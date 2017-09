WeeklySteps - Τα Τελευταία Νέα Του Καλοκαιριού

(Ψήφοι: 2. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Το Σάββατο έφτασε, το φθινόπωρο είναι εδώ, και τα τελευταία νέα του καλοκαιριού έχουν να κάνουν με αναβαθμίσεις στο YouTube, την νέα κάρτα της PayPal, και άλλα. Επιπλέον, θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ηλεκτρονικών συσκευών για το 2017. Το εβδομαδιαίο WeeklySteps επιχειρεί να συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας στον χώρο της τεχνολογίας.

Στόχος μας είναι να φιλτράρουμε ανούσιες ειδήσεις - όπως για παράδειγμα πότε κουρεύτηκε τελευταία φορά ο CEO της Microsoft.

Η στήλη μας θα βγαίνει κάθε Σάββατο, και θα περιλαμβάνει τα νέα γνωστών εταιρειών, επερχόμενα προϊόντα, και διάφορα άλλα.

Android

Μετά την κυκλοφορία της έκδοσης Oreo, η Google προσπαθεί να αυξήσει την ασφάλεια των συσκευών που τρέχουν Android. Δεδομένου ότι το λειτουργικό είναι το επικρατέστερο για φορητές συσκευές, γίνεται συχνά στόχος των malware, ακόμα κι από εφαρμογές του Play Store.

Η εταιρεία δημιούργησε το Google Play Protect τον Ιούλιο που μας πέρασε, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές μας δεν τρέχουν κακόβουλο λογισμικό. Το καλό με το Google Play Protect είναι ότι τρέχει αυτόματα στο παρασκήνιο, και δεν θα μας ενοχλήσει για τίποτα.

Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να βάζει από εδώ και στο εξής μία "σφραγίδα" έγκρισης στις συσκευασίες των συσκευών Android που πωλούνται στην αγορά. Σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, στόχος της Google είναι να ενημερώνει τους χρήστες ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή.

Έτσι λοιπόν, στις συσκευασίες των κινητών και των φορητών συσκευών που έχουν εγκριθεί από την εταιρεία, θα υπάρχει πλέον το λογότυπο Google Play Protect. Αυτό θα σηματοδοτεί ότι η συσκευή έχει περάσει επιτυχώς τους ελέγχους της Google και οι εφαρμογές που διαθέτει είναι οι αυθεντικές.

Εδώ θα βρείτε μια λίστα με όλους τους κατασκευαστές που συνεργάζονται με τη Google.

YouTube

Το YouTube μετράει ήδη 12 χρόνια κυκλοφορίας και πρόκειται αναμφίβολα για τη μεγαλύτερη υπηρεσία για online βίντεο που υπάρχει μέχρι στιγμής.

Σε αυτό το διάστημα η δημοφιλής streaming υπηρεσία έχει αλλάξει αρκετές φορές εμφάνιση, όμως κρατούσε πάντα το ίδιο λογότυπο, με μικρές αλλαγές.

Ωστόσο, πρόσφατα το YouTube άλλαξε λογότυπο, και μαζί του ήρθαν και κάποιες επιπλέον βασικές αλλαγές.

Όπως βλέπουμε στην εικόνα, το κόκκινο ορθογώνιο με το χαρακτηριστικό κουμπί "Play" εμφανίζεται πια ξεχωριστά, ενώ ακολουθεί η ονομασία YouTube με μαύρο φόντο.

Με μια επίσκεψη στην εφαρμογή του YouTube, παρατηρούμε ότι η μπάρα πλοήγησης μεταφέρθηκε στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιπλέον, στην εφαρμογή για φορητές συσκευές προστέθηκαν τα gestures με διπλό πάτημα της οθόνης, μαζί με τη δυνατότητα αλλαγής στην ταχύτητα του βίντεο.

Η εταιρεία συνεχίζει διαρκώς τις τροποποιήσεις στη δημοφιλή υπηρεσία, οπότε ενδέχεται να δούμε κι άλλες αλλαγές στο άμεσο μέλλον.

Η Microsoft ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας φθινοπωρινής έκδοσης του δημοφιλούς λειτουργικού. Το Fall Creators Update θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 17 Οκτωβρίου, και θα περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά.

