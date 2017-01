Αλλάζω Διεύθυνση Email Εύκολα και Αναίμακτα (διατηρώντας τα παλιά email και επαφές)

Φανταστείτε πως είστε εργοδότης και σας έρχεται ένα βιογραφικό, που η διεύθυνση του υποψηφίου είναι σε hotmail. Ακόμα χειρότερα, η διεύθυνσή του είναι o-pitsaras-o-vilgaros@hotmail.com. Όσοι φτιάξαμε το πρώτο μας email στην εφηβεία μας, διαλέξαμε κάποιο όνομα στην τύχη ή που να έχει πλάκα, χωρίς να σκεφτούμε πώς μπορεί να μας επηρεάσει αργότερα. Όταν όμως ήρθε ο καιρός να σοβαρευτούμε, ήδη στη "χιουμοριστική" διεύθυνση είχαμε 250 επαφές και 3000 email, χώρια που την είχαμε βάλει σε όσα site έχουμε γραφτεί ποτέ. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα email σε ένα νέο webmail, εύκολα και αναίμακτα, αλλά και να μην χάσουμε κανένα email που θα σταλεί στην παλιά μας διεύθυνση.

Οι παρακάτω οδηγίες θα επικεντρωθούν στα Gmail, Outlook.com (Hotmail) και Yahoo! Mail, τα πιο δημοφιλή webmail αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Αν το email σας ήταν στην KazakhstanΜail.kz, τότε ατυχήσατε, και δώστε τα χαιρετίσματά μας στο Borat.

Εισάγοντας τα παλιά Email και τις Επαφές

Gmail

Στο Gmail, για να έχουμε πρόσβαση στην επιλογή Import, πηγαίνουμε στο γραναζάκι με τις ρυθμίσεις και επιλέγουμε Settings

Από εκεί κάνουμε κλικ στο Accounts and Import και στη συνέχεια στο Import mail and contacts.

Από εκεί και πέρα, το Gmail μας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στο να επιλέξουμε το email από το οποίο θα εισάγουμε τα στοιχεία.

Outlook.com/Hotmail

Για εισαγωγή email και επαφών στο Outlook.com και το Hotmail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της TrueSwitch εδώ: https://secure5.trueswitch.com/hotmail/. Η Microsoft συνεργάστηκε με την TrueSwitch ακριβώς για αυτό το σκοπό.

Η υπηρεσία έχει προεπιλεγμένη τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και τις επαφές μας για την αλλαγή του email μας (είτε όλες ή επιλεγμένες) και μάλιστα με προσωπικό μήνυμα.

Yahoo! Mail

Το Yahoo! Mail δεν έχει κάποια ενσωματωμένη δυνατότητα για εισαγωγή email – κάτι που έχει το πληρωμένο Yahoo! Mail Plus, που κοστίζει 20 δολάρια το χρόνο (ήτοι, 20 δολάρια περισσότερα απ' ότι το Gmail ή το Hotmail).

Βέβαια, ακόμα και στο δωρεάν Yahoo! Mail υπάρχει τρόπος να "τραβήξουμε" τα email από μια άλλη υπηρεσία, απλά θα χρειαστεί λίγη πατέντα, την οποία θα περιγράψουμε στην ακριβώς επόμενη ενότητα.

Ανάκτηση/προώθηση Email

Το ότι δεν θα χρησιμοποιείτε πλέον το προηγούμενο email σας δεν σημαίνει πως θα καταργηθεί εντελώς. Θα συνεχίσουν ορισμένα email να πηγαίνουν εκεί. Μπορεί να είναι από φίλους που ξεχάσατε να ενημερώσετε ή από εκείνη τη θεία σας που σας στέλνει "αστεία" PowerPoint και Ινδικά Τοτέμ που φέρνουν τύχη αν τα προωθήσετε σε 256 φίλους, και ποδάγρα αν τα αγνοήσετε. Και, φυσικά, από ιστοσελίδες στις οποίες γραφτήκατε με το παλιό email και θα χρειαστείτε ενδεχομένως υπενθύμιση του κωδικού.

