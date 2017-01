Απομακρυσμένη Εκκίνηση Υπολογιστή με το Wake-on-LAN

Υπάρχουν δεκάδες εφαρμογές για τον απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστή. Εντούτοις, το να έχουμε τον υπολογιστή αναμμένο όσο λείπουμε, για να μπορούμε να τον χειριστούμε μέσω Internet, είναι κάτι που κοστίζει σε ρεύμα και επιπλέον φθείρει το σύστημα. Η δυνατότητα Wake-on-LAN μας επιτρέπει την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή μέσω Internet, όποτε τον χρειαστούμε.

Το πρωτόκολλο Wake-on-LAN, που επιτρέπει την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1997, και ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας Intel και IBM.

Ουσιαστικά, με τη χρήση του Wake-on-LAN, ακόμα και όταν είναι σβηστός ο υπολογιστής, η κάρτα δικτύου παραμένει ενεργοποιημένη, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια, και μπορεί να δεχτεί πακέτα δεδομένων μέσω δικτύου.

Το κατάλληλο πακέτο δεδομένων (που επισήμως ονομάζεται "Magic Packet" ή μαγικό πακέτο) δίνει εντολή στον κατάλληλα ρυθμισμένο υπολογιστή να ξεκινήσει, κανονικά, σαν να είχαμε πατήσει το κουμπί.

Με δεδομένο πως το μαγικό αυτό πακέτο μπορεί να σταλεί μέσω Internet, η απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή μπορεί να γίνει από οπουδήποτε στον κόσμο.

Ουσιαστικά, οι περισσότεροι υπολογιστές που κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία επιτρέπουν την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή μέσω της ενσωματωμένης κάρτας δικτύου Ethernet της Motherboard.

Για να την ενεργοποιήσουμε αρκεί να μπούμε στο BIOS, πατώντας στην εκκίνηση του υπολογιστή το Delete ή κάποιο από τα πλήκτρα F1-F12...

Έχοντας μπει στο BIOS, το μόνο που μένει είναι να βρούμε με ποια ονομασία υπάρχει η επιλογή.

Όπως συνηθίζουν οι κατασκευαστές των BIOS, δεν έχουν κάποιο στάνταρ όσον αφορά τις ορολογίες για τις ίδιες ρυθμίσεις.

Έτσι, όσον αφορά την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή, μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη ρύθμιση σαν:

Wake-on-LAN

Remote Wake Up

PowerOn by PCI Card

Wake-Up by PCI card

PME Event Wake Up

LAN Option ROM

WOL PME

PCI PME Power On Control

Wakeup On LAN

...και πιθανώς και με άλλες ονομασίες. Τις παραπάνω ρυθμίσεις μπορούμε συνήθως να τις βρούμε στις ενότητες Power Options, Power, ACPI, Integrated Peripherals.

Αν δυσκολευόμαστε να το βρούμε στη δική μας Motherboard, η καλύτερη λύση είναι να συμβουλευτούμε το βιβλίο οδηγιών.

Σημειωτέον πως οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή εφόσον είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο με καλώδιο Ethernet.

Υπάρχουν ορισμένες κάρτες WiFi που υποστηρίζουν Wake-on-LAN, όμως δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην αγορά.

Πατάμε ταυτόχρονα το κουμπί των Windows + R...

...και στην "Εκτέλεση" να γράψουμε την εντολή hdwwiz.cpl

Η εντολή αυτή θα ανοίξει τη διαχείριση συσκευών.

Πηγαίνουμε στους προσαρμογείς δικτύου, επιλέγουμε την κάρτα δικτύου Ethernet, κάνουμε δεξί κλικ και πηγαίνουμε στις "Ιδιότητες".

Στην καρτέλα "Για προχωρημένους", βρίσκουμε την επιλογή Wake on magic packet, και φροντίζουμε να είναι Enabled.

Στη συνέχεια, στην καρτέλα "Διαχείριση ενέργειας" φροντίζουμε να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Να επιτρέπεται η επανενεργοποίηση του υπολογιστή από αυτή τη συσκευή"

Τα Windows 8 χρειάζονται μια επιπλέον ρύθμιση που δεν είναι απαραίτητη στις άλλες εκδόσεις των Windows.

Πατάμε το κουμπί των Windows + R για να ανοίξει το παράθυρο "Εκτέλεση" και γράφουμε powercfg.cpl.

Στο παράθυρο των επιλογών παροχής ενέργειας, κάνουμε κλικ στην "Επιλογή των ενεργειών των κουμπιών τροφοδοσίας".

Στην οθόνη που θα ανοίξει επιλέγουμε την "Αλλαγή των ρυθμίσεων που δεν είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή".

Και τέλος ξε-τσεκάρουμε την ενεργοποίηση γρήγορης εκκίνησης.

Ο λόγος είναι πως τα Windows 8, για να ξεκινούν ταχύτερα, συνδυάζουν τον τερματισμό του υπολογιστή με τη κάποια στοιχεία αδρανοποίησης (hibernate), αποθηκεύοντας ορισμένα μέρη της μνήμης στο δίσκο.

Αυτός ο υβριδικός τερματισμός, όμως, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή.

Έχοντας αποεπιλέξει αυτή την γρήγορη εκκίνηση, θα έχουμε την καλύτερη συμβατότητα για το Wake-on-LAN

Η διεύθυνση Media Access Control (MAC) είναι ένας 12ψήφιος κωδικός από γράμματα και αριθμούς, χωρισμένους σε δυάδες, με παύλες ή άνω κάτω τελείες ανάμεσά τους, π.χ. 00:13:02:80:92:7A.

Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε δικτυακή συσκευή παγκοσμίως.

Για να βρούμε τη διεύθυνση MAC της κάρτας δικτύου μας, αρκεί να ανοίξουμε τη γραμμή εντολών, πατώντας το κουμπί των Windows + R και γράφοντας στην "Εκτέλεση" την εντολή cmd.

Θα ανοίξει η γραμμή εντολών των Windows. Εκεί γράφουμε την εντολή ipconfig /all

Στο πεδίο Physical Address της κάρτας δικτύου μας βρίσκουμε τη διεύθυνση MAC.

Αντίστοιχα μπορεί να τη βρούμε και σαν "φυσική διεύθυνση".

Έχοντας τη διεύθυνση MAC, χρειαζόμαστε άλλα δύο πράγματα.

Το πρώτο είναι το subnet mask / μάσκα υποδικτύου, που στο 99,99% των περιπτώσεων είναι 255.255.255.0. Αναγράφεται και αυτό στις πληροφορίες του ipconfig /all.

Το δεύτερο είναι η εξωτερική διεύθυνση IP του router μας, για να είναι δυνατή η απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή από οπουδήποτε στο Internet, όχι μόνο από το τοπικό δίκτυο.

Όπως πιθανώς γνωρίζετε, η εξωτερική IP σε μια οικιακή σύνδεση αλλάζει κάθε μερικές ημέρες.

Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίζουμε πάντοτε την IP του router μας είναι να αντιστοιχείται αυτόματα σε ένα σταθερό όνομα χώρου.

Οι υπηρεσίες που το επιτρέπουν αυτό ονομάζονται Dynamic DNS. Ανάμεσα στις πιο γνωστές είναι η DynDNS και η No-IP.

Για να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό στη DynDNS και να τον ρυθμίσετε να ανανεώνεται πάντα με την εξωτερική IP, δείτε τον οδηγό:

Δωρεάν Στατική IP στο DynDNS χωρίς free trial!

Με την παραπάνω διαδικασία θα αποκτήσουμε μια διεύθυνση του τύπου onoma.dyndns.info η οποία θα δείχνει πάντοτε στο router του σπιτιού μας, όσες φορές κι αν αλλάξει η εξωτερική μας IP.

Για να επιτρέψει το router μας να στείλουμε το μαγικό πακέτο που θα ενεργοποιήσει την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή, θα χρειαστεί να ανοίξουμε στο router μας την θύρα 9 με το πρωτόκολλο UDP.

Για να ανοίξετε τη θύρα δείτε τον οδηγό:

Άνοιγμα Θύρας στο Router, για Torrent, Παιχνίδια, FTP

Προσοχή!

Ακολουθώντας τον παραπάνω οδηγό, θα χρειαστεί προσοχή στο Destination IP Address.

Ορισμένα router μπορούν να ρυθμιστούν ώστε η συγκεκριμένη IP να καταλήγει σε .255, έτσι ώστε να έχουν ανοιχτή τη θύρα για όλους τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου.

Όμως κάποια router δεν το δέχονται αυτό, και δεν βγάζουν καν κάποιο μήνυμα σφάλματος, απλά δεν λειτουργεί και μας εκνευρίζει.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ψάξετε αν το δικό σας router έχει στην επιλογή DHCP τη δυνατότητα να ορίζει πάντοτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP σε συγκεκριμένη διεύθυνση MAC.

