Τα Καλύτερα Build Για να Προσθέσετε Αυτόματα Kodi Addons

To Kodi μας παρέχει τη θεαματικότερη πρόσβαση σε όλες οι ταινίες και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Το σπουδαίο ανοικτό λογισμικό γίνεται ακόμη καλύτερο και ομορφότερο με τη χρήση addons. Αντί να προσθέτετε ένα ένα τα Kodi addons, δείτε τα καλύτερα πλήρη build που ενσωματώνουν νέα εμφάνιση και πολλαπλές δυνατότητες σε ένα πακέτο, με μία εύκολη εγκατάσταση.



Η μεγάλη βοήθεια των build για τα Kodi addons

Είναι φυσικό να μην είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τα αυτόνομα build, αλλά και τα repos και Kodi addons που διατίθενται για να αυξήσουν το θέαμα στο Kodi.

Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενους οδηγούς για τις διαφορές που υπάρχουν σε αυτές τις τρίτες πηγές, που με την εγκατάστασή τους δίνουν απεριόριστη πρόσβαση στο ανεξάντλητο περιεχόμενο του ανοιχτού οικοσυστήματος.

Το build διαφέρει από τα αποθετήρια και τα μεμονωμένα Kodi addons. Πρόκειται για ένα συγκεντρωμένο πακέτο με όλα τα πρόσθετα που χρειάζονται για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας, και το απόλυτο θέαμα στο Kodi.

Ταυτόχρονα τα build διαθέτουν προσαρμοσμένο περιβάλλον, που αλλάζει εντελώς την πρωταρχική εμφάνιση του media manager.

Μέσα στα build βρίσκονται τα repos, γνωστά και ως αποθετήρια. Πρόκειται στην ουσία για τα δοχεία που περιέχουν τα Kodi addons.

Ο αριθμός του περιεχομένου των repos ποικίλει ανάλογα το αποθετήριο, καθότι ορισμένα περιλαμβάνουν μόνο ένα πρόσθετο και κάποια άλλα εκατοντάδες.

Τo περιεχόμενο, δηλαδή τα πρόσθετα ή Kodi addons, είναι οι εφαρμογές οι οποίες επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στο online περιεχόμενο, που αυξάνει εντυπωσιακά το θέαμα στο Kodi.

Επιπλέον, βοηθούν και στη συντήρηση του ανοικτού media manager, αλλά και σε διάφορες άλλες χρήσιμες λειτουργίες του ανοικτού λογισμικού.

Στην ανοιχτή κοινότητα του Kodi υπάρχουν πολλά και διάφορα build. Κάποια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και κάποια άλλα λιγότερο. Μερικά διαθέτουν και επιλογές για πλήρη ή μίνι έκδοση.

Εμείς επιλέξαμε τα ταχύτερα και ομορφότερα που κυκλοφορούν, βάσει διασταυρωμένης έρευνας και εξαντλητικών δοκιμών που κάναμε, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για τις βασικές λειτουργίες και λεπτομέρειές τους, και σε σχέση με τις συσκευές που διαθέτουμε.

Όλα τα build του οδηγού έχουν αναβαθμιστεί ειδικά για την v17 Krypton. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται βασίζεται στην αξιολόγησή μας, που προέκυψε μετά από πολυήμερες εξαντλητικές δοκιμές σε Windows, Android, και iOS.

Το κριτήριο ήταν η σχέση "ταχύτητα / ομορφιά / ευκολία".

Σημείωση: Για το κάθε build παρουσιάζουμε πρώτα τα χαρακτηριστικά του, και στο τέλος της κάθε ενότητας τη διαδικασία για το πώς να το εγκαταστήσουμε.

Duggz Pro All in One

Πρόκειται αναμφίβολα για το πιο ωραίο build που κυκλοφορεί για το Kodi Krypton, και ταυτόχρονα για ένα από τα πιο γρήγορα.

Έχει μέγεθός 393 ΜΒ και είναι το ιδανικότερο build πλήρης έκδοσης, για να απογειώσει το θέαμα στο Kodi σε όλες τις συσκευές.

Το Duggz Pro All in One έχει εντυπωσιακό περιβάλλον και είναι ιδιαίτερα ενεργό από τους σχεδιαστές του, καθότι ενημερώνεται και βελτιώνεται συνεχώς. Το build προσφέρει και premium online υπηρεσίες μέσα από ειδική ενότητα.

Εκείνο που από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάζει είναι ότι εμφανίζει διπλές σειρές από αναρίθμητες μικρογραφίες ταινιών στο κεντρικό πάνελ. Στην αρχή νομίζαμε ότι αυτό θα το καθυστερούσε.

Αντιθέτως, το build είναι απροσδόκητα ελαφρύ και ιδιαίτερα γρήγορο.

Μας έκανε μεγάλη εντύπωση η ταχύτητά του, και το ότι δεν κόλλησε και δεν καθυστέρησε ούτε μία φορά σε χαμηλών δυνατοτήτων laptop με 2GB μνήμη, που έγιναν όλες οι βασικές δοκιμές των build στα Windows, και από το οποίο προέρχονται όλες οι φωτογραφίες του οδηγού.

Το ταχύτατο Duggz All in One Pro έχει όλα τα απαραίτητα Kodi addons, όπως τα Exodus, Elysium, και Spectο, καθώς επίσης όλα τα 4K Αdd-ons. Επιπλέον, διαθέτει έτοιμες ενότητες για ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, και ερωτικό θέαμα στο Kodi.

Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να προσθέσουμε το ελληνικό AliveGR που διαθέτει και τους Subtitles.gr.

Αναλύουμε αυτή την πανεύκολη ενέργεια στο τέλος του οδηγού. Είναι παρόμοια για όλα τα build και γίνεται μέσα από το Kodi.

Φωτογραφίες Duggz Pro

Τα καλύτερα του build

Το Duggz έχει προεπιλεγμένο το ανανεωμένο Elysium (Zen) για τις ταινίες, που εμφανίζει τις περισσότερες 1080p ταινίες από οποιαδήποτε άλλο από τα Kodi addons, βελτιώνοντας πολύ το θέαμα στο Kodi.

Ωστόσο, μέσα στο build θα βρούμε όλα τα γνωστά πρόσθετα, με τις ρυθμίσεις όπως τις περιγράφουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Ξεκινώντας το Kodi, το build εμφανίζεται αστραπιαία και αμέσως μπορούμε να κινηθούμε σε όλες τις ενότητες του κεντρικού πάνελ.

Όπως προείπαμε, σε εκείνο που ξεχωρίζει το Duggz από όλα τα build, είναι ότι στο κεντρικό πάνελ εμφανίζει δύο ατελείωτες σειρές με τα πόστερ των ταινιών.

Οι μικρογραφίες άπαξ και φορτώσουν την πρώτη φορά στην εκκίνηση του build, κατόπιν θα εμφανίζονται αστραπιαία. Ακόμη και όταν αλλάζουμε ενότητες στο κεντρικό πάνελ, και μετά επιστρέψουμε ξανά στην ενότητα των ταινιών.

Η πρόσβαση και η εμφάνιση των υπόλοιπων μικρογραφιών στο υπόλοιπο μενού, γίνεται ταχύτατα χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση στην εμφάνισή τους.

Αναρίθμητες ταινίες HD

Η πάνω σειρά με τα πόστερ έχει πάρα πολλές ταινίες HD, οι οποίες εναλλάσσονται ταχύτατα προς τα δεξιά σε μία ατέρμονη ακολουθία, και ανανεώνονται συνεχώς.

Η αναπαραγωγή όλων αυτών των HD ταινιών γίνεται αυτόματα μόλις πατήσουμε στην μικρογραφία, χωρίς να απαιτηθεί άλλη ενέργεια.

Έτσι με αυτόν τον αυτοματοποιημένο τρόπο έχουμε του κόσμου τις επιλογές για τις νέες HD ταινίες, και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ιδιαίτερα για να τις βρούμε μέσα από τα Kodi addons.

Η κάτω σειρά των μικρογραφιών έχει τις νεότερες ταινίες με απευθείας εμφάνιση της αξιολόγησής τους, και μία μικρή περίληψη του έργου. Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει και μερικές παλαιότερες που είναι δημοφιλείς.

