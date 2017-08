Bazel-less OUKITEL 5'', Android N και 2GB/16GB, €51.88

Πολλοί από εμάς, δεν ενδιαφερόμαστε να έχουμε μια από τις ναυαρχίδες της αγοράς. Ωστόσο, ίσως θέλουμε ένα αξιοπρεπές και όμορφο κινητό, για να κάνουμε οικονομικά τις δουλειές μας. Δείτε το Oukitel C5 με μεταλλικό φινίρισμα και Android 7.0, φωτεινή αντιθαμβωτική οθόνη 5,0" και άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, σε φθηνή τιμή για ελάχιστες ημέρες.

Ποια είναι η Oukitel

Η Oukitel είναι κινέζικη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό έξυπνων φορητών συσκευών. To όνομα της υποδηλώνει το "U & I is OK life", και είναι το σλόγκαν της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην εταιρεία.

Ιδρύθηκε στο Shenzhen της Κίνας, στην έναρξη της εποχής των smartphone το 2007. Ασχολείται με την έρευνα, την παραγωγή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών, τόσο στην ηπειρωτική Κίνα όσο και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με έμφαση στο νεανικό κοινό, και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι νέοι και δημιουργικοί άνθρωποι.

Γιατί να αγοράσω το Oukitel C5

Το κινέζικο οικονομικό κινητό έχει ιδιαίτερη φωτεινή οθόνη IPS και τρέχει το Android 7.0. Επιπλέον το λεπτό μεταλλικό φινίρισμα, τα καλά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης η ωραία εμφάνιση και η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, το καθιστούν αναμφίβολα πολύ ελκυστικό.

Πως μπορώ να αγοράσω το κινέζικο smartphone

Την ώρα που γράφουμε αυτή την προσφορά, το συγκεκριμένο μοντέλο της προσφοράς δεν είναι διαθέσιμο σε κανένα κατάστημα της χώρας μας. Υπάρχουν λίγα ελληνικά καταστήματα που εισάγουν κάποιες συσκευές της Oukitel.

Το προηγούμενο μοντέλο Oukitel C4 με μικρότερη μνήμη, αλλά και πολύ κατώτερα χαρακτηριστικά, κοστίζει πάνω και από την διπλάσια τιμή της προσφοράς του Gearbest στο νέο μοντέλο.

Οι προσφορές στα κινητά της Oukitel

Οι τρέχουσες προσφορές για όλα τα προϊόντα τις Oukitel είναι διαθέσιμες στο διεθνές e-shop GearBest.

OUKITEL C5

Το Oukitel C5 διακρίνεται όπως είδαμε για την πολύ φθηνή τιμή του. Έχει οθόνη 5.0 ιντσών με μικρά περιθώρια, ανάλυσης 1280 x 720 pixels.

Η συσκευή διαθέτει τον τετραπύρηνο επεξεργαστή της γνωστής Mediatek, MTK6580 στα 1.3GHz. Έχει μνήμη RAM στα 2GB και 16GB αποθηκευτική μνήμη επεκτάσιμη με micro SD κάρτα. Είναι dual SIM - dual standby και δέχεται ταυτόχρονα δυο κάρτες micro SIM.

Το κινέζικο οικονομικό κινητό έχει δυο κάμερες, 5.0 ΜΡ η οπίσθια (SW 8ΜΡ), και 2.0 ΜΡ (SW 5.0MP) η μπροστινή, και διαθέτει φλας.

Η συσκευή διαθέτει την πρωτότυπη λειτουργία των χειρονομιών με αρχικά γράμματα πάνω στην οθόνη για την γρήγορη εκκίνηση εφαρμογών.

Το οικονομικό smartphone τρέχει το Android 7.0 Nougat, και μπορούμε να έχουμε όλες τις νέες δυνατότητες του λειτουργικού της Google, και βέβαια πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.

Το OUKITEL C5 3G κοστίζει μόνο €51.88 για ελάχιστες ημέρες. Μπορούμε να το αγοράσουμε από εδώ. Συνοδεύεται από θήκη σιλικόνης.

Το Gearbest διαθέτει με ελάχιστα χρήματα παραπάνω και την έκδοση Pro του κινητού στο ίδιο μέγεθος σώματος και οθόνης, αλλά είναι 4G με Android 6.0, και έχει ισχυρότερο επεξεργαστή και ανάγλυφη πλάτη. Μπορούμε να το αγοράσουμε από εδώ.

Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Οθόνης: 5.0 ίντσες IPS 2.5D

Ανάλυση οθόνης: 1280 x 720 (HD 720)

Τετραπύρηνος επεξεργαστής Mediatek, MTK6580 στα 1.3GHz

RAM: 2 GB

16 GB αποθηκευτικός χώρος

Υποδοχή για micro SD κάρτα και δυο κάρτες micro SIM

2 κάμερες 5.0 MP ((SW 8.0MP) πίσω με φλας, και 2.0MP (SW 5.0MP) μπροστά

Έκδοση Bluetooth: V4.0

Μπαταρία: 2000mAh

Λειτουργικό σύστημα: Android 7.0

Δίκτυα: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz

3G: WCDMA 900/2100MHz

3G: WCDMA 900/2100MHz OUKITEL C5 Pro: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz

3G: WCDMA 900/2100MHz

4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz

3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz Διαστάσεις: 14.40 x 7,20 x 0,93 εκατοστά

Χρώμα: Μαύρο, λευκό, χρυσό

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Το τηλέφωνο, Φορτιστή, καλώδιο micro usb, θήκη σιλικόνης, εγχειρίδιο χρήσης

Σας άρεσε το smartphone της Oukitel?

Στον οδηγό παρουσιάσαμε μια ενδιαφέρουσα προσφορά από το GearBest, στο φθηνό κινητό της κινέζικης Oukitel.

Η ωραία εμφάνιση, η λεπτή κατασκευή, και τα αξιοπρεπή χαρακτηριστικά του Oukitel C5, θα καλύψουν πολλές από τις ανάγκες μας, πληρώνοντας ελάχιστα χρήματα.

Αν έχετε αγοράσει smartphone ή phablet της Oukitel, μπορείτε να γράψετε τις εντυπώσεις σας, και αν η σχέση απόδοσης/τιμής είναι τόσο καλή όσο δείχνουν.

