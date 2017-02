Γίνε Ειδικός στο SEO: 5 οδηγοί για να Αποκτήσεις Γερές Βάσεις στο Search Engine Optimization

Στις μέρες μας είναι υπόθεση λεπτών το να δημιουργήσουμε ένα site, ακόμα και αν έχουμε μηδαμινές τεχνικές γνώσεις. Βέβαια, το να δημιουργήσουμε ένα site δεν αρκεί - θα πρέπει να αποκτήσει και επισκεψιμότητα, για να είναι πετυχημένο. Το Search Engine Optimization - SEO - είναι η διαδικασία μέσα από την οποία στοχεύουμε σε συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις, έτσι ώστε όταν κάποιος κανει μια αναζήτηση αυτών των λέξεων σε μία από τις δημοφιλείς μηχανές (Google, Yahoo, Bing κλπ), η σελίδα μας να βγαίνει στα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας. Βέβαια, με τη περιπλοκότητα των μηχανών αναζήτησης, την συνεχή ανανέωση των αλγορίθμων αναζήτησης, και τη μυστικοπάθεια σχετικά με το πώς ακριβώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι αυτοί, κάνουν το SEO μια κάπως περίπλοκη διαδικασία. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε πέντε ιστοσελίδες που θα μας διδάξουν τα απαραίτητα ώστε να αποκτήσουμε γερές βάσεις στο Search Engine Optimization.

Οι παρακάτω οδηγοί είναι στα Αγγλικά. Αν δεν γνωρίζετε καλά Αγγλικά, και υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον, μπορώ να οργανώσω ένα ζωντανό σεμινάριο μέσω διαδικτύου σχετικά με το SEO.

Αφήστε σχόλιο στο τέλος του άρθρου αν θα σας ενδιέφερε ένα τέτοιο σεμινάριο, και αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 50 ενδιαφερόμενοι, θα φτιάξω ένα σεμινάριο αποκλειστικά για εσάς 🙂

Ας μην κοροϊδευόμαστε: όταν μιλάμε για μηχανές αναζήτησης, ουσιαστικά εννοούμε τη Google. Το να εμφανιζόμαστε για μία συγκεκριμένη λέξη-κλειδί στην πρώτη σελίδα του Bing και στην 5η σελίδα του Google είναι εντελώς άχρηστο - αν και, μεταξύ μας, ό,τι βγαίνει πρώτο στη Google σύντομα βγαίνει πρώτο και στο Yahoo και το Bing.

Η καλύτερη αρχή για το ταξίδι μας, λοιπόν, είναι να μάθουμε μέσα από την ίδια τη Google με ποιό τρόπο λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης.

Κατ' αρχάς, μπορούμε να κατεβάσουμε σε PDF τον 32σέλιδο οδηγό εκκίνησης για το Search Engine Optimization (ο οποίος, εδώ που τα λέμε, θα μπορούσε να έχει και καλύτερη εικονογράφιση).

Στη συνέχεια, μπορούμε να μελετήσουμε τα σύντομα βίντεο της Google, όπως το παρακάτω που εξηγεί εν συντομία πως λειτουργεί η αναζήτηση της Google.

{"video":"http://www.youtube.com/watch?v=KyCYyoGusqs","width":"640","height":"480"}

Για περισσότερα σχετικά βίντεο, μπορείτε να ελέγξετε το κανάλι Google Webmaster στο Youtube.

Μην περιμένετε φυσικά πως θα αποκαλύψουν τα μεγαλύτερα μυστικά τους, αλλά πάντοτε είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τα βασικά.

Προσωπικά, ουδέποτε μου άρεσε η θεωρία - προτιμούσα να μαθαίνω στην πράξη. Ως εκ τούτου, θεωρώ το Yoast WordPress SEO την κορυφαία μέθοδο εκμάθησης Search Engine Optization.

Το WordPress είναι γενικότερα μία από τις φιλικότερες και πιο ευέλικτες πλατφόρμες όσον αφορα το SEO, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε θέσει τις σωστές παραμέτρους και να ακολουθούμε τις σωστές πρακτικές.

Το Yoast WordPress SEO είναι ένα από τα κορυφαία plugins για WordPress, καθώς μας βοηθάει βήμα προς βήμα να βελτιστοποιήσουμε κάθε σελίδα και κάθε δημοσίευση στο Site μας, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μαθαίνοντας στην πορεία και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούμε.

Ο δημιουργός αυτού του Plugin, Joost de Valk, έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό για τη βελτιστοποίηση του SEO στο WordPress, τον οποίο ανανεώνει διαρκώς. Συνδυάστε τον οδηγό με το Plugin του, και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα.

Στη σελίδα Search Engine Land θα βρείτε πληθώρα άρθρων σχετικά με το SEO, που είτε τα έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι, είτε τα έχουν συγκεντρώσει από σελίδες σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες οδηγούς είναι το Periodic Table of SEO Success Factors, που με μια ματιά μπορεί να μας δείξει ποιά στοιχεία μας δίνουν πόντους στο SEO, και ποιά μας αφαιρούν.

H εταιρεία Moz ξεκίνησε το 2004 σαν σύμβουλος SEO, και στη σελίδα της θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες αλλά και εργαλεία για όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το SEO.

Ο οδηγός τους The Beginners Guide to SEO, σε 10 κεφάλαια συνοψίζει αρκετά κατανοητά τις βασικές αρχές του Search Engine Optimization, ενώ αν δεν σας αρέσει το διάβασμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το δωρεάν Seo Video Course.

QuickSprout - Advanced Guide to SEO

Ο Albert Einstein είχε πει πως "Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις απλά, τότε δεν το έχεις καταλάβει αρκετά καλά".

Ο οδηγός The Advanced Guide to SEO της QuickSprout καταφέρνει ακόμα και τις πιο περίπλοκες πλευρές του SEO να τις εξηγεί απλά και κατανοητά.

Μην σας τρομάζει το "Advanced", πρόκειται για έναν από τους φιλικότερους οδηγούς αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο.

Θα τα πούμε ζωντανά

Όπως είπα και στην αρχή του άρθρου, από εσάς εξαρτάται το αν θα διοργανώσω ένα διαδικτυακό σεμινάριο που να εξηγεί τα βασικά του SEO.

Αρκεί να γράψετε ένα σχόλιο που να λέει "Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο".

Εφόσον συγκεντρωθούν 50 σχόλια, θα ετοιμάσω αποκλειστικά για εσάς το σεμινάριο, και θα σας ενημερώσω από τη σελίδα μας στο facebook σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Σας άρεσε η δημοσίευση? Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?



Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, mgmanager.gr, public.gr. Αν προτιμάτε τις αγορές από Κίνα, για να πετύχετε καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop, το GearBest και το Geekbuying, καθώς και με το marketplace AliExpress. Pcsteps.gr