Εύκολες και γνωστές ρυθμίσεις

Όλες οι ρυθμίσεις βρίσκονται στην ενότητα του συστήματος σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, και είναι γνωστές στους περισσότερους από μας.

Μπορούμε να τις δούμε και σε πλήρη ανάλυση σε προηγούμενους οδηγούς, όπως και τις ρυθμίσεις του πολύ χρήσιμου Trakt.

Ενεργά Kodi addons για ULTRA HD ταινίες

Είναι να απορεί κανείς με την ταχύτητα αυτού του build, παρά τα τόσα πολλά πρόσθετα που περιλαμβάνει για να βελτιώσει το θέαμα στο Kodi. Διαθέτει ίσως τον πιο γρήγορο player για ταινίες από όλα τα build του οδηγού.

Ο κατάλογος είναι μακρύς, καθότι το build έχει όλα τα καλά Kodi addons για 4K ταινίες, όπως το Stream Army, και κυρίως τα Silent Hunter, SkyNet, και Maverick TV, που αναλύσαμε σε προηγούμενο οδηγό.

Στις δοκιμές μας διαπιστώσαμε ότι όλα λειτουργούσαν άψογα, και με βασικότερο όλων ότι εμφανίζονται οι ελληνικοί υπότιτλοι των "Opensubtitles.org by Opensubtitles", στο SkyNet και Silent Hunter. Οι Subtitles.gr δεν τους εμφάνιζαν.

Για το πώς μπορούμε να προσθέσουμε εύκολα τους Opensubtitles.org by Opensubtitles στις σχετικές υπηρεσίες του build, αν δεν τους περιλαμβάνει, μπορούμε να το δούμε σε προηγούμενο πρόσφατο οδηγό.

Αξιόπιστες αθλητικές μεταδόσεις

Μετά από καιρό οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πρώτη φορά δούλεψαν απρόσκοπτα τόσα πολλά Kodi addons για σπορ, αυξάνοντας κατά πολύ το αθλητικό θέαμα στο Kodi.

Το build προσφέρει απευθείας στο κεντρικό μενού την ενότητα των σπορ, με προεπιλογή το Deliverance, το οποίο λειτούργησε άψογα σε ό,τι κι αν επιχειρήσαμε, είτε σε live, είτε σε highlights.

Επιπλέον, η απευθείας ενότητα των σπορ έχει πολύ καλή απόδοση στο ζωντανό αθλητικό πρόγραμμα των καναλιών του BT sport, και διαθέτει πολλές υποενότητες και Kodi addons ακριβώς από κάτω.

Εγκατάσταση του Duggz

Ενεργοποίηση άγνωστων πηγών

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση με ακρίβεια το ακόλουθο url:

http://duggzbuilds.uk/repo/

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL

Ονομάζουμε .Duggz την πηγή και πατάμε "OK”

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Duggz ➜Εγκατάσταση από αρχείο zip➜plugin.video.DuggzBuilds.zip

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 3 λεπτά για να εμφανιστεί η ενεργοποίηση. Θα δούμε την επιβεβαίωση στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο αρχικό μενού του Kodi στα "Πρόσθετα ➜πρόσθετες εφαρμογές, και στα δεξιά πατάμε στο σχετικό εικονίδιο "Duggz Build" ➜Duggz Pro All in One

Περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη, που εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης που έχουμε, και κατόπιν κλείνουμε το Kodi.

Μόλις ανοίξουμε το Kodi θα δούμε το Duggz Build. Δεν κάνουμε τίποτε για 1-2 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Αν δεν μας εμφανιστεί το build, πηγαίνουμε στην ενότητα του κελύφους για να επιλέξουμε το skin.

Κεντρικό πάνελ➜Εικονίδιο πάνω που θυμίζει γρανάζι➜Ρυθμίσεις διασύνδεσης ➜Κέλυφος ➜Aeon Nox:Silvo ➜Ναι.

Δεν κάνουμε τίποτε για 1-2 λεπτά, έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Υπέρ

Είναι το πιο ωραίο και ταχύτερο build πλήρης έκδοσης, για το Kodi Krypton 17

Εμφανίζει με αυτοματοποιημένο τρόπο τις περισσότερες 1080p ταινίες από οποιοδήποτε άλλο build

Ιδανικό για όλες τις συσκευές και τα TV Box

Διαθέτει όλα τα Kodi addons για ULTRA HD ταινίες

Εμφανίζονται οι ελληνικοί υπότιτλοι στις 4K ταινίες

Διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο μενού

Προσθέτει αυτόματα τους ελληνικούς χαρακτήρες στις κρίσιμες ενότητες του κεντρικού πάνελ

Είναι από το πιο εύκολα Build για άμεση πρόσβαση στις ταινίες

Διαθέτει backup, επαναφορά και συντήρηση μέσα από την ενότητα Community Portal

Πολλές επιλογές για IPTV και ζωντανό αθλητικό θέαμα στο Kodi

Ενσωματώνει πολλά "ροζ" Kodi addons για ενήλικους

Κατά

Εμφανίζεται ενίοτε αστοχία στην εγκατάσταση του build και απαιτείται να προσπαθήσουμε αρκετές φορές

Διαθέτει πολλές ενότητες και υποενότητες στο κεντρικό μενού που απαιτούν εξοικείωση.

Για ποιους χρήστες είναι ιδανικό

Το Duggz είναι ό,τι πιο γρήγορο και όμορφο θα μπορούσαμε να έχουμε από ένα υπερπλήρες build στο Kodi Krypton 17.

Είναι ιδανικό για να αυξήσουμε εντυπωσιακά το θέαμα στο Kodi σε όλα τα TV Box και υπολογιστές που δεν έχουν πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά.

Θα λέγαμε ότι είναι το ιδανικότερο για τους χρήστες που θέλουν άμεση και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ταινίες υψηλής ποιότητας, και αξιόπιστες ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες αθλητικές μεταδόσεις.

Επιπλέον, είναι το καταλληλότερο για το απόλυτο 4K θέαμα στο Kodi σε όσους έχουν σύνδεση VDSL, εξοπλισμό για Ultra HD ταινίες, και επίσης σε όσους αρέσκονται σε online ερωτικό περιεχόμενο πάσης φύσεως.

Εναλλακτική προσθήκη του Duggz σε περίπτωση αστοχίας στην εγκατάσταση

Πρέπει να αναφέρουμε ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες backup στο Duggz Pro All in One, μαζί με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τα ελληνικά Kodi addons, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν τα URL του build.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που εμφανίζεται συνεχής αστοχία στην εγκατάσταση, μπορούμε να κατεβάσουμε το αρχείο zip που περιέχει ολόκληρο το build, έτοιμο μαζί με όλα τα ελληνικά Kodi addons, μέσα από το Google Drive του PCsteps.

Google Drive

Για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με την λήψη του zip αρχείου λόγω του μεγέθους του (672 ΜΒ), θα πρέπει να το παρακάμψουμε με τον εξής τρόπο:

Κάνουμε Login στο Google Drive με τον λογαριασμό μας της Google, τον ίδιο που χρησιμοποιούμε και για το Gmail, το YouTube, και τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας. Αν δεν έχουμε λογαριασμό, δημιουργούμε έναν νέο.

Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέγουμε "Δημιουργία Αντιγράφου".

Έπειτα πηγαίνουμε "Το Drive μου" και βρίσκουμε το αντίγραφο του αρχείου. Δεν έχουμε παρά να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω του και "Λήψη".

Θα δούμε το σύνηθες μήνυμα του Google Drive σε αυτές τις περιπτώσεις, για αδυναμία σάρωσης από ιούς. Είναι προφανές ότι το έχουμε ελέγξει και δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το σύστημα σας.

Μεταφορά του build

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου zip, αποσυμπιέζουμε τους τρεις φακέλους "userdata, media, addons", από τους τέσσερις που θα δούμε μέσα στο zip.

