Οι Καλύτερες Σελίδες για Δωρεάν Μαθήματα Javascript

Αποφασίσατε να μάθετε προγραμματισμό και κάνετε έρευνα με ποια γλώσσα προγραμματισμού να ξεκινήσετε. H JavaScript φαίνεται καλή επιλογή, καθώς η χρήση της είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στο ίντερνετ, σε σελίδες κάθε είδους. Δείτε τις καλύτερες σελίδες για δωρεάν μαθήματα JavaScript (ΤζάμπαScript, αν προτιμάτε), ακόμα και για τους πλέον αρχάριους υποψήφιους προγραμματιστές.

Τι είναι η JavaScript

Η JavaScript είναι μία μια σχετικά νέα γλώσσα προγραμματισμού, που κυκλοφόρησε επίσημα το Σεπτέμβριο του 1995. Αναπτύχθηκε αρχικά από τη Netscape και χρησιμοποιείται κυρίως σε web εφαρμογές.

Είναι αρκετά ενδιαφέρον το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία της Javascript, καθώς βρίσκεται αρκετά κοντά στη δημιουργία των πρώτων web browsers.

Η δημιουργία της γλώσσας έγινε στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού για τους αρχικούς browsers, και συγκεκριμένα ανάμεσα στη Netscape και τη Microsoft.

Οι καινοτομίες της Netscape

Το 1995, η Netscape Communications ήταν το μεγαλύτερο όνομα στους browsers. Ο Mosaic Netscape 0.9, που κυκλοφόρησε το 1994, σε τέσσερις μήνες είχε καταλάβει τα τρία τέταρτα της αγοράς. Το Δεκέμβριο του '94 μετονομάστηκε σε Netscape Navigator.

Κατά την εξέλιξή του, ο Netscape Navigator εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες για την πλοήγηση στο ίντερνετ, οι οποίες χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σταδιακή φόρτωση των στοιχείων της σελίδας. Παλαιότεροι browsers περίμεναν να κατέβουν όλα τα στοιχεία της σελίδας για να την εμφανίσουν. Στις αργές dial-up συνδέσεις, αυτό έπαιρνε αρκετά λεπτά.

Πέρα από αυτό, όμως, ο Mac Andreessen, ιδρυτής της Netscape, θεωρούσε πως το ίντερνετ θα έπρεπε να είναι πιο δυναμικό. Η απλή HTML, η "γλώσσα σήμανσης" στην οποία βασίζονται οι ιστοσελίδες, δεν ήταν αρκετή.

Ο Andreessen οραματιζόταν μια "glue language" σε συνδυασμό με την HTML. Η γλώσσα αυτή θα επέτρεπε στους σχεδιαστές και προγραμματιστές ιστοσελίδων να προσθέτουν εφαρμογές και plug-ins απευθείας στον κώδικα της σελίδας.

Ο ανταγωνισμός από τη Microsoft

Το 1995 ήταν η χρονιά που και η Microsoft ξεκίνησε το σχεδιασμό του Internet Explorer, τον βασικό ανταγωνισμό για το Netscape Navigator. Η πρώτη του έκδοση θα κυκλοφορούσε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

Η Netscape έπρεπε να κινηθεί γρήγορα, για να προλάβει την παρουσίαση νέων τεχνολογιών και πλατφορμών πριν από τη Microsoft.

Αρχικά η εταιρεία προσέλαβε τον Brendan Eich, για να ενσωματώσει τη γλώσσα προγραμματισμού Scheme στον Navigator. Ύστερα όμως η Netscape επικοινώνησε με τη Sun, σχετικά με το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν τη Java.

Τελικά όμως η εταιρεία αποφάσισε πως ήθελε μια scripting language που να συμπληρώνει τη Java, και να έχει παρόμοια σύνταξη. Αυτό σήμαινε πως δεν μπορούσε να υιοθετήσει άλλες γλώσσες, όπως οι Perl, Python, TCL, ή Scheme.

Για να υποστηρίξει αυτή της την επιλογή σε σχέση με ανταγωνιστικές μεθόδους, η εταιρεία χρειαζόταν ένα πρωτότυπο. Ο Eich δημιούργησε το πρωτότυπο της JavaScript από το μηδέν μέσα σε δέκα μόλις μέρες, το Μάιο του 1995.

