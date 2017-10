Τι Κάνω Αν Τα Κουμπιά Του Κινητού Είναι Χαλασμένα

(Ψήφοι: 2. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Τα σύγχρονα κινητά με τις μεγάλες οθόνες αφής έχουν πολύ λιγότερα κουμπιά από τις συσκευές του παρελθόντος. Όμως, τα λίγα κουμπιά του κινητού που έχουν απομείνει είναι καίριας σημασίας, και αν χαλάσει έστω και ένα από αυτά, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε αν ένα ή περισσότερα κουμπιά του κινητού δεν λειτουργούν σωστά, να επιχειρήσουμε να τα επιδιορθώσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μεθόδους για τη χρήση του κινητού.

Πώς επισκευάζουμε τα κουμπιά του κινητού

Είδαμε σε παλαιότερα άρθρα εναλλακτικές χρήσεις για το παλιό μας smartphone ή πώς μπορούμε να το κάνουμε σαν καινούργιο. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν πολύ χρήσιμο τα κουμπιά της συσκευής να λειτουργούν όπως πρέπει.

Αρχικά, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να επισκευάσουμε τα χαλασμένα κουμπιά του κινητού.

Καθαρισμός του κουμπιού και του πλαισίου

Για να καθαρίσουμε το εκάστοτε κουμπί, χρησιμοποιούμε μία απλή μπατονέτα και μικρή ποσότητα ισοπροπυλικής αλκοόλης ή καθαρού οινοπνεύματος.

Βρέχουμε την μπατονέτα ελάχιστα με το υγρό, ώστε να είναι νωπή και όχι να στάζει.

Καθαρίζουμε σχολαστικά το κουμπί τριγύρω, προσέχοντας μην τρέξει υγρό στο εσωτερικό του κινητού. Στην εικόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα με ένα κουμπί στο πίσω μέρος μιας συσκευής.

Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιοδήποτε άλλα φυσικά κουμπιά του κινητού. Πατάμε, λοιπόν, μερικές φορές το πλήκτρο για να αποκολληθούν τυχόν βρομιές και επαναλαμβάνουμε το καθάρισμα.

Εφόσον καθαρίσαμε το κουμπί, θα πρέπει να καθαρίσουμε και το πλαίσιο τριγύρω του. Γενικά, είναι δύσκολο να φτάσουμε στο εσωτερικό του κουμπιού. Γι' αυτό και πρέπει να πιέσουμε αρκετά το πλήκτρο, αλλά να προσέξουμε μην γίνει κάποια ζημιά.

Πατώντας αρκετά το κουμπί, θα δούμε το πλαίσιο που το περιβάλλει. Καθαρίζουμε την περιοχή και έπειτα πιέζουμε από την άλλη πλευρά, ώστε να καθαρίσουμε το σημείο που πριν βρισκόταν το δάχτυλό μας.

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα

Γι' αυτή τη μέθοδο χρειαζόμαστε μία φιάλη πεπιεσμένου αέρα, από αυτές που συνήθως χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για σπρέι βουτανίου (μακριά από φωτιά, λοιπόν), αλλά αν ζητήσουμε πεπιεσμένο αέρα σε κάποιο κατάστημα, θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε.

Με τη βοήθεια του αερίου, θα απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα και θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν έμεινε υγρό στα κουμπιά του κινητού.

Κρατάμε το κινητό και πάλι προς τα κάτω, και μετακινώντας το πλήκτρο σε διάφορες κατευθύνσεις, εφαρμόζουμε σύντομους ψεκασμούς στα κενά.

Καθαρίζουμε όλα τα κουμπιά του κινητού με τον ίδιο τρόπο, και αν διαπιστώσουμε ότι το πάτημα παραμένει δύσκολο, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

Εκμετάλλευση των ρυθμίσεων του κινητού

Το καθάρισμα των κουμπιών μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Όμως, υπάρχει η πιθανότητα τα κουμπιά να έχουν καταστραφεί και να μην επιδέχονται διόρθωση.

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε δύο επιλογές. Είτε χρησιμοποιούμε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας και χειρονομιών του κινητού μας για τη χρήση της συσκευής χωρίς κουμπιά, ή εγκαθιστούμε ανεξάρτητες εφαρμογές.

Προσβασιμότητα

Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας είναι διαθέσιμες σε κάθε συσκευή, ανεξάρτητα από την έκδοση Android που τρέχει. Ο κύριος σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη χρήση του κινητού από άτομα με κινητικά και άλλα προβλήματα.

Στην Προσβασιμότητα μπαίνουμε από τις ρυθμίσεις του κινητού μας. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Ίσως εμείς να μην ανήκουμε σε κάποια ειδική κατηγορία ατόμων. Ενδέχεται όμως να βρούμε κάποιες ενδιαφέρουσες επιλογές για χρήση του κινητού χωρίς κουμπιά, όπως για παράδειγμα οι φωνητικές εντολές.

Αν πάλι η συσκευή μας δεν διαθέτει τέτοια ρύθμιση, υπάρχουν εφαρμογές που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα:

Χειρονομίες

Αντίθετα με την προσβασιμότητα, οι χειρονομίες είναι κάτι που υπόκεινται στον κατασκευαστή και στη διανομή Android που έχει εγκατεστημένη ο κάθε χρήστης. Ωστόσο, οι περισσότεροι launcher προσφέρουν ρυθμίσεις χειρονομιών.