Η πιο σημαντική προσθήκη είναι ίσως το Windows Mixed Reality, που αποτελεί την πλατφόρμα της εταιρείας για τη χρήση VR headset τρίτων εταιρειών.

Μάλιστα, στην έκθεση που λαμβάνει χώρα στο Βερολίνο αυτήν την περίοδο και θα περιγράψουμε στη συνέχεια (IFA 2017), η Microsoft θα παρουσιάσει τα αντίστοιχα headset για το Mixed Reality.

Skype

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει αυξηθεί η προσφορά και η ζήτηση εργαζόμενων από απόσταση, ιδίως για δουλειές που απαιτούν προγραμματιστικές γνώσεις.

Για να διευκολύνει αυτού του είδους τις συνεργασίες, το Skype πρόσφατα ενσωμάτωσε τη δυνατότητα συνεντεύξεων μεταξύ εργοδοτών και υποψήφιων εργαζόμενων.

Με αυτό το χαρακτηριστικό, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί κλήση στο Skype μέσω ενός ενσωματωμένου editor που τρέχει στον Edge ή τον Chrome, έτσι ώστε να μιλάει και παράλληλα να γράφει κώδικα. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται μέχρι στιγμής είναι οι C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, και Ruby.

Για να εκκινήσουμε τη συνέντευξη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε αυτόν τον σύνδεσμο και να πατήσουμε "Start interview".

Έπειτα δίνουμε τον σύνδεσμο που δημιουργείται στον συνομιλητή μας, και ξεκινάει η συνεδρία.

Δυστυχώς, η μόνη γλώσσα που υποστηρίζειται μέχρι στιγμής είναι τα Αγγλικά.

AMD

Στην πλευρά της AMD έχουμε τον νέο επεξεργαστή Ryzen Threadripper 1900X. Ο επεξεργαστής διαθέτει 8 πυρήνες, και είναι μία οικονομικότερη λύση σε σύγκριση με τον μεγάλο του 16-πύρηνο αδερφό 1950X.

Έτσι, με τον 1900X ο χρήστης έχει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς Threadripper σε σχέση με τους Ryzen 7 (4 κανάλια RAM, 64 PCIe lanes, κτλ), αλλά στη μισή τιμή από τον 1950X.

Ο επεξεργαστής είναι χρονισμένος στα 3.8 GHz, με την turbo συχνότητα να φτάνει τα 4.0 Ghz. Η τιμή του φτάνει τα 549$, που είναι μόλις 50$ παραπάνω από τον Ryzen 7 1800X. Οι τιμές στην ελληνική αγορά ξεκινάνε από τα 650€.

PayPal credit card

Η γνωστή σε όλους μας PayPal αποφάσισε στις 30 Αυγούστου να κυκλοφορήσει μία νέα πιστωτική κάρτα - τη λεγόμενη PayPal Cashback MasterCard.

Πρόκειται για την πρώτη κάρτα που προσφέρει στους αγοραστές άμεση επιστροφή χρημάτων με κάθε αγορά, αντί για πόντους ανταμοιβής που προσφέρουν συνήθως οι κάρτες του είδους.

Η κάρτα θα προσφέρει στους χρήστες της 2% άμεση επιστροφή χρημάτων, χωρίς ετήσιο φόρο, χωρίς ελάχιστο όριο παραγελίας, και χωρίς περιορισμούς στο πώς να ξοδέψουμε τα χρήματα.

Η PayPal Cashback MasterCard θα είναι διαθέσιμη μόνο για όσους έχουν λογαριασμό PayPal, ενώ θα προστίθεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό "πορτοφόλι" των χρηστών. Θα μπορούμε, μάλιστα, να τη χρησιμοποιήσουμε άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε να την παραλάβουμε ταχυδρομικώς.

Για να κάνουμε αίτηση για την νέα κάρτα, δεν έχουμε παρά να επισκεφτούμε αυτόν τον σύνδεσμο, και να πατήσουμε "Apply Now".

Ωστόσο, για την ώρα η κάρτα είναι διαθέσιμη μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

IFA 2017

Μπορεί η CES να είναι η μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτρονικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η IFA κατέχει τα πρωτεία στην Ευρώπη.