Στην συνέχεια αφού βεβαιωθούμε ότι το Kodi είναι κλειστό, εντοπίζουμε τον φάκελο του Kodi στο λειτουργικό σύστημα που τρέχουμε, ο οποίος βρίσκεται στις ακόλουθες διαδρομές στα Windows:

C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi

C:\Users\user\AppData\Local\Packages\XBMCFoundation.Kodi_4n2hpmxwrvr6p\LocalCache\Roaming\Kodi

Η πρώτη διαδρομή αφορά το Kodi installer που κατεβάσαμε από τη σελίδα του λογισμικού, και η δεύτερη αφορά το Kodi που κατεβάσαμε από το κατάστημα των Windows.

Πρέπει να προσέξουμε ότι αντί για “user”, πρέπει να βάλουμε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούμε στα Windows.

Επίσης καλού-κακού ας ενεργοποιήσουμε τα κρυφά στοιχεία στον Explorer. Το ίδιο ας κάνουμε και στον file manager που χρησιμοποιούμε στο Android, στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται οι φάκελοι του Kodi.

Η διαδρομή στο Android είναι η ακόλουθη:

Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi

Στη συνέχεια μεταφέρουμε ένα προς ένα τους τρεις φακέλους που αποσυμπιέσαμε πριν λίγο, μέσα στον φάκελο του Kodi.

Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αυτή η επικόλληση πρέπει να γίνει σταδιακά. Για παράδειγμα ξεκινάμε πρώτα την μεταφορά του "userdata", μετά το "media" και κατόπιν το "addons". Δεν παίζει ρόλο η σειρά.

Σε αυτή την μεταφορά τα Windows θα μας ρωτήσουν αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα αρχεία προορισμού, καθότι υπάρχουν ήδη οι φάκελοι με το ίδιο όνομα. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε αυτή την ένδειξη της αντικατάστασης.

Από εκεί και μετά μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά, το build θα εμφανιστεί μόλις ξεκινήσουμε το Kodi.

Μέσα στο Duggz Pro θα δούμε ότι το ελληνικό μενού είναι έτοιμο, και τα ελληνικά Kodi addons των υποτίτλων να είναι ήδη εγκατεστημένα, μαζί με το AliveGR στα πρόσθετα βίντεο.

Είναι καλό να θυμόμαστε ότι αυτοί οι τρεις φάκελοι είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να κάνουμε universal μεταφορά οποιουδήποτε build, ή οτιδήποτε έχουμε στο kodi μαζί με τις ρυθμίσεις μας, σε όλες τις συσκευές.

Durex

Έχουμε παρουσιάσει την προηγούμενη έκδοση του Durex σε οδηγό για το Kodi v16 Jarvis. Το build θυμίζει εν μέρει το Schism TV και το Boom Shakalaka που είδαμε σε προηγούμενους οδηγούς.

Ωστόσο, η νέα έκδοσή του είναι πιο γρήγορη και πρόκειται αναμφίβολα για ένα από το ταχύτερα και υπερπλήρη build για την έκδοση Krypton, ιδανικό για να απογειώσει το θέαμα στο Kodi σε όλες τις συσκευές.

Το ταχύτατο Durex έχει μόνιμη βιτρίνα στο κεντρικό πάνελ όλα τα απαραίτητα Kodi addons όπως το Elysium, Exodus, και Spectο. Επίσης, έχει βιτρίνα με μικρογραφία το YouTube, και διαθέτει όλα τα 4K Αdd-ons.

Αναβαθμίστηκε ειδικά για την Krypton 17.3 στις 18 Ιουνίου 2017. Το μέγεθος του build είναι 393 MB.

Φωτογραφίες του Durex

Τα καλύτερα του build

Το Durex έχει προεπιλεγμένο το ανανεωμένο Elysium (Zen) για τις ταινίες, που εμφανίζει τις περισσότερες 1080p ταινίες από τα άλλα Kodi addons, βελτιώνοντας κατά πολύ το θέαμα στο Kodi.

Genesis Reborn

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι το Durex διαθέτει και την αναγέννηση του πάλαι ποτέ κραταιού Genesis, το Genesis Reborn, το οποίο μερικές φορές ξεπερνάει και το Elysium, χάρη στο Alluc και Openload.

Πρόκειται για μία νέα εντυπωσιακή έκδοση που εμφανίζει ενίοτε το περισσότερο περιεχόμενο HD, από οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο ταινιών, αυξάνοντας πολύ τις επιλογές μας για το κινηματογραφικό θέαμα στο Kodi.

Το Genesis Reborn ενσωματώνει το Alluc στα εργαλεία του. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να ανοίξουμε μέσα από τον browser έναν λογαριασμό στα site των Alluc και Openload.

Αναλύουμε αυτή την πανεύκολη ενέργεια στο τέλος του οδηγού.

Αν το θέλουμε, μπορούμε να εγκαταστήσουμε το Genesis Reborn και μεμονωμένα, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση κάποιου build, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναλύουμε στην ίδια ενότητα με το Alluc.

Εύκολες και γνωστές ρυθμίσεις

Στο Durex με εύκολο τρόπο μπορούμε από το κεντρικό πάνελ να εναλλάσσουμε και τα υπόλοιπα χρήσιμα Kodi addons, στα οποία έχουμε αναφερθεί αναλυτικά.

Για τους υπότιτλους έχει έτοιμους τους "Opensubtitles.org by Opensubtitles" στις σχετικές υπηρεσίες, για να τους προσθέσουμε.

Στην ενότητα System του Durex μπορούμε να βρούμε την αυτόνομη συντήρηση που προσφέρει το build, μαζί με όλες τις ρυθμίσεις του. Είναι παρόμοιες όπως τις γνωρίζουμε σε όλα τα προηγούμενα πρόσθετα που έχουμε χρησιμοποιήσει.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Durex είναι ότι ανοίγει απευθείας με τις ταινίες, και κυρίως ότι στο κεντρικό πάνελ έχει πάντα σε πρώτο πλάνο ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Στο πάνω τμήμα έχει τις μικρογραφίες των ταινιών που εναλλάσσονται προς τα δεξιά, και ακριβώς από κάτω τα βασικά Kodi addons που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ιδανικό για τα TV Box, καθότι μόλις ανοίξει το build δεν πρόκειται να χαθούμε στην αναζήτηση.

Επιπλέον, μπορούμε να αλλάξουμε το κάτω τμήμα των Kodi addons και να προσθέσουμε τα επτά αγαπημένα μας, όπως νομίζουμε εμείς. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την ενότητα System➜Skin settings➜Add-ons shortcuts.

Community Portal

Το υπερπλήρες build ακριβώς δίπλα από τις ταινίες και τηλεοπτικές σειρές έχει την τρίτη χρήσιμη ενότητα που εμφανίζεται στο ίδιο πάνελ μόλις ξεκινάει το Kodi.

Εκεί θα δούμε αμέσως το καλύτερο εργαλείο για να κάνουμε backup και επαναφορά. Πρόκειται για το Community Portal από την ανοικτή κοινότητα του Kodi και το γνωστό repo Noobsandnerds.

Επιπλέον, μέσα από το Community Portal μπορούμε να κάνουμε Fresh start, επαναφέροντας το Kodi στην αρχική του κατάσταση, και να προσθέσουμε του κόσμου τα Kodi addons και εργαλεία.

Είναι κάτι παρόμοιο με το Fusion Add-on installer, που έπαψε να λειτουργεί. Αν θέλουμε μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και μεμονωμένα, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση κάποιου build, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναλύουμε στο τέλος του οδηγού.

To build έχει έτοιμο το YouTube στην ίδια ενότητα των Kodi addons στο κεντρικό πάνελ, το οποίο δουλεύει απρόσκοπτα, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία ρύθμιση.

Αν θέλουμε να συνδεθούμε στον λογαριασμό μας, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε δύο φορές στη σχετική σελίδα της ενεργοποίησης του YouTube, τους δυο κωδικούς που θα μας ζητηθούν ως είθισται, για να γίνει ζεύξη στο λογαριασμό μας.

Στις αλλεπάλληλες δοκιμές δεν παρουσίασε κανένα απολύτως σφάλμα, και είχαμε πρόσβαση σε live περιεχόμενο και σε όλα ανεξαιρέτως τα βίντεο του YouTube.

