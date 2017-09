Έξυπνες Χρήσεις του Cloud Computing Που Ίσως δεν Γνωρίζατε

(Ψήφοι: 6. Βαθμολογία: 4,83 στα 5)

Οι περισσότεροι έχουμε γνωρίσει το Cloud Computing μέσα από υπηρεσίες όπως το Dropbox, το Google Drive, το OneDrive, ή το Mega. Κατά συνέπεια, βλέπουμε αυτές τις υπηρεσίες κυρίως σαν μια μέθοδο backup των αρχείων μας στο ίντερνετ και συγχρονισμού σε διαφορετικά PC. Όμως αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για αυτή την τεχνολογία. Δείτε τις σημαντικότερες χρήσεις του Cloud Computing.

Τι είναι το Cloud Computing

Η λογική του Cloud Computing είναι σχετικά απλή. Μία εταιρεία έχει στήσει έναν αριθμό από servers, και μας παραχωρεί μέρος των πόρων του συστήματος, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Οι πόροι αυτοί μπορεί να είναι αποθηκευτική χωρητικότητα, επεξεργαστική ισχύς και RAM, ή ακόμα και το να χρησιμοποιήσουμε πλήρες λογισμικό. Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μέσω ίντερνετ, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

Όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το Dropbox και το Google Drive. Όμως το Cloud Computing περιλαμβάνει αρκετές άλλες δυνατότητες.

Ένα παράδειγμα είναι το Word Online, με το οποίο μπορούμε να έχουμε πολλές από τις δυνατότητες του Microsoft Word, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουμε και να εγκαταστήσουμε το Microsoft Office.

Το μόνο που απαιτείται είναι ένας δωρεάν λογαριασμός Microsoft, ο ίδιος που θα είχαμε και για το hotmail/outlook.com, και να συνδεθούμε στην ιστοσελίδα του Word Online με οποιοδήποτε σύγχρονο browser.

Θα βρούμε το γνώριμο περιβάλλον των τελευταίων εκδόσεων του Office, με τις περισσότερες από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούμε. Και όλα αυτά χωρίς εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη για ενημερώσεις, από οποιονδήποτε υπολογιστή στον κόσμο.

Φυσικά, η συντήρηση μιας υποδομής Cloud Computing έχει σημαντικό κόστος για την εταιρεία.

Σαν αποτέλεσμα, συχνά οι δωρεάν παροχές είναι σε κάποιο βαθμό περιορισμένες. Θα χρειαστεί να πληρώσουμε μια μηνιαία ή ετήσια συνδρομή για τις πλήρεις δυνατότητες.

Παρ' όλα αυτά, για όσους δεν θέλουμε να πληρώσουμε, εξακολουθούμε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αξία του Cloud Computing μέσα από τις δωρεάν υπηρεσίες.

Τα είδη του Cloud Computing

Η τεχνολογία του Cloud Computing περιλαμβάνει από τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Το πρώτο είναι αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά και ονομάζεται "Λογισμικό ως Υπηρεσία". Παράδειγμα Λογισμικού ως Υπηρεσία είναι το Office Online.

Το δεύτερο μοντέλο είναι γνωστό ως "Πλατφόρμα ως Υπηρεσία" και μας παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας για ανάπτυξη εφαρμογών. Επίσης, θα λέγαμε ότι έρχεται δεύτερο σε διασημότητα ανάμεσα στα 3 μοντέλα.

Τέλος, οι "Υποδομές ως Υπηρεσία" μας παρέχουν τους πόρους που χρειαζόμαστε μέσω του ίντερνετ, προκειμένου να στήσουμε ένα δικό μας εικονικό server, μια ιστοσελίδα, ή μια πλήρη online υπηρεσία.

Λογισμικό ως Υπηρεσία - Software as a Service (SaaS)

Αυτή η πτυχή του Cloud Computing μας προσφέρει ένα λογισμικό, μια εφαρμογή λόγου χάριν, σε έναν Cloud Server. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να έχουμε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, είναι απλά να συνδεθούμε στο ίντερνετ.

Το όνομα που έχει επικρατήσει για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι Λογισμικό ως Υπηρεσία, αγγλιστί Software as a Service (SaaS). Το μοντέλο αυτό είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μας προσφέρει ομαλή και γρήγορη λειτουργία μέσω του browser μας.

Εφόσον δεν χρειάζεται εγκατάσταση, εξοικονομούμε και πόρους στο σύστημά μας (αποθηκευτικό χώρο), αλλά και χρήματα αφού δεν χρειάζεται να πληρώνουμε για την άδεια χρήσης της εφαρμογής, κάθε φορά που δημοσιεύεται μια καινούργια έκδοσή της.

Τα έξοδα συντήρησης του λογισμικού, καθώς και η φιλοξενία του στον server, τα αναλαμβάνει ο πάροχος της υπηρεσίας SaaS.

Ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο με έξοδα χρήσης της εφαρμογής, τα οποία είναι ανάλογα με τη χρήση που κάνει και τους πόρους που χρησιμοποιεί στον server.

Πλατφόρμα ως Υπηρεσία - Platform as a Service (PaaS)

Η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία, αποτελεί μεγάλο μέρος του Cloud Computing. Στο ίντερνετ ο όρος που χρησιμοποιείται είναι PaaS, συντομογραφία του Platform as a Service.

Το μοντέλο PaaS προσφέρει στους προγραμματιστές ένα πλαίσιο εργασίας (framework), επάνω στο οποίο μπορούν να προσαρμόσουν ή να αναπτύξουν μια εφαρμογή.

Ειδικότερα, η τεχνολογία PaaS προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης κάθε είδους λογισμικού, πέρα από απλές εφαρμογές. Για τον λόγο αυτό, είναι μια πολύ καλή λύση για τις επιχειρήσεις, καθώς μπορούν εύκολα, γρήγορα, και οικονομικά να διαχειρίζονται λειτουργικά συστήματα, servers, ακόμα και το ίδιο λογισμικό της PaaS.

Η τελευταία δυνατότητα της Πλατφόρμας ως Υπηρεσίας, την καθιστά άμεσα συνδεδεμένη με το 3ο δημοφιλέστερο μοντέλο του Cloud Computing, τις Υποδομές ως Υπηρεσία.

Υποδομές ως Υπηρεσία - Infrastructure as a Service (IaaS)

Το μοντέλο "Υποδομές ως Υπηρεσία" μας προσφέρει πόρους που χρειαζόμαστε για κάποιο υπολογιστικό σύστημα, με κάποια επιπλέον οφέλη.

Οι πόροι που παρέχονται μέσω του μοντέλου IaaS είναι πολύ εύκολα παραμετροποιήσιμοι. Αυτό σημαίνει ότι ενδύκνειται για δραστηριότητες που η ζήτηση για πόρους αλλάζει δυναμικά.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η φιλοξενία ενός site σε έναν server. Μπορούμε όμως να στήσουμε και άλλα υπολογιστικά συστήματα για κάθε είδους εργασίες, όπως συγκέντρωση επεξεργασία δεδομένων (datamining) ή περίπλοκους υπολογισμούς.

Εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα μοντέλα, στο IaaS ο χρήστης έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του λογισμικού που χρησιμοποιεί.

Ποια είναι τα οφέλη του Cloud Computing

Είδαμε τι προσφέρει το Cloud Computing, αλλά γιατί να το χρησιμοποιήσουμε;

Οικονομία

Το κυριότερο όφελος του Cloud Computing είναι το οικονομικό. Το μοντέλο που ακολουθεί είναι να πληρώνεις για ό,τι χρησιμοποιείς (Pay For What You Use Model). Έτσι, ο χρήστης πληρώνει αναλογικά με τη χρήση που κάνει στην αντίστοιχη υπηρεσία.

Διαθεσιμότητα

Η διαθεσιμότητα, άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι άλλο ένα ατού του Cloud Computing. Οι υποδομές στις οποίες λειτουργεί το Cloud Computing είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τη διαθεσιμότητα και την απόδοση.

Μηδενικό Downtime

Με σωστή διαχείριση του Cloud, το uptime (χρόνος που λειτουργεί ομαλά ο server) προσεγγιστικά φτάνει το 99,99%. Έτσι, έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα σε θέματα απόδοσης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ευελιξία

H ευελιξία του Cloud είναι άλλο ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό του, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους απλούς χρήστες.

Τα Cloud διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες με βάση την προσβασιμότητα. Έτσι έχουμε το δημόσια Cloud (Public Cloud), το ιδιωτικό Cloud (Private Cloud), και το υβριδικό Cloud (Hybrid Cloud).

Το Public Cloud μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας στους server που μας προσφέρει το Cloud. Ωστόσο, η ασφάλεια των δεδομένων μας είναι περιορισμένη.

Σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα, το Private Cloud είναι η καλύτερη λύση. Τα δεδομένα μας αποθηκεύονται σε ένα ιδιωτικό σύννεφο ασφαλισμένο με firewall, και η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τέλος, το Hybrid Cloud είναι μια μίξη των δύο παραπάνω. Σε περίπτωση που θέλουμε να διαμοιραζόμαστε μέρος των δεδομένων μας μόνο, το Hybrid Cloud αποτελεί μια αρκετά καλή λύση.

Οι πιο γνωστές χρήσεις του Cloud Computing

Αρκετά όμως με το τεχνικό κομμάτι. Ας δούμε στην πράξη πού μας βοηθάει το Cloud Computing, καθώς και τις δημοφιλέστερες εφαρμογές που στηρίζονται στην ιδέα του.

