7+1 βήματα για να κάνετε τα Windows 8 σαν τα Windows 7

"Αν δεν έχει χαλάσει, μην το φτιάχνεις". Είναι μία από τις καλύτερες συμβουλές, ειδικά όσον αφορά τον υπολογιστή. Δυστυχώς, η Microsoft δεν με άκουσε, και προσπαθώντας να "φτιάξει" τα Windows 7, τους ξερίζωσε το start menu και τα γέμισε πολύχρωμα πλακάκια. Ευτυχώς που είμαστε κι εμείς εδώ, να φτιάξουμε τα Windows 8, ώστε να μοιάζουν με τα Windows που ξέρουμε και (ίσως) αγαπάμε.

Βήμα 1: Επαναφέροντας το Start Menu

Ειλικρινά, θα ήθελα να είμαι από μία μεριά όταν ο Steven Sinofsky, ως επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης των Windows, είχε την έμπνευση να αφαιρέσει το Start Menu. Θα ήθελα να άκουγα την ιδέα του, να τον συγχαρώ που σκέφτεται "outside the box", και ύστερα να τον χτυπήσω στο κεφάλι αρκετές φορές μέχρι να την ξεχάσει.

Ευτυχώς, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, ο Steve Ballmer απέλυσε προσωπικά τον Sinofsky, οπότε δεν θα μπορέσει να κάνει άλλη ζημιά στα Windows, με τις βλαμμένες τις ιδέες του (θα κάνει τη ζημιά άλλος στη θέση του). Με αυτή την εξέλιξη, υπάρχει μια πιθανότητα το start menu να επανέλθει στα Windows 8. Μέχρι να γίνει αυτό επισήμως, όμως, ιδού τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σχετικά.

Πατέντα: Χρησιμοποιήστε την Taskbar

Για όσους δεν θέλετε να φορτώσετε το σύστημά σας με περιττές εφαρμογές (και σας συγχαίρουμε για αυτό), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την taskbar των Windows 8 για να φτιάξετε ένα τύπου Start Menu.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα φάκελο όπου θέλετε στο δίσκο, να τον γεμίσετε με τα shortcuts όλων των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε, και μετά να τον κάνετε "pin" στην taskbar.

Βέβαια, δεν θα εμφανίζονται εκεί αυτόματα τα εικονίδια για τις νέες εφαρμογές που θα εγκαταστήσετε (οπότε θα πρέπει να το κάνετε με το χέρι), αλλά από την άλλη μπορείτε να έχετε μόνο τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

Classic Shell

Η δωρεάν λύση με την πιο παραδοσιακή εμφάνιση ονομάζεται Classic Shell. Εγκαθιστώντας το τμήμα Classic Start Menu, αποκτάτε στην taskbar το στρογγυλό εικονίδιο με το κοχύλι, και ζήσαμε εμείς καλά κι εσείς καλύτερα.

Αν θέλετε, μπορείτε με το ίδιο πρόγραμμα να επαναφέρετε επαναφέρετε την παλιά εμφάνιση του Windows Explorer, αλλά και να διαλέξετε ανάμεσα στο Start Menu των Windows XP ή το Classic Menu, για όσους από εσάς μεταπηδήσατε στα Windows 8 από τα Windows 98 (οπότε... συγχαρητήρια?).

Start8

Αν τώρα θέλετε κάτι που να ταιριάζει περισσότερο αισθητικά στα Windows 8, και δεν σας πειράζει να ξοδέψετε μερικά ευρώ, μπορείτε να επιλέξετε το Start8 της Stardock. Η εφαρμογή κοστίζει 4,99 δολάρια (λιγότερο από 4 ευρώ), ενώ μπορείτε να τη δοκιμάσετε για 30 ημέρες πριν να χρειαστεί να την αγοράσετε.

Το Start8 δεν επαναφέρει το Start Menu, αλλά δημιουργεί ένα νέο menu που του μοιάζει. Ως εκ τούτου, μπορείτε να του αλλάξετε τα φώτα στην παραμετροποίηση, όσον αφορά την εμφάνιση, το χρώμα, τη διαφάνεια, μέχρι και το εικονίδιο στο κουμπί.