ULTRA HD ταινίες

Το Durex έχει όλα ανεξαιρέτως τα Kodi addons για 4K θέαμα στο Kodi, όπως το Silent Hunter, το Stream Army, και το Maverick TV. Στις δοκιμές μας διαπιστώσαμε ότι όλα δούλευαν άψογα.

Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν για αυτά τα Kodi addons των 4Κ ταινιών σε διαδοχικούς οδηγούς, και στη συνέχεια ψάχναμε να τα βρούμε γιατί αρέσκονταν στο εξαφανιζόλ. Βέβαια τα 4K πρόσθετα ενίοτε παρουσιάζουν προβλήματα σε όλα τα build.

Το σημαντικότερο στις UHD ταινίες του Durex, είναι ότι αποδίδουν άριστα οι ελληνικοί υπότιτλοι των ενσωματωμένων "Opensubtitles.org by Opensubtitles", στο SkyNet και Silent Hunter.

Ταχύτατο και υπερπλήρες build

Το Durex δεν είναι μόνο ταχύτατο, όμορφο, και εύκολο στη χρήση του, αλλά πρόκειται και για ένα τάνκερ αποθετηρίων και Kodi addons.

Στην ενότητα των προσθέτων θα βρούμε όλων των ειδών τους Wizard. Σε μερικούς έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα.

Επιπλέον, στα Kodi addons του Durex μπορούμε να βρούμε και το Indigo που έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενο οδηγό.

Κάποιες λειτουργίες του δεν είναι ενεργές και εμφανίζεται σφάλμα, αλλά δουλεύει το backup, η επαναφορά, και η συντήρηση.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι επειδή το Durex είναι υπερπλήρες με πολλά Kodi addons, αργεί να κλείσει.

Το Indigo μπορεί να μας βοηθήσει από τα "Maintenance Tools" να βάλουμε στα αγαπημένα μας το αστραπιαίο κλείσιμο του Kodi, με εύκολο τρόπο όπως το περιγράφουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Στην ίδια ενότητα θα βρούμε και το Ares Wizard, που είναι το ιδανικότερο εργαλείο για να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις καθυστερήσεις στο Kodi, αυξάνοντας με αυτόματο τρόπο το μέγεθος του αρχείου της προσωρινής μνήμης.

Επιπλέον, το Ares Wizard είναι ένα από τα καλύτερα μέσα για να εγκαθιστούμε με τον πιο αυτοματοποιημένο τρόπο τα πιο δημοφιλή build της περιόδου, μέσα από την ειδική ενότητα που έχει στα επιμέρους εργαλεία του.

Οι περισσότεροι χρήστες το χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο.

Αν και το εργαλείο δεν είναι στην καλύτερή του φόρμα όπως παλιά, μπορούμε να δούμε τις χρήσιμες λειτουργίες του Ares Wizard για την εξάλειψη του buffering που λειτουργούν ακόμη, σε προηγούμενο οδηγό.

Επιπλέον, απευθείας μέσα από το αρχικό κεντρικό πάνελ και διαμέσου του iVue TV Guide, θα έχουμε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές με συνεχή ροή προγράμματος, από τα μεγαλύτερα αθλητικά κανάλια, και όχι μόνο.

Κάτι παρόμοιο κάναμε παλαιότερα με το Echo TV Guide που αποδήμησε εις Κύριον.

Εγκατάσταση του Durex

Στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi:

Ενεργοποίηση άγνωστων πηγών

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση με ακρίβεια το ακόλουθο url:

http://drxbld.com/wiz

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL.

Ονομάζουμε .wiz την πηγή και πατάμε "OK”.

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα.

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.wiz➜plugins.program.drxwizard-x.x.zip.

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 3-4 λεπτά για να εμφανιστεί η ενεργοποίηση. Θα δούμε την επιβεβαίωση στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Στην συνέχεια μια καρτέλα του Durex Wizard θα ανοίξει αυτόματα και επιλέγουμε "Υπενθύμιση αργότερα".

Εάν όχι, επιστρέφουμε στο αρχικό μενού του Kodi στα "Πρόσθετα", και στα δεξιά πατάμε στο σχετικό εικονίδιο "Durex".

Στην συνέχεια θα δούμε μια καρτέλα του Durex Wizard, απλά επιλέγουμε "Υπενθύμιση αργότερα".

Στο επόμενο παράθυρο θα εμφανιστούν κάποιες επιλογές ρυθμίσεων.

Πατάμε διαδοχικά Continue➜Build menu➜Durex Build for Kodi Krypton 17➜(Durex Build) Fresh Install ➜Continue’

Αν δεν εμφανισθούν οι επιλογές ρυθμίσεων, επιλέγουμε απευθείας Durex Build➜Durex Build for Kodi Krypton 17➜(Durex Build) Fresh Install ➜Continue’

Περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη, που εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης που έχουμε, και κατόπιν κλείνουμε το Kodi.

Μόλις ανοίξουμε το Kodi θα δούμε το Durex Build. Δεν κάνουμε τίποτε για 3-4 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Αν δεν μας εμφανιστεί το build πηγαίνουμε στην ενότητα του κελύφους για να επιλέξουμε το skin.

Κεντρικό πάνελ➜Εικονίδιο πάνω που θυμίζει γρανάζι➜Ρυθμίσεις διασύνδεσης ➜Κέλυφος ➜Durexonfluence➜Ναι.

Υπέρ

Είναι το ταχύτερο build πλήρης έκδοσης, για το Kodi Krypton 17

Ένα από τα πιο ωραία builds

Έχει όλα τα απαραίτητα Kodi addons βιτρίνα στο κεντρικό πάνελ

Εμφανίζει πάμπολλες 1080p ταινίες

Διαθέτει όλα τα Kodi addons για ULTRA HD ταινίες

Εμφανίζονται οι ελληνικοί υπότιτλοι στις 4K ταινίες

Πολλές επιλογές για IPTV και ζωντανό αθλητικό θέαμα στο Kodi

Το πιο εύκολο Build, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξοικείωση και εξερεύνηση

Διαθέτει αυτόματη εγκατάσταση προσθέτων μέσα από την ενότητα Community Portal

Έχει ενεργά και έτοιμα για χρήση το You Tube, Indigo, και Ares Wizard

Διαθέτει αυτόνομη συντήρηση

Προσφέρει πολλά Kodi addons για τα παιδιά και την οικογένεια

Κατά

Αδυνατεί στους ελληνικούς χαρακτήρες στο μενού. Δεν μπορεί να εμφανίσει ελληνικές λέξεις.

Για ποιους χρήστες είναι ιδανικό

Το Durex είναι ένα από τα πιο υπερπλήρη build στο Krypton 17. Είναι το ιδανικότερο για τα TV Box και για όσους θέλουν να έχουν τα καλύτερα Kodi addons απευθείας στο κεντρικό πάνελ, χωρίς να χάνονται στην αναζήτηση.

Επιπλέον, είναι ιδανικό για τους χρήστες που δεν αρκούνται μόνο στις 1080p και Ultra HD ταινίες, αλλά θέλουν εύκολη πρόσβαση σε IPTV και στα ξένα τηλεοπτικά κανάλια, με συνεχή ροή προγράμματος σε πραγματικό χρόνο.

Εφόσον δεν ενοχλεί η αδυναμία με τους ελληνικούς χαρακτήρες, το Durex προσφέρει την πιο άμεση πρόσβαση από όλα τα build. Είναι κατάλληλο και για υπολογιστές που δεν έχουν πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά.

Άλλωστε αν πρόκειται να δούμε ταινίες, όλοι γνωρίζουμε τις λέξεις "Movies" και "TV Shows". Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα ελληνικά Kodi addons, και οι οδηγοί του PCsteps για τις ελάχιστες και εύκολες ρυθμίσεις.

Boom Shakalaka

Για το Boom Shakalaka έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο οδηγό, και αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο ωραία build για το Kodi Kypton 17.