Amazon Web Services- AWS

Η Amazon είναι μια εταιρία κολοσσός της οποίας το όνομα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Cloud Computing. Η Amazon Web Services (AWS) προσφέρει υψηλής ποιότητας IaaS, PaaS, και SaaS υπηρεσίες.

Μια επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα της θα σας πείσει για το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει.

Microsoft Office 365

Με το Microsoft Office 365 μπορούμε να δουλεύουμε από οποιονδήποτε browser, σε όποιο από τα προγράμματα της σουίτας Office επιθυμούμε. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε και από οποιαδήποτε κινητή συσκευή.

Η Microsoft μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε οποιοδήποτε από τα προγράμματα της σουίτας του Office επιθυμούμε, μέχρι και σε 5 συσκευές Windows ή Mac. Μπορούμε επίσης να εργαστούμε χωρίς ίντερνετ και να συγχρονίσουμε τις αλλαγές που κάναμε όταν βρεθούμε ξανά online.

Αναντίρητα το Office 365 αποτελεί μια από τις εξυπνότερες μετενσαρκώσεις του Cloud Computing.

Salesforce

Η Salesforce είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Managment - CRM). Η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Cloud Computing.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις εφαρμογές της Salesforce μέσω του ίντερνετ, πράγμα που αποδείχθηκε αρκετά επιτυχημένο για την εταιρεία. Μάλιστα, το 2016 τα έσοδά της ανήλθαν στα 6.16 δις δολάρια.

Google Cloud Platform

Με την online πλατφόρμα της Google, Google Cloud Platform, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να αναπτύξουν εφαρμογές σε μια πληθώρα γλωσσών προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας τις υποδομές της Google.

Dropbox

Ένα από τα γνωστότερα πρόγραμμα online αποθήκευσης είναι το Dropbox.

Πρόκειται για άλλη μία πολύ γνωστή εφαρμογή βασισμένη στο Cloud Computing, που είχε αρκετά μεγάλη απήχηση στο online κοινό. Με το Dropbox μπορούμε να αποθηκεύουμε τα αρχεία μας online. Είναι αρκετά απλό στη χρήση του, και με αρκετές δυνατότητες.

Το Dropbox αποτελεί μια αρκετά δημοφιλή εφαρμογή online αποθήκευσης. Φυσικά, δεν παύουν να υπάρχουν και άλλες αρκετά αξιόλογες εφαρμογές παροχής δωρεάν online αποθηκευτικού χώρου.

Cisco WebEx

Το WebEx αποτελεί έναν έξυπνο και γρήγορο τρόπο για ομαδική εργασία. Είναι ένα σύνολο από Cloud υπηρεσίες, οι οποίες μας επιτρέπουν να δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες μας από όπου κι αν βρισκόμαστε.

Το Cisco WebEx Meeting Center, το Support Center, καθώς και τα Training και Event Centers, αποτελούν πολύ δυνατές λύσεις online συναντήσεων.

Το Cloud Computing σε μερικά χρόνια

Τα πράγματα στον κόσμο του Cloud Computing βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Από τεχνολογικής άποψης, η τεχνολογία Cloud αναπτύσσεται ραγδαία, ενώ είναι κοινός τόπος ότι σε μερικά χρόνια θα χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Πιστεύεται δε, ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν για το Cloud Computing θα είναι αρκετές δεκάδες δις μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι ειδικοί μιλάνε για μια νέα μορφή βιομηχανίας βασισμένη στο Cloud Computing.

Προβληματισμοί για το Cloud Computing

Λογικά απορρέει από τα παραπάνω, ότι η τεχνολογία του Cloud Computing παρέχει αρκετές διευκολύνσεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι βασίζεται εξ ολοκλήρου στο ίντερνετ, την καθιστά ευάλωτη σε ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Παρ' όλα αυτά, οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud έχουν ήδη έρθει αντιμέτωποι με τα προβλήματα αυτά και έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο.

Προβληματισμοί δημιουργούνται και για τα προβλήματα συμβατότητας, καθώς απαιτούνται αρκετές αλλαγές στις υπάρχουσες υποδομές για τη μετάβαση σε Cloud. Και εδώ όμως η πρόοδος είναι μεγάλη, με τα Hybrid Cloud να αποτελούν μια πολύ καλή λύση για το πρόβλημα αυτό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η τεχνολογία Cloud βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Ως εκ τούτου, δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα πρότυπα για την τεχνολογία αυτή.

Φαίνεται λοιπόν, ότι το Cloud Computing έχει μπει για τα καλά στις ζωές πολλών από εμάς, κι αν όχι ακόμα, αυτό θα γίνει σίγουρα τα επόμενα χρόνια.