Αν θέλετε να επιλέξετε έναν εναλλακτικό εκκινητή, που θα σας παρέχει χειρονομίες και πολλές άλλες διευκολύνσεις, διαβάστε τον σχετικό οδηγό μας:

Χρήση τρίτων εφαρμογών

Τα κουμπιά του κινητού χρησιμοποιούνται για το κλείδωμα της οθόνης, την αυξομείωση της έντασης, και πολλές ακόμη λειτουργίες. Είναι προφανές λοιπόν πως αν τα πλήκτρα της συσκευής είναι χαλασμένα, η χρήση της δεν θα είναι το ίδιο εύκολη.

Ευτυχώς υπάρχουν πολλές εφαρμογές που υποκαθιστούν τα κουμπιά και κάνουν όλες αυτές τις εργασίες δυνατές με διάφορους τρόπους.

Ενεργοποίηση συσκευής

Αν το κουμπί που δεν λειτουργεί είναι το Power button, τότε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα κατά το άνοιγμα της συσκευής. Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε να μην κλείσει ποτέ, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό.

Ειδικά αν το κουμπί ενεργοποίησης του κινητού δεν λειτουργεί καθόλου, θα είναι σχεδόν αδύνατο να το ξανά θέσουμε σε λειτουργία αν τυχόν κλείσει.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο είναι πολύπλοκοι, και ξεφεύγουν από τα πλαίσια αυτού του οδηγού. Γι' αυτό θα τους δούμε σε μελλοντικό μας άρθρο.

Ενεργοποίηση οθόνης

Στις περισσότερες συσκευές, η ενεργοποίηση της οθόνης πραγματοποιείται με το κουμπί ενεργοποίησης ή με το κεντρικό κουμπί που διαθέτουν.

Ακόμη όμως κι αν όλα τα κουμπιά του κινητού έχουν καταστραφεί, υπάρχουν εφαρμογές που μας βοηθούν να “ξυπνήσουμε” την οθόνη του.

Το Gravity Screen είναι μια εφαρμογή που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη του κινητού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει.

Το Double Tap Screen On and Off χειρίζεται την οθόνη μας με διπλό πάτημα σε αυτή. Όταν είναι ενεργή την απενεργοποιεί, και αντίστροφα.

Μία ακόμη εφαρμογή είναι το Smart Screen On Off, η οποία συνδυάζει τις λειτουργίες των εφαρμογών που αναφέραμε παραπάνω.

Κλείδωμα οθόνης

Μία λιγότερο μεγάλη πρόκληση είναι το κλείδωμα της οθόνης χωρίς τη χρήση κουμπιών. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που βοηθούν σε αυτό.

Εμείς σας προτείνουμε το Lock Device Widget, που είναι μικρό, ελαφρύ, και μπορείτε να ρυθμίσετε το widget να είναι απολύτως διάφανο.

Ένας ακόμη τρόπος κλειδώματος της οθόνης είναι οι χειρονομίες που προσφέρουν κάποιοι launchers. Για παράδειγμα, ο Nova Laucher μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε το διπλό πάτημα της οθόνης να την κλειδώνει.

Αυξομείωση έντασης ήχου

Στο Play Store θα βρούμε αμέτρητες συλλογές από widgets, που μπορούν να μας προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα περισσότερα στοιχεία και τις ρυθμίσεις του κινητού.

Ειδικά αν τα κουμπιά του κινητού δεν λειτουργούν, με μια αναζήτηση μπορούμε εύκολα να βρούμε widget με το οποίο θα ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου στη συσκευή μας.

Λήψη screenshot

Όλα τα σύγχρονα smartphone πραγματοποιούν λήψη στιγμιότυπων από την οθόνη μας, με κάποιον συνδυασμό πλήκτρων. Κάτι τέτοιο όπως καταλαβαίνουμε δεν θα είναι δυνατό, αν τα κουμπιά του κινητού πάψουν να δουλεύουν.

Ευτυχώς για εμάς, αρκετές οι εφαρμογές πραγματοποιούν αυτή τη διαδικασία χωρίς τη χρήση πλήκτρων.

Απενεργοποίηση και Recovery Mode

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η απενεργοποίηση του κινητού μας ή/και η έναρξη του Recovery Mode.

Οι λόγοι για τους οποίους θα θελήσουμε να κλείσουμε το smartphone μας ή να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Recovery Mode είναι αρκετοί.

Υπάρχουν εφαρμογές που κλείνουν τη συσκευή μας, την επανεκκινούν, ή την θέτουν σε Recovery Mode.

Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να απαιτούν ή όχι το κινητό μας να είναι rooted.

Έχετε βρεθεί ποτέ με χαλασμένα τα κουμπιά του κινητού;

Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ κινητό με χαλασμένα κουμπιά; Σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι συμβουλές μας; Μήπως γνωρίζετε άλλους τρόπους χρήσης ενός smartphone χωρίς κουμπιά;

Πείτε μας στα σχόλια τη δική σας εμπειρία με τα χαλασμένα κουμπιά του κινητού.

