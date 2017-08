Κλείδωμα Προγραμμάτων με Κωδικό - 3 Δωρεάν Εφαρμογές!

(Ψήφοι: 4. Βαθμολογία: 5,00 στα 5)

Αν πρόκειται να δανείσουμε τον υπολογιστή μας ή αν έχουμε μικρά παιδιά, το κλείδωμα προγραμμάτων με κωδικό μας επιτρέπει να έχουμε τον έλεγχο του τι προγράμματα θα τρέξει όποιος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Στο παρόν άρθρο θα δούμε 3 δωρεάν εφαρμογές ειδικές για κλείδωμα προγραμμάτων.

Αν σας ενδιαφέρει το κλείδωμα φακέλου, δείτε το άρθρο

Κλείδωμα Φακέλου με Κωδικό, με το Δωρεάν Folder Protector

Προσοχή! Πριν κλειδώσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα, φροντίστε να θυμάστε το password που χρησιμοποιήσατε.

Για να φτιάξετε έναν εξαιρετικά ασφαλή κωδικό, που κανείς δεν θα μπορέσει να τον σπάσει αλλά και δεν θα τον ξεχάσετε ποτέ, δείτε το άρθρο μας για το τέλειο password.

To LockThis! είναι μακράν το πιο άμεσο και γρήγορο πρόγραμμα κλειδώματος, καθώς μπορεί να κλειδώσει οποιοδήποτε πρόγραμμα, την ώρα που τρέχει, με ένα μόνο κλικ!

Ας πούμε, για παράδειγμα, πως ένας φίλος ζητάει να δει "κάτι λίγο" στον υπολογιστή σας. Εσείς έχετε ανοιχτά 20 tabs στον browser που δεν θέλετε να κλείσετε - αλλά ούτε να τα δει ο φίλος (ξέρετε εσείς 😉 ).

Με το LockThis! μπορείτε να κλειδώσετε με ένα κλικ ολόκληρο το παράθυρο του Browser με τα tabs, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια φίλων ή εχθρών.

Βήμα 1ο. Αρχική ρύθμιση

Αφού κατεβάσουμε το LockThis!, το εγκαταστήσουμε και το τρέξουμε, εμφανίζεται το εικονίδιό του στο system tray των Windows.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τον δικό μας κωδικό για το κλείδωμα προγραμμάτων.

Κάνουμε λοιπόν δεξί κλικ, επιλέγουμε "Admin Panel"

Βάζουμε το προεπιλεγμένο password που είναι LockThis!

(όπως το βλέπετε, με κεφαλαίο L και T και με θαυμαστικό)



Στο Admin Panel κάνουμε κλικ στο Change Admin Password.

Ξαναβάζουμε τον προεπιλεγμένο κωδικό (LockThis!)

Και στη συνέχεια βάζουμε δύο φορές το νέο, προσωπικό μας κωδικό.

Το πρόγραμμα μας ενημερώνει πως για να ισχύσει η αλλαγή, πρέπει πρώτα να πατήσουμε το ΟΚ στο Admin Panel (αφού βεβαίως κλείσουμε το μήνυμα πρώτα).

Πριν κλείσουμε το παράθυρο του Admin Panel, μπορούμε να ρυθμίσουμε αν το πρόγραμμα θα ξεκινάει αυτόματα με τα Windows (Start automatically), αν θα ξεκινάει ενεργοποιημένο (Start Activated) ή θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε χειροκίνητα, και αν το εικονίδιο θα ξεκινάει κρυμμένο (Start hidden) ή όχι.

Τέλος, συγκρατούμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + L, ο οποίος εμφανίζει και εξαφανίζει το εικονίδιο του LockThis! στο system tray.

Βήμα 2ο. Κλείδωμα Προγραμμάτων

Πλέον, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για το κλείδωμα προγραμμάτων είναι να κρατήσουμε πατημένο το Ctrl και να κάνουμε κλικ στην ελαχιστοποίηση.

Τώρα, αν πάει οποιοσδήποτε να ανοίξει πχ τον Chrome που κλειδώσαμε από τη μπάρα εργασιών, θα του εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

Προσοχή! Στο κλείδωμα του Browser, το LockThis! θα εμφανίσει το όνομα του Tab που ήσασταν όταν κάνατε ελαχιστοποίηση (στο συγκεκριμένο παράδειγμα).

Γι' αυτό, φροντίστε να πάτε σε ένα ουδέτερο tab πριν κάνετε ελαχιστοποίηση.

(τα ερωτηματικά είναι επειδή δεν υποστηρίζει σωστά την εμφάνιση των Ελληνικών, αλλά δεν επηρεάζουν σε τίποτα τη λειτουργία του)

Βήμα 3ο. Είναι απαραβίαστο το κλείδωμα προγραμμάτων?

