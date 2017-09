Πώς να Κάνω Ένα Παράθυρο Πάντα Ορατό στα Windows

(Ψήφοι: 4. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Αρκετές φορές χρειάζεται να διατηρούμε ένα παράθυρο πάντα ορατό (always on top). Παρ' όλα αυτά, τα Windows δεν μας παρέχουν κάποιον τρόπο για να το πετύχουμε εύκολα μέσα απ' το λειτουργικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή αναδιάταξη των παραθύρων που έχουμε ανοιχτά. Σε αυτόν τον οδηγό, θα δούμε πως ένα παράθυρο μπορεί να παραμείνει στην κορυφή.

DeskPins

Το πρώτο εργαλείο που θα δούμε είναι ελληνική δημιουργία και ανήκει στον Ηλία Φωτείνη.

Το DeskPins είναι ένα μικρό και ελαφρύ πρόγραμμα, που βοηθά να διατηρούμε ένα παράθυρο πάντα ορατό.

Για να κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση του DeskPins μπαίνουμε στην σελίδα του και πατάμε το “DeskPins v1.32”.

Πραγματοποιούμε εγκατάσταση, πηγαίνουμε στον φάκελο που εγκαταστήσαμε το DeskPins, και τρέχουμε το “deskpins.exe”.

Ο χειρισμός της εφαρμογής είναι πολύ απλός. Με το πάτημα του εικονιδίου στην περιοχή ειδοποιήσεων, ο κέρσορας του ποντικιού μας μετατρέπεται σε καρφίτσα.

Έπειτα, πηγαίνουμε στο παράθυρο που θέλουμε να είναι πάντα ορατό και κάνουμε κλικ οπουδήποτε.

Στην γραμμή τίτλου θα εμφανιστεί μία καρφίτσα. Το πέρασμα του ποντικιού πάνω από την καρφίτσα θα εμφανίσει ένα “Χ”, με το οποίο “ξεκαρφιτσώνουμε” το παράθυρο.

Με το DeskPins μπορούμε να κάνουμε το παράθυρο οποιασδήποτε εφαρμογής πάντα ορατό. Παράλληλα, δεν έχει κανέναν περιορισμό στον αριθμό των παραθύρων που θα “καρφιτσώσουμε”.

Με δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος μπορούμε να το κλείσουμε, να αφαιρέσουμε όλες τις καρφίτσες, και να αποκτήσουμε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

Εκεί θα βρούμε διάφορες επιλογές, όπως το χρώμα της καρφίτσας ή αν θα χρειάζεται διπλό κλικ για την ενεργοποίηση της εφαρμογής.

Ενεργοποιώντας το “Autopin”, μπορούμε να προσθέσουμε κανόνες που θα κάνουν αυτόματα κάποιο παράθυρο πάντα ορατό.

Το Autopin μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή αρχείο επιθυμούμε. Για παράδειγμα μπορούμε να ρυθμίσουμε το “Σημειωματάριο” να είναι πάντα ορατό, όταν ανοίξουμε κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο κειμένου.

Για να δημιουργήσουμε νέο κανόνα πατάμε το “Add…” και στο παράθυρο δημιουργίας κανόνα, γράφουμε ένα όνομα στο “Description”.

Μετά σύρουμε τα εικονίδια των στόχων στη γραμμή τίτλου του παραθύρου. Έτσι, θα συμπληρωθεί στο πεδίο “Title” το όνομα του παραθύρου και στο πεδίο “Class” η τάξη της εφαρμογής.

Σχετικά με τις τάξεις των εφαρμογών, μπορείτε να διαβάσετε στην βοήθεια του DeskPins.

Πατάμε “ΟΚ” και “Εφαρμογή” για να ισχύει ο κανόνας.

Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα ανοίγουμε αυτό το παράθυρο, θα μένει πάντα ορατό αυτόματα.

TurboTop

Το επόμενο πρόγραμμα που θα δούμε είναι το TurboTop, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά μέσω της περιοχής των ειδοποιήσεων.

