Σύγκριση Αρχείων και Διαγραφή Διπλών Αρχείων

Τα διπλά αρχεία πιάνουν χώρο στο δίσκο χωρίς λόγο, και μας δυσκολεύουν να βρούμε το αρχείο που πραγματικά θέλουμε. Στον οδηγό αυτό θα δούμε μια δωρεάν εφαρμογή για την σύγκριση αρχείων και τη διαγραφή διπλών αρχείων, ακόμα κι αν έχουν διαφορετικά ονόματα, για να εξοικονομήσουμε χώρο με λίγες απλές κινήσεις.

Μια χρήσιμη κίνηση για τη φροντίδα του δίσκου μας

Αν είμαστε έστω και λίγο χαλαροί όσον αφορά την οργάνωση και διαχείριση των αρχείων μας, είναι εύκολο να συγκεντρωθούν διπλά αρχεία σε διαφορετικά μέρη του δίσκου.

Ακόμα και αν δεν έχουμε πρόβλημα χώρου, έχοντας πχ ένα δίσκο των 3TB που έχει το χαμηλότερο κόστος ανά Gigabyte, τα διπλά αρχεία μας δυσκολεύουν στο να βρούμε αυτό που ψάχνουμε, ειδικά αν έχουν παρόμοια ή τα ίδια ονόματα.

Αν ο δίσκος μας είναι SSD, όπου οι χωρητικότητες είναι σαφώς πιο περιορισμένες και το κόστος ανά Gigabyte είναι πολλαπλάσιο, τα διπλά αρχεία καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο.

Υπάρχουν περίπου ένας σκασμός εφαρμογές που αναλαμβάνουν τη σύγκριση αρχείων και τη διαγραφή διπλών αρχείων.

Στον οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό Ccleaner, που από την έκδοση 5.0 και μετά συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα για σύγκριση αρχείων, και το Auslogics Duplicate File Finder, που είναι εξειδικευμένο για τη σύγκριση αρχείων και τη διαγραφή διπλών αρχείων.

Η σύγκριση αρχείων με το Ccleaner

Με κάθε νέα κύρια έκδοση, ο Ccleaner συμπεριλαμβάνει όλο και περισσότερα εργαλεία για τον καθαρισμό των Windows και των αρχείων μας.

Αν σε αυτό προσθέτουμε το γεγονός πως μπορούμε να τον κατεβάσουμε σαν φορητή (portable) εφαρμογή που δεν χρειάζεται εγκατάσταση για να τρέξει, είναι ένας πραγματικός ψηφιακός ελβετικός σουγιάς, με εργαλεία για κάθε ανάγκη.

Αν δεν έχουμε ήδη το Ccleaner στον υπολογιστή μας, στη σελίδα https://www.piriform.com/ccleaner/builds θα βρούμε τη νεότερη portable έκδοση.

Αρκεί να κατεβάσουμε το συμπιεσμένο φάκελο .zip και να κάνουμε εξαγωγή όλων των αρχείων.

Στη συνέχεια τρέχουμε την εφαρμογή CCleaner64 αν έχουμε 64-bit Windows, ή το απλό CCleaner αν έχουμε 32-bit Windows.

Εφόσον κατεβάσαμε την portable έκδοση, θα πρέπει να γυρίσουμε τη γλώσσα χειροκίνητα στα Ελληνικά, από το Options -> Settings -> Language, όπου επιλέγουμε Greek από το μενού.

Για τη σύγκριση αρχείων, αρκεί να πάμε στα Εργαλεία -> Εύρεση διπλοτύπων.

Επιλογή φακέλων

O Ccleaner από προεπιλογή έχει τσεκαρισμένους όλους τους σκληρούς δίσκους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την σύγκριση αρχείων.

Μπορούμε όμως να ξετσεκάρουμε τους δίσκους και να επιλέξουμε συγκεκριμένους φακέλους από την Προσθήκη.

Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να επιλέξουμε τη "Συμπερίληψη αρχείων και υποφακέλων", ειδάλλως ο Ccleaner θα κάνει σύγκριση μόνο των αρχείων που περιέχει χύμα ο κάθε φάκελος, όχι όσα περιλαμβάνονται στους φακέλους που περιέχει.

Στη συνέχεια, καλή ιδέα είναι να τσεκάρουμε το "Περιεχόμενο" στην ενότητα "Ταίριασμα με". Με αυτή τη ρύθμιση θα είναι 100% βέβαιο πως πρόκειται για διπλά αρχεία και πως δεν θα υπάρξουν περιθώρια λάθους. Αυτή η επιλογή όμως θα επιβραδύνει τη διαδικασία, ειδικά όσον αφορά τη σύγκριση αρχείων μεγάλου μεγέθους.