Κατά τα άλλα, δεν θα σας προσφέρει τίποτα άλλο, οπότε ουσιαστικά θα έχετε πληρώσει 5 δολάρια για να έχετε το start menu που ήρθε τζάμπα με τα Win7.

Sinofsky, αγόρι μου, ελπίζω να απολαμβάνεις την ανεργία, την κέρδισες με την αξία σου.

Προσοχή!

Εκτός από τις εφαρμογές που σας προτείνουμε, υπάρχουν και πολλές ακόμα, άλλες δωρεάν και άλλες με μικρό αντίτιμο, τις οποίες είστε ελεύθεροι να δοκιμάσετε.

Εντούτοις, ορισμένες από αυτές δεν λειτουργούν για την τελική Retail έκδοση. Άλλες, όπως μία εφαρμογή ViStart που δοκιμάσαμε, εγκατέστησαν μαζί το βλαμμένο Babylon Search και μια toolbar στον Internet Explorer (που είναι το υπολογιστικό αντίστοιχο ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος).

Γι' αυτό, προσέχουμε για να έχουμε, κι αν αγαπάς, δεν το ξεχνάς.

Βήμα 2: Τον πούλο στη Start Screen

Χωρίς το Start Menu θα μπορούσα να ζήσω – έτσι κι αλλιώς, τα σημαντικότερα προγράμματα που τρέχω είναι 3-4 και θα μπορούσα να τα κάνω pin στην Taskbar.

Αυτά όμως τα πολύχρωμα πλακάκια, μου κάθονται πραγματικά στο λαιμό. Όχι, κύριοι της Microsoft, δεν έχω tablet, δεν μου αρέσουν τα tablet, κι ακόμα κι αν πάθω καμιά εγκεφαλική βλάβη αρκετά σοβαρή για να θελήσω ένα, θα πάρω iPad, όχι tablet που να τρέχει Win8, Win9 ή Win19. Δεν τη θέλω αυτή τη μπούρδα ούτε στον Desktop ούτε στον Laptop υπολογιστή μου.

Πατέντα: Κάντε Hibernate

Για όσους εξακολουθείτε να αποφεύγετε να βάζετε περιττά προγράμματα, και πάλι συγχαρητήρια, αν όλοι ήταν σαν κι εσάς, το 90% των τεχνικών υπολογιστών δεν θα χρειάζονταν πλέον.

Μία πολύ απλή λύση για να μην βλέπετε πολύ, πολύ σπανιότερα τη Start Screen είναι να κάνετε hibernate τον υπολογιστή, αντί για shutdown. Στην επόμενη εκκίνηση, θα εμφανίσει ξανά το desktop, όπως ήταν (και με τα προγράμματα που έτρεχε εκείνη τη στιγμή).

Skip Metro Suite

Η δωρεάν εφαρμογή Skip Metro Suite όχι μόνο θα φορτώνει αμέσως το παραδοσιακό desktop σε κάθε εκκίνηση του υπολογιστή, αλλά μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις ενοχλητικές επιλογές που πετάγονται σαν την τσουτσού όταν κινείτε τον δείχτη του ποντικιού στις άκρες της οθόνης, όπως την charms bar, το apps switcher και το Start Button.

Απλά τα αποεπιλέγετε, πατάτε Save Settings και είστε κομπλέ.

Βήμα 3: Τρέξτε εφαρμογές τύπου Metro από το κλασσικό desktop

Ωραία, μέχρι στιγμής βάλαμε το Start menu και διώξαμε στο πυρ το εξώτερο τα πλακάκια. Τι γίνεται όμως με τις εφαρμογές τύπου Metro? Πως θα μπορέσουμε να τις τρέξουμε αυτές?

