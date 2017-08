Πώς Να Εμποδίσω Την Παρακολούθηση της Google

(Ψήφοι: 7. Βαθμολογία: 4,00 στα 5)

(Ψήφοι:. Βαθμολογία:στα 5)

Loading... Loading...

Είναι κοινό μυστικό το ότι οι ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε παρακολουθούν τις προτιμήσεις μας, τους συνδέσμους που ακολουθούμε, και γενικότερα τη δραστηριότητά μας. Όταν όμως μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, όπως η Google, η παρακολούθηση φτάνει σε άλλο επίπεδο. Δείτε πώς μπορούμε να εμποδίσουμε της παρακολούθηση της Google, ή τουλάχιστον να τη μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Πώς μας παρακολουθεί η Google

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Google μας παρακολουθεί μόνο όταν κάνουμε login στον λογαριασμό Google που τυχόν έχουμε. Φυσικά, αυτό δεν αληθεύει.

Ακόμα κι αν δεν έχουμε λογαριασμό Google, η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της αμέτρητες υπηρεσίας, και κάποιες από αυτές είναι βέβαιο ότι τις χρησιμοποιούμε. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το YouTube.

Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η Google μας παρακολουθεί.

Η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης

Πρώτο και κυριότερο, έχουμε την Αναζήτηση της Google. Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης σε καθημερινή βάση για να λύσουμε τις απορίες μας, να αναζητήσουμε υλικό, ιστοσελίδες, και άλλα.

Έχουμε δημιουργήσει ακόμα και ρήμα για την αναζήτηση στο Google, καθώς λέμε "γκούγκλαρέ το" ή "θα το γκουγκλάρω".

Ψάχνουμε λοιπόν συνεχώς στο Google για ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Πού βρίσκεται το κοντινότερο σουβλατζίδικο; Τι σόι εξάνθημα είναι αυτό που έβγαλα στο πόδι; Θα πάρει ο Jon Snow τον θρόνο ή όχι;

Με αυτόν τον τρόπο, τα ενδιαφέροντά μας και η συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο μπορούν πολύ εύκολα να καταγραφούν. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί σε όποια σελίδα επισκεφτούμε βλέπουμε διαφημίσεις με κρέμες για δερματικά εξανθήματα όλη τη βδομάδα, ώσπου αλλάζουν σε σουβλάκια και πίτσες την ημέρα που προβάλλεται το Game of Thrones.

Με τον καιρό, η παρακολούθηση της Google συγκεντρώνει στοιχεία για εμάς, όπως τον χαρακτήρα μας, τα προβλήματα υγείας μας, τις πολιτικές και θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις μας στο φαγητό, ή ακόμα και στο κρεβάτι.

Είναι φως φανάρι ότι δεν χρειάζεται ονοματεπώνυμο για να μας "φακελώσει", αρκεί η διεύθυνση IP του υπολογιστή μας.

Το ερώτημα είναι, γιατί η Google ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις προτιμήσεις μας; Μα φυσικά για να μας πλασάρει διαφημίσεις που θα μας ενδιαφέρουν και θα κάνουμε κλικ, αποφέροντας κέρδος στην εταιρεία. Από εκεί άλλωστε προκύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών της, και το ίδιο ισχύει για αμέτρητες άλλες εταιρείες.

Φυσικά η Αναζήτηση της Google δεν είναι το μόνο μέσο για παρακολούθηση της Google.

Gmail

Η επόμενη μεγάλη υπηρεσία για παρακολούθηση της Google είναι το Gmail. Αν χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία email, η Google σκανάρει το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, καθώς και τους παραλήπτες.

Δεν έχει σημασία αν το μήνυμα που στέλνουμε ή λαμβάνουμε πηγαίνει σε (ή έρχεται από) άλλες υπηρεσίες, όπως η Yahoo και το Outlook. Έτσι κι αλλιώς το πιθανότερο είναι ότι κι αυτές οι υπηρεσίες μας παρακολουθούν με τα δικά τους μέσα.

Ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούμε λογαριασμό Gmail και δεν στέλνουμε ποτέ μηνύματα σε λογαριασμούς Gmail, είμαστε καταδικασμένοι.

Οι servers της Google βρίσκονται παντού, και πολλές εταιρείες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους χρησιμοποιούν για τη δρομολόγηση των email.

Chrome

Ο Chrome είναι το δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης της εταιρείες. Φυσικά το γνωρίζατε ήδη αυτό, και το πιθανότερο είναι ότι επισκεφτήκατε το PCsteps μέσω αυτού του browser.

Με ποσοστό χρήσης 75% παγκοσμίως, ο Chrome είναι αναμφισβήτητα το δημοφιλέστερο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, δεν θα λέγαμε ότι είναι και το πιο εχέμυθο, καθώς μπορεί να παρακολουθεί άμεσα οποιαδήποτε σελίδα επισκεπτόμαστε, ακόμα και χωρίς τη μηχανή αναζήτησης της Google.

Αν ανήκετε στο 25% που χρησιμοποιεί εναλλακτικούς browsers, και νιώθετε ανακούφιση διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, σας προτείνουμε να το ξανασκετείτε.