Ευτυχώς, υπάρχει τρόπος να μην χάσετε ούτε ένα από τα νέα εκείνα email, και χωρίς να χρειάζεται να ελέγχετε την παλιά σας διεύθυνση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ανάκτηση από το νέο σας λογαριασμό, ή με προώθηση των email από τον παλιό στον καινούριο.

Για τη λειτουργία της ανάκτησης, θα πρέπει ο παλιός λογαριασμός να υποστηρίζει την πρόσβαση POP3. Δεν παρέχουν όλοι οι πάροχοι αυτή την πρόσβαση – για παράδειγμα, το Yahoo! Mail την παρέχει μόνο στο πληρωμένο Yahoo! Mail Plus.

Gmail

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανάκτησης από το Gmail, πηγαίνοντας πάλι στο Γραναζάκι > Settings > Accounts and Import, κάντε κλικ στο "Add a POP3 mail account you own"

Outlook.com

Στο outlook.com πηγαίνετε επίσης στο γραναζάκι > More mail settings (έχουν πέραση τα γραναζάκια)

Από εκεί πηγαίνετε στο Your email accounts και επιλέγετε το "Add a send-and-receive account".

Yahoo! Mail

Και στο Yahoo! Mail μαντέψτε που πάτε για τις ρυθμίσεις...

Στη συνέχεια στην επιλογή Mail Accounts

Και τέλος κλικ στο κουμπί "+Add"

Με την παραπάνω μέθοδο μπορεί να γίνει η πατέντα που αναφέραμε, ώστε να μεταφέρετε όλα τα παλιά σας email στον νέο σας Yahoo! λογαριασμό, αρκεί ο προηγούμενός σας να υποστηρίζει το POP3. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αντιγράψετε τα email σας από το Gmail στο Yahoo!, θα πρέπει να έχετε μπει πρώτα στις ρυθμίσεις του Gmail (ξέρετε, στο γραναζάκι>Settings) να έχετε επιλέξει "Forwarding and POP/IMAP" και να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Enable POP for all mail".

Έχετε υπ 'όψιν πως όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ελέγχουν κάθε ένα διάστημα (μισή ώρα ή και περισσότερο) τον παλιό λογαριασμό, πράγμα που σημαίνει πως ό,τι email δέχεστε εκεί, θα τα δέχεστε με την αντίστοιχη καθυστέρηση.

Αποστολή Email ως

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα στους περισσότερους mail providers θα δημιουργήσει αυτόματα και την επιλογή "Send email as", έτσι ώστε να μπορέσετε από το νέο σας email να στέλνετε μηνύματα ως η παλιά σας διεύθυνση, επιλέγοντας όποια διεύθυνση θέλετε κατά την σύνταξη ενός νέου email.

Προώθηση Email

Αν δεν μπορείτε να κάνετε ανάκτηση των email από την παλιά σας υπηρεσία, μπορείτε να ορίζετε να προωθούνται αυτόματα όλα τα εισερχόμενα email στη νέα. Αυτό μάλιστα θα έχει σαν αποτέλεσμα να λαμβάνετε άμεσα τα email από τον παλιό σας λογαριασμό, αντί να περιμένετε τον έλεγχο του POP3.

Gmail

Αν ο παλιός λογαριασμός είναι Gmail, πηγαίνετε γραναζάκι > settings, "Forwarding and POP/IMAP και κάντε κλικ στο Add a forwarding address.

Outlook.com

Ομοίως κι εδώ, γραναζάκι > More email settings, και επιλέξτε το email forwarding.

Yahoo! Mail

Η Yahoo!, επειδή ψάχνει ανθρώπους ανοιχτοχέρηδες, να πληρώνουν για υπηρεσίες που σε άλλα webmail μπορούν να τις έχουν τζάμπα, το forwarding το επιτρέπει μόνο στο πληρωμένο Plus.

Συνοψίζοντας

Τις παραπάνω επιλογές θα τις βρείτε λίγο-πολύ στους περισσότερους σοβαρούς webmail providers. Όλοι θέλουν να σας διευκολύνουν στο να μεταφέρετε τα παλιά σας email στη δική τους υπηρεσία.

Απλά, προσέξτε αν το νέο σας email είναι στο Yahoo, παίζει να μείνετε κολλημένοι εκεί πέρα ες αεί, εκτός αν θέλετε να πληρώσετε...

