Κατέβασμα Photoshop Δωρεάν από την Adobe

(Ψήφοι: 18. Βαθμολογία: 4,83 στα 5)

(Ψήφοι:. Βαθμολογία:στα 5)

Loading... Loading...

Το Adobe Photoshop δεν χρειάζεται καμία σύσταση. Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν υπολογιστή αναγνωρίζουν την έκφραση "κάνω photoshop" όσον αφορά την προηγμένη επεξεργασία φωτογραφίας. Ενώ υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές εφαρμογές, δείτε πώς είναι δυνατό το κατέβασμα Photoshop δωρεάν από την ίδια την Adobe.

Πώς είναι δυνατό το κατέβασμα Photoshop δωρεάν?

Ως γνωστόν, το Adobe Photoshop είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα, το κόστος το οποίου είναι αρκετά υψηλό. Αν θέλουμε να το αγοράσουμε εφάπαξ, η έκδοση CS6 θα μας κοστίσει σχεδόν 1600 ευρώ.

Από το 2013, η Adobe άλλαξε μοντέλο τιμολόγησης, μετατρέποντας το Photoshop σε συνδρομητική υπηρεσία, με τις νεότερες εκδόσεις CC να είναι διαθέσιμες μόνο με μηνιαία συνδρομή.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Photoshop για ένα μόνο μήνα, θα μας κοστίσει 37,19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με έκπτωση στα 24,79 ευρώ το μήνα , ή 297,36 ευρώ το χρόνο, αν δεσμευτούμε για 12 μήνες.

Σίγουρα είναι πιο οικονομικό από το να αγοράσουμε εφάπαξ την εφαρμογή. Αν όμως δεν είμαστε επαγγελματίες, και δεν κερδίζουμε χρήματα από τη δουλειά μας με το Photoshop, το κόστος δεν δικαιολογείται για μερικά crop και resize, άντε και κανένα φίλτρο.

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Πώς είναι λοιπόν δυνατό το κατέβασμα Photoshop δωρεάν, και μάλιστα από την ίδια την Adobe? Το κλειδί είναι πως η Adobe παρέχει το Photoshop δωρεάν μόνο στην αρκετά παλιά του έκδοση, Photoshop CS2, η οποία κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2005.

Ο λόγος που η Adobe διαθέτει την έκδοση CS2 του Photoshop δωρεάν είναι πως απενεργοποίησε τους server για την ενεργοποίηση μέσω Internet της συγκεκριμένης έκδοσης, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος.

Ήθελε λοιπόν να δώσει τη δυνατότητα σε όσους είχαν αγοράσει το CS2 να μπορούν να το εγκαταστήσουν μετά από format και επανεγκατάσταση.

Να σημειωθεί πως αυτό το καθεστώς ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια - η πιο παλιά αναφορά που βρήκαμε ήταν το 2013 - και είναι αμφίβολο η Adobe να ασχοληθεί με τους server για μια έκδοση Photoshop που διανύει τον 11ο της χρόνο.

Όσο παλιά όμως και αν είναι η έκδοση CS2, δεν παύει να είναι ένα πλήρες επαγγελματικό εργαλείο, με πολύ περισσότερες δυνατότητες απ' όσες μπορεί να αξιοποιήσει ο μέσος οικιακός χρήστης.

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Σε κάθε περίπτωση, το κατέβασμα Photoshop δωρεάν από την Adobe είναι πάντοτε καλύτερο από ένα νεότερο σπασμένο Photoshop από Torrent, καθώς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον υπολογιστή μας.

Πώς κατεβάζω το Photoshop δωρεάν

Για να κατεβάσουμε την έκδοση CS2 του Photoshop δωρεάν, αρχικά θα πρέπει να φτιάξουμε ένα λογαριασμό Adobe ID.

Προσοχή στο password, γιατί μας ζητάει να το βάλουμε μόνο μια φορά χωρίς επιβεβαίωση. Επίσης, δεν χρειάζεται να τσεκάρουμε το "Stay Informed about Adobe products and services", που θα μας γράψει στο newsletter της Adobe. Η εγγραφή γίνεται κανονικά χωρίς αυτή την επιλογή.

