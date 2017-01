Οι Καλύτεροι Δωρεάν RSS Feed Readers

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο χρόνο σπαταλάμε καθημερινά στο ίντερνετ, με το να μεταφερόμαστε από το ένα site στο άλλο; Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση της τεχνολογίας RSS είναι καταλυτική. Στον οδηγό αυτόν θα παρουσιάσουμε τους καλύτερους RSS Feed Readers, έτσι ώστε να διαβάζουμε τα άρθρα της ημέρας άμεσα και χωρίς να χάνουμε χρόνο.

Τι είναι το RSS

O RSS Feed Reader είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία συγκεντρώνει περιεχόμενο ιστοσελίδων. Θα συναντήσουμε την ίδια εφαρμογή με το όνομα συλλέκτης/αναγνώστης ειδήσεων, Feed Aggregator, ή News Reader.

Μια συνηθισμένη χρήση του RSS είναι η συγκέντρωση δημοσιεύσεων από ηλεκτρονικές εφημερίδες, blogs, podcasts και βίντεο σε μια θέση, για εύκολη προβολή.

Το ακρωνύμιο RSS προέρχεται από τον αγγλικό όρο Rich Site Summary, ο οποίος συχνά παραφράζεται και ως Really Simple Syndication.

Το RSS στηρίζεται στην πολύ γνωστή γλώσσα σήμανσης XML.

Ουσιαστικά το RSS είναι μία τεχνολογία, η οποία μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις αγαπημένες μας σελίδες και blog, λαμβάνοντας ενημερώσεις και φρέσκο περιεχόμενο, ακριβώς τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται.

Πως ξεκίνησε το RSS

Στις αρχές της εμπορικής ανάπτυξης του διαδικτύου (1995-1996) ανάγεται η ιδέα του "syndication" (μετέπειτα RSS).

Τότε ξεκίνησε να γίνεται συζήτηση στα διάφορα συνέδρια και ημερίδες η ιδέα της συγκέντρωσης και προβολής πληροφορίας από πολλαπλές πηγές.

Λίγο αργότερα (1998-1999), η Netscape ξεκίνησε να ερευνά την επιχειρηματική της κατεύθυνση στην περιοχή των Διαδικτυακών Πυλών και Ιστοσελίδων κάτω από το πρίσμα του "syndication".

Η αρχική ιδέα ήταν απλή, ποικίλοι ιστότοποι να αναπαραγάγουν το περιεχόμενο τους σε μια συνεχή ροή.

Έτσι η Netscape έφτασε σε ένα σχήμα αποκαλούμενο RSS, το οποίο αντιπροσώπευσε το «Remote Site Syndication».

Λίγο αργότερα η UserLand παρήγαγε μια απλούστερη προδιαγραφή του RSS, προκειμένου να την εφαρμόσει στα πρωτοεμφανιζόμενα εργαλεία για τα blog. Έτσι το RSS έγινε "Really Simple Syndication".

Γιατί είναι χρήσιμοι οι RSS Feed Readers

Στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο κάποιας ιστοσελίδας ήταν να την κάνουμε σελιδοδείκτη (bookmark) στον browser μας, και να επιστρέφουμε σε αυτήν χειροκίνητα όποτε το θυμόμαστε.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα προβλήματα είναι πολλά, γιατί:

Ο χρήστης πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά χειροκίνητα.

Η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά, όταν τα website που παρακολουθούμε αυξάνονται.

Χάνουμε πληροφορίες εάν δεν επισκεπτόμαστε συχνά τις ιστοσελίδες.

Mε τη χρήση της τεχνολογίας RSS, ζητάμε από ένα site ή blog να μας ενημερώνει αυτόματα κάθε φορά που δημοσιεύει νέες πληροφορίες.

Επιπλέον, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των ενημερώσεων που λαμβάνουμε, χωρίς να αποκαλύπτουμε το email μας πουθενά.

