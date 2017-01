Μυστικές Τεχνικές για Γρηγορότερο Internet (Μέρος 4ο)

Στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος είδαμε ρυθμίσεις στη γραμμή εντολών των Windows αλλά και το Registry που μας βοηθούν να αποδίδει καλύτερα η σύνδεσή μας στο Internet. Στο σημερινό, τέταρτο και τελευταίο μέρος του οδηγού μας, θα δούμε μερικές ακόμα ρυθμίσεις στο Registry, για να κερδίσουμε και την τελευταία ρανίδα του bandwidth στα Windows.

Προσοχή! Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε Windows Vista, 7 και 8. Αν έχετε ακόμα Windows XP, ατυχήσατε...

Registry Editor

Για να δείτε πώς να μπείτε στο Registry editor και πώς να κάνετε backup στις ρυθμίσεις που σκοπεύετε να αλλάξετε, δείτε το 3ο μέρος του οδηγού.

Σε καμία περίπτωση μην κάνετε αλλαγές χωρίς να έχετε κάνει πρώτα το κατάλληλο backup.

Προσοχή! Τις παρακάτω προτάσεις να τις εφαρμόζετε μία-μία, για να βεβαιωθείτε πως δεν έχει κάποια από αυτές αρνητικό αντίκτυπο στο δικό σας σύστημα.

Κάθε αλλαγή που θα κάνετε, θα χρειαστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστεί.

Προτεραιότητα DNS και Hosts

Την εύρεση των Domain Name Servers και των host names στο Internet την αναλαμβάνουν δύο διεργασίες (services) αντίστοιχα στα Windows. Αυξάνοντας την προτεραιότητα εκτέλεσής τους, θα επιταχυνθούν οι ρόλοι τους. Όσο χαμηλότερος ο αριθμός που θα ορίσουμε, τόσο υψηλότερη η προτεραιότητα.

Πηγαίνουμε στο

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipServiceProvider

και αλλάζουμε τις ρυθμίσεις ως εξής, επιλέγοντας το Decimal, και ΟΧΙ το Hexadecimal.

LocalPriority=4

HostsPriority=5

DnsPriority=6

NetbtPriority=7

Προσοχή! Αν θέλετε να πειραματιστείτε με άλλες τιμές, φροντίστε πάντα τα μεγέθη τους να είναι στην παραπάνω σειρά: Το LocalPriority το μικρότερο έως το NetbtPriority το μεγαλύτερο.

QoS Reserved Bandwidth

Αυτή είναι μια ρύθμιση την οποία θα τη βρείτε παντού στο Internet, και όλοι σχεδόν την αναφέρουν λάθος.

Από τα Windows XP και μετά, οι κάρτες δικτύου έχουν εξ' ορισμού ενεργοποιημένο το QoS Packet Scheduler.

Η ρύθμιση αυτή κρατάει ένα 20% του bandwidth της σύνδεσής μας εφαρμογές QoS. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να είναι Streaming Media, IP Τηλεφωνία, Τηλεδιασκέψεις κλπ.

Έτσι, πχ, αν η σύνδεσή σας είναι απασχολημένη με το να κατεβάζει Torrents, χάρη στο QoS Reserved Bandwidth οι εφαρμογές QoS θα μπορέσουν να έχουν ένα μέρος της σύνδεσης όλο δικό τους.

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί είναι να νομίζουν πως αυτό το 20% είναι διαρκώς δεσμευμένο (δηλαδή εκεί που θα κατεβάζαμε πχ με 1 MB/sec, εξαιτίας του κατεβάζουμε με 800KB/s).

Η αλήθεια είναι πως αν δεν τρέχετε καμία εφαρμογή QoS, αξιοποιείτε έτσι κι αλλιώς το 100% της σύνδεσής σας.

Αν, παρ' όλα αυτά, σας ενοχλεί το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή το 20% της σύνδεσής σας να δοθεί σε μία εφαρμογή που το χρειάζεται, πηγαίνετε στο

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο key Windows και επιλέξτε New>Key

Δώστε το όνομα Psched. Ύστερα σε αυτό το νέο key κάντε δεξί κλικ, επιλέξτε new DWORD (32 bit).

Σε αυτό το νέο DWORD δώστε όνομα NonBestEffortLimit και αφήστε την τιμή του στο μηδέν.

The End

Αυτό ήταν και το τέλος του μεγάλου μας αφιερώματος.

Εννοείται πως οι βελτιώσεις στην ταχύτητα από τις παραπάνω τεχνικές φτάνουν μέχρι ενός σημείου.

Αν πχ το σπίτι σας βρίσκεται 4 χιλιόμετρα από το DSLAM, δεν πρόκειται η σύνδεση των 2Mbps να έχει την αίσθηση 24άρας.

Εντούτοις, αν κάνετε τις κατάλληλες δοκιμές και βρείτε τις ρυθμίσεις που σας ταιριάζουν, σίγουρα η σύνδεσή σας θα είναι ταχύτερη από πριν.

And that made all the difference 😉