Μπορούμε επίσης να ξε-τσεκάρουμε το να αγνοήσει ο Ccleaner τα αρχεία μεγέθους κάτω του 1MB, ειδικά αν μας ενδιαφέρει η σύγκριση φωτογραφιών, που συνήθως έχουν μέγεθος μερικών εκατοντάδων Kilobyte.

Πάντως, αν σκοπεύουμε να ελέγξουμε ολόκληρο το δίσκο c:\, είναι απαραίτητο να αφήσουμε τσεκαρισμένα τα κρυφά αρχεία, τα αρχεία συστήματος, και τα αρχεία μόνο για ανάγνωση, για να μην ρισκάρουμε να σβήσουμε κάτι ζωτικό για το σύστημα.

Όταν είμαστε έτοιμοι με τις ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στην αναζήτηση. Ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των αρχείων που έχουμε επιλέξει, η σύγκριση αρχείων μπορεί να πάρει μερικά λεπτά, ή και περισσότερο.

Η διαγραφή διπλών αρχείων με το Ccleaner

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύγκριση αρχείων, μπορούμε να επιλέξουμε ποια από τα διπλά αρχεία δεν θέλουμε, και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη διαγραφή διπλών αρχείων.

Αν όμως έχουμε πολλά διπλά αρχεία, δεν υπάρχει λόγος να τα επιλέξουμε ένα προς ένα. Κάνοντας δεξί κλικ και πηγαίνοντας στο "Επιλογή διπλοτύπων σε", μπορούμε να επιλέξουμε όλα τα διπλότυπα που βρίσκονται στον ένα από τους δύο φακέλους, στο παράδειγμα τον φάκελο Files 1

Έχοντας επιλέξει τα αρχεία που δεν χρειαζόμαστε πλέον στο δίσκο μας, προχωράμε στη διαγραφή διπλών αρχείων από το κουμπί "Διαγραφή επιλεγμένων".

Ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των διπλών αρχείων, η διαδικασία της διαγραφής θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα, το πολύ 1-2 λεπτά.

Να σημειωθεί όμως πως ο Ccleaner δεν διαγράφει τα αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης, αλλά τα διαγράφει οριστικά.

Επίσης, ο Ccleaner δεν θα διαγράψει τους φακέλους που έμειναν κενοί μετά τη διαγραφή διπλών αρχείων.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο τρίτο πρόγραμμα για να τους διαγράψουμε μαζικά.

Η σύγκριση αρχείων με το Auslogics Duplicate File Finder

Το Duplicate File Finder είναι ένα από τα καλύτερα εξειδικευμένα προγράμματα για την εύρεση διπλών αρχείων, και διατίθεται δωρεάν και χωρίς περιορισμούς στις δυνατότητές του.

Αρκεί να επισκεφθούμε τη σελίδα

http://www.auslogics.com/en/software/duplicate-file-finder/

για να το κατεβάσουμε.

Είναι σημαντικό στην εγκατάσταση του Auslogics να επιλέξουμε το "Custom Install", και να ξετσεκάρουμε το πρόγραμμα BoostSpeed της ίδιας εταιρείας, που δεν το χρειαζόμαστε για τη σύγκριση αρχείων, ή γενικότερα.

Η τρέχουσα έκδοση δεν προσπάθησε να μας φορτώσει κάτι άλλο, αλλά καλό είναι γενικά να είμαστε προσεκτικοί.

Μια εφαρμογή που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε ανεπιθύμητα προγράμματα σε κάθε εγκατάσταση είναι το Unchecky.

Επιλογή φακέλων

Με το Auslogics Duplicate File Finder είναι πιο εύκολο να επιλέξουμε ολόκληρους δίσκους για τη σύγκριση αρχείων, παρά μεμονωμένους φακέλους, γιατί δεν περιλαμβάνει κάποια επιλογή Browse.

Έτσι, αν θέλουμε να ελέγξουμε δύο φακέλους στην επιφάνεια εργασίας, θα πρέπει να πάμε C: -> Χρήστες -> (To όνομα χρήστη μας) -> Επιφάνεια εργασίας.

Η προεπιλογή του προγράμματος είναι να κοιτάξει για συγκεκριμένους τύπους αρχείων: Εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο, συμπιεσμένους φακέλους, και αρχεία εφαρμογών.

Αν μας ενδιαφέρει η εύρεση διπλών αρχείων και σε άλλους τύπους (pdf, word, excel κλπ), μπορούμε να επιλέξουμε το "Look for all file types". Όμως θα χρειαστεί έξτρα προσοχή όταν είναι να σβήσουμε αρχεία.

Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη σύγκριση αρχείων άμεσα από το Search. Όμως καλύτερα είναι να επιλέξουμε Next για να παραμετροποίησουμε περισσότερο την αναζήτηση.

