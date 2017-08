Δίκτυο Tor: Ανώνυμη πλοήγηση στο Internet, εδώ και Torα!

(Ψήφοι: 15. Βαθμολογία: 4,93 στα 5)

"Στο Internet κανείς δεν ξέρει ότι είσαι σκύλος". Η φράση αυτή, που ξεκίνησε από τον σκιτσογράφο Peter Steiner το 1993, δείχνει πολύ παραστατικά την αίσθηση την αίσθηση της ανωνυμίας που έχουμε για το Internet. Εντούτοις, ενώ όντως μπορούμε να δηλώσουμε ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας (ψεύτικο όνομα, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, ή ζωικό είδος), στο τέλος της ημέρας οποιαδήποτε κίνησή μας στο Internet συνδέεται με την προσωπική μας διεύθυνση IP και, κατ' επέκταση, με τα πραγματικά μας στοιχεία. Αν θέλουμε να σερφάρουμε στο διαδίκτυο πραγματικά ανώνυμα, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο. Το δίκτυο Tor είναι μια δωρεάν λύση για την ανωνυμία στον παγκόσμιο ιστό.

Τι εστί Tor? Πρόκειται για ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο που, για να φτάσουμε στη σελίδα του προορισμού μας, μας περνάει μέσα από ενδιάμεσους κόμβους (relays) του δικτύου και μας βγάζει από κόμβους εξόδου (exit nodes). Σε αντίθεση με τους proxy server, το exit node δεν γνωρίζει ούτε τη διεύθυνση IP μας, ούτε την τοποθεσία μας.

Πώς λειτουργεί

Το δίκτυο Tor στηρίζεται σε εθελοντές. Χρήστες όπως εγώ ή εσείς δέχονται να τρέχουν κόμβους του δικτύου στον υπολογιστή τους, είτε ως relay είτε σαν exit node.

Όταν θέλουμε να μπούμε σε μια σελίδα μέσω του δικτύου Tor, το αίτημά μας περνάει μέσα από τυχαίους κόμβους, κρυπτογραφημένο, φτάνει σε ένα κόμβο εξόδου και από εκεί πηγαίνει στη σελίδα προορισμού. Η σελίδα προορισμού βλέπει μόνο τη διεύθυνση IP του exit node.

Με τον τρόπο αυτό, ούτε ο ISP ούτε κάποιος άλλος μπορεί να συνδέσει την οικιακή μας διεύθυνση IP με τη σελίδα προορισμού. Ακόμα και όσοι τρέχουν τα relays δεν μπορούν να έχουν αυτή την πληροφόρηση, καθώς τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.

Στο παράδειγμα που δίνει η ίδια η σελίδα Torproject.org, ο υπολογιστής της Alice θέλει να μπει στη σελίδα του Bob. Το αίτημα της Alice περνάει μέσα από δύο relays και βγαίνει από το exit node, που συνδέεται με τη σελίδα του Bob, και στο εξής περνούν από αυτό το κανάλι όλα τα δεδομένα ανάμεσα στην Alice και τη σελίδα.

Το μόνο κομμάτι που μπορεί να ανιχνευτεί (το κόκκινο βελάκι) είναι ανάμεσα στο exit node και την ιστοσελίδα του Bob. Αν η ιστοσελίδα του Bob υποστηρίζει HTTPS, τότε και το τελευταίο κομμάτι είναι κρυπτογραφημένο.

Το κανάλι αυτό θα χρησιμοποιείται μόνο για 10 λεπτά από τη στιγμή που γίνεται η πρώτη σύνδεση. Αν η Alice θελήσει αργότερα να μπει στο site πχ της Jane, αλλάζουν εντελώς τα relays και το exit node:

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Tor Project, υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Tor:

Απλοί χρήστες που θέλουν να προστατέψουν την οικογένεια, τα παιδιά τους, και την αξιοπρέπειά τους (if you know what I mean 😉

Επιχειρήσεις που θέλουν να μελετήσουν τον ανταγωνισμό ανώνυμα και να προστατέψουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές από τρίτους.

Άνθρωποι που προσπαθούν να ξεσκεπάσουν τη διαφθορά διατηρώντας την ανωνυμία τους.

Δημοσιογράφου που θέλουν να προστατέψουν την έρευνα και τις πηγές τους

Στρατιωτικοί και αστυνομικοί οργανισμοί που θέλουν να προστατέψουν τις επικοινωνίες τους, τις έρευνές τους και τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν

Παρ' όλα αυτά, το δίκτυο Tor δεν είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση. Λόγω της μεταπήδησης στα relays, το browsing γίνεται σημαντικά πιο αργά – η μείωση στην ταχύτητα είναι το τίμημα για την ανωνυμία.

Δεν βλέπω την torα

Ο καλύτερος, γρηγορότερος και πιο ασφαλής τρόπος να αξιοποιήσει κανείς το δίκτυο Tor είναι με το Tor Browser Bundle. Πρόκειται για μία τροποποιημένη, portable έκδοση του Mozilla Firefox που έχει ενσωματωμένες τις ιδανικές ρυθμίσεις και τα extension για το Tor.

Εκτός από Windows, το Torproject παρέχει εκδόσεις για Mac και Linux.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς το Tor και με τον ήδη υπάρχον browser του, αλλά σε αυτή την περίπτωση μειώνεται η ασφάλειά του. Για παράδειγμα, το Flash και άλλα browser plug-ins μπορούν να αποκαλύψουν την διεύθυνση IP μας.

Ο Firefox από το Tor Project έχει απενεργοποιημένα όλα τα plug-ins, ενώ περιλαμβάνει και το extension HTTPS Everywhere, με το οποίο αν η σελίδα προορισμού μας υποστηρίζει το HTTPS, το επιλέγει αυτόματα.

Επίσης, το Tor συνιστά να μην κατεβάζει κανείς αρχεία document, όπως DOC και PDF και να τα ανοίξει με εξωτερικές εφαρμογές (το Word ή το Acrobat, πχ) γιατί μπορεί να συνδεθούν στο Internet και να αποκαλύψουν την IP.

Όσα φέρνει η torα, δεν τα φέρνει ο χρόνος

Αφού κατεβάσετε το Tor Browser Bundle, τρέχετε με διπλό κλικ το .exe και θα σας ρωτήσει που να αποσυμπιέσει τα αρχεία (προεπιλεγμένος είναι ο φάκελος που κατεβάσατε το αρχείο).

Στη συνέχεια τρέχετε το Start Tor Browser.exe

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που δείχνει την πρόοδο σύνδεσης στο δίκτυο Tor.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα ανοίξει αυτόματα ο portable Firefox του Tor. Αν έχετε ήδη τον Firefox στο σύστημά σας, ο συγκεκριμένος Firefox είναι εντελώς ξεχωριστός και δεν επηρεάζει την κανονική σας εγκατάσταση.

Από εδώ κι εμπρός, μπορούμε να συνδεθούμε σε οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο

Εκτός από τις κλασσικές μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing κλπ), ο TorBrowser έχει ρυθμισμένες τις Startpage kai DuckDuckGo.

Πρόκειται για μηχανές αναζήτησης που σέβονται την ανωνυμία μας.

Απλά, θυμηθείτε να μην συνδεθείτε σε κάποιο λογαριασμό σας (πχ στο facebook), γιατί τότε πάει περίπατο η ανωνυμία, και τζάμπα παιδευτήκατε...

Επίσης, η ανωνυμία δεν έρχεται χωρίς περιορισμούς. Δείτε τα αρνητικά στοιχεία του δικτύου Tor

