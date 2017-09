DIYsteps #1: Τι Εξοπλισμό Χρειάζομαι Για Τεχνολογικά DIY Project

(Ψήφοι: 3. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Στην καθημερινότητά μας συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες μας, χωρίς ωστόσο να είναι προσαρμοσμένα σε αυτές. Για τον λόγο αυτόν, αρκετοί από εμάς καταφεύγουμε στο να κατασκευάσουμε μόνοι μας μια σειρά από αντικείμενα. Ας δούμε τι εξοπλισμό πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας, για να ξεκινήσουμε κάποιο τεχνολογικό DIY Project.

DIYsteps: Μία κατασκευή κάθε Παρασκευή

Επειδή από μικρούς μας κυνηγάει ο όρος “μαστροχαλαστές”, το ρίξαμε και εμείς στα μαστορέματα.

Από δω και στο εξής, κάθε Παρασκευή το PCsteps θα σας παρουσιάζει μια νέα κατασκευή από τα χεράκια μας. Η νέα μας στήλη θα ακούει στο όνομα DIYsteps, και θα ασχολείται με κάθε είδους τεχνολογική πατέντα.

Αν πάλι το ταλέντο μας αποδειχθεί ανεπαρκές, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.

Η σημερινή δημοσίευση είναι εισαγωγική για τον εξοπλισμό που θα χρειαστούμε όσοι ενδιαφερόμαστε να μπούμε στο χώρο.

Από την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένα DIY project, αναλυτικά και βήμα προς βήμα.

Τι σημαίνει DIY;

Το DIY δεν είναι παρά ένα αρκτικόλεξο, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ακόμα και το PC.

Βγαίνει από τη φράση Do It Yourself, που σε απλά Ελληνικά σημαίνει "φτιάξ’ το μόνος σου".

Ο πρώτος παράγοντας που μπορεί να μας κάνει να ασχοληθούμε με κάποιο DIY Project είναι η εξωτερίκευση της δημιουργικότητάς μας, φτιάχνοντας κάτι πρωτότυπο και κυρίως... δικό μας.

Βέβαια, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως ο φωτισμός του γραφείου μας, που απαιτεί τη δική μας προσωπική πινελιά, και συχνά είναι αναντικατάστατη.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε DIY Project δεν ξεκινάει με άξονα το κέρδος, ή την μαζική παραγωγή. Ενδεχομένως να ακολουθηθεί ο δρόμος αυτός στο μέλλον, αλλά η κινητήριος δύναμη είναι ο πειραματισμός, όχι τα χρήματα.

Τι γνώσεις χρειάζομαι για να ένα DIY Project τεχνολογίας;

Ακόμα και για το παραμικρό DIY Project που αφορά την τεχνολογία, οφείλουμε να ξέρουμε βασικά πράγματα γύρω από το ρεύμα και τον ηλεκτρισμό.

Μη φανταστείτε καμιά άλγεβρα Boule ή τίποτα απαιτητικά ηλεκτρονικά tips. Όσα αναφέρονται στον ακόλουθο οδηγό μας είναι αρκετά.

Εκτός αυτού, το μόνο που θα χρειαστούμε είναι η ενεργή συνείδησή μας γύρω από τους κινδύνους του ρεύματος. Για να ξεκινήσουμε ένα DIY Project, πρέπει να καταλάβουμε ότι “Το ρεύμα δεν είναι παιχνίδι”.

Φροντίζουμε κάθε στιγμή να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, για να εξασφαλίσουμε την προστασία μας.

Τι εξοπλισμό θα χρειαστώ;

Αφού εξασφαλίσαμε το γνωστικό κομμάτι, το επόμενο που πρέπει να δούμε είναι τον εξοπλισμό μας. Τα εργαλεία μπορεί να μην κάνουν το μάστορα, σε καμία περίπτωση όμως δεν βλάπτει να είμαστε καλά εξοπλισμένοι.

Κατσαβίδια - Βιδολόγος

Όταν θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο σε κάποιο DIY Project, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα set κατσαβίδια...

...ή έναν καλό βιδολόγο με μύτες.

Δοκιμαστικό κατσαβίδι

Το συγκεκριμένο είδος κατσαβιδιού είναι εξαιρετικά απαραίτητο για να ελέγξουμε αν από ένα καλώδιο περνάει ρεύμα.

Βάζοντας το χέρι μας στο πάνω μέρος, το κύκλωμα κάνει σώμα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά μας, και ανάβει το λαμπάκι.

Πολύμετρο

Η μέτρηση της τάσης, της αντίστασης, και της έντασης του ρεύματος έχει απλοποιηθεί αρκετά με τη χρήση του πολύμετρου.

Είναι ένα αρκετά χρήσιμο gadget, το οποίο πολλοί υποτιμούν, και λίγοι ξέρουν να χρησιμοποιήσουν. Σε επόμενα άρθρα πάνω σε κάποιο DIY Project, θα δείξουμε πρακτικά τη χρήση του.

Κολλητήρι

Το θερμικό κολλητήρι πρόκειται για ένα αρκετά προχωρημένο εργαλείο, που θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο αν ασχολούμαστε με κάποιο DIY Project ηλεκτρονικών.

Αν τα ηλεκτρονικά δεν είναι το φόρτε μας, μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι το κολλητήρι είναι το παιδί του καραγκιόζη.

Άλλα εργαλεία

Πέρα από όσα ήδη αναφέραμε, υπάρχουν και διάφορα άλλα εργαλεία που μπορεί να μας φανούν χρήσιμα στην πορεία. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστούμε μια πένσα, ή κάποιο κοπίδι.

Όσα περισσότερα εργαλεία διαθέτουμε, τόσο πιο εύκολα θα βγάλουμε εις πέρας το DIY Project που μπορεί να έχουμε κατά νου.

Διάφορα υλικά

Εκτός από τα παραπάνω εργαλεία, συχνά χρειαζόμαστε και διάφορα μικρά υλικά, όπως ακροδέκτες ή θερμοκολλητικά.

Τα συγκεκριμένα υλικά συνήθως τα αγοράζουμε σε kit για DIY Project, ή σε κάποιο μαγαζί με ηλεκτρονικά / ηλεκτρολογικά υλικά.

Όρεξη και Μεράκι

Το τελευταίο απαραίτητο είναι η όρεξη και το μεράκι μας.

Αυτή είναι η καλύτερη μαγιά για να αρχίσουμε να δημιουργούμε όμορφες και λειτουργικές κατασκευές.

Εσείς ετοιμάζετε κάποιο DIY Project;

Τι γνώμη έχετε για τη νέα στήλη του PCsteps; Θέλετε να δείτε κάποια συγκεκριμένη DIY κατασκευή στο μέλλον;

Αν δεν θέλετε να περιμένετε έως την επόμενη Παρασκευή, και ασχολείστε ήδη με το δικό σας DIY Project, μπορείτε να μας γράψετε τις εμπειρίες σας στα σχόλια.