Η εγκατάστασή του είναι απλή, και μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή τρέχει αυτόματα.

Το TurboTop τρέχει στο παρασκήνιο και εμφανίζει ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Με κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζουμε το μενού του TurboTop, από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε ποιο παράθυρο θα γίνει πάντα ορατό.

Όσα παράθυρα έχουν δίπλα τους ένα "τικ", θα βρίσκονται πάντα στην κορυφή.

Ενώ πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα ήταν χρήσιμο να ξεκινάει αυτόματα με κάθε εκκίνηση των Windows, ο προγραμματιστής του δεν έχει προβλέψει μέχρι στιγμής για αυτή τη δυνατότητα.

Μία λύση για αυτόματο άνοιγμα του TurboTop με το άνοιγμα του συστήματός μας, είναι η προσθήκη συντόμευσης στον φάκελο της εκκίνησης των Windows.

Για να κάνουμε κάτι τέτοιο, πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Windows+R, και στο παράθυρο της εκτέλεσης πληκτρολογούμε...

shell:Common Startup

...αν θέλουμε να προσθέσουμε συντόμευση για όλους τους χρήστες.

Αν θέλουμε να εκκινεί μόνο σε εμάς, πατάμε:

shell:startup

Πηγαίνουμε στον φάκελο που έχει εγκατασταθεί το TurboTop, και κάνουμε αντιγραφή το “TurboTop.exe”.

Τέλος, πηγαίνουμε στον φάκελο της εκκίνησης και επιλέγουμε “Επικόλληση συντόμευσης”.

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το WinPatrol για να προσθέσουμε την εφαρμογή στην εκκίνηση των Windows.

WindowsTop

Το WindowsTop, εκτός από το να κάνει ένα παράθυρο πάντα ορατό, μπορεί να ρυθμίζει τη διαφάνειά του, έτσι ώστε να βλέπουμε μέσα από αυτό.

Επίσης, μας επιτρέπει να κάνουμε κλικ πίσω από το επιλεγμένο παράθυρο, όπως και να το συρρικνώσουμε.

Κατά την εγκατάσταση του WindowsTop, πρέπει να προσέξουμε το παρακάτω βήμα, ώστε να μην κάνουμε κάποιο εσφαλμένο κλικ στις προσφορές.

Η χρήση του WindowsTop γίνεται από την μπάρα που εμφανίζει στην κορυφή των παραθύρων.

Πατώντας το “SET TOP” (1), κάνουμε το παράθυρο πάντα ορατό, ενώ με το “SHRINK” (2) το συρρικνώνουμε.

Ένα συρρικνωμένο παράθυρο επανέρχεται στο κανονικό του μέγεθος με ένα απλό κλικ.

Με το ”OPACITY” μπορούμε να κάνουμε διάφανο το παράθυρο και να επιλέξουμε το επίπεδο διαφάνειας.

Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του WindowsTop είναι η επιλογή “Enable click through” κάτω από το “OPACITY”. Η ρύθμιση αυτή μας επιτρέπει να χειριζόμαστε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από το πάντα ορατό παράθυρο.

Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τη Ζωγραφική κάτω από μία εικόνα, και να την αντιγράφουμε όπως κάναμε κάποτε με χαρτί και στυλό.

Τέλος, το WindowsTop διαθέτει μία λειτουργία που δεν σχετίζεται και τόσο με τη βασική χρήση του προγράμματος.

Με το κουμπί “SET DARK”, μετατρέπουμε το παράθυρο σε μαύρο. Η ρύθμιση αυτή είναι αρκετά χρήσιμη σε περίπτωση που θέλουνε να διαβάσουμε κάτι σε χαμηλό φωτισμό.

Παράθυρο πάντα ορατό με το AutoHotkey

Το AutoHotkey είναι μία πλατφόρμα, με την οποία δημιουργούμε μακροεντολές για τα Windows. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα, που διανέμεται δωρεάν.