Βαπτίζοντας τη JavaScript

Κατά την ανάπτυξη της νέας γλώσσας, η ονομασία της ήταν Mocha, προφανώς εμπνευσμένη από το γεγονός πως και η Java είναι ποικιλία καφέ.

Όταν η γλώσσα κυκλοφόρησε επισήμως το Σεπτέμβριο, ονομάστηκε LiveScript. Μέχρι το Δεκέμβριο του 1995, όμως, που ενσωματώθηκε στον Navigator 2.0 beta 3, είχε πάρει την τελική ονομασία JavaScript.

Η ονομασία αυτή προξένησε σύγχυση στους προγραμματιστές, πως πρόκειται για παρακλάδι της Java, ενώ πρακτικά οι γλώσσες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Η Netscape κατηγορήθηκε πως επέλεξε αυτό το όνομα για να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα της Java. Μέχρι και σήμερα, οι αρχάριοι στο χώρο του προγραμματισμού εύκολα υποθέτουν πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο γλώσσες.

Πώς λειτουργεί η JavaScript

Η Javascript αποτελεί μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language). Ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για να προσθέσει εφέ και λειτουργίες στις ιστοσελίδες. Είναι όμως δυνατόν να προγραμματιστούν και πλήρη παιχνίδια JavaScript.

Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε απλό κείμενο και συνδυάζεται με την HTML, ενσωματώνοντας στον κώδικα HTML σενάρια (τα γνωστά σκριπτάκια).

Υπεύθυνος για την επεξεργασία της συγκεκριμένης γλώσσας είναι ο browser, και όχι ο server που φιλοξενεί την εκάστοτε σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η JavaScript εκτελείται αφότου η σελίδα «έχει φτάσει στον browser», χωρίς επικοινωνία με τον server.

Εν ολίγοις, είναι μια «ελαφριά» client side scripting language, που ο κώδικάς της περιέχεται μεταξύ των ετικετών <script>…</script>.

Τι επιτυγχάνουμε με τη JavaScript

Είναι λίγο-πολύ γνωστό ότι η HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης, με την οποία κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τη JavaScript μπορούμε να «απογειώσουμε» τις σελίδες μας.

Με τη JavaScript μπορούμε να:

προσθέτουμε δυναμικό περιεχόμενο στις ιστοσελίδες

κάνουμε υπολογισμούς σε κάποια σελίδα

δημιουργούμε τα γνωστά cookies

επικυρώνουμε δεδομένα

ενισχύουμε την ασφάλεια των σελίδων

ανιχνεύουμε την έκδοση του browser του client

Ξεκινάμε τα δωρεάν μαθήματα JavaScript

Το σίγουρο είναι ότι ο προγραμματισμός είναι μια δύσκολη υπόθεση, που απαιτεί ατελείωτες ώρες και μέρες δουλειάς.

Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, απαιτεί πολλά χρόνια μελέτης, πειραματισμού, και εξάσκησης, ώστε να φτάσουμε σε έναν επιθυμητό βαθμό γνώσης και εξοικείωσης.

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να μάθουμε προγραμματισμό, από ιδιωτικές σχολές και ΙΙΕΚ μέχρι ιδιαίτερα μαθήματα. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος μπορεί να είναι αρκετά υψηλό.

Αν ο προγραμματισμός μας ενδιαφέρει περισσότερο σαν hobby, παρά επαγγελματικά, μπορεί να μην μας κοστίσει τίποτα. Στο ίντερνετ θα βρούμε πληθώρα ιστοσελίδων για δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού σε κάθε γλώσσα.

Στον σημερινό οδηγό, θα παρουσιάσουμε τις καλύτερες σελίδες για δωρεάν μαθήματα JavaScript.

Αν όμως θέλετε να καλύψουμε και άλλες γλώσσες προγραμματισμού, μπορείτε να το επισημάνετε στα σχόλια. Αν δούμε πως κάποια γλώσσα έχει μεγάλη ζήτηση από τους αναγνώστες, θα φροντίσουμε να ασχοληθούμε και με αυτή.

Code Maven

Στη σελίδα Code Maven βρίσκουμε μαθήματα JavaScript που απευθύνονται σε εφήβους, αλλά και σε ενήλικες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα για να μάθουν αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού.

Η δομή των μαθημάτων δεν έχει καμία σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο, που είναι η μελέτη της θεωρίας. Εδώ, τα μαθήματα JavaScript έχουν παιχνιδιάρικο ύφος.

Η Code Maven είναι η κοπελίτσα που θα μας δείχνει τα βήματα που καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Στην ουσία, πατάμε πάνω στο πράσινο speaking box και αυτή μας λέει τι θα κάνουμε.

Βέβαια, τα αποτελέσματα της κάθε τροποποίησης στον κώδικα φαίνονται αμέσως στο δεξιό μέρος του πίνακα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατανοούμε άμεσα τη χρησιμότητα των εντολών, βλέποντας στην πράξη τη λειτουργία τους.

Επιπλέον, αυτό που μας αρέσει πολύ στην Code Maven είναι ότι δεν χρειάζεται να συνδεθούμε με το Facebook ή να δημιουργήσουμε λογαριασμό.

w3schools.com

Μια από τις καλύτερες σελίδες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που προσφέρει δωρεάν μαθήματα JavaScript, είναι η w3schools.com.

Η δομή της ιστοσελίδας είναι απλή και δεν χρειάζεται να κάνουμε εγγραφή, προκειμένου να μελετήσουμε τη "διδακτέα ύλη". Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε σχετική πιστοποίηση ότι διαθέτουμε τις απαιτούμενες γνώσεις.

Όμως, ενώ τα μαθήματα είναι δωρεάν η πιστοποίηση θα μας κοστίσει εφάπαξ 95 δολάρια.

Για να δούμε τα μαθήματα JavaScript, πατάμε στην ανάλογη επιλογή...

...και εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης η λίστα με όλα τα μαθήματα.

Στα θετικά της σελίδας συγκαταλέγεται η διαδραστικότητα των μαθημάτων, μέσα από την επιλογή Try it Yourself.

Με αυτήν την επιλογή ανοίγει ο editor που μας δείχνει τον γραμμένο κώδικα, αλλά και το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Codecademy

Η Codacademy, από το Code + Academy (προγραμματισμός + ακαδημία), είναι μια εκπαιδευτική εταιρεία, που επιχειρεί να αλλάξει το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ όσον αφορά τον προγραμματισμό.

Η φιλοσοφία της Codecademy είναι να φέρει το διαδίκτυο στις σχολικές τάξεις και ο κάθε εκπαιδευόμενος να μαθαίνει με διαδραστικό τρόπο. Έτσι, μέσα από την αλληλεπίδραση, επιτυγχάνεται η ουσιαστική και δυναμική μάθηση.

Επίσης, παρέχει μια μεγάλη πληθώρα μαθημάτων, τα οποία μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε μόνο αν κάνουμε δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα. Για αναλυτική παρουσίαση της Codecademy, δείτε τον οδηγό μας:

Η σελίδα περιλαμβάνει μαθήματα σε αρκετές γλώσσες, αλλά για τις ανάγκες του οδηγού θα διαλέξουμε τα μαθήματα JavaScript. Μάλιστα, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τη JavaScript μέσα από δύο σειρές μαθημάτων.

Αν διαλέξουμε να ξεκινήσουμε με το Learn JavaScript, θα δούμε ότι αποτελείται από οχτώ project και έξι κουίζ.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δίνεται η θεωρία στα αριστερά, ενώ στη δεξιά πλευρά πειραματιζόμαστε με τον κώδικα.

Τα μαθήματα JavaScript στην Codecademy είναι μια πολύ καλή λύση για κάποιον ο οποίος είναι εντελώς αρχάριος.

freeCodeCamp

Η σελίδα freeCodeCamp είναι μια κοινότητα ανοιχτού κώδικα, με την οποία μαθαίνουμε να γράφουμε κώδικα... Αμέτρητες σειρές από κώδικα...