Δυστυχώς, το LockThis! έχει μια μεγάλη αδυναμία.

Κάποιος μπορεί να μπει στη διαχείριση εργασιών κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην μπάρα εργασίας και επιλέγοντας διαχείριση εργασιών.

Στη συνέχεια, να πάει στην καρτέλα "Διεργασίες", να βρει το LockThis!, να κάνει δεξί κλικ και "Τέλος Διεργασίας".

και αφού επιβεβαιώσει το "Τέλος Διεργασίας" το πρόγραμμα τερματίζεται και μαζί του χάνεται και το κλείδωμα της εφαρμογής.

Οπότε, αν ο φίλος σας είναι σαΐνι στους υπολογιστές, ή διαβάζει PCsteps, το κλείδωμα προγραμμάτων με το LockThis! δεν θα τον εμποδίσει ιδιαίτερα.

Τώρα, αν θέλετε μια πιο απαραβίαστη αλλά λιγότερο άμεση λύση, δείτε το...

Παρά το όνομά του, το Game Protector αναλαμβάνει το κλείδωμα προγραμμάτων κάθε είδους στον υπολογιστή μας, όχι μόνο παιχνιδιών.

Επίσης, μπορεί να "καμουφλάρει" τα εικονίδια εφαρμογών, ώστε να φαίνονται σαν άλλου είδους αρχεία. Μπορεί, για παράδειγμα, να κάνει το εικονίδιο του World of Warcraft να φαίνεται σαν ένα αρχείο Excel.

Βήμα 1ο. Αρχική ρύθμιση

Προσοχή! Για να λειτουργήσει σωστά αυτό το πρόγραμμα στα Windows 7 ή 8, θα πρέπει να κλείσουμε το User Account Control. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα και με το κλείδωμα προγραμμάτων αλλά και με τη χρήση των κλειδωμένων προγραμμάτων.

Στα Windows 7 πηγαίνουμε στο start menu , γράφουμε UAC και επιλέγουμε την "Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη".

Αντίστοιχα στα Windows 8 πηγαίνουμε στην οθόνη με τα πλακάκια, ξεκινάμε να γράφουμε "UAC" και θα μας εμφανίσει την ίδια επιλογή.

Ύστερα επιλέγουμε τη ρύθμιση "Να μην ειδοποιούμαι ποτέ" (κάτω-κάτω), πατάμε ΟΚ

Στο παράθυρο επιβεβαίωσης πατάμε "Ναι" και κάνουμε επανεκκίνηση για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Βήμα 2ο. Κλείδωμα Προγραμμάτων

Αφού κατεβάσουμε το Game Protector, το εγκαταστήσουμε και το τρέξουμε, επιλέγουμε το αρχείο .exe της εφαρμογής που θέλουμε να κλειδώσουμε.

Για παράδειγμα, ας πούμε πως θέλουμε να κλειδώσουμε τον Firefox.

Για να βρούμε που βρίσκεται το αρχείο .exe, πηγαίνουμε σε μια συντόμευση του προγράμματος. Κάνουμε δεξί κλικ -> ιδιότητες

Κάνοντας κλικ στο "Άνοιγμα θέσης αρχείου", θα μας ανοίξει το φάκελο που βρίσκεται το αντίστοιχο .exe

Στη συνέχεια κάνουμε Open στο Game Protector και ακολουθούμε τη διαδρομή μέχρι να βρούμε το Firefox.exe.

(σημειωτέον, στα Ελληνικά Windows 7 και 8, τα Program Files ονομάζονται "Αρχεία Εφαρμογών")

Τέλος, βάζουμε δύο φορές τον κωδικό που θέλουμε (προσοχή μην τον ξεχάσουμε!). Αν θέλουμε αλλάζουμε εικονίδιο και όνομα (στο παράδειγμα το ονόμασα Notepad, με το αντίστοιχο εικονίδιο) και κάνουμε κλικ στο Protect.

Προσοχή! Αν αλλάξουμε όνομα στο αρχείο, δεν θα λειτουργεί καμία από τις υπάρχουσες συντομεύσεις!

Το πρόγραμμα ουσιαστικά ξαναγράφει το αρχείο .exe, αλλάζοντας το όνομα, προσθέτοντας την προστασία με password, ενώ το αυθεντικό τον κρατάει σαν backup με το όνομα .bak

Πλέον, μέσα στο φάκελο του Firefox υπάρχει ένα αρχείο εφαρμογής με το όνομα notepad.

Κάνοντας διπλό κλικ, μας ζητάει τον κωδικό που βάλαμε.

Βάζοντας το σωστό κωδικό και πατώντας ΟΚ, ανοίγει κανονικά ο Firefox.