Η λύση είναι απλή. Κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, New>Shortcut και κάνουμε αντιγραφή-επικόλληση την παρακάτω γραμμή

%windir%explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

Στη συνέχεια κάνουμε Next, δίνουμε στο shortcut ένα όνομα που να έχει νόημα (π.χ. Προγράμματα Metro ή Metrosexual), Finish και είμαστε κομπλέ.

Βήμα 4ο: Τροποποιήστε το Win+X menu

Μπορεί η Microsoft να αφαίρεσε το start menu, αλλά για να "επανορθώσει" δημιούργησε το Win+X menu. Εν ολίγοις, πατώντας στο πληκτρολόγιο το κουμπί των Windows και το γράμμα X ταυτόχρονα (πράγμα αρκετά εύκολο για όποιον έχει τουλάχιστον δύο δάχτυλα στο αριστερό του χέρι), εμφανίζονται διάφορα χρήσιμα shortcuts, στα οποία φυσικά μπορείτε να προσθέσετε κατά βούληση

Πατέντα: Προσθέστε τα χειροκίνητα

Πατήστε Win+R (ομοίως εύκολο για τους αρτιμελείς αριστερόχειρες), γράψτε appdata και πατήστε Enter. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στο LocalMicrosoftWindowsWinX και θα βρείτε τρεις φακέλους, Group 1, 2 και 3, στους οποίους υπάρχουν τα shortcuts του Win+X menu. Προσθέστε ή αφαιρέστε ό,τι θέλετε, κατά βούληση. Μπορείτε να προσθέσετε και φάκελο Group, αν θέλετε περισσότερη ομαδοποίηση.

Προσοχή, αν είναι να σβήσετε shortcuts από τα υπάρχοντα, κάντε τα καλού-κακού ένα backup, μπας και αλλάξετε γνώμη στο μέλλον.

Win+X Menu Editor

Αν πραγματικά θέλετε εφαρμογή για να κάνετε κάτι τόσο απλό, καλό θα είναι να παραδεχτείτε στον εαυτό σας πως είστε app-aholic (εφαρμογολικός?). Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα είναι να το αναγνωρίσεις.

Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Win+X Menu Editor, ένα δωρεάν πρόγραμμα από την εταιρεία WinAero.

Βήμα 5ο: Ξεφορτωθείτε το Ribbon στον Windows Explorer

Το να χαλάει η Microsoft κάτι που λειτουργούσε δεν είναι νέο της χόμπι – θυμάστε τον χαμό που έγινε όταν από τα κλασσικά εικονίδια του Office 2003 πήγαμε στο Ribbon του Office 2007?

Ε, επειδή θεώρησαν εκείνο το πείραμα επιτυχημένο (και δεν απολύθηκε ο επικεφαλής του Office, αν και θά 'πρεπε), είπαν να κοτσάρουν ένα Ribbon και στον Windows Explorer.

Προσωπικά μου φαίνεται πιο χρήσιμο από το Ribbon του (καταραμένου) όφις, αλλά άμα δεν το θέλετε καθόλου, ούτε καν κρυμμένο, υπάρχει λύση.

Κατεβάζετε το Ribbon Disabler της WinAero (φαντασία μηδέν στην ονομασία των εφαρμογών τους αυτοί οι άνθρωποι), το τρέχετε, κάνετε κλικ στην επιλογή Disable Ribbon Explorer, κάνετε log off και log on και είστε έτοιμοι.

Βήμα 6ο: Σταματήστε να ανοίγετε αρχεία στις Modern Apps

Για να αποφύγετε ακόμα περισσότερο τα πλακάκια, μπορείτε να βάλετε σαν default εφαρμογές που θα ανοίγουν τα αρχεία σας προγράμματα του κλασσικού desktop.

Η λύση είναι απλή, τόσο που δεν χρειάζεται καμία έξτρα εφαρμογή (ζητώ συγνώμη στους εφαρμογολικούς).

Πηγαίνετε στο Control Panel, επιλέγετε Programs > Default Programs > Set Default Programs, επιλέγετε την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε προεπιλογή, και κάνετε κλικ στο "Set this Program as default".