Ως γνωστόν το έχει σχεδιάσει Έλληνας του εξωτερικού, μαζί με τη βοήθεια των σχεδιαστών του SchsiM TV, του οποίου έχει αναλάβει και την πλήρη διαχείριση.

Το build χρησιμοποιεί ως φόντο πολλά από τα wallpapers του απελθόντος SchsiM TV, και είναι ο σωσίας του. Διακρίνεται για τις συνεχείς αναβαθμίσεις που οφείλονται στο αναμφισβήτητο μεράκι του δημοφιλούς Έλληνα σχεδιαστή.

Το πανέμορφο και σχετικά βαρύ Boom Shakalaka έχει προεγκατεστημένα το ΑliveGR και τα πρόσθετα για τους ελληνικούς υπότιτλους. Το μέγεθος του είναι στα 355,63 ΜΒ.

Φωτογραφίες του Boom Shakalaka

Τα καλύτερα του build

To build δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα από το SchsiM TV, που οι περισσότεροι από εμάς είναι πιθανό να χρησιμοποιούμε.

Υπάρχει διαφορά στα χρώματα των κειμένων, και βεβαίως στις αποκλειστικές προσθήκες που κάνει ο Έλληνας σχεδιαστής.

Το Boom Shakalaka έχει προεπιλεγμένο το Exodus για τις ταινίες, αλλά με εύκολο τρόπο μπορούμε από το κεντρικό πάνελ να αυξήσουμε το θέαμα στο Kodi, εναλλάσσοντας τα άλλα δύο χρήσιμα Kodi Addons, Zen (Elysium) και Spectο.

Στην Base έκδοση που δοκιμάσαμε τις ταινίες, η προεπιλογή ήταν το Elysium.

Όλες τις χρήσιμες ρυθμίσεις για τα Kodi addons στο Boom Shakalaka, και όχι μόνο, μπορούμε να τις δούμε στον ακόλουθο οδηγό:

Ένα μικρό πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε είναι ότι το build είναι βαρύ και δεν είναι από τα ταχύτερα.

Εμφάνισε αρκετές φορές σε υπολογιστή με αξιοπρεπή χαρακτηριστικά και 8GB μνήμη, τα ίδια κολλήματα που παρουσιάζονται και στο SchsiM ΤV. Ως εκ τούτου, δεν ενδείκνυται για TV Box.

Υπήρξε και ένα μικρό θέμα στην πλήρη έκδοση του Boom Shakalaka, όπου κάποια plugins των Kodi addons κρίθηκαν ως απειλητικά από το antivirus.

Ωστόσο, δεν ευθύνεται το build για αυτό καθότι ο ένοχος, το slimrepo, βρίσκεται σε αρκετά build. Tο πιο πιθανό είναι να πρόκειται για false positive του συγκεκριμένου antivirus.

Base έκδοση

Ο σχεδιαστής διαθέτει και την Lite (Base) έκδοση στα 133.62 ΜΒ, που όπως διαπιστώσαμε στη δοκιμή, είναι ταχύτατη και ελαφριά.

Τα TV Box λογικά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με αυτή την έκδοση, αν και αργούν να φορτώσουν οι μικρογραφίες των ταινιών, και όχι μόνο, όταν ξεκινά το build και όταν αλλάζουμε ενότητες στο κεντρικό πάνελ.

Η πανέμορφη κατά τα άλλα Base έκδοση διαθέτει αυτόνομα εργαλεία συντήρησης, έχει έτοιμο και πλήρως ενεργό το YouTube, και ιδίως το πολύ χρήσιμο Backup/Restore που προσφέρει το build.

Σε όλες τις δοκιμές μας τα αντίγραφα ασφαλείας και η επαναφορά τους σε άλλο λειτουργικό έγινε με απόλυτη επιτυχία.

Καθαρό περιβάλλον

Επίσης, η ελαφριά έκδοση έχει πολύ καθαρό περιβάλλον, και παρότι χρειάζονται έξτρα ενέργειες και αναζήτηση, διαθέτει την πιο ωραία διάταξη στα Kodi addons, από οποιοδήποτε άλλο build.

Για να εξυπηρετήσει τους αυτονόητους σκοπούς, η base έκδοση έρχεται χωρίς αρκετά Kodi addons. Επιπλέον, είναι ανενεργά το AliveGR και οι Subtitles.gr, αλλά μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε πολύ εύκολα.

Εγκατάσταση του Boom Shakalaka

Στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi:

Ενεργοποίηση άγνωστων πηγών

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση με ακρίβεια το ακόλουθο url:

http://dimitrology.com/repo

Ονομάζουμε .wiz την πηγή και πατάμε "OK”.

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα.

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Εγκατάσταση από αρχείο zip➜plugin.video.wizardologyTV.zip.

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1-2 λεπτά για να εμφανιστεί. Θα δούμε την επιβεβαίωση στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Πηγαίνουμε πίσω, και από την ενότητα “Πρόσθετες εφαρμογές” πατάμε στο “Dimitrology TV”

Θα δούμε την επόμενη καρτέλα που θα μας εμφανίσει κάποιες επιλογές. Την αφήνουμε προσωρινά ως έχει.

Φεύγουμε για λίγο από το Kodi και ανοίγουμε τον browser που χρησιμοποιούμε στα Windows.

Πληκτρολογούμε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.dimitrology.com/getcode

Αντιγράφουμε τον εξαψήφιο κωδικό που βλέπουμε με τα έντονα κόκκινα ψηφία, ο οποίος παράγεται τυχαία και αλλάζει κάθε μία ώρα.

Αμέσως μετά επιστρέφουμε στην ανοιχτή καρτέλα που αφήσαμε προηγουμένως στο Kodi, και κάνουμε κλικ στο Settings.

Πατάμε στο “Code”

Τον κωδικό που είδαμε και αντιγράψαμε από τον browser, τον επικολλούμε με "Ctrl+V.

Κατόπιν πατάμε διαδοχικά τα δυο “Εντάξει” που θα εμφανισθούν.

Στη συνέχεια πατάμε στο Install / Update➜Boom Shakalaka Kodi 17. (Πλήρης έκδοση).

Aν θέλουμε την ελαφριά έκδοση πατάμε στο Boom Shakalaka Kodi 17 Base.

Θα ερωτηθούμε αν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να προχωρήσουμε, όπου πατάμε στο ναι.

Η επόμενη καρτέλα θα μας ρωτήσει αν θέλουμε καθαρή εγκατάσταση πατώντας το "Full".

Περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη που εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης που έχουμε, και κατόπιν κλείνουμε το Kodi.

Μόλις ανοίξουμε το Kodi πηγαίνουμε στην ενότητα του κελύφους για να επιλέξουμε το skin.

Κεντρικό πάνελ➜Εικονίδιο πάνω που θυμίζει γρανάζι➜Ρυθμίσεις διασύνδεσης ➜Κέλυφος ➜DimitrologyK➜Ναι.

Υπέρ

Έχει προεγκατεστημένα τα ελληνικά Kodi addons

Είναι ένα από το πιο όμορφα και ενημερωμένα build

Προέρχεται από Έλληνα σχεδιαστή που το φροντίζει ανελλιπώς, κάτι που το καθιστά ως το πιο αξιόπιστο build για την Krypton 17.

Διαθέτει Lite έκδοση

Η πλήρης έκδοση διαθέτει έτοιμο για ενεργοποίηση το Community Portal

Διαθέτει αυτόνομη λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και στις δυο εκδόσεις

Είναι παρόμοιο με το SchisM TV, και δεν χρειάζεται χρόνος εξοικείωσης

Κατά

Η πλήρης έκδοση είναι βαριά και απαιτεί ισχυρά συστήματα

Η Base έκδοση καθυστερεί στις μικρογραφίες

Για ποιους χρήστες είναι ιδανικό

Το Boom Shakalaka είναι κομμένο και ραμμένο για εμάς τους Έλληνες χρήστες. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο μετά από την εγκατάστασή του.

Η έκδοση Base είναι μόνο 138,21 MB και είναι κατάλληλη για TV Box.

Kodi No Limits Magic

Το πολύ δημοφιλές στο εξωτερικό No Limits Magic είναι ένα υπερταχύτατο build με πανέμορφη καθαρή κατασκευή. Έχει επίσης πολύ ωραία διάταξη, με πολλές εικόνες φόντου.