Έτσι αποφεύγουμε τον κίνδυνο να γεμίσουμε το email μας με ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Παράλληλα, μπορούμε να σταματήσουμε την εγγραφή μας όποτε το επιθυμούμε με ένα απλό κλικ.

Πώς χρησιμοποιούμε το RSS

Υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσουμε το RSS:

Online RSS Feed Readers.

Με την εγκατάσταση προγραμμάτων RSS Feed Readers στον υπολογιστή μας.

Με την εγγραφή σε μία υπηρεσία, για να λαμβάνουμε τα RSS Feed στο e-mail μας.

Γενικά, οι RSS Feed Readers λειτουργούν με τη λογική του email. Κάθε φορά που κάνουμε εγγραφή σε ένα Feed, θα λαμβάνουμε μη-αναγνωσμένες καταχωρήσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται με έντονα γράμματα.

Τη στιγμή που θα επιλέξουμε μία καταχώρηση, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται και θα μπορούμε να το διαβάσουμε μέσα από τον Feed Reader, ή να μεταβούμε απευθείας στο site.

Πώς κάνουμε εγγραφή σε ένα RSS Feed

Για να κάνουμε εγγραφή σε ένα RSS Feed, έχουμε δύο επιλογές. Από τη μία μπορούμε να κάνουμε την εγγραφή μέσα από το εκάστοτε site, ενώ από την άλλη μπορούμε να γραφτούμε μέσα από το περιβάλλον του Feed Reader που χρησιμοποιούμε.

Εγγραφή μέσα από το site

Εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά site εμφανίζουν μικρά πορτοκαλί εικονίδια που μοιάζουν με το σήμα του wifi, όπως αυτά που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

Συνήθως, όταν κάνουμε κλικ σε ένα τέτοιο εικονίδιο, ανοίγει μία άλλη σελίδα και μας ρωτάει αν θέλουμε να εγγραφούμε, διαλέγοντας τον Feed Reader της επιλογής μας.

Εγγραφή μέσα από το περιβάλλον του Feed Reader

Σε άλλες περιπτώσεις, αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ και αντιγραφή τη διεύθυνση του Feed από το πορτοκαλί εικονίδιο.

Στο κατάλληλο πεδίο του Feer Reader μας, μπορούμε να επικολλήσουμε τη διεύθυνση Feed του αγαπημένου μας site ή και κάποια λέξη κλειδί.

Βέβαια, υπάρχουν πολλά sites και blog που δεν παρέχουν RSS λειτουργία, οπότε αν πληκτρολογήσουμε το URL ή το όνομα κάποιου από αυτά, δεν θα βρούμε κάποιο αποτέλεσμα.

Παρακάτω θα δούμε πιο αναλυτικά τη διαδικασία, βάσει του εκάστοτε Feed Reader που θα χρησιμοποιήσουμε.

Οι καλύτεροι RSS Feed Readers ανά κατηγορία

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν δεκάδες RSS Feed Readers, ικανοί να καλύψουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό χρήστη.

Παρακάτω προσπαθήσαμε να διαλέξουμε τους καλύτερους, τους οποίους έχουμε κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους.

Online RSS Feed Readers

Οι online RSS Feed Readers είναι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου προγράμματος στον υπολογιστή μας. Έτσι είναι εφικτή η χρήση τους από οποιαδήποτε συσκευή.

Google Reader

Η αναφορά στον Google Reader γίνεται για εγκυκλοπαιδικούς λόγους, καθώς κάποτε ήταν στενά συνδεδεμένος με το RSS.

O Google Reader ήταν ένας από τους πρώτους RSS Feed Reader. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 2005 από τον μηχανικό της Google Chris Wetherell μέσα από τα Google Labs.

Αρχικά, η δημοτικότητα του Google Reader ήταν μεγάλη, καθώς υποστήριζε μια σειρά από πολλά προγράμματα, τα οποία το χρησιμοποιούσαν ως πλατφόρμα για τη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων.