Θα πρέπει όμως να τσεκάρουμε τις άλλες δύο επιλογές. Η μία είναι πως έχουμε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων. Η άλλη είναι το reCAPTCHA, που αποδεικνύει πως δεν είμαστε ρομπότ, βάζοντάς μας να επιλέξουμε συγκεκριμένες εικόνες.

Έχοντας ολοκληρώσει την εγγραφή μας στην Adobe, για το κατέβασμα Photoshop δωρεάν αρκεί να μπούμε στη σελίδα https://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/cs2-product-downloads.html?promoid=19SCDRQK

------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------ ------------------------------ Διαφήμιση ------------------------------

Κατεβαίνουμε χαμηλότερα στη σελίδα, εκεί που βρίσκονται οι γλώσσες, και επιλέγουμε English. Δεν υπάρχει επιλογή για ελληνικά.

Αν μας ενδιαφέρει μόνο το κατέβασμα Photoshop δωρεάν, αρκεί να κατεβάσουμε το CreativeSuiteCS2Disk1.

Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε δωρεάν ολόκληρη τη σουίτα CS2, που περιλαμβάνει τα Indesign CS2, Version Cue CS2, Illustrator CS2, θα πρέπει να κατεβάσουμε και τα τέσσερα αρχεία .exe.

Το PDF με τις οδηγίες εγκατάστασης είναι προαιρετικό, καθώς θα καλύψουμε αναλυτικά τη διαδικασία παρακάτω. Το αρχείο .zip περιλαμβάνει κάποια εκπαιδευτικά video tutorial που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σουίτας.

Αν κατεβάσουμε όλα τα αρχεία, ο συνολικός τους όγκος είναι γύρω στο 1,5GB. Ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής μας, θα πάρει μερικά λεπτά.

Για σημαντικά ταχύτερο κατέβασμα Photoshop, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν download accelerator, όπως τον Download Accelerator Plus ή τον Bitcomet.

Η εγκατάσταση για σκέτο το Photoshop δωρεάν

Εφόσον μας ενδιαφέρει μόνο το Photoshop CS2, τρέχουμε το αρχείο CreativeSuiteCS2Disk1.

Θα μας ζητήσει να αποσυμπιέσει τα αρχεία στο φάκελο C:\Creative Suite CS2. Καλό είναι να μην τον αλλάξουμε, γιατί ίσως έχουμε πρόβλημα με την εγκατάσταση.

Προσπερνάμε τις αρχικές οθόνες με Next, και στην οθόνη Personalization εισάγουμε το Serial Number που αναγράφει η ίδια η Adobe.

1130-1414-7569-4457-6613-5551

Χάρη σε αυτό το Serial Number μπορούμε να έχουμε δωρεάν Photoshop.

Δεν χρειάζεται να το εισάγουμε με το χέρι, ή κομμάτι-κομμάτι. Αν το αντιγράψουμε ολόκληρο και κάνουμε επικόλληση στο πρώτο πεδίο, κάθε πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα.

Στην επόμενη οθόνη, επιχειρώντας να κάνουμε την εγκατάσταση σε Ελληνικά Windows 10 x64, το πρόγραμμα έβγαλε σφάλμα όσον αφορά το φάκελο εγκατάστασης.

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως το CS2 αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τα Windows 2000 και Windows XP, αρκετά χρόνια πριν κυκλοφορήσουν τα Windows Vista, 7, 8, ή 10.

Επίσης, είναι αποκλειστικά διαθέσιμο ως 32bit - η πρώτη 64-bit έκδοση του Photoshop ήταν η CS4 - οπότε είναι αναμενόμενα κάποια προβλήματα.

Για να λύσουμε αυτό το θέμα, κάνουμε κλικ στο Browse. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε "Αυτός ο υπολογιστής -> Τοπικός δίσκος (C:)". Κάνουμε κλικ στο "Δημιουργία νέου φακέλου" και συμπληρώνουμε ό,τι όνομα θέλουμε, κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες.

Στο παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε το όνομα "Photoshop", οπότε η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στο C:\Photoshop.

Στην επόμενη οθόνη είναι σημαντικό να επιλέγουμε "Selected Components" και να τσεκάρουμε μόνο το "Adobe Photoshop CS2 and Adobe ImageReady CS2 (450MB)". Αλλιώς, η εγκατάσταση θα κολλήσει μετά το πρώτο CD.

Τέλος, αφού επιβεβαιώσουμε πως μόνο το Adobe Photoshop CS2 and Adobe ImageReady CS2 πρόκειται να εγκατασταθούν, κάνουμε κλικ στο Install.

Αν κάναμε σωστά τη διαδικασία, η οθόνη της εγκατάστασης θα δείχνει μόνο CD 1.

Αφού ολοκληρωθεί, επιλέγουμε "Do not register"...

...και ξε-τσεκάρουμε το Check now for updates using the Internet, καθώς το Photoshop CS2 δεν υποστηρίζεται πλέον, και η Adobe δεν βγάζει νέα updates.

Έχουμε πλέον εγκαταστήσει το Photoshop δωρεάν.

Η εκτέλεση του Photoshop

Έχοντας ολοκληρώσει την εγκατάσταση, αρκεί να ψάξουμε το Photoshop στην αναζήτηση.

Στην έναρξη θα δούμε πως αναγράφονται τα στοιχεία μας.

Σε λίγα δευτερόλεπτα ανοίγει το πλήρες περιβάλλον, με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές από γραφίστες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, καλλιτέχνες, κλπ.

Η έκδοση είναι πλήρης και χωρίς κανένα περιορισμό. Λίγο μετά την έναρξη, θα ανοίξει το Adobe Updater, που μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε, αποεπιλέγοντας το αρχικό κουτάκι και πατώντας ΟΚ. Έτσι, δεν θα μας ξαναενοχλήσει.

Δωρεάν εγκατάσταση ολόκληρης της σουίτας CS2

Όπως προαναφέραμε, εκτός από το Photoshop, μπορούμε να έχουμε δωρεάν ολόκληρη τη σουίτα CS2. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο την εγκατάσταση, σε σχέση με το αν εγκαθιστούσαμε σκέτο το Photoshop.

Θα πρέπει να έχουμε κατεβάσει τα τέσσερα αρχεία εφαρμογών.

Προσοχή! Δεν τρέχουμε το αρχείο CreativeSuiteCS2Disk1, όπως όταν κάναμε τη σκέτη εγκατάσταση Photoshop. Ξεκινάμε από το αρχείο CreativeSuiteCS2Disk2.

Πριν πατήσουμε "Next", προσθέτουμε το "(κενό)CS2" στο C:\Creative Suite\Adobe..., ώστε να γίνει C:\Creative Suite CS2\Adobe... Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, ειδάλλως η εγκατάσταση θα αποτύχει αργότερα.

Ακόμα κι αν δεν είχαμε κάνει αυτή την αλλαγή, πατώντας Next θα μας εμφανίσει ένα σφάλμα

Πατώντας όμως ΟΚ και ξανά Next, και χωρίς να έχουμε αλλάξει τίποτα, η διαδικασία προχωράει κανονικά.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με το CreativeSuiteCS2Disk3, όπου δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα, απλά πατάμε Next. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την προεπιλεγμένη διεύθυνση.

Το ίδιο και στο CS_2.0_WWE_Extras_1.

Μόνο αφού έχουμε τρέξει επιτυχώς αυτά τα αρχεία τρέχουμε το CreativeSuiteCS2Disk1.

Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με την εγκατάσταση του Photoshop που είδαμε παραπάνω, με τη διαφορά πως αφήνουμε το Entire Suite στο Installation Options.

Κατά την εγκατάσταση, βλέπουμε πως αναφέρονται και τα τρία CD, και μετά το CD 1, που περιέχει το Photoshop, προχωράει στο CD2 για το InDesign και το Version Cue, και στο CD3 για το Illustrator.

Έτσι, έχουμε τρεις από τις σημαντικότερες επαγγελματικές εφαρμογές της Adobe, όσο πιο δωρεάν γίνεται.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Photoshop δωρεάν στην επιχείρησή μου?

Όπως πιθανώς γνωρίζετε, αν σε μια επιχείρηση κάνει έλεγχο το ΣΔΟΕ και ανακαλύψει σπασμένα Windows ή προγράμματα, το πρόστιμο είναι στα 1000 ευρώ ανά πρόγραμμα.

Ενώ στο συγκεκριμένο Photoshop δεν χρησιμοποιείται κάποιο σπαστήρι, ταυτόχρονα δεν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο αγοράς για το Photoshop CS2 ή τα υπόλοιπα προγράμματα, και η ίδια η Adobe τονίζει πως απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν μια αγορασμένη άδεια CS2.

Ως εκ τούτου, αν έχετε επιχείρηση, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για το αν είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσετε το Photoshop δωρεάν.

Με άλλες εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, όπως το GIMP, το οποίο μάλιστα είναι αρκετά εύκολο να φαίνεται και να λειτουργεί σαν το Photoshop, δεν τίθεται κανένα θέμα νομιμότητας για επαγγελματική χρήση.

Μπορώ να κατεβάσω το Photoshop δωρεάν για Mac?

Δυστυχώς, η έκδοση για Mac που διαθέτει δωρεάν η Adobe είναι αποκλειστικά για Mac με επεξεργαστές PowerPC. Αυτό σημαίνει πως δεν θα λειτουργήσει σε κανένα Mac μετά το 2006, που η Apple αντικατέστησε τους PowerPC με επεξεργαστές της Intel.

Θα βγάλει η Adobe νεότερες εκδόσεις του Photoshop δωρεάν?

Με βάση την αιτιολόγηση της Adobe πως κατέβασε τους server του CS2 λόγω τεχνικού προβλήματος, φαίνεται πως το κατέβασμα Photoshop δωρεάν θα αφορά αποκλειστικά αυτή την έκδοση, και δεν θα επεκταθεί σε νεότερες εκδόσεις.

Επίσης δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα είναι δυνατό το κατέβασμα Photoshop δωρεάν με αυτή τη μέθοδο σε έξι μήνες, ένα χρόνο, ή στο απώτερο μέλλον. Ήδη μια φορά στο παρελθόν αποσύρθηκαν οι σύνδεσμοι.

Πάντως, αν έχετε κατεβάσει τα αρχεία, με το ίδιο serial number μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του Photoshop δωρεάν όσες φορές θέλετε.

Τέλος, ενώ δοκιμάσαμε τον οδηγό στη νεότερη σταθερή έκδοση 1511 των Windows 10, δεν αποκλείεται να πάψει να λειτουργεί σε κάποια μελλοντική έκδοση των Windows 10. Υπενθυμίζουμε πως δημιουργήθηκε για πολύ διαφορετικές εκδόσεις των Windows.

Είχατε κάποιο πρόβλημα με το κατέβασμα Photoshop δωρεάν ή με την εγκατάσταση?

Αν οτιδήποτε στον οδηγό δεν λειτούργησε όπως περιγράψαμε, και δεν ήταν δυνατόν το κατέβασμα Photoshop ή η εγκατάσταση Photoshop δωρεάν, γράψτε μας στα σχόλια.

Σας άρεσε η δημοσίευση?

Θέλετε να υποστηρίξετε το PCsteps στη λειτουργία του, για να δημοσιεύουμε καθημερινά υψηλής ποιότητας οδηγούς?

Μπορείτε να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, να μοιραστείτε τον οδηγό με τους φίλους σας, και να επιλέξετε τις φιλικές μας επιχειρήσεις για τις αγορές σας, από τους παρακάτω συνδέσμους: eshop.gr, electroholic.gr, mediamarkt.gr, public.gr.

Για την πλήρη προστασία όλων σας των συσκευών με Windows, Android, iOS, και MacOS, το PCsteps εμπιστεύεται, χρησιμοποιεί, και προτείνει τα προϊόντα ασφαλείας της Bitdefender. Μάλιστα, μπορείτε σε αποκλειστικότητα να δοκιμάσετε το Bitdefender Internet Security δωρεάν για 90 ημέρες.

Τέλος, αν προτιμάτε τις αγορές συσκευών από Κίνα, για να πετύχετε σημαντικά καλύτερες τιμές, συνεργαζόμαστε με τέσσερα από τα μεγαλύτερα διεθνή e-shop:

καθώς και με το marketplace AliExpress