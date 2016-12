Αποκτήστε δωρεάν 7 Παιχνίδια της Ubisoft μέχρι σήμερα, 18/12

Το Μάρτιο του 2016 η Ubisoft έκλεισε τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της, και δεν έχει σταματήσει να το γιορτάζει. Εντός του καλοκαιριού προσέφερε ένα δωρεάν παιχνίδι το μήνα. Τώρα, εν όψει της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, η νέα προωθητική ενέργεια της εταιρείας προσφέρει ένα δώρο την ημέρα, μέχρι τις 23/12.

Λίγα λόγια για τη Ubisoft

Στις 12 Μαρτίου του 1986, στο μικρό χωριό Carentoir στη Βρεττάνη της Γαλλίας, πέντε αδέρφια της οικογένειας Guillemot ίδρυσαν τη Ubisoft.

Σύντομα αργότερα, ο Yves Guillemot έκλεισε συμφωνίες με τις Εlectronic Arts, Sierra On-Line, και MicroProce για να αναλάβουν τη διανομή των παιχνιδιών τους στη Γαλλία.

Σήμερα, η Ubisoft έχει περίπου 10.000 εργαζομένους, 31 στούντιο παραγωγής και 23 γραφεία σε 18 χώρες του κόσμου.

Μεταξύ των κορυφαίων franchises της εταιρείας είναι τα Assassin's Creed, Splinter Cell, Far Cry, Rayman, Rainbow Six, Ghost Recon, Prince of Persia, και το σχετικά πρόσφατο Watch Dogs. Συνολικά είναι υπεύθυνη για την έκδοση σχεδόν 500ων τίτλων.

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Ubisoft

Η προωθητική ενέργεια έχει τη μορφή των ημερολογίων τύπου Advent Calendar.

Πρόκειται για αυτά τα ημερολόγια που συνήθως έχουν ένα σοκολατάκι για την κάθε ημέρα μέχρι τα Χριστούγεννα, και που λίγοι από εμάς έχουμε την πειθαρχία να μην ανοίξουμε πρόωρα τις επόμενες ημέρες.

Για να διεκδικήσουμε τα δώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν δωρεάν λογαριασμό. Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε ημέρα, μας επιτρέπει είτε να δημιουργήσουμε λογαριασμό, είτε να συνδεθούμε με τα υπάρχοντα στοιχεία μας.

Έχοντας συνδεθεί, βλέπουμε τις ημέρες που έχουν περάσει με χρυσό χρώμα, και αυτές που αναμένονται με μαύρο. Η 1η ημέρα ήταν στις 24 Νοεμβρίου, και η τελευταία θα είναι στις 23 Δεκεμβρίου.

Κάνοντας κλικ σε οποιεσδήποτε από τις χρυσές ημέρες, βλέπουμε το δώρο της ημέρας.

Κάποια δώρα είναι διαθέσιμα για όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, ενώ άλλα ισχύουν μόνο για μία συγκεκριμένη μέρα.

Θεωρητικά, δεν μπορούμε να κάνουμε κλικ σε επόμενες ημέρες για να δούμε τι θα έρθει. Ο χρήστης του Reddit Idkv κατάφερε να συγκεντρώσει μία leaked λίστα.

Ημέρα 1 (24/11) : Rayman Classic στο κινητό για Android και iOS

Ημέρα 2 (25/11) : 30% έκπτωση στα παιχνίδια της Ubisoft

Ημέρα 3 (26/11) : Αποκλειστικά ψηφιακά πόστερ της E3 2016

Ημέρα 4 (27/11) : Αποκλειστικά GIF Ubi30

Ημέρα 5 (28/11) : GIF For Honor

Ημέρα 6 (29/11) : Εικόνα 360 Ubi30

Ημέρα 7 (30/11) : Ευχετήρια Κάρτα Just Dance

Ημέρα 8 (01/12) : Ημερολόγιο Ubisoft "Φτιάξ' το μόνος σου"