Ο Firefox, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τη "μαύρη λίστα" της Google για να ελέγξει αν κάποια ιστοσελίδα είναι ασφαλής, πριν μας επιτρέψει να την επισκεφτούμε. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους browsers.

Google+

Αν δεν έχει η Google δικό της μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τότε ποιος θα έχει; Και φυσικά δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μας παρακολουθούν.

Όποτε επισκεπτόμαστε κάποιο από αυτά, ανεβάζουμε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως φωτογραφίες, τοποθεσίες, αγαπημένη μουσική, και άλλα. Το Google+ σαφώς δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ένα καλό παράδειγμα για την παρακολούθηση της Google μέσω του Google+, είναι το εικονίδιο G+, που είναι παρόμοιο με το Like του Facebook.

Μέσω αυτού, οι φίλοι μας - και η αγαπητή Google φυσικά - μπορούν να δουν αν μας άρεσε κάποια ιστοσελίδα που επισκεφτήκαμε.

Android

Και σας να μην έφταναν όλα αυτά, η Google έχει και δικό της λειτουργικό σύστημα.

Υπάρχουν δεκάδες τρόποι με τους οποίους η Google μας παρακολουθεί μέσω του Android. Θα μπορούσαμε να γράψουμε έναν ολόκληρο οδηγό γι' αυτό.

Α ναι, σωστά. Έχουμε ήδη γράψει.

Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας, οι στοχευμένες διαφημίσεις, ακόμα και το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο Play Store χωρίς λογαριασμό Google, δείχνουν με πόσους τρόπους επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της Google.

YouTube

Σε αυτό το σημείο θα σκέφτεστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εχέμυθο browser, μία εναλλακτική μηχανή αναζήτησης, ίσως διαφορετικό λειτουργικό στο κινητό σας, και περιστέρια για τις επικοινωνίες σας.

Μπορείτε όμως να σταματήσετε να βλέπετε βίντεο στο YouTube;

Η Google αγόρασε τη δημοφιλή υπηρεσία για streaming βίντεο το 2006, έναντι 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, έχει άλλον έναν τρόπο για να παρακολουθεί τις συνήθειές μας, μέσω των βίντεο που παρακολουθούμε με τη σειρά μας στο YouTube.

Άλλες υπηρεσίες

Η λίστα φυσικά δεν τελειώνει εδώ. Πέρα από τις υπηρεσίες που αναφέραμε, υπάρχουν διάφορες άλλες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της Google, όπως τα Google AdSense και AdWords, το Google Maps, το Google Analytics, κτλ.

Πώς μπορώ να εμποδίσω την παρακολούθηση της Google;

Μέχρι στιγμής, είναι ξεκάθαρο ότι η Google βρίσκεται παντού και μας παρακολουθεί. Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, μήπως είναι καλύτερα να κάτσουμε και να το απολαύσουμε;

Φαίνεται ότι αν θέλουμε να εμποδίσουμε την εταιρεία να συλλέγει τα προσωπικά μας δεδομένα, θα πρέπει να αποφύγουμε όσες υπηρεσίες αναφέραμε παραπάνω, να αλλάξουμε browser, μηχανή αναζήτησης, να χρησιμοποιούμε κάποιο αξιόπιστο VPN, να καταργήσουμε τα social media, κτλ. Βέβαια υπάρχει και η εναλλακτική του να μην χρησιμοποιούμε καθόλου το ίντερνετ.

Αν χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και διάφορες online υπηρεσίες, δυστυχώς η παρακολούθηση είναι αναπόφευκτη, και όχι μόνο από την Google.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε να κρυφτούμε σε καμιά σπηλιά. Ούτε φυσικά να πάμε στο άλλο άκρο, και να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα κάθε όρο της Google και της εκάστοτε εταιρείας.

Η λύση βρίσκεται κάπου στη μέση. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Google και τις υπηρεσίες του, παραμετροποιώντας τις ρυθμίσεις τους στο ελάχιστο δυνατό όριο παρακολούθησης.

Κάτι αντίστοιχο κάναμε σε παρόμοιο οδηγό με τη Microsoft και τα Windows.

Εξατομίκευση διαφημίσεων

Όπως είπαμε, η Google μας παρακολουθεί για να μας σερβίρει εξατομικευμένες διαφημίσεις. Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται η ίδια.

Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε λιγότερη παρακολούθηση, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την εξατομίκευση διαφημίσεων, πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις Διαφημίσεων.

Μόλις κάνουμε login, απενεργοποιούμε τη ρύθμιση από πάνω δεξιά, σύροντας τον διακόπτη στο "Off".

Η Google είναι ένα από τα δεκάδες δίκτυα διαφημίσεων που υπάρχουν και μας δείχνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Για να απενεργοποιήσουμε κι άλλα από αυτά, κατεβαίνουμε στο τέλος της σελίδας και πατάμε "Εξαίρεση από την προβολή περισσότερων διαφημίσεων".

Θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να φορτώσει η σελίδα.

Μόλις τελειώσει, πατάμε στο "Continue".

Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε "Opt out of all" για να απενεργοποιήσουμε όλες τις στοχευμένες διαφημίσεις, ή επιλέγουμε αυτές που επιθυμούμε.

Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν τον λογαριασμό μας στη Google. Αν δεν έχουμε λογαριασμό ή αν δεν έχουμε συνδεθεί, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την εξατομίκευση για τον browser μας.

Πηγαίνουμε αρχικά στον ίδιο σύνδεσμο, και φροντίζουμε αυτή τη φορά να μην έχουμε κάνει login. Απενεργοποιούμε και τις δύο επιλογές, και είμαστε έτοιμοι.

Τέλος, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις με αυτό το plugin για τον browser μας.

Ανάλογα με τον browser, επιλέγουμε την αντίστοιχη έκδοση και εγκαθιστούμε την επέκταση.

Ιστορικό αναζήτησης

Το επόμενο βήμα για να σταματήσουμε την παρακολούθηση της Google, είναι να εμποδίσουμε τη δημιουργία ιστορικού για τις αναζητήσεις μας στο YouTube και τη μηχανή αναζήτησης.

Για να το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε στα Στοιχεία Ελέγχου Δραστηριότητας και απενεργοποιούμε και τους έξι διακόπτες που θα βρούμε στη σελίδα.

Φροντίζουμε να πατήσουμε "Παύση" για να επιβεβαιώσουμε το αίτημά μας.

Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιήσαμε το ιστορικό αναζήτησης, όμως τι γίνεται με τα δεδομένα που ήδη έχουν αποθηκευτεί; Θα πρέπει να τα σβήσουμε από το πάνελ "Η δραστηριότητά μου".

Πηγαίνουμε στις τρεις κάθετες κουκίδες πάνω δεξιά, και επιλέγουμε "Διαγραφή δραστηριότητας κατά".

Έπειτα ορίζουμε ως "Από την αρχή" στο πεδίο "Διαγραφή κατά ημερομηνία", και επιβεβαιώνουμε πατώντας "Διαγραφή".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, δείτε τον οδηγό μας:

Ιδιωτικά αποτελέσματα

Πέρα από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, υπάρχουν και τα λεγόμενα "ιδιωτικά αποτελέσματα" που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι αφορούν αποτελέσματα αναζήτησης, αντί για διαφημίσεις.

Για να τα απενεργοποιήσουμε, επισκεπτόμαστε τις Ρυθμίσεις Αναζήτησης. Βρίσκουμε τα ιδιωτικά αποτελέσματα, και επιλέγουμε να πάψει η χρήση τους.

Μετά απλώς πατάμε στο κουμπί "Αποθήκευση" στο τέλος της σελίδας.

Κοινές προτάσεις

Με τις κοινές προτάσεις η εταιρεία εμφανίζει προτεινόμενες σελίδες από άλλους χρήστες, ή εφαρμογές του Play Store για παράδειγμα.

Ωστόσο, αυτός είναι άλλος ένας τρόπος για να μας παρακολουθεί η εταιρεία, οπότε μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το χαρακτηριστικό μέσω αυτού του συνδέσμου.

Δεν έχουμε παρά να αποτσεκάρουμε το κουτάκι στο τέλος της σελίδας.

Κινητά και φορητές συσκευές με Android

Όλες οι ρυθμίσεις που ήδη κάναμε θα ισχύουν και για τις φορητές μας συσκευές με Android. Υπάρχει ωστόσο μία επιπλέον ρύθμιση που βρήκαμε στη συσκευή μας.

Για να την απενεργοποιήσουμε, πηγαίνουμε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Google > Προσωπικά στοιχεία και απόρρητο.

Εκεί πατάμε στο "Ρυθμίσεις αναζήτησης" και επιλέγουμε "Να μην γίνεται αποθήκευση" στις "Πρόσφατες τοποθεσίες".

Για ένα κινητό χωρίς Google, μπορείτε να διαβάζετε τον αναλυτικό μας οδηγό.

Εναλλακτική μηχανή αναζήτησης

Τέλος, θεωρούμε ότι είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσουμε κάποια λιγότερο "κουστομπόλα" μηχανή αναζήτησης. Το DuckDuckGo είναι μια εξαίτερη πρόταση, που πάνω απ' όλα σέβεται την ιδιωτικότητά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό μας.

Τι πιστεύετε για την παρακολούθηση της Google;

Είδαμε παραπάνω ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε 100% από τη... "μεγάλη αδερφή" Google, αν φυσικά μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής δικτύωσης, YouTube, και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Η καλύτερη λύση, λοιπόν, είναι να ελαχιστοποιήσουμε την παρακολούθηση της Google, να προσέχουμε τι δεδομένα ανεβάζουμε στα social media, και να προστατέψουμε την ανωνυμία μας με κάποια υπηρεσία VPN.

Εσείς τι πιστεύετε για την παρακολούθηση της Google; Σας ενδιαφέρει η ιδιωτικότητα, ή θεωρείτε ότι όλα όσα περιγράψαμε είναι μάταια;

Γράψτε μας τις εντυπώσεις σας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr.

Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress.