Humble Bundle: Οικονομικά Παιχνίδια και Φιλανθρωπία

Σε παλαιότερες αναρτήσεις έχουμε δει διάφορες προσφορές σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε είτε σε πολύ χαμηλές τιμές, είτε δωρεάν. Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε άλλον έναν τρόπο για να αποκτήσουμε οικονομικά παιχνίδια, αυτή τη φορά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Humble Bundle.

Τι είναι το Humble Bundle

Το Humble Bundle είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα διανομής παιχνιδιών.

Από εκεί μπορούμε να αγοράσουμε χιλιάδες οικονομικά παιχνίδια της επιλογής μας, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και αρκετοί AAA τίτλοι.

Η ονομασία "Bundle" (που σημαίνει πακέτο) δεν είναι τυχαία, αφού σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Humble Bundle προσφέρει διάφορα πακέτα παιχνιδιών σε αρκετά καλές τιμές.

Συνήθως οι προσφορές είναι με τη μορφή κάποιας δωρεάς, κατά την οποία μπορούμε να πληρώσουμε το ποσό της αρεσκείας μας, ως αντάλλαγμα για τα κλειδιά των παιχνιδιών του πακέτου.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ξεχωρίζει γενικότερα για τη φιλανθρωπική της δράση, αφού ένα ποσοστό από κάθε μας αγορά πηγαίνει σε φιλανθρωπίες.

Από το 2010 μέχρι και το 2016, το Humble Bundle έχει προσφέρει πάνω από 50 bundle παιχνιδιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αρκετοί γνωστοί τίτλοι (πχ Mass Effect 2, Total War, The Sims 3, Battlefield 3, κ.α.), αλλά και αμέτρητα indie games, Android games, και άλλα.

Παράλληλα, το Humble Bundle διαθέτει και βιβλία, οπότε δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα bundle με κόμικς, manga, και διάφορα βιβλία.

Τι πρέπει να προσέξω

Η μέθοδος που περιγράφουμε παρακάτω δοκιμάστηκε και λειτουργεί κανονικά. Το Humble Bundle είναι απόλυτα αξιόπιστο, και δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο.

Εν ολίγοις, δεν κρύβει καμία σκοτεινή παγίδα, ούτε κινδυνεύουμε να χάσουμε τα χρήματά μας ή να μην πάρουμε κανένα παιχνίδι.

Ωστόσο, ας επισημάνουμε μερικά σημεία:

Η δωρεά που θα κάνουμε λειτουργεί συμπληρωματικά για τα πακέτα, και όχι ξεχωριστά. Έτσι, ανεβαίνοντας στο ποσό που θα δωρίσουμε, παίρνουμε και τα αμέσως προηγούμενα πακέτα. Για παράδειγμα στην τρέχουσα προσφορά, αν πληρώσουμε τα 15$, θα πάρουμε και τα τρία πακέτα, και άρα όλα τα παιχνίδια της προσφοράς. Αντίστοιχα, με 7,79$ παίρνουμε τα δύο πρώτα πακέτα, όχι μόνο το δεύτερο.

Σύμφωνα με το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης που φαίνεται πάνω δεξιά στη σελίδα του Humble Bundle, η προσφορά είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στη δική μας περίπτωση, λήγει την Τρίτη 17/1/2017.

Τα παιχνίδια των συγκεκριμένων πακέτων, όπως και κάθε άλλο παιχνίδι της Ubisoft, λειτουργούν μόνο μέσω του Uplay. Αν δεν το έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας, μπαίνουμε σε αυτή τη σελίδα και το κατεβάζουμε.

Ιανουάριος 2017 - Assassin's Creed Bundle

Αυτήν την περίοδο το Humble Bundle μας προσφέρει το Assassin's Creed Bundle, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 9 παιχνίδια της σειράς, συνολικής αξίας 177$.

Αυτά τα παιχνίδια χωρίζονται σε τρία επιμέρους πακέτα, τα οποία μπορούμε να ξεκλειδώσουμε ανάλογα με τη δωρεά που θα επιλέξουμε να κάνουμε.

Pay what you want - Ελάχιστη δωρεά 1$

Το ελάχιστο ποσό της δωρεάς είναι το 1$, με το οποίο ξεκλειδώνουμε το πρώτο πακέτο με τα πρώτα τέσσερα οικονομικά παιχνίδια:

Assassin's Creed

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Beat the average of 7,78$

Για να φτάσουμε στο επόμενο πακέτο, η δωρεά θα πρέπει να φτάνει τα 7,79$, με τα οποία ξεκλειδώνουμε άλλα τρία παιχνίδια:

Assassin's Creed Liberation HD

Assassin's Creed III και μαζί το add on Tyranny of King Washington: The Infamy (DLC)

Assassin's Creed II Deluxe Edition

Pay 15$+

Το τρίτο και τελευταίο πακέτο μπορούμε να το αποκτήσουμε κάνοντας ελάχιστη δωρεά 15$. Σε αυτό το πακέτο θα βρούμε τα τελευταία δύο οικονομικά παιχνίδια του bundle:

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Brotherhood

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τα παιχνίδια.

Ξεκινάμε πατώντας στο πράσινο κουμπί "Pay what you want" που βρίσκεται στην αρχική σελίδα και φαίνεται στην παρακάνω εικόνα.

Θα οδηγηθούμε στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου μπορούμε να επιλέξουμε το ποσό της δωρεάς μας. Τα προτεινόμενα ποσά είναι 8$, 15$, και 25$, όμως εμείς επιλέγουμε το "Custom Amount".

Αν μας ενδιαφέρει το πρώτο πακέτο, αρκεί να εισάγουμε την τιμή "1". Θα δούμε ότι θα ενεργοποιηθεί το πρώτο bundle, ενώ τα άλλα δύο θα εμφανίζονται σκιασμένα.

Ακριβώς από κάτω βλέπουμε δύο προειδοποιήσεις, που μας ενημερώνουν ότι με ελάχιστα επιπλέον χρήματα, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και τα άλλα δύο πακέτα.

Αντίστοιχα αν βάλουμε οποιοδήποτε ποσό από 7,79$ και πάνω, θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο πακέτο. Τέλος, με 15$ ή περισσότερα, ενεργοποιούνται και τα τρία πακέτα.

Αφού αποφασίσουμε τι ποσό θέλουμε να δώσουμε, θα πρέπει να εισάγουμε τη διεύθυνση email μας στο αντίστοιχο πεδίο.

Αποεπιλέγουμε το πεδίο "Notify me about upcoming promotions", εκτός κι αν θέλουμε να μας ενημερώνει το Humble Bundle για μελλοντικές προσφορές.

Επιπλέον, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Choose where your money goes", μπορούμε να διαλέξουμε πού θα πάνε τα χρήματα της δωρεάς μας.

Οι επιλογές μας είναι να πάνε στους developers της Ubisoft, στο Humble, ή σε φιλανθρωπίες. Απ' όσο ψάξαμε, κανείς δεν μας εμποδίζει να μοιράσουμε τα χρήματα όπως θέλουμε, ακόμα και αν επιλέξουμε να πάνε όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπία.

Αν σας ενδιαφέρουν γενικότερα οι κινήσεις φιλανθρωπίας, δείτε τον οδηγό μας:

Αφού τελειώσουμε και μ' αυτό, ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το αντίτιμο για τα οικονομικά παιχνίδια που επιλέξαμε. Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής είναι μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω PayPal, και μέσω Amazon.

Για τις ανάγκες του οδηγού, θα δείξουμε τη μέθοδο με PayPal.

Αφού πατήσουμε στο αντίστοιχο κουμπί, θα ανακατευθυνθούμε στο παράθυρο εισόδου στο PayPal. Εισάγουμε τα στοιχεία μας και πατάμε "Log In".

Έπειτα πατάμε "Pay Now" για να επιβεβαιώσουμε τη συναλλαγή. Το ποσό της δωρεάς θα αναγράφεται στα αριστερά του παραθύρου.

Τέλος, το Humble Bundle θα μας ενημερώσει ότι η συναλλαγή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Παραλαβή των κλειδιών και εισαγωγή στο Uplay

Για να λάβουμε τα κλειδιά των παιχνιδιών, θα πρέπει να μεταβούμε στο μήνυμα που λάβαμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εφόσον ελέγξουμε τα email μας, θα δούμε το αντίστοιχο μήνυμα του Humble Bundle.

Αρκεί να πατήσουμε στο "Get Your Bundle", έτσι ώστε να μεταφερθούμε στη σελίδα με τους κωδικούς μας.

Για να δούμε τους κωδικούς, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί "Uplay" σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Αφού τελειώσουμε και μ' αυτό, ανοίγουμε το Uplay της Ubisoft για να εισάγουμε τα κλειδιά.

Από το Uplay λοιπόν, πατάμε στο κουμπί με τις τρεις γραμμές πάνω αριστερά...

...και επιλέγουμε "Activate a key".

Εκεί κάνουμε επικόλληση ένα προς ένα τα κλειδιά που είδαμε παραπάνω, και πατάμε "Activate".

Το Uplay τα αναγνωρίζει, και μας ενημερώνει ότι το εκάστοτε παιχνίδι προστέθηκε στη συλλογή μας.

Είμαστε πλέον έτοιμοι για gaming με τα νέα μας οικονομικά παιχνίδια.

Εσείς βρήκατε οικονομικά παιχνίδια με το Humble Bundle;

Εσείς έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το Humble Bundle για να αγοράσετε οικονομικά παιχνίδια; Βρήκατε κάποια αξιοσημείωτη προσφορά;

Αν αντιμετωπίσατε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη διαδικασία που περιγράψαμε, γράψτε μας στα σχόλια.