Έτσι, αν θέλουμε να αποκτήσουμε την πιστοποίηση του Full Stack Developer, τότε είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τον νυχτερινό ύπνο. Και αυτό γιατί θα πρέπει να περάσουμε τουλάχιστον 2.080 ώρες μαθαίνοντας να προγραμματίζουμε.

Για να δούμε τα μαθήματα JavaScript, πατάμε Map.

Σε αυτό το σημείο βρίσκουμε τα μαθήματα JavaScript και ενημερωνόμαστε για τον μέσο χρόνο διάρκειας των μαθημάτων.

Επίσης, μεγάλο πλεονέκτημα της σελίδας είναι ότι η εγγραφή στο freeCodeCamp είναι προαιρετική. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα του Sign Up, αλλά για όσους πραγματικά το επιθυμούν.

Udacity

Το Udacity είναι από τους πιο γνωστούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν πληθώρα σεμιναρίων. Αν και συνήθως τα περισσότερα από τα tutorial είναι επί πληρωμής, υπάρχουν και κάποια που διατίθενται δωρεάν.

Για να βρούμε τα δωρεάν μαθήματα JavaScript πατάμε Catalog...

...και με τα φίλτρα αναζήτησης επιλέγουμε Free Courses και JavaScript.

Στα σεμινάρια που εμφανίζονται, υπάρχει η ένδειξη για το επίπεδο γνώσης του υποψήφιου εκπαιδευόμενου. Στα πλαίσια της παρουσίασης του οδηγού, επιλέξαμε JavaScript Basics.

Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε με όποιο θέλετε.

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ πάνω στο START FREE COURSE.

Για να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσουμε λογαριασμό πατώντας Sign Up ή να συνδεθούμε μέσω μιας γνωστής υπηρεσίας.

Εφόσον έχουμε πλέον συνδεθεί, στην αριστερή στήλη βλέπουμε τη δομή από τα μαθήματα JavaScript που επιλέξαμε...

...ενώ από το κουμπί Resources μπορούμε να κάνουμε download όλο το υλικό του σεμιναρίου.

Javascript30

Μέσα από τη σελίδα Javascript30 μπορούμε να μάθουμε JavaScript σε μόλις 30 μέρες. Ο Wes Bos είναι προγραμματιστής, καθηγητής, και ο υπεύθυνος που έχει σχεδιάσει τη δομή από τα μαθήματα JavaScript.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα JavaScript περιλαμβάνουν βίντεο tutorial για κάθε μέρα, μαζί με τον εκάστοτε γραμμένο κώδικα.

Εμείς καλούμαστε να μελετήσουμε την ύλη της ημέρας και να δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα σκριπτάκια JavaScript.

Αξίζει να σημειωθεί τα μαθήματα JavaScript στο JavaScript30 δεν ξεκινάνε από το μηδέν. O επίδοξος προγραμματιστής θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα JavaScript, αρκεί να εισάγουμε το email μας, και μέσω αυτού θα δημιουργηθεί ένας δωρεάν λογαριασμός.

Ακολουθούμε την απλή διαδικασία για το λογαριασμό, και σύντομα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τα μαθήματα JavaScript.

Με την επιλογή Stream Course βλέπουμε όλα τα βίντεο του προγράμματος, τα οποία μπορούμε να κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας κάνοντας κλικ πάνω στο συννεφάκι.

Με την επιλογή Starter Files, βλέπουμε τη λίστα με τον δημιουργημένο κώδικα.

Βέβαια για αποτελεσματικότερη μελέτη, προτείνουμε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία, από το κουμπί Clone or download.

Εσείς ποια σελίδα προτιμάτε για τα μαθήματα JavaScript?

Ενώ όλες οι παραπάνω σελίδες ασχολούνται με τα μαθήματα JavaScript, έχουν διαφορετικό σχεδιασμό και διαφορετικό ρυθμό στην εκπαιδευτική τους μέθοδο.

Αν δοκιμάσατε κάποια από τις παραπάνω σελίδες και σας άρεσε, ή αν έχετε να προτείνετε κάποια άλλη σελίδα για δωρεάν μαθήματα JavaScript που δεν αναφέραμε, γράψτε μας στα σχόλια.