Θα περίμενε κανείς με τόσες πολλές προσθήκες και μικρογραφίες να είναι σχετικά βαρύ. Παρόλα αυτά, πρόκειται για ένα πανάλαφρο και ταχύτατο build, όπου όλα αλλάζουν και φορτώνουν αστραπιαία χωρίς κανένα κόλλημα και καθυστερήσεις.

Το μέγεθος του Kodi No Limits Magic είναι στα 320,22 MB.

Φωτογραφίες No Limits Magic

Τα καλύτερα του build

Το No Limits Magic έχει προεπιλεγμένο πρόσθετο για ταινίες το Exodus. Διαθέτει και το Elysium και το Specto.

Έχει προεγκατεστημένο το "Opensubtitles.org by Opensubtitles" για τους ελληνικούς υπότιτλους, οι οποίοι λειτουργούν σε όλα τα Kodi addons των ταινιών, ακόμη και στα πιο μικρά ή άγνωστα.

Παρότι έχει πολλές ενότητες, οι βασικότερες πλην των ταινιών, είναι η ενότητα του “System”, όπου θα βρούμε όλα τα γνωστά πρόσθετα και τις ρυθμίσεις όπως τις περιγράφουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Στην ενότητα των Kodi addons θα βρούμε τον Wizard του build, αλλά και το Ares Wizard.

Επίσης το Kodi No Limits διαθέτει αυτόνομη λειτουργία για backup και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας.

Στις δοκιμές μας το backup και η επαναφορά του λειτούργησε απρόσκοπτα. Ωστόσο, το Community Portal του No Limits Magic που είδαμε και στα προηγούμενα build, είναι σαφώς το καταλληλότερο για τα backup.

ULTRA HD 5.1 θέαμα στο Kodi

Το No Limits Magic έχει όλα ανεξαιρέτως τα Kodi addons για ULTRA HD θέαμα στο Kodi, όπως το Silent Hunter, το SkyNet, και ιδίως το Maverick TV. Στις δοκιμές μας απέδωσε πολύ γρήγορα όσες 4Κ 5.1 ταινίες δοκιμάσαμε.

Στην ενότητα "Power", το build ενσωματώνει το "Force Close" για αστραπιαίο κλείσιμο του Kodi, που ως συνήθως όταν είναι φορτωμένο με πολλά Kodi addons αργεί να κλείσει.

Εγκατάσταση του No Limits Magic

Ενεργοποίηση άγνωστων πηγών

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση το ακόλουθο url:

http://nolimitsbuilds.com/kodi

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL.

Ονομάζουμε .Kodi No Limits την πηγή και πατάμε "OK”

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί .

. Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.Kodi No Limits➜plugin.video.nolimitswizard.zip.

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Στην συνέχεια πηγαίνουμε πίσω, και από την ενότητα “Πρόσθετες εφαρμογές” πατάμε στο No Limits Wizard➜1-No Limits Magic (No XXX Section)➜ Εγκατάσταση.

Περιμένουμε έως ότου δούμε την ένδειξη ότι έχει ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη που εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης που έχουμε.

Κατόπιν στην καρτέλα που θα εμφανιστεί πατάμε το "Force Close" για να κλείσει το Kodi.

Μόλις ανοίξουμε το Kodi θα ξεκινήσει αυτόματα το build.

Δεν κάνουμε τίποτε για 2-3 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Aν δεν ξεκινήσει αυτόματα πηγαίνουμε στην ενότητα του κελύφους για να επιλέξουμε το skin.

Κεντρικό πάνελ➜Εικονίδιο πάνω που θυμίζει γρανάζι➜Ρυθμίσεις διασύνδεσης ➜Κέλυφος ➜Aeon Nox Silvo➜Ναι.

Δεν κάνουμε τίποτε για 2-3 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα πρόσθετα του build.

Υπέρ

Ένα από το ταχύτερα build του οδηγού, όλα κινούνται αστραπιαία ακόμη και σε αδύναμα συστήματα.

Θεωρείται από τα ωραιότερα και δημοφιλέστερα build που κυκλοφορούν για το Kodi Krypton.

Ο player για ταινίες είναι εντυπωσιακά γρήγορος στην αναπαραγωγή.

Διαθέτει τα γνωστά Kodi addons για ULTRA HD ταινίες.

Οι ελληνικοί υπότιτλοι των "Opensubtitles.org by Opensubtitles" εμφανίζονται στα 4K πρόσθετα.

Διαθέτει αξιόπιστα εργαλεία συντήρησης και αντιγράφων ασφαλείας.

Έχει ειδικό θέαμα στο Kodi για το ασθενές φύλο.

Κατά

Αδυνατεί στους ελληνικούς χαρακτήρες στο μενού. Δεν μπορεί να εμφανίσει ελληνικές λέξεις.

Για ποιους χρήστες είναι ιδανικό

Το Kodi No Limits Magic, αν δεν είχε την αδυναμία με τους ελληνικούς χαρακτήρες στο μενού, θα διεκδικούσε την πρώτη θέση στο θέμα της ταχύτητας.

Είναι κατάλληλο για χρήστες που δεν τους απασχολεί το μη εξελληνισμένο περιβάλλον και για εκείνους που δεν έχουν ισχυρά συστήματα.

Είναι επίσης ιδανικό για όλα τα TV Box, και για όσους θέλουν αξιόπιστη λειτουργία στις 4K ταινίες και 5.1 ήχο.

SpinzTV-Hard Nox

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τα πιο όμορφα και ταχύτερα build που σχεδιάστηκαν ειδικά για το Kodi Krypton 17. Το εντυπωσιακό Hard Nox συνδυάζει ομορφιά, ταχύτητα, και ευκολία.

Το build είναι ιδανικό για όλες τις συσκευές, ακόμα και τις πιο αδύναμες. Επιπλέον, είναι ιδανικό για τα TV Box, καθότι έχει προεγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα Kodi addons για τις εφαρμογές και τα παιχνίδια του Android.

Το μέγεθος του Hard Nox είναι στα 129.01 MB και αναβαθμίστηκε στις 27 Ιουνίου στην έκδοση 3.5.

Φωτογραφίες του Hard Nox

Τα καλύτερα του build

Το Hard Nox έχει προεπιλεγμένο πρόσθετο για ταινίες το Exodus. Διαθέτει και τα άλλα δύο χρήσιμα Kodi addons, Spectο και Elysium. Τις ρυθμίσεις τους τις αναλύουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Tο ταχύτατο build έχει όλα τα Kodi addons για ULTRA HD ταινίες και μεγαλύτερο θέαμα στο Kodi, όπως το Silent Hunter, το SkyNet, και το Maverick TV. Στις δοκιμές μας διαπιστώσαμε ότι όλα δούλευαν πολύ καλά.

Επιπλέον, στην ενότητα “Εφαρμογές” όπου εκεί θα συναντήσουμε και όλα τα Kodi addons των ταινιών, μπορούμε να βρούμε και τα αυτόνομα εργαλεία συντήρησης που προσφέρει το build, πατώντας στο "SpinzTV Wizard".

Το backup και η επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας έγιναν πολύ γρήγορα, και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Εξελληνισμένο περιβάλλον και εύκολο στη χρήση

Εκείνο που κάνει το Hard Nox εύκολο στη χρήση του είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα από το απλό και εξελληνισμένο περιβάλλον του.

Είναι δύο όλες κι όλες οι ενότητες που πρέπει να ασχοληθούμε για να ανεβάσουμε το θέαμα στο Kodi.

Η πρώτη είναι οι "Εφαρμογές", που όπως προείπαμε περιέχει όλα τα Kodi addons, και η δεύτερη η ενότητα “Σύστημα", που έχει όλα τα απαραίτητα για τις γενικές ρυθμίσεις, όπως τις περιγράφουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Ιδανικό για Android

Επιπλέον, εάν έχουμε εγκαταστήσει το build σε TV Box, πάλι μέσα από την ενότητα των εφαρμογών...