Παρ' όλα αυτά, η Google τερμάτισε τη λειτουργία του Google Reader την 1η Ιουλίου του 2013, επικαλούμενη τη μειωμένη χρήση της υπηρεσίας.

Feedly

Όταν η Google ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του Google Reader, το Feedly κέρδισε τρία εκατομμύρια νέους χρήστες σε λιγότερο από έναν μήνα.

Την online έκδοση του Feedly μπορούμε να τη βρούμε εδώ, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές για Android και iOS.

Το Feedly έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσουμε τη δική μας ροή ειδήσεων με τα αγαπημένα μας θέματα.

Αρχικά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία ή να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό μας στο Facebook, το Gmail, ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το καθαρό και απλό περιβάλλον που διαθέτει, αποτελεί μια ιδανική λύση για τον απλό αναγνώστη που θέλει να δει όλες τις ιστοσελίδες του σε ένα μέρος.

Για να προσθέσουμε το αγαπημένο μας site ή blog στο Feedly, απλά ψάχνουμε το όνομά του.

Μόλις το βρούμε, το καταχωρούμε στην κατάλληλη συλλογή, ή δημιουργούμε νέα και είμαστε έτοιμοι.

Επίσης, μπορούμε να επισημάνουμε ένα άρθρο για να το δούμε αργότερα, έτσι ώστε να κρατήσουμε τα καλύτερα άρθρα για το προσωπικό μας Newsfeed.

Το Feedly μπορεί να ενσωματωθεί με τα περισσότερα social media, έτσι ώστε να μπορούμε να μοιραζόμαστε τα άρθρα μας πιο εύκολα.

Μεταξύ άλλων, έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε το περιβάλλον του Feedly στα μέτρα μας.

Το Feedly μπορούμε να το χρησιμοποιούμε δωρεάν. Εάν όμως κάνουμε αναβάθμιση στην Pro έκδοση για περίπου 5$ τον μήνα, θα αποκτήσουμε επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο Dropbox, και άλλα.

NewsBlur

Όπως και το Feedly, το NewsBlur μας επιτρέπει να εγγραφούμε σε διαφορετικές τοποθεσίες και να οργανώσουμε το περιεχόμενό μας σε φακέλους.

Το NewsBlur μπορούμε να το βρούμε εδώ και να δημιουργήσουμε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Αν και δεν διαθέτει desktop εφαρμογή, διαθέτει εφαρμογές για το Android και το iOS.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του NewsBlur είναι το εξελιγμένο φιλτράρισμα, με το οποίο μπορούμε αυτόματα να επισημάνουμε ή να αποκρύψουμε άρθρα με βάση ορισμένα κριτήρια.

Εάν περάσουμε λίγο χρόνο στην "εκπαίδευση" των φίλτρων μας, το σύστημα θα μάθει τις προτιμήσεις μας.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εγγραφούμε σε όσα site και blog θέλουμε, και να βλέπουμε μόνο το περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει.

Το NewsBlur επιτρέπει επίσης να μοιραζόμαστε τα αγαπημένα μας άρθρα σε κοινωνικά δίκτυα ή στο εσωτερικό του NewsBlur, και να βρούμε ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα.

Η δωρεάν χρήση του NewsBlur μας επιτρέπει την καταχώρηση έως 64 site και blog.

Εάν θέλουμε περισσότερα, θα πρέπει να πληρώσουμε 24$ τον χρόνο για να αποκτήσουμε έναν Premium λογαριασμό, με απεριόριστες καταχωρήσεις και επιπρόσθετες λειτουργίες.

Digg Reader

Ένας σχετικά νέος RSS Feed Reader είναι ο Digg Reader. Για να τον χρησιμοποιήσουμε, αρκεί απλά να έχουμε Gmail, Facebook, ή Twitter. Εναλλακτικά, μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Sign Up για να κάνουμε εγγραφή.

Διαθέτει ένα σοφιστικέ, καθαρό, και απλό περιβάλλον...

...ενώ παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά μπόνους, όπως ενσωμάτωση υπηρεσιών για αποθήκευση άρθρων και ανάγνωση αργότερα.

Επίσης, μπορεί να ενσωματώσει με ιδιαίτερο τρόπο ειδήσεις και ιστορίες από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και το Twitter, κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ο Digg Reader διατίθεται εντελώς δωρεάν, ενώ εκτός από την online έκδοση, διαθέτει εφαρμογές για Android και iOS συσκευές.

The Old Reader

O Old Reader παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον Google Reader. Αποτελεί έναν απλό online RSS Feed Reader, με μεγάλες δυνατότητες κοινής χρήσης των περιεχομένων του.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό, ή να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό μας στη Google ή στο Facebook για να συνδεθούμε στην υπηρεσία.

Το περιβάλλον χρήσης του υποστηρίζει τα Ελληνικά, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών.

Το μειονέκτημά του είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη εφαρμογές για Android ή iOS, ενώ τα υποστηριζόμενα κοινωνικά δίκτυα είναι αρκετά περιορισμένα.

Εφαρμογές για RSS Feed

Αν προτιμούμε την εγκατάσταση κάποιας ξεχωριστής εφαρμογής στο σύστημά μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους παρακάτω RSS Feed Readers. Αυτά τα προγράμματα διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες από την προηγούμενη κατηγορία.

Κάποιες από τις εφαρμογές όπως θα δούμε παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, με τις διαφορές τους να κρίνονται στα σημεία. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή είναι καθαρά υποκειμενική.

Feed Demon

Ένας πολύ γνωστός δωρεάν RSS Feed Reader είναι ο Feed Demon.

Στο παρελθόν συνεργαζόταν άψογα με τον Google Reader και ο χρήστης μπορούσε να μεταφέρει πολύ εύκολα όλες τις ροές του στην εφαρμογή.

Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική προς τον χρήστη.

Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις "Express", γίνεται εγκατάσταση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Μόλις γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής, έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε τις ήδη υπάρχουσες συνδρομές μας στην εφαρμογή.

Το περιβάλλον της εφαρμογής θυμίζει τις αντίστοιχες web εφαρμογές, μόνο που έχει περισσότερες επιλογές και δυνατότητες.

Η προσθήκη ενός νέου Feed γίνεται πολύ εύκολα.

Και εδώ βλέπουμε αρκετές επιλογές για διαμοιρασμό σε κοινωνικά δίκτυα ή αποστολή με e-mail.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να προσθέσουμε το άρθρο σε υπηρεσίες για να το διαβάσουμε αργότερα.

Τo Feed Demon μπορεί να παραμετροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, μπορούμε να καθορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρά με τον χρήστη (ειδοποιήσεις, ήχοι, εμφάνιση, κ.α.).

RSS Owl

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και το RSS Owl, στο οποίο μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά με το Feed Demon.

Η εγκατάσταση του προγράμματος είναι και εδώ πολύ απλή, ενώ υποστηρίζεται η ελληνική γλώσσα μόνο κατά την εγκατάσταση.

Αυτή η εφαρμογή απαιτεί να έχουμε εγκατεστημένη στο σύστημά μας τη Java.

Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι αρκετά οικείο.

Το RSSOwl έχει πολλές δυνατότητες, ενώ μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά "κοινωνικό". Υποστηρίζει πάρα πολλά κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, κάνοντας το να ξεχωρίζει.

QuiteRSS

O QuiteRSS έκανε την εμφάνισή του το 2012. Εκτός από εφαρμογή για Windows (διαθέτει και portable έκδοση), υπάρχουν εφαρμογές για Mac OS και για Linux.

Η εφαρμογή διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, ενώ διακρίνεται για την απλότητα και την καλαισθησία της.

Βέβαια, διαθέτει πλήθος ρυθμίσεων και επιλογών για να την προσαρμόσει ο χρήστης στα μέτρα του.

Mozilla Thunderbird

Το πολύ γνωστό πρόγραμμα διαχείρισης αλληλογραφίας Thunderbird, μεταξύ άλλων διαθέτει λειτουργίες RSS Feed Reader.

Έτσι, παράλληλα με τα email μας, μπορούμε με την ίδια εφαρμογή να ενημερωνόμαστε για τα αγαπημένα μας Feed.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Προσθέτουμε το κατάλληλο αρχείο ροής από το αρχικό παράθυρο ή από το μενού της εφαρμογής (Feed Account).

qBittorent

Το RSS έχει μεγάλη απήχηση και έχει ενσωματωθεί σε πολλές υπηρεσίες, ακόμα και σε Torrent sites.

Σε προηγούμενο άρθρο είδαμε πως μπορούμε να κατεβάζουμε ταινίες νόμιμα και δωρεάν με το qBittorent.

Ψάχνοντας λίγο παραπάνω στις επιλογές της εφαρμογής βλέπουμε ότι διαθέτει και RSS λειτουργία.

Έτσι μπορούμε να προσθέσουμε το αγαπημένο μας site/blog και να το παρακολουθούμε.

Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως του qBittorent και άλλων Torrent εφαρμογών που υποστηρίζουν RSS λειτουργία, είναι ότι μπορούμε να κατεβάσουμε απευθείας Torrents μέσω RSS.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί να κάνουμε διπλό κλικ στο Feed για να κατεβάσουμε το Torrent.

Αποστολή RSS Feed με email

Όπως είδαμε και παραπάνω, σκοπός των RSS Feed Reader είναι να απαλλάσσουν το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από άχρηστες ειδοποιήσεις.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις με τις ενημερώσεις των αγαπημένων τους σελίδων στο προσωπικό τους email.

Μία πολύ καλή υπηρεσία, που μεταξύ άλλων διαθέτει και μία τέτοια λειτουργία, είναι το IFTTT (If This Then That) που έχουμε δει σε παλαιότερο οδηγό.

Τη συγκεκριμένη λειτουργία θα τη βρούμε εδώ.

Αφού πατήσουμε ενεργοποίηση με το κουμπί "Turn on", θα μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε έναν απλό λογαριασμό στην υπηρεσία.

Μόλις ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τη διεύθυνση του επιθυμητού Feed.

Έτσι, κάθε φορά που θα βγαίνει για παράδειγμα μία νέα δημοσίευση από το site μας, θα παίρνουμε ειδοποίηση απευθείας στο e-mail.

Ενημέρωση μέσω Κοινωνικών Δικτύων

Μέχρι στιγμής είδαμε ότι υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία σε εφαρμογές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν το RSS για να ενημερωνόμαστε άμεσα για το περιεχόμενο των αγαπημένων μας σελίδων.

Η αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία χρόνια ίσως έχει παραγκωνίσει τη χρήση του RSS, τουλάχιστον σε επίπεδο απλών χρηστών.

Σε πολλές περιπτώσεις μία απλή επιφανειακή ροή ειδήσεων αρκεί.

Για παράδειγμα, με το Facebook κάνοντας "Like" στο αγαπημένο μας site, φτιάχνουμε μία συνεχή ροή ειδήσεων με τις νεότερες προσθήκες.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το Twitter, κάνοντας "Follow" εκεί που επιθυμούμε.

Έτσι ο απλός καθημερινός χρήστης πολλές φορές προτιμά να παρακολουθεί μία απλή επιφανειακή ροή ειδήσεων μέσω των "Social Media" παρά μέσω των RSS Feed Readers. Στο τέλος, αυτό που μένει είναι τι εξυπηρετεί καλύτερα τον καθένα.

Βρήκατε χρήσιμη τη λειτουργία των RSS Feed Readers?

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη κάποιον RSS Feed Reader που δεν αναφέραμε παραπάνω, εάν σας άρεσε ο οδηγός, ή εάν έχετε κάποια απορία πάνω στο RSS, γράψτε μας στα σχόλια.