Εφόσον κάνουμε αυτό, αρκεί απλά να ανοίξουμε τη θύρα 9 UDP στο router μας για τη διεύθυνση που καταλήγει σε .150, και το router θα γνωρίζει να στείλει το μαγικό πακέτο στον κατάλληλο υπολογιστή του δικτύου.

Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω διαδικασίες, είμαστε πλέον έτοιμοι για την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή μέσω του Wake-on-LAN.

Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η εφαρμογή που θα στείλει το μαγικό πακέτο το οποίο θα ξεκινήσει το σύστημά μας.

Η πιο απλή μέθοδος είναι κατευθείαν μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία μας στην συγκεκριμένη σελίδα.

Υπάρχει επίσης εφαρμογή για Android...

...και Εφαρμογή για iPhone.

Το TeamViewer είναι μία από τις ισχυρότερες εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστή.

Και εφόσον η δυνατότητα αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή, το TeamViewer μας δίνει επιλογές και όσον αφορά το Wake-on-LAN.

Ακολουθούμε αυτόν τον οδηγό ώστε να εγκαταστήσουμε το TeamViewer στον υπολογιστή που μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε εξ' αποστάσεως.

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Extras ->Επιλογές

Πηγαίνουμε στη "Ρύθμιση παραμέτρων" στο Wake-on-LAN.

Στην οθόνη που θα ανοίξει επιλέγουμε "Δημόσια διεύθυνση" και βάζουμε τη διεύθυνση Dynamic DNS που έχουμε, καθώς και τη θύρα που ανοίξαμε στον υπολογιστή.

Πλέον, σε έναν άλλο υπολογιστή αρκεί να βάλουμε το TeamViewer και να συνδεθούμε με το λογαριασμό μας, ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό.

Η διαφορά είναι πως ο υπολογιστής μας στο σπίτι θα βρίσκεται στην ενότητα "Εκτός Σύνδεσης", εφόσον είναι σβηστός.

Αρκεί να κάνουμε κλικ στο βελάκι, και στο μενού που θα ανοίξει να επιλέξουμε "Αφύπνιση".

Μόλις ο υπολογιστής ανάψει, το TeamViewer θα μας ενημερώσει πως είναι πλέον Online και μπορούμε να συνδεθούμε.

Να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος οδηγός, ακόμα κι αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μητρική κάρτα, την κάρτα δικτύου, και το router που διαθέτουμε.

Επίσης, τείνει να λειτουργεί καλύτερα σε σταθερούς υπολογιστές παρά σε laptop, ακόμα κι αν διαθέτουν την επιλογή Wake-on-LAN στο BIOS.

Αυτό πιθανώς έχει να κάνει με το γεγονός πως οι κάρτες δικτύου στα Laptop ίσως να μην παραμένουν ενεργοποιημένες, για να μην καταναλώνουν τη μπαταρία.

Γενικά, αν η απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή λειτουργεί στο τοπικό δίκτυο, αλλά όχι μέσω Internet, μάλλον θα χρειαστείτε ένα καλύτερο router όσον αφορά το άνοιγμα θυρών - ειδικά αν χρησιμοποιείτε το router που έδωσε τζάμπα ο ISP.

Αν το Wake-on-LAN δεν λειτουργεί καθόλου, ούτε μέσω τοπικού δικτύου ούτε μέσω Internet, δοκιμάστε να έχετε τον υπολογιστή σε Αναστολή Λειτουργίας, αντί για εντελώς σβηστό.

Ίσως απλά ο σχεδιασμός της κάρτας δικτύου να μην προβλέπει να κρατάει αρκετή ενέργεια για να δεχτεί το μαγικό πακέτο και να ολοκληρώσει την απομακρυσμένη εκκίνηση υπολογιστή.

Σε αυτή την περίπτωση, που λειτουργεί στην Αναστολή λειτουργίας αλλά όχι με τον υπολογιστή εντελώς σβηστό, το πρόβλημα σαφώς βρίσκεται στο συνδυασμό μητρικής και κάρτας δικτύου.

Αν δεν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη κάρτα δικτύου της μητρικής, αλλά μια κάρτα PCI, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο τριών επαφών που να συνδέει την κάρτα με τη Motherboard.

Το καλώδιο είναι σαν αυτό, και είναι πολύ πιθανό να είχε έρθει μαζί με την κάρτα δικτύου (ελπίζω να μην το πετάξατε).

Συνδέεται στην κατάλληλη υποδοχή της κάρτας δικτύου.

Και την αντίστοιχη υποδοχή της Motherboard, που θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών για να τη βρείτε.

Wake on LAN, before you go-go