Βήμα 3ο. Πώς αφαιρούμε το κλείδωμα προγραμμάτων

Το αρχείο που αλλάξαμε θα είναι πάντα κλειδωμένο με τον κωδικό που επιλέξαμε.

Ο ευκολότερος τρόπος να επαναφέρουμε το ξεκλείδωτο αρχείο είναι να διαγράψουμε εντελώς το κλειδωμένο...

Και ύστερα να βρούμε το αρχείο .bak, να κάνουμε δεξί κλικ->Μετονομασία

και να αλλάξουμε το .bak σε .exe.

Πατώντας Enter, τα Windows ζητούν επιβεβαίωση, στην οποία πατάμε "Ναι", και έχουμε ξανά το αρχικό, ξεκλείδωτο firefox.exe.

Το τρίτο πρόγραμμα του οδηγού μας είναι της ίδιας λογικής με το Game Protector, έχοντας ορισμένες επιπλέον ευκολίες.

Αφού κατεβάσουμε το Free Exe Lock, χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή στην εγκατάσταση, γιατί, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο προγράμματα, πάει να μας φορτώσει άχρηστα προγράμματα.

Φροντίστε λοιπόν να κάνετε Decline στο RelevantKnowledge,

Decline στο "quick access to Social sites",

και Decline στο RegClean Pro

Αν σε εσάς βγάλει διαφορετικές προσφορές, όπου δείτε Decline, επιλέξτε το.

Βήμα 1ο. Αρχική ρύθμιση

Ξεκινώντας το πρόγραμμα, πηγαίνετε στο Settings & About, τσεκάρετε το παρακάτω κουτάκι, και πατήστε Apply.

Έτσι, η επιλογή για το κλείδωμα προγραμμάτων θα εμφανίζεται στο μενού του δεξί κλικ στα αρχεία .exe.

Βήμα 2ο. Κλείδωμα προγραμμάτων.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως στο Game Protector με τη συντόμευση (δεξί κλικ -> Ιδιότητες -> Άνοιγμα θέσης αρχείου) βρίσκουμε το .exe.

Με το Free Exe Lock και τη ρύθμιση που κάναμε πριν, αρκεί να κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο εφαρμογής, και να επιλέξουμε "Encrypt with Free Exe Lock".

Το πρόγραμμα ανοίγει αυτόματα, έχοντας επιλεγμένο το αρχείο εφαρμογής που θέλουμε.

Προσοχή! Τσεκάρετε οπωσδήποτε το Back up the current executable file to *.bak, ώστε το πρόγραμμα να κρατήσει αντίγραφο ασφαλείας του εκτελέσιμου αρχείου.

Αλλιώς, αν ξεχάσετε τον κωδικό σας χωρίς Backup, δεν θα μπορέσετε να επαναφέρετε τα προγράμματά σας, και θα χρειαστεί να τα ξαναεγκαταστήσετε.

Τέλος, αρκεί να βάλετε δύο φορές τον κωδικό της επιλογής σας. Αν δεν έχετε τσεκαρισμένη την επιλογή "Mask Password", θα βλέπετε τα γράμματα του κωδικού.

Αν θέλετε, βάζετε και ένα custom message για το παράθυρο που θα ζητάει τον κωδικό. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στο Encrypt.

Τώρα, πηγαίνοντας να τρέξετε τον Firefox, βγάζει το παράθυρο για το password, με το μήνυμα που γράψατε.

Βήμα 3ο. Πώς αφαιρούμε το κλείδωμα προγραμμάτων

Η μέθοδος για να αφαιρέσουμε το κλείδωμα προγραμμάτων, εφόσον έχουμε κρατήσει backup, είναι πανομοιότυπη με του Game Protector.

Εσείς ποιο πρόγραμμα προτιμάτε?

Συνολικά, το LockThis! είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα, με τον τρόπο που κλειδώνει άμεσα τα προγράμματα που τρέχουν.

Το Game Protector και το Free Exe Lock έχουν παρόμοια φιλοσοφία. Το Game Protector δεν έχει την ευκολία με το δεξί κλικ, αλλά μπορεί να καμουφλάρει τα αρχεία .exe με νέα εικονίδια.

Το Free Exe Lock είναι αρκετά πιο εύχρηστο, αλλά προσπαθεί να μας γεμίσει με σαβούρα κατά την εγκατάσταση.

Δοκιμάστε λοιπόν όποιο απ' τα τρία θέλετε - ή και τα τρία - και γράψτε μας στα σχόλια ποιο τελικά σας βόλεψε.

Αν γνωρίζετε και κάποιο άλλο σχετικό πρόγραμμα, θα χαρούμε να το προσθέσουμε, αρκεί φυσικά να είναι δωρεάν, και όχι shareware ή trial...