...θα βρούμε αναρίθμητα παιχνίδια και apps για να τα εγκαταστήσουμε και να βελτιώσουμε κι άλλο το θέαμα στο Kodi.

Εγκατάσταση του Hard Nox

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα.

Κάνουμε επικόλληση το ακόλουθο url:

http://repo.stvmc.net/

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL.

Ονομάζουμε .Spinz την πηγή και πατάμε "OK”

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί .

. Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.Spinz➜repository.misfitmods.zip.

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Στην συνέχεια στην ίδια καρτέλα πατάμε “Εγκατάσταση από αποθετήριο"

misfit mods:Repository➜ Πρόσθετες εφαρμογές➜ misfit mods Wizard ➜ Εγκατάσταση.

Περιμένουμε έως ότου δούμε την ένδειξη ότι έχει ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο, κάνουμε κλικ στο "Dismiss".

Θα εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο, πατάμε στο Build Menu➜misfitmods Builds Menu➜Hard Nox➜Fresh start Yes.

Περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη που εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης που έχουμε.

Κατόπιν στην καρτέλα που θα εμφανιστεί πατάμε το "Force Close" για να κλείσει το Kodi.

Μόλις ανοίξουμε το Kodi θα ξεκινήσει αυτόματα το build.

Δεν κάνουμε τίποτε για 2-3 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Aν δεν ξεκινήσει αυτόματα πηγαίνουμε στην ενότητα του κελύφους για να επιλέξουμε το skin.

Κεντρικό πάνελ➜Εικονίδιο πάνω που θυμίζει γρανάζι➜Ρυθμίσεις διασύνδεσης ➜Κέλυφος ➜Aeon Nox5:Silvo➜Ναι.

Δεν κάνουμε τίποτε για 2-3 λεπτά έως ότου ενημερωθούν όλα τα Kodi addons του build.

Υπέρ

Ο ταχύτερος player για ταινίες. Είναι εντυπωσιακά γρήγορος στην αναπαραγωγή.

Ένα από τα πιο όμορφα και ταχύτερα build

Έχει ελληνικό μενού

Διαθέτει όλα τα Kodi addons για ULTRA HD ταινίες

Εύκολο στη χρήση του και ιδανικό για όλες τις συσκευές

Έχει έτοιμες ειδικές ενότητες για τα TV Box και τις γνωστές κονσόλες παιχνιδιών

Διαθέτει ταχύτατα εργαλεία συντήρησης και αντιγράφων ασφαλείας

Έχει προεγκατεστημένο το Plex για αυτόματη προσθήκη όλων των ταινιών του οικιακού δικτύου

Κατά

Το πεδίο αναζήτησης των πρόσθετων ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Απαιτείται να τα βάζουμε αμέσως στα αγαπημένα.

Αναξιόπιστα url στην προσθήκη πηγής.

Update: Εμφάνισε μόνιμη αστοχία στην εγκατάσταση της τελικής δοκιμής και μετακινήθηκε σε άλλο URL, με νέο μέτριο build και νέο περιβάλλον.

Για ποιους χρήστες είναι ιδανικό

Το Hard Nox συνδυάζει ταχύτητα, ευκολία, και ομορφιά, όλα σε ένα. Είναι κατάλληλο και για αρχάριους χρήστες που δεν έχουν ισχυρά συστήματα.

Επιπλέον, λόγω της ταχύτητας του player των ταινιών και των έτοιμων προσθέτων για το Android, είναι ένα από τα ιδανικότερα build για όλα τα TV Box.

Η ρευστή κατάσταση και η κρισιμότητα του backup

Λόγω της ρευστότητας που ακόμα υπάρχει μετά από τις αγωγές που ξεκίνησαν στα αποθετήρια του Kodi, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση με πολλά URL προκαλεί σύγχυση. Τη μία μέρα λειτουργούν, και την άλλη εμφανίζουν αστοχίες.

Εμείς τις ημέρες που γράφαμε το άρθρο δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα με τα build του οδηγού, εκτός από το Hard Nox. Είναι κρίμα γιατί είναι όμορφο και ταχύτατο, και το δοκιμάζαμε πολλές ώρες, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες.

Την τελευταία ημέρα, μόλις κάναμε την τελική δοκιμή για να δημοσιευτεί ο οδηγός, και ενώ όλα πήγαιναν καλά, είδαμε αίφνης ότι υπάρχει μη αναστρέψιμο πρόβλημα στην προσθήκη του URL, και εμφανίσθηκε το παρακάτω μήνυμα.

Σε κάποιο forum έλεγαν ότι είναι θέμα ωρών για να επανέλθουν τα URL του SPINZ TV- Hard Nox. Σε κάποιο άλλο forum ανέφεραν σε ζωντανό χρόνο, ότι το build διαθέτει και νέο URL.

Το δοκιμάσαμε, αλλά τίποτε δεν έγινε, και όλα αυτά μόλις τελειώναμε τον οδηγό. Παραθέτουμε και το νέο URL που λειτουργεί, αλλά το build συνεχίζει να αστοχεί, μήπως και επανέλθει αργότερα.

http://stvmc.org/noxwizard/repo

Είναι κρίσιμο να θυμόμαστε ότι αν μας αρέσει κάποιο build στο Kodi, αμέσως πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες backup σε ασφαλές σημείο.

Με αυτόν τον τρόπο, αν εξαφανιστεί το URL και το build όπως είδαμε, θα το έχουμε πάντα στις συσκευές μας για να το επαναφέρουμε, μαζί με όλες τις ρυθμίσεις μας, όπως είδαμε με το αρχείο zip στο Duggz προηγουμένως.

Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα το Οriginal SchisΜ TV που έχει κλείσει, με τις ίδιες κορυφαίες δυνατότητες και ομορφιά που είχε στο ένδοξο παρελθόν του.

Τα υπόλοιπα build που αστόχησαν

Μιλώντας για τις μηνύσεις στο Kodi, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα με την εγκατάσταση άλλων δημοφιλών build.

Αστοχούσαν με όποιον τρόπο κι αν προσπαθήσαμε να κάνουμε την εγκατάστασή τους. Επιπλέον, κάποια άλλα σερνόντουσαν στο laptop.

Ενδεχομένως αυτά που αστοχούσαν ευθύς εξαρχής όπως το δημοφιλές και ελαφρύ Wookie Lite, ίσως έτυχε να έχουν τεχνικά προβλήματα την περίοδο που γράφαμε τον οδηγό.

Είναι προφανές ότι μετά από τόσες προσπάθειες, ήταν αδύνατο να περιμένουμε πότε θα επανέλθουν για να τα δοκιμάσουμε.

Αυτά τα build που αστόχησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή δεν μας έπεισαν επειδή ήταν πολύ αργά και άβολα, ήταν τα ακόλουθα:

Gadget Junkie Wizard. Ήταν το πιο γρήγορο και ελαφρύ build που δοκιμάσαμε (130MB). Λειτουργούσε άψογα επί πέντε συνεχόμενες ημέρες, αλλά δυστυχώς λίγο πριν δημοσιευτεί o οδηγός, οι σχεδιαστές το απέσυραν με ανακοίνωση στο Twitter.

Hyper TT

Mammoth build

Infusion

The Βeast

Optical Build

Chappie

Diggz Fire

Wookie Lite

Εύκολη πρόσθεση των δύο ελληνικών Kodi addons

Όπως είδαμε, τα περισσότερα build έρχονται υπερπλήρη, και ιδίως με τα χρήσιμα Kodi addons που χρειαζόμαστε για να βλέπουμε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Εκτός από το Boom Shakalaka που έχει προεγκατεστημένο το AliveGR και Subtitles.gr, και το Duggz αν το κατεβάσουμε εναλλακτικά, στα υπόλοιπα build πρέπει να προσθέσουμε τα δυο ελληνικά Kodi addons μόνοι μας.

Αν αποτύχει η αυτοματοποιημένη προσθήκη διαμέσου του Community Portal που είδαμε στον οδηγό, μπορούμε να το κάνουμε με πολύ εύκολο τρόπο μέσα από το Kodi.

Στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi:

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση το ακόλουθο url:

http://alivegr.net/master/

http://alivegr.net/master/ Ονομάζουμε .master την πηγή και πατάμε "OK”

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.master➜repository.thgiliwt-1.1.0.zip

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο

Στην συνέχεια στην ίδια καρτέλα πατάμε “Εγκατάσταση από αποθετήριο"

Τhgiliwt Addon repository➜ Πρόσθετα βίντεο➜ AliveGR ➜ Εγκατάσταση.

Περιμένουμε έως ότου δούμε την ένδειξη ότι έχει ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, και κατόπιν με δεξί κλικ το βάζουμε στα αγαπημένα.

Πηγαίνουμε πίσω μία καρτέλα και επιλέγουμε διαδοχικά Subtitles➜ Subtitles.gr➜ Εγκατάσταση

Στην συνέχεια τους προσθέτουμε στις υπηρεσίες ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, μαζί με το "Autosubs"όπως αναλύουμε σε προηγούμενο οδηγό.

Μεμονωμένη προσθήκη του Genesis Reborn

Στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi:

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση με ακρίβεια το ακόλουθο url:

http://jesusboxrepo.xyz/repo/

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL.

Ονομάζουμε .jesusbox την πηγή και πατάμε "OK”.

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα.

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.jesusbox.➜repository.jesusboxtv.zip

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό για να εμφανιστεί η ενεργοποίηση. Θα δούμε την επιβεβαίωση στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Στην συνέχεια στην ίδια καρτέλα πατάμε “Εγκατάσταση από αποθετήριο".

JesusBox Repository➜ Πρόσθετα βίντεο➜ Genesis Reborn➜ Εγκατάσταση.

Περιμένουμε έως ότου δούμε την ένδειξη ότι έχει ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, και κατόπιν με δεξί κλικ το βάζουμε στα αγαπημένα.

Ενεργοποίηση Alluc και Openload

Όπως είδαμε, το Elysium (Zen) και το Geneseis Reborn, χάρη στο Alluc και Openload εμφανίζουν τις περισσότερες 1080p ταινίες από τα υπόλοιπα Kodi addons, βελτιώνοντας κατά πολύ το θέαμα στο Kodi.

Αρχικά, πρέπει να κάνουμε μία εγγραφή στην ιστοσελίδα του Alluc. Στη συνέχεια θα μας έρθει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο e-mail που δώσαμε, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό μέσα από τον σύνδεσμο που μας έστειλαν.

Μόλις λάβουμε την πιστοποίηση στο email μας και έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μας στο Alluc, πληκτρολογούμε τα συνθηματικά μέσα στο Elysium και στο Genesis Reborn.

Η διαδρομή είναι η ίδια και στα δυο Kodi addons: "Εργαλεία (Tools) ➜ Λογαριασμοί (Accounts)", και αφού τελειώσουμε πατάμε στο "Εντάξει".

Στη συνέχεια ανοίγουμε λογαριασμό και στο Openload με παρόμοιο τρόπο, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Openload.

Θα μας έρθει στο e-mail ένα κλειδί, το οποίο θα πρέπει κατόπιν να το συμπληρώσουμε στο σχετικό πεδίο του login.

Μόλις συνδεθούμε στο Openload, βάζουμε στα αγαπημένα του browser τη σελίδα της ζεύξης, που θα τη χρησιμοποιήσουμε για να πατάμε στο “Pair" που παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα...

...όταν θα μας ρωτάει μέσα στο Kodi πριν ξεκινήσει κάποια ταινία.

Μεμονωμένη προσθήκη του Community Portal

Στο προκαθορισμένο κέλυφος του Kodi:

Κεντρικό πάνελ➜Ρυθμίσεις➜Διαχείριση αρχείων➜Προσθήκη Πηγής➜Κανένα

Κάνουμε επικόλληση με ακρίβεια το ακόλουθο url:

http://noobsandnerds.com/portal

Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν ή μετά το URL.

Ονομάζουμε .portal την πηγή και πατάμε "OK”.

Μετά επιστρέφουμε στο Κεντρικό πάνελ ➜ Πρόσθετα.

Πατάμε στο εικονίδιο πάνω αριστερά που μοιάζει με ανοιχτό κουτί

Εγκατάσταση από αρχείο zip➜.portal➜noobsandnerds_repo.zip.

Περιμένουμε λίγο να ενεργοποιηθεί το πρόσθετο.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό για να εμφανιστεί η ενεργοποίηση. Θα δούμε την επιβεβαίωση στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Στην συνέχεια στην ίδια καρτέλα πατάμε “Εγκατάσταση από αποθετήριο".

Noobsandnerds Repository➜ Πρόσθετες εφαρμογές ➜ Community Portal➜ Εγκατάσταση.

Περιμένουμε έως ότου δούμε την ένδειξη ότι έχει ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, και κατόπιν με δεξί κλικ το βάζουμε στα αγαπημένα.

Γιατί να δοκιμάσω άλλο build

Στους μέχρι τώρα οδηγούς που έχουμε δημοσιεύσει, οι περισσότεροι από μας έχουμε γνωρίσει δύο εξαιρετικά build, το SchisM TV και το Boom Shakalaka. Είναι βέβαιο ότι τα χρησιμοποιούμε στις περισσότερες συσκευές μας.

Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα, γιατί άραγε να μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε το θέαμα στο Kodi, και το περιβάλλον που έχουμε συνηθίσει και έχουμε βολευτεί.

Η απάντηση έχει να κάνει με το ότι είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε πολύ ισχυρούς υπολογιστές και TV Box.

Το αποτέλεσμα είναι, είτε να μην έχουμε κανένα build, θυσιάζοντας τη λειτουργικότητα, είτε να μην τρέχει γρήγορα αυτό που έχουμε, και να υπονομεύεται το θέαμα στο Kodi.

Επιπλέον, όπως προείπαμε, αν έχουμε Windows 10 ενδέχεται να μην γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τρέχουμε ταυτόχρονα δύο διαφορετικά Kodi. Μόλις βαριόμαστε το ένα, μπορούμε να πάμε στο άλλο.

Όμως το σημαντικότερο όλων είναι ότι μπορεί να βρούμε περισσότερες δυνατότητες στο καινούργιο build.

Είναι βέβαιο ότι θα εκπλαγούμε όταν ανακαλύψουμε ότι το νέο είναι πολύ πιο γρήγορο και βολικότερο από το προηγούμενο, αυξάνοντας κατά πολύ το θέαμα στο Kodi.

Δυο build στο ίδιο λειτουργικό

Όπως αναφέραμε στην αρχή του οδηγού, εμείς στις δοκιμές μας σε Windows 10 τρέχαμε δυο Kodi Krypton στο PC, την έκδοση από το Windows Store και την .exe (Installer). Είναι βέβαια αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν να τρέχουν ταυτόχρονα.

Το μόνο που κάνουμε είναι να κατεβάσουμε την έκδοση του Kodi που δεν τρέχει ήδη στα Windows 10 στον υπολογιστή μας.

Από εκεί και μετά, μπορούμε να εναλλάσσουμε τα δύο διαφορετικά build, δοκιμάζοντας τα καινούργια και ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες και λειτουργίες, που μπορούν να μας δώσουν ακόμη καλύτερο θέαμα στο Kodi.

Σας εξυπηρέτησαν τα έτοιμα Kodi build?

Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι με τo Kodi Krypton βελτιώνεται θεαματικά η οικιακή ψυχαγωγία.

Ωστόσο, ενδέχεται πολλοί από εμάς να χάνουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάποιο build που αυξάνει περισσότερο το θέαμα στο Kodi, γιατί δεν έχουμε δυνατό σύστημα.

Τώρα πλέον δεν χρειάζονται επίπονες προσπάθειες για να λειτουργήσουμε τον εξαιρετικό media center με κάποιο build. Μπορούμε εύκολα να αυξήσουμε το κινηματογραφικό και αθλητικό θέαμα στο Kodi, για να το απολαύσουμε με την οικογένεια και τους φίλους.

Αν σας γεννήθηκαν απορίες, ή θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία σας συνολικότερα με το Kodi, γράψτε μας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress.