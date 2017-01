Αλλαγή Γλώσσας στα Windows 7 στα Ελληνικά, σε Κάθε Έκδοση

Η Microsoft επιτρέπει την αλλαγή γλώσσας στα Windows 7... αλλά μόνο στις ακριβές εκδόσεις Windows 7 Ultimate και Enterprise. Όμως, υπάρχει ένα εύκολο κόλπο που μας επιτρέπει την αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 Home Premium και Windows 7 Professional, χρησιμοποιώντας τα αρχεία γλωσσών της Microsoft και τη δωρεάν εφαρμογή Vistalizator.

Όταν κατεβάζουμε τα Windows 7 ISO της Digital River, δυστυχώς δεν υπάρχει έτοιμο ISO στα Ελληνικά. Με αυτή τη μέθοδο, όμως, η αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 γίνεται σε λίγα λεπτά.

Πριν καν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την αλλαγή γλώσσας στα Windows 7, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε εγκατεστημένα όλα τα Windows updates.

Υπάρχουν ορισμένες ενημερώσεις που, χωρίς αυτές, δεν μπορούμε να αλλάξουμε γλώσσα.

Έτσι, αν έχουμε μια καινούρια εγκατάσταση Windows, ξεκινάμε από την αναζήτηση το Windows update...

...και κάνουμε κλικ στο "Check for updates".

Καλό είναι να επιλέξουμε όλα τα update. Όχι μόνο τα σημαντικά (important)...

...αλλά και τα προαιρετικά (optional).

Ανάλογα με την έκδοση των Windows, και το πότε κάναμε τελευταία φορά update, οι συνολικές ανανεώσεις μπορεί να ξεπερνούν το μισό terabyte.

Επίσης, μετά την πρώτη φουρνιά ενημερώσεων και την επανεκκίνηση που ίσως μας ζητηθεί, δεν έχουμε τελειώσει απαραίτητα με το update.

Καλό είναι να κάνουμε ξανά έναν έλεγχο (κάνοντας κλικ στο "Check for updates") γιατί συχνά θα βρούμε πως υπάρχουν κι άλλα updates προς εγκατάσταση.

Και μετά από αυτό, μπορεί να υπάρχουν ακόμα περισσότερα.

Βεβαίως, δεν χρειαζόμαστε κάθε update που βγήκε ποτέ για μια απλή αλλαγή γλώσσας στα Windows 7. Αλλά το να έχουμε πλήρως ανανεωμένα τα Windows είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του συστήματος.

Καλό είναι λοιπόν να βεβαιωθούμε πως έχουμε εγκατεστημένο κάθε update.

Κατεβάζοντας το vistalizator και την γλώσσα που θέλουμε

Το πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει την αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 ονομάζεται Vistalizator, και θα το βρούμε στο

http://www.froggie.sk/download.html

Πρόκειται για μια φορητή (portable) εφαρμογή, η οποία δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Και εφόσον μόλις κατεβάσαμε την τελευταία έκδοση το πιθανότερο είναι πως δεν θα χρειαστεί να ελέγξουμε για ενημερώσεις.

Στο κάτω-κάτω, η αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 συνήθως αρκεί να γίνει μόνο μια φορά.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ποια έκδοση των Windows έχουμε (32 ή 64-bit) και αν έχει εγκατεστημένο το SP1 ή όχι.

Πίσω στην σελίδα download του Vistalizator, επιλέγουμε τον κατάλληλο σύνδεσμο στην ενότητα MUI language pack(s) - στο παράδειγμα 32bit Windows 7 SP1.

Εκεί, κατεβάζουμε τη γλώσσα της επιλογής μας. Θα βρούμε τα Ελληνικά ανάμεσα στα Γερμανικά και τα Εβραϊκά.

Τα αρχεία αυτά προέρχονται κατευθείαν από τη Microsoft, από τη σελίδα windowsupdate.com, και έτσι ξέρουμε πως δεν είναι πειραγμένα.

Η αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 στα Ελληνικά

Παρ' όλο που το αρχείο που κατεβάσαμε από τη Microsoft είναι ένα αρχείο εφαρμογής, δεν το ανοίγουμε.

Αυτό που κάνουμε είναι να πάμε στο Vistalizator, να κάνουμε κλικ στο "Add languages" και να επιλέξουμε το αρχείο στο φάκελο που το κατεβάσαμε.

Το Vistalizator θα ελέγξει πως το αρχείο δεν έχει corruption και θα μας δώσει την επιλογή να εγκαταστήσουμε τη γλώσσα της επιλογής μας. Κάνουμε κλικ στο "Install language".

Η διαδικασία αυτή λέει πως μπορεί να πάρει μέχρι 20 λεπτά, αλλά στην πραγματικότητα θα πάρει 3-4 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε τα Ελληνικά τη νέα γλώσσα απεικόνισης, και βεβαίως πατάμε Yes.

Η παρούσα έκδοση 2.63 του Vistalizator θα εμφανίζει πάντα ένα σφάλμα. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Θα χρειαστεί απλά να κατεβάσουμε ένα συγκεκριμένο Windows update, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο. Ναι, παρ' όλο που κατεβάσαμε εκατοντάδες megabytes στο Windows update.

Όπως και το αρχείο της γλώσσας, το συγκεκριμένο update κατεβαίνει από τη Microsoft.

Ανοίγουμε το αρχείο και κάνουμε εγκατάσταση.

Μόλις ολοκληρωθεί, επιστρέφουμε στο Vistalizator, επιλέγουμε τα Ελληνικά και κάνουμε κλικ στο "Change language".

Θα μας εμφανίσει και πάλι το σφάλμα...

...αλλά αυτή τη φορά θα μας πει πως "No Windows update is necessary to be installed".

Το μόνο που χρειάζεται πλέον να κάνουμε είναι να κλείσουμε το πρόγραμμα. Θα μας ζητήσει αν κάνει restart.

Η γλώσσα έχει αλλάξει ήδη από την εκκίνηση του συστήματος.

Και είμαστε έτοιμοι. Η αλλαγή γλώσσας στα Windows 7 στα Ελληνικά έχει ολοκληρωθεί.

Αν θελήσουμε να επιστρέψουμε στα Αγγλικά Windows, ανοίγουμε το Vistalizator, επιλέγουμε English και κάνουμε κλικ στο "Change language".

Είχατε κάποιο πρόβλημα με την αλλαγή γλώσσας στα Windows 7?

Τα περισσότερα προβλήματα του Vistalizator λύνονται εγκαθιστώντας τα Windows Updates που προτείνει το πρόγραμμα.

Παρ' όλα αυτά, αν τα έχετε εγκαταστήσει όλα και ακόμα δεν γίνεται η αλλαγή γλώσσας στα Windows 7, γράψτε μας στα σχόλια αναφέροντας το ακριβές μήνυμα σφάλματος που σας εμφανίζει.