Στη δεύτερη σελίδα των επιλογών μπορούμε να αφήσουμε την προεπιλογή του προγράμματος να αγνοήσει τα αρχεία μικρότερα του 1MB, ή να την ξετσεκάρουμε για τη διαγραφή διπλών αρχείων κάθε μεγέθους.

Στην τρίτη οθόνη των ρυθμίσεων, τσεκάρουμε για μεγαλύτερη ασφάλεια και τα δύο κουτάκια, ώστε το Duplicate File Finder να ελέγξει αν τα αρχεία είναι διπλά αποκλειστικά από το περιεχόμενο, όχι με βάση το όνομα ή την ημερομηνία δημιουργίας.

Αυτό θα επιβραδύνει ελαφρώς τη διαδικασία, αλλά καλύτερα να είμαστε σίγουροι.

Στην τέταρτη οθόνη των κριτηρίων αναζήτησης μπορούμε αν θέλουμε να ψάξουμε για συγκεκριμένα αρχεία με βάση το όνομά τους.

Αν πχ θέλουμε να ξεσκαρτάρουμε φωτογραφίες με ονόματα DSCN0001, DSCN0002 κλπ, μπορούμε στο πεδίο του File name να γράψουμε DSCN*.JPG

Τέλος, στην τελευταία οθόνη ρυθμίσεων αφήνουμε πάντοτε σαν προεπιλογή τη διαγραφή στον κάδο ανακύκλωσης (Recycle Bin).

Αν είμαστε εντάξει με όλες τις ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στο Search. Το πρόγραμμα θα ελέγξει το checksum των αρχείων - έναν μοναδικό αριθμό που είναι η "ταυτότητα" κάθε αρχείου - ώστε να εντοπίσει με βάση αυτό τα διπλά αρχεία.

Μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Η διαγραφή διπλών αρχείων με το Auslogic Duplicate File Finder

Κάνοντας κλικ στο βελάκι δίπλα στο Select μπορούμε να παραμετροποιήσουμε με ποιο τρόπο θα επιλέξουμε τα αρχεία.

Η προεπιλογή είναι το "Select all duplicates in each Group".

Μπορούμε όμως να ορίσουμε και τα κριτήρια επιλογής. Πχ αν έχουν διαφορετική ημερομηνία δημιουργίας, να επιλεγούν τα παλιότερα (earliest) ή τα νεότερα (latest).

Στόχος είναι σε κάθε ομάδα διπλών αρχείων να τσεκαριστούν τα αρχεία προς διαγραφή και να μείνει ένα αρχείο που θα διατηρήσουμε.

Μία άλλη μέθοδος που μπορεί να μας διευκολύνει είναι να κάνουμε δεξί κλικ στα αρχεία και να πάμε στην επιλογή Add Mask to the Ignore List.

Με την επιλογή αυτή μπορούμε να αφαιρέσουμε από την αναζήτηση όλα τα αρχεία που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, που ξέρουμε σίγουρα πως θέλουμε να τα κρατήσουμε.

Με αυτό τον τρόπο, θα μείνουν μονές επιλογές σε πολλούς φακέλους, τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε μαζικά με το "Select One in Each Group".

Τέλος, όταν είμαστε έτοιμοι, κάνουμε κλικ στο "Delete Selected Files". Η προεπιλογή είναι να διαγράψει τα αρχεία στον κάδο ανακύκλωσης.

Στην αναζήτηση που κάναμε στο παράδειγμα, όπου αφαιρέσαμε όλα τα αποτελέσματα από τον ένα από τους δύο φακέλους, το Duplicate File Finder μας ενημερώνει πως έχουμε επιλέξει πολλά μοναδικά αποτελέσματα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει τη διαγραφή διπλών αρχείων.

Κάτω δεξιά θα βγάλει ένα μήνυμα. Πρόκειται πρακτικά για μια διαφήμιση για ένα άλλο από τα προγράμματα της εταιρείας, οπότε το αγνοούμε.

Για να κάνουμε νέα αναζήτηση χωρίς να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε το Duplicate File Finder, πηγαίνουμε στο Search again, στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος.

Εσείς ποιο πρόγραμμα προτιμάτε για τη σύγκριση αρχείων και τη διαγραφή διπλών αρχείων

Υπάρχουν κυριολεκτικά δεκάδες εφαρμογές εξειδικευμένες για τη σύγκριση αρχείων και τη διαγραφή διπλών αρχείων. Αν γνωρίζετε κάποια εφαρμογή που να τη θεωρείτε καλύτερη από το Ccleaner και το Auslogic, γράψτε μας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση? Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?



Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, mgmanager.gr, public.gr. Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress. Pcsteps.gr