” και πραγματεύεται την πρώτη εβδομάδα μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας. Παρουσιάζει μάλιστα συνεντεύξεις των κοντινών της προσώπων και πώς τους επηρέασε η απώλεια της Νταϊάνα.

Συνολικά η παραγωγή είναι πολύ καλή και αξίζει να αφιερώσει κανείς τον χρόνο του για να το δει.

Όλοι κάποτε παίξαμε με αεροπλάνα φτιαγμένα από χαρτί ή αφρολέξ. Πόσοι όμως είχαμε στο μυαλό μας πως αυτές οι κατασκευές αποτελούν δείγματα αεροδυναμικής;

Οι Dude Perfect, χρησιμοποιώντας μερικά αεροπλάνα από αφρολέξ, πραγματοποιούν κάποια εντυπωσιακά κόλπα.

Παρακολουθώντας το βίντεο δεν καταλαβαίνεις πως περνά η ώρα και όταν τελειώσει θες κι άλλο. Ίσως αυτό να εξηγεί το λόγο για τον οποίο έγινε viral.

Το πολυ-αναμενόμενο Destiny 2 είναι σχεδόν εδώ. Ως ημερομηνία δημοσίευσης έχει οριστεί η 6η Σεπτεμβρίου για PS4 και Xbox One, ενώ για PC είναι η 24η Οκτωβρίου.

Για όσους δεν μπορούν να περιμένουν, είναι δυνατή η προπληρωμή του και ήδη τρέχει δοκιμαστική έκδοση για αυτούς που το έχουν πληρώσει.

Οι υπόλοιποι μπορούμε να απολαύσουμε το φοβερό τρέιλερ που κυκλοφόρησε η εταιρεία.

Η φωτογραφία κάποιου που ταΐζει την κοπέλα του στο στόμα, ήταν αρκετή για να αλλάξει τα στάνταρ στις σχέσεις των ανθρώπων.

Φαίνεται ότι ο γιος μιας μανικιουρίστα αποφάσισε να γνωρίσει στη μητέρα του το άλλο του μισό. Καθώς η μητέρα του ομορφαίνει τα νύχια των πελατών της, σκέφτηκε να την πάει μέχρι εκεί.

Όπως διαπίστωσε η Lea Adame, που βρισκόταν στον χώρο για λόγους καλλωπισμού, συνέβαινε κάτι πολύ τρυφερό.

Ο νεαρός έδινε τις κοτομπουκιές που κρατούσε στην κοπέλα του, ενώ η μητέρα του της έφτιαχνε τα νύχια.

Όσοι σχολίασαν από εκεί και πέρα το συμβάν, είπαν πως θέλουν κάποιον να τους προσφέρει κάτι αντίστοιχο...

Who tryna feed me chicken nuggets while I get my nails did?? https://t.co/DFZQzBhVD7

”Ποιος θέλει να δοκιμάσει να με ταΐσει κοτομπουκιές ενώ φτιάχνω τα νύχια μου;;”

...ή από την άλλη δεν ήθελαν κάποιον στη ζωή τους που δεν θα έκανε κάτι παρόμοιο.

DON'T TRY TO COME INTO MY LIFE WITHOUT THIS TYPE OF LOVE 👏🏽 https://t.co/XhdWVTAKjz

— Tania Colon (@taniamariee_) August 28, 2017