Ημέρα 9 (02/12) : Steep Wallpaper

Ημέρα 10 (03/12) : Αποκλειστικά ψηφιακά Poster E3 2016

Ημέρα 11 (04/12) : Εορταστικά δώρα Rabbids

Ημέρα 12 (05/12) : WWW Wallpaper

Ημέρα 13 (06/12) : Συνταγές Κοκτέιλ Ubisoft

Ημέρα 14 (07/12) : Δωρεάν το Assassin's Creed 3 για PC

Ημέρα 15 (08/12) : Χαρτί περιτυλίγματος Ubisoft

Ημέρα 16 (09/12) : 300 games Giveaway: 300 αντίγραφα από τρεις από τους νεότερους τίτλους της Ubisoft (ένα παιχνίδι ανά άτομο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Ημέρα 17 (10/12) : Watch_Dogs 2 Wallpaper

Ημέρα 18 (11/12) : Ubisoft gift tags

Ημέρα 19 (12/12) : Συνταγές για επιδόρπια Ubisoft

Ημέρα 20 (13/12) : Ghost Recon GIFs

Ημέρα 21 (14/12) : Wallpaper για κινητο mobile

Ημέρα 22 (15/12) : Δωρεάν το Prince of Persia για PC

Ημέρα 23 (16/12) : Δωρεάν το Rayman Legends για PC

Ημέρα 24 (17/12) : Δωρεάν το Splinter Cell για PC

Ημέρα 25 (18/12) : Δωρεάν το The Crew για PC

Ημέρα 26 (19/12) : Rayman GIF

Ημέρα 27 (20/12) : Steep GIF

Ημέρα 28 (21/12) : Αποκλειστικές εορταστικές κάρτες 2017

Ημέρα 29 (22/12) : Ubi30 Wallpaper

Ημέρα 30 (23/12) : Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά Ubisoft

Όμως η λίστα αυτή διαψεύστηκε στην πράξη, καθώς αρκετά δώρα δόθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Για παράδειγμα, τα 300 παιχνίδια ήταν διαθέσιμα την 19η ημέρα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, και όχι την 16η ημέρα όπως αναφέρει η λίστα.

Πώς να κατεβάσω δωρεάν τα επτά παιχνίδια της Ubisoft

Τα επτά παιχνίδια που δίνει δωρεάν η Ubisoft μέχρι και τις 18/12 είναι τα εξής:

Prince of Persia - The Sands of Time

Splinter Cell

Rayman Origins

The Crew

Beyond Goog&Evil

FarCry3 Blood Dragon

Assassin's Creed III

Για να διεκδικήσουμε τα παιχνίδια, αρκεί από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα να μπούμε στη διεύθυνση https://club.ubisoft.com/ubi30/ubi30.

Τσεκάρουμε το κουτάκι που αναφέρει πως κατανοούμε τους ηλικιακούς περιορισμούς σχετικά με τα παιχνίδια, και κάνουμε κλικ στο "Get your bundle".

Θα μας ζητηθεί είτε να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας στη Ubisoft, ή να δημιουργήσουμε έναν νέο.

Αυτό ήταν όλο. Πλέον και τα επτά παιχνίδια ανήκουν για πάντα στη συλλογή μας, και κερδίσαμε και ένα "exclusive badge" για το οποίο δεν θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει λιγότερο.

Για να κατεβάσουμε και να παίξουμε τα παιχνίδια, θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το Uplay στον υπολογιστή μας.

Αρκεί να μπούμε στο https://uplay.ubi.com ή να κάνουμε κλικ στο "You don't have uplay pc? Download it" και κατεβάσουμε την τελευταία έκδοση.

Το Uplay είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για Windows και δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως μπορεί να εγκατασταθεί στο Linux με Wine.

Η εγκατάσταση δεν έχει καμία δυσκολία και δεν θα επιχειρήσει να εγκαταστήσει περιττά τρίτα προγράμματα.

Μετά την εγκατάσταση, τρέχουμε το Uplay. συμπληρώνουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

Στην ενότητα "Games" θα βρούμε και τα επτά δωρεάν παιχνίδια.

Πετύχατε κάποια καλή προσφορά στις 30 ημέρες δώρων?

Αν αποκτήσατε εγκαίρως κάποια από τα παραπάνω παιχνίδια, ή κάτι άλλο ενδιαφέρον από τα δώρα, γράψτε μας στα σχόλια.

