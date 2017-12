Νέο Email Χωρίς Εγγραφή - 5 Υπηρεσίες για Καθαρό Inbox

(Ψήφοι: 9. Βαθμολογία: 4,67 στα 5)

(Ψήφοι:. Βαθμολογία:στα 5)

Loading... Loading...

Υπάρχουν αμέτρητες σελίδες στο Internet, διατεθειμένες να μας παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους... αρκεί να δώσουμε το email μας (πχ τα καλύτερα δωρεάν παιχνίδια). Αν όμως θέλουμε να κρατήσουμε καθαρό το inbox μας, στις 5 παρακάτω υπηρεσίες τώρα μπορούμε να αποκτήσουμε ένα νέο email, άμεσα και χωρίς εγγραφή!

Αν λοιπόν δεν θέλουμε να συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ζητάει ένα το gmail ή το yahoo mail κλπ για ένα νέο λογαριασμό, στις υπηρεσίες που παρουσιάζουμε μπορούμε να έχουμε email στη στιγμή.

Προσοχή! Οι διευθύνσεις που θα αποκτήσουμε είναι προσωρινές. Δεν είναι κατάλληλες για περιπτώσεις στις οποίες θέλουμε να λαμβάνουμε μηνύματα σε βάθος χρόνου ή να τα διατηρήσουμε για μεγάλο διάστημα.

Ο Mailinator είναι μία από τις πλέον ευέλικτες υπηρεσίες για νέα email, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εκατοντάδες domain για την προσωρινή διεύθυνσή μας.

Βλέπετε, υπάρχουν σελίδες που έχουν στη μαύρη λίστα τις συμβατικές διευθύνσεις προσωρινών email, για να αποφύγουν ψεύτικους λογαριασμούς.

Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε είναι να μπούμε στο mailinator.com και να κοιτάξουμε στο κάτω μέρος της σελίδας, στο κουτί "Did you know..."

Κάθε φορά που κάνουμε refresh, το domain αυτό αλλάζει.

Ας πούμε λοιπόν πως, από το αφιέρωμα για τα δωρεάν παιχνίδια, θέλαμε να δοκιμάσουμε το 4story, αλλά δεν θέλαμε να τους δώσουμε το αληθινό μας email.

Αρκεί να δώσουμε μια οποιαδήποτε διεύθυνση με οποιοδήποτε από τα domain που μας έχει βγάλει ο Mailinator. Πχ moufa@monumentmail.com

Πηγαίνοντας μετά στο Mailinator και βάζοντας τη διεύθυνση που επινοήσαμε στο check your inbox...

...βλέπουμε κανονικά το μήνυμα επιβεβαίωσης που μας έστειλε το παιχνίδι, με τον κωδικό μας.

Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν πλήρη λογαριασμό στο 4story, χωρίς να έχουμε δώσει το πραγματικό email μας.

Υπ' όψιν, τα email που λαμβάνονται στο mailinator διαγράφονται αυτόματα μετά από μερικές ώρες.

Το Guerrilla Mail μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε email σε 7 διαφορετικά domains.

Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να δοκιμάσουμε το Khan Wars, αρκεί να βάλουμε τη διεύθυνση που μας έβγαλε αυτόματα το Guerrilla Mail.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έρχεται το email που μας καλωσορίζει στο Khan Wars.

Αν θέλουμε, μπορούμε να φτιάξουμε και μια δική μας διεύθυνση στο Guerrilla Mail, κάνοντας κλικ στο τυχαίο username που μου έχει βγάλει, να επιλέξουμε ένα άλλο και να κάνουμε κλικ στο set.

Τα email που λαμβάνουμε στο Guerrilla Mail διαγράφονται αυτόματα μετά από μία ώρα.

Το Fake Mail Generator, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε προσωρινό email σε 10 διαφορετικά domains.

Αν λοιπόν μας αρέσουν τα τρένα, και θέλουμε να δοκιμάσουμε το Rail Nation, βάζουμε το email που μας έφτιαξε το Fake Mail Generator.

Αμέσως στη σελίδα του fake email generator εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης λογαριασμού που μας έστειλε το Rail Nation.

Το Inbox του Fake Email Generator έχει ισχύ για 24 ώρες. Θα πρέπει να το ελέγξουμε μία φορά το 24ωρο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε email.

Επίσης, τα μηνύματα που έχουμε λάβει διαγράφονται μετά από 24 ώρες.

Κάνοντας κλικ στο Get Temporary Email, το AirMail μας φτιάχνει μια τυχαία διεύθυνση σε ένα από τα domains που υποστηρίζει. Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες, δεν δείχνει καν τη λίστα των domain που χρησιμοποιεί, προφανώς για να αποφύγει το blacklist.

Για να δοκιμάσουμε λοιπόν το διαστημικό παιχνίδι Ogame, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση που μας έβγαλε.

Και μας έρχεται κανονικά η επιβεβαίωση του λογαριασμού.

To Inbox και τα μηνύματα έχουν διάρκεια ζωής 24 ώρες.

To TrashMail μας δίνει επιλογή ανάμεσα σε 11 διαφορετικά domain για το προσωρινό μας email.

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες υπηρεσίες, το TrashMail μας ζητάει την πραγματική μας διεύθυνση, προκειμένου να μας προωθήσει εκεί τα μηνύματα που θα μας σταλούν στην προσωρινή διεύθυνση.

Από εκεί και πέρα, μπορούμε να επιλέξουμε και για πόσο χρόνο θα ισχύει η προσωρινή διεύθυνση (από 1 ημέρα μέχρι απεριόριστο) αλλά και για πόσα μηνύματα email θα ισχύει (πχ να διαγραφεί αυτόματα αφού λάβουμε 2 ή 10 email).

Άρα λοιπόν, αν μου αρέσουν τα παιχνίδια του Β' παγκοσμίου πολέμου και θέλω να δοκιμάσω το War 2, αρκεί να βάλω την προσωρινή διεύθυνση της επιλογής μου.

Και θα λάβω το email του καλωσορίσματος κατευθείαν στο προσωπικό μου email.

Εσείς ποια υπηρεσία προτιμάτε για το νέο email σας?

Αν έχετε χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες για ένα νέο email ή κάποια άλλη και είστε ικανοποιημένοι, γράψτε μας στα σχόλια!

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr.

Για την πλήρη προστασία όλων σας των συσκευών με Windows, Android, iOS, και MacOS, το PCsteps εμπιστεύεται, χρησιμοποιεί, και προτείνει τα προϊόντα ασφαλείας της Bitdefender. Μάλιστα, μπορείτε σε αποκλειστικότητα να δοκιμάσετε το Bitdefender Internet Security δωρεάν για 90 ημέρες.

Τέλος, αν προτιμάτε τις αγορές συσκευών από Κίνα, για να πετύχετε σημαντικά καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με τέσσερα από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop:

καθώς και με το marketplace AliExpress