Με ένα απλό script στο AutoHotkey, επιλέγουμε έναν συνδυασμό πλήκτρων που θα ορίζει ως πάντα ορατό το παράθυρο που είναι ενεργό εκείνη τη στιγμή.

Εφόσον έχουμε κατεβάσει και εγκαταστήσει το AutoHotkey, κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγουμε “Δημιουργία→AutoHotkey Script”, και ως όνομα δίνουμε το “ΠάνταΟρατό”.

Έπειτα κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο και πατάμε “Edit Script”. Άμεσα θα ανοίξει το script με το σημειωματάριο.

Προσθέτουμε στο τέλος του κώδικα την παρακάτω γραμμή.

^SPACE:: Winset, Alwaysontop, , A

Έπειτα αποθηκεύουμε και κλείνουμε το script.

Τρέχουμε το script με διπλό κλικ, και θα δούμε άμεσα το πράσινο “Η” στην περιοχή ειδοποιήσεων, που μας γνωστοποιεί ότι λειτουργεί στο παρασκήνιο.

Με ενεργό το script, πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων που ορίσαμε, και το ενεργό παράθυρο μένει πάντα ορατό. Μόλις τα πατήσουμε μία ακόμη φορά, απενεργοποιούμε την εντολή.

Ο συγκεκριμένος κώδικας προγραμματίζει ως πλήκτρα ενεργοποίησης της εντολής τα “Ctrl+SPACE”. Σε περίπτωση που θέλουμε κάποιον άλλον συνδυασμό, θα βρούμε τους συμβολισμούς των πλήκτρων στο επίσημο site.

Ενδιαφέρεστε για περισσότερη αυτοματοποίηση των εργασιών σας στα Windows; Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό μας:

Πρόσθετα Chrome και Firefox

Εκτός από τις εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να κρατούν ένα παράθυρο πάντα ορατό, υπάρχουν και επεκτάσεις για τους γνωστούς browsers, Chrome και Firefox.

Οι επεκτάσεις αυτές είναι φτιαγμένες για να διατηρούν “καρφιτσωμένη” μία καρτέλα του περιηγητή ή ένα παράθυρο.

Το μόνο μειονέκτημα είναι πως λειτουργούν αποκλειστικά μέσα στους browsers, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές.

Παρόλα αυτά, αν ενδιαφερόμαστε να έχουμε πάντα ορατό μόνο έναν περιηγητή, εγκαθιστούμε το Always on Top για τον Chrome ή το Stay On Top για τον Firefox.

Εφαρμογές με ενσωματωμένη ρύθμιση

Το να διατηρείται ένα παράθυρο πάντα ορατό δεν απαιτεί σε όλες τις περιπτώσεις τη χρήση ειδικού λογισμικού. Αρκετά προγράμματα διαθέτουν από μόνα τους αυτή τη λειτουργία.

Για παράδειγμα, στον VLC ενεργοποιούμε την επιλογή “Πάντα στην κορυφή” από το μενού “Βίντεο”.

Αντίστοιχα, στη “Διαχείριση Εργασιών” διαλέγουμε “Επιλογές → Πάντα σε πρώτο πλάνο”.

Βέβαια αυτή η ρύθμιση δεν υπάρχει σε όλα τα προγράμματα, ούτε μπορούμε σε κάθε πρόγραμμα να ψάχνουμε κάθε φορά τις ρυθμίσεις για να το κάνουμε πάντα ορατό.

Εσείς πώς διατηρείτε ένα παράθυρο πάντα ορατό;

Σας φάνηκε χρήσιμος ο οδηγός μας; Εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα για να κρατάτε πάντα ορατό κάποιο παράθυρο; Ξέρετε κάποια άλλη μέθοδο που ξεχάσαμε να αναφέρουμε;

Πείτε μας στα σχόλια και μοιραστείτε την άποψη σας με τους αναγνώστες μας.