Η IFA 2017 ξεκίνησε χθες, στις 1 Σεπτεμβρίου, και θα συνεχιστεί ως τις 6 του μηνός, όπου θα δούμε νέα προϊόντα από διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο.

Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο γειτονικό Βερολίνο, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αρκετές από τις παρουσιάσεις online, είτε live, είτε σε βίντεο.

Γενικότερα, από τις κατασκευάστριες εταιρείες κινητών συσκευών περιμένουμε να δούμε την παρουσίαση νέων μοντέλων. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι οι συσκευές εικονικής πραγματικότητας και το Internet of Things θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην έκθεση.

Το επόμενο Σάββατο θα δούμε αναλυτικά όλες τις καινοτομίες που θα παρουσιαστούν.

Clippy

Όσοι χρησιμοποιήσαμε την Office σουίτα της Microsoft τη δεκαετία του '90-'00, θυμόμαστε τον ενοχλητικό - αλλά κατά κάποιον τρόπο αξιαγάπητο - Clippy.

Ο Clippy ήταν ο βοηθός μας στο Office, και συχνά-πυκνά πεταγόταν για να μας κάνει παρατηρήσεις και να μας δώσει συμβουλές.

Μετά από τόσα χρόνια απουσίας, ο κινούμενος βοηθός-συνδετήρας επιστρέφει ως επέκταση του Visual Studio. Όσοι θέλετε να τον δοκιμάσετε, ή όσοι θέλετε να δείτε αν εξακολουθεί να είναι τόσο ενοχλητικός όσο κάποτε, μπορείτε να κατεβάσετε την επέκταση από τη σελίδα του Visual Studio.

Τρέμε Cortana!

Η άχρηστη είδηση της εβδομάδας

Κάποτε οι μηχανές Polaroid ήταν στη μόδα, όμως στις μέρες μας σπάνια τυπώνουμε τις φωτογραφίες μας.

Τι θα λέγατε όμως αν μπορούσατε να τυπώσετε μία κινούμενη φωτογραφία;

Ένας χρήστης στο Reddit ονόματι Abhishek Singh, επιχείρησε να κάνει ακριβώς αυτό: να δημιουργήσει μία φωτογραφική μηχανή, που μπορεί να τυπώνει εικόνες GIF. Και τα κατάφερε.

Δημιούργησε από το μηδέν μία δική του πατέντα, χρησιμοποιώντας εκτύπωση 3D και το Raspberry Pi. Το αποτέλεσμα;

Μία μηχανή που τυπώνει πλακέτες με κινούμενη εικόνα. Η μηχανή του ονομάζεται Instagif, και ο Singh αφιέρωσε έναν μήνα για να καταφέρει να την τελειοποιήσει.

Γιατί όμως μία τόσο ενδιαφέρουσα κατασκευή ανήκει στις άχρηστες ειδήσεις; Μα φυσικά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε καμία χρησιμότητα σε μία μηχανή που τυπώνει GIFs.

Παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έκανε θραύση στο Χόγκουαρτς...

...μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσει στην αγορά. Σαφώς δεν είναι πρακτική, ενώ οι τυπωμένες φωτογραφίες είναι αρκετά "χοντροκομμένες" και καθόλου βολικές,

Αν ωστόσο σας ενδιαφέρει να πειραματιστείτε με κάτι παρόμοιο - που πολύ αμφιβάλλουμε, ο Singh κατέγραψε τη διαδικασία αναλυτικά εδώ. Ο κώδικας για το software κομμάτι της κάμερας βρίσκεται στο GitHub.

Σας άρεσε το WeeklySteps;

Αυτά ήταν τα νέα γι' αυτήν την εβδομάδα. Παρακολουθήσατε ή έχετε σκοπό να δείτε κάποια παρουσίαση της IFA 2017; Ποια η γνώμη σας για την νέα κάρτα της PayPal; Είχατε την ευκαιρία να το δοκιμάσετε την νέα δυνατότητα του Skype;

Θα θέλαμε πολύ να δούμε τις απόψεις σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε η στήλη, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο Σάββατο.