Βήμα 7ο: Επαναφέρετε τα gadgets

Προσωπικά, θεωρώ τα gadgets των Windows Vista και Win7 άχρηστα, αλλά γούστο είναι αυτό, εγώ το έχω, κάποιοι δεν το έχουν.

Αν λοιπόν θέλετε ντε και καλά να τρέχει διαρκώς στο desktop σας ένα αναλογικό ρολόγι, ένας CPU meter, το Picture Puzzle ή ο κακός σας ο καιρός, κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή 8GadgetPack. Θα πάρει λίγη ώρα να εγκατασταθεί (αν εμφανιστεί το φίλτρο SmartScreen, κάντε κλικ στο Details και Run Anyway για να το αγνοήσετε), και στο τέλος της εγκατάστασης θα εμφανιστεί μια πλαϊνή μπάρα ίδια με αυτή των Vista ή των 7. Αν δεν θέλετε τα gadget σας να είναι στη μπάρα, κάντε δεξί κλικ και κλείστε την, και τα gadget της επιλογής σας θα μείνουν ξεκάρφωτα στο desktop.

Βήμα 8ο: Αφαιρέστε τη Lock Screen και κάντε αυτόματα login

Επειδή η microsoft νομίζει πως όλοι οι υπολογιστές μεταμορφώθηκαν μαγικά σε tablets (και μάλιστα όχι iPad), μας βάζει να κάνουμε πρώτα swipe όπως το ξεκλείδωμα ενός smartphone για να ξεκλειδώσουμε την οθόνη, και ύστερα να βάλουμε το password.

Αν είστε ο μόνος χρήστης στον υπολογιστή, όλη αυτή η διαδικασία είναι χαμένος χρόνος. Η λύση έρχεται σε δύο δόσεις.

Αφαιρώντας τη Lock Screen

Για να ξεφορτωθούμε το swipe, θα πρέπει να σκαλίσουμε το Registry.

Όπως σας προειδοποιούμε σε κάθε σχετικό άρθρο, το Registry είναι ένα επικίνδυνο πράγμα να σκαλίζει κανείς και θέλει μια σχετική προσοχή αν θέλουμε ο υπολογιστής μας να συνεχίσει να λειτουργεί. Οπότε, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το Registry, πειράξτε το με δική σας ευθύνη.

Πατήστε Win+R, γράψτε regedit και πατήστε Enter

Πλοηγηθείτε στο HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows

Ψάξτε για ένα φάκελο "Personalization". Αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Windows στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε New > Key και ονομάστε το Personalization. Στη συνέχεια, με αυτό επιλεγμένο, κάντε Edit > New > DWORD (32-bit) Value. Μετονομάστε το σε NoLockScreen, κάντε διπλό κλικ και αλλάξτε την τιμή του σε ένα.

Μια επανεκίνηση και ξεχάστε την κλειδωμένη οθόνη.

Αυτόματο login

Αρκετά απλούστερο αυτό. Πατήστε Win+R, γράψτε netplwiz και Enter. Επιλέξτε το username σας, και καθαριτε το κουτάκι "Users must enter a user name and password to use this computer". Πατήστε ΟΚ, βάλτε το ήδη υπάρχον password σας δύο φορες, πατήστε ΟΚ και έγινε.

Συνοψίζοντας

Τώρα πλέον θα έχετε έναν υπολογιστή που μοιάζει μεν με Windows 7 αλλά έχει τις δυνατότητες των Windows 8. Τι άλλο να ζητήσει κανείς?

Να ζητήσει μια Microsoft που να μην κάνει ό,τι της κατέβει σε κάθε νέα έκδοση. Ναι, αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα.

Αν νιώθετε ότι ξεχάσαμε κάτι που σας ενοχλεί στα Windows 8 (ή το αφήσαμε απ' έξω για να έχει ωραίο τίτλο "7+1 βήματα" το άρθρο), γράψτε το μας στα σχόλια, και θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